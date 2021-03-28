Австрия
3:1
Второй тайм: 54'
Стадион: Эрнст Хаппель
Фарерские острова
16' Желтая карточкаГриллич Флориан
0:1
19' ГолНаттестад Сонни
1:1
30' ГолДрагович Александр
2:1
37' ГолБаумгартнер Кристоф
3:1
44' ГолКалайджич Саша
45' Желтая карточкаОльсен Брандур
17
Шауб
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
Ход матча
16'
19'
30'
37'
44'
3:1
45'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калайджич Саша
|3
|1.5
|2.
|Драгович Александр
|1
|0.5
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.5
|4.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|5.
|Алаба Давид
|0
|0
|6.
|Гриллич Флориан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Наттестад Сонни
|1
|0.5
|2.
|Ольсен Мейнхард
|1
|0.5
|3.
|Эдмундссон Йоан
|0
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гриллич Флориан
|2
|0
|2.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|3.
|Калайджич Саша
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|2.
|Ольсен Брандур
|1
|0
|3.
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
|4.
|Ролантссон Гилли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Австрия
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
Предыдущие игры
Австрия Последние 20 матчей: +13 =3 -4Шотландия 2:2 Австрия Австрия 1:1 Норвегия Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия
Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия
Фарерские острова Последние 20 матчей: +4 =5 -11Молдова 1:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Латвия 1:1 Фарерские острова Литва 2:1 Фарерские острова
Фарерские острова 2:0 Андорра Фарерские острова 1:1 Латвия Дания 4:0 Фарерские острова Андорра 0:1 Фарерские острова Фарерские острова 3:2 Мальта Швеция 3:0 Фарерские острова Норвегия 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия Фарерские острова 1:4 Испания Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова
Последние игры между собой
Австрия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Фарерские острова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Австрия
|3:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Израиль
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Шотландия
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Фарерские острова
|1:3 Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 9
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|2.
|Австрия
|3:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Израиль
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|4.
|Шотландия
|0:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Молдова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Фарерские острова
|1:3 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Австрия» – «Фарерские острова» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Австрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фарерские острова» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Австрия» – «Фарерские острова», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Австрия 3:1 Фарерские острова
Исход игры
Австрия
97.9% (142)
Ничья
1.4% (2)
Фарерские острова
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.45% (83)
Меньше
41.55% (59)
Обе команды забьют
Да
12.68% (18)
Нет
87.32% (124)
Популярный счёт
3:0 Австрия
40% (58)
2:0 Австрия
37.2% (54)
3:1 Австрия
6.2% (9)
4:0 Австрия
5.5% (8)
4:1 Австрия
2.1% (3)
1:0 Австрия
2.1% (3)
1:1 Ничья
1.4% (2)
2:1 Австрия
1.4% (2)
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