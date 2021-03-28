  1. Футбол
  2. Матчи
Болгария
 
Позже

Стадион:
Италия
23
Илиев
Пламен
14
Димов
Даниль
4
Антов
Валентин
15
Божиков
Васил
6
Сисиньо
Неусиано
18
Чочев
Ивайло
7
Костадинов
Георги
5
Витанов
Петар
21
Цветанов
Момчил
10
Делев
Спас
9
Галабинов
Андрей
21
Доннарумма
Джанлуиджи
16
Флоренци
Алессандро
19
Бонуччи
Леонардо
15
Ачерби
Франческо
4
Спинаццола
Леонардо
18
Барелла
Николо
12
Сенси
Стефано
6
Верратти
Марко
22
Кьеза
Федерико
9
Белотти
Андреа
10
Инсинье
Лоренцо
Болгария
3-5-2
Италия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Болгария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Десподов Кирилл 1 1
Италия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иммобиле Чиро 1 1
2. Берарди Доменико 1 1
3. Инсинье Лоренцо 0 0
4. Флоренци Алессандро 0 0

Карточки

Болгария
# Игрок      
1. Сисиньо Неусиано 1 0
Италия
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Болгария 0 0 0 100% (1) 0 0
 Италия 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Болгария Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Болгария 1:3 Швейцария Ирландия 0:0 Болгария Болгария 1:2 Финляндия Болгария 3:0 Гибралтар
Болгария 0:1 Уэльс Финляндия 2:0 Болгария Болгария 1:3 Венгрия Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория
Италия Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Италия 2:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 0:2 Италия Италия 2:0 Польша Италия 4:0 Эстония
Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США

Последние игры между собой

Болгария: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Италия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Италия 1:0 Болгария ЕВРО 2016: Отборочные матчи Болгария 2:2 Италия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Италия 1:0 Болгария Чемпионат Мира Болгария 2:2 Италия Чемпионат Мира
Италия 2:0 Болгария Чемпионат Мира Болгария 0:0 Италия Чемпионат Мира

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Швейцария Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Литва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Северная Ирландия Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5. Болгария Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Швейцария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Северная Ирландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Болгария Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швейцария Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Италия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Болгария Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Северная Ирландия Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:

    Главный судья: Славко Винчич (Словения);
    Ассистент: Томаж Кланчник (Словения);
    Ассистент: Андраж Ковачич (Словения);
    Резервный: Матей Юг (Словения).
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из поединков 2-го тура в группе С сыграют футболисты сборных Болгарии и Италии. Встреча состоится в Софии, на стадионе «Василь Левски».

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
Прогнозы 140
Болгария 1.4% (2)
X 2.1% (3)
Италия 96.4% (135)
Все прогнозы
1.9 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Болгария
Ничья
Италия
17.00
6.45
1.28
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 6.35 1.27
Бонус: 10 000 ₽ 13.00 6.20 1.25
Бонус: 5 000 ₽ 12.50 6.35 1.26
Бонус: 5 000 ₽ 15.50 6.30 1.28
  14.33 6.37 1.22

Самый высокий коэффициент на матч «Болгария» – «Италия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болгария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Италия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болгария» – «Италия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
3.82 1.24 2.53 1.47 1.94 1.82 1.52 2.38 1.31 3.18 1.18 4.48 1.10 6.00 1.06 7.30 1.01 11.50
4.40 1.22 3.45 1.30 2.21 1.67 1.74 2.11 1.48 2.65 1.25 3.85 1.19 4.80 1.08 7.50 1.06 9.00
10.50 1.01 4.20 1.19 3.34 1.29 2.17 1.66 1.71 2.14 1.49 2.81 1.22 4.25 1.17 4.85 1.05 8.30 1.03 8.80
14.50 0.00 10.00 1.03 4.20 1.23 3.30 1.33 2.17 1.74 1.97 1.89 1.73 2.18 1.80 2.20 1.45 2.75 1.22 4.30 1.16 4.90 1.05 8.20 1.04 8.80 1.02 15.00 1.01 12.00
4.55 1.21 2.67 1.50 2.22 1.68 1.97 1.88 1.71 2.18 1.55 2.51 1.44 2.82 1.17 5.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.79 1.44 1.77 2.06 1.36 3.13 1.16 5.35
3.30 1.30 2.22 1.61 1.52 2.43 1.13 5.40
3.38 1.32 2.28 1.63 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 5.95
2.23 1.65 1.53 2.50 1.19 4.70
2.99 1.41 2.34 1.62 1.79 2.09 1.54 2.53 1.37 3.21
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.94 1.25 2.24 1.64 1.63 2.28 1.31 3.44
4.50 1.18 1.87 1.87 1.25 3.70
4.70 1.19 3.26 1.34 1.88 1.92 1.40 2.95 1.25 3.95
3.05 1.35 1.83 1.91 1.36 3.00 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.49
2.34 1.55
2.46 1.55
Букмекер Да Нет
5.65 1.15
5.60 1.13
6.00 1.11
Букмекер Да Нет
4.24 1.22
4.20 1.20
3.95 1.19
Где смотреть матч Болгария - Италия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Болгария - Италия

Исход игры
Болгария
1.4% (2)
Ничья
2.2% (3)
Италия
96.4% (133)
Тотал 2.5
Больше
49.64% (68)
Меньше
50.36% (69)
Обе команды забьют
Да
42.34% (58)
Нет
57.66% (79)
Популярный счёт
0:2 Италия
39.1% (54)
1:2 Италия
26.1% (36)
1:3 Италия
10.9% (15)
0:1 Италия
8.7% (12)
0:3 Италия
8.7% (12)
1:1 Ничья
2.2% (3)
2:1 Болгария
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 