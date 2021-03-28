Болгария
Позже
Стадион: Васил Левски
Италия
23
Илиев
Пламен
14
Димов
Даниль
18
Чочев
Ивайло
10
Делев
Спас
- Основной состав
-
23 Илиев ПламенВратарь
-
14 Димов ДанильЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чочев ИвайлоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Делев СпасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Илиев ИлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Илиев АтанасНападающий
-
Главный тренер: Ясен Петров
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Мерет АлексВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Манчини Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Десподов Кирилл
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иммобиле Чиро
|1
|1
|2.
|Берарди Доменико
|1
|1
|3.
|Инсинье Лоренцо
|0
|0
|4.
|Флоренци Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Болгария
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Италия
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Болгария Последние 20 матчей: +2 =5 -13Болгария 1:3 Швейцария Ирландия 0:0 Болгария Болгария 1:2 Финляндия Болгария 3:0 Гибралтар
Болгария 0:1 Уэльс Финляндия 2:0 Болгария Болгария 1:3 Венгрия Уэльс 1:0 Болгария Болгария 1:1 Ирландия Болгария 0:1 Беларусь Болгария 1:0 Чехия Болгария 0:1 Парагвай Болгария 0:6 Англия Черногория 0:0 Болгария Ирландия 3:1 Болгария Англия 4:0 Болгария Болгария 2:3 Косово Чехия 2:1 Болгария Косово 1:1 Болгария Болгария 1:1 Черногория
Италия Последние 20 матчей: +17 =3 -0Италия 2:0 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 0:2 Италия Италия 2:0 Польша Италия 4:0 Эстония
Италия 1:1 Голландия Польша 0:0 Италия Италия 6:0 Молдова Голландия 0:1 Италия Италия 1:1 Босния и Герцеговина Италия 9:1 Армения Босния и Герцеговина 0:3 Италия Лихтенштейн 0:5 Италия Италия 2:0 Греция Финляндия 1:2 Италия Армения 1:3 Италия Италия 2:1 Босния и Герцеговина Греция 0:3 Италия Италия 6:0 Лихтенштейн Италия 2:0 Финляндия Италия 1:0 США
Последние игры между собой
Болгария: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
Италия: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Швейцария
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Литва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|5.
|Болгария
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Италия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Швейцария
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Северная Ирландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Болгария
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Болгария» – «Италия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Болгария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Италия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Болгария» – «Италия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Болгария - Италия
Исход игры
Болгария
1.4% (2)
Ничья
2.2% (3)
Италия
96.4% (133)
Тотал 2.5
Больше
49.64% (68)
Меньше
50.36% (69)
Обе команды забьют
Да
42.34% (58)
Нет
57.66% (79)
Популярный счёт
0:2 Италия
39.1% (54)
1:2 Италия
26.1% (36)
1:3 Италия
10.9% (15)
0:1 Италия
8.7% (12)
0:3 Италия
8.7% (12)
1:1 Ничья
2.2% (3)
2:1 Болгария
1.4% (2)
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