  1. Футбол
  2. Матчи
Австрия
3:1
Конец матча

Стадион:
Фарерские острова
0'
16' Желтая карточка
Гриллич Флориан
0:1
19' Гол
Наттестад Сонни
1:1
30' Гол
Драгович Александр
2:1
37' Гол
Баумгартнер Кристоф
3:1
44' Гол
Калайджич Саша
45' Желтая карточка
Ольсен Мейнхард
90'+4
1
Шлагер
Александер
21
Лайнер
Штефан
5
Траунер
Гернот
3
Драгович
Александр
2
Ульмер
Андреас
17
Шауб
Луис
10
Гриллич
Флориан
8
Алаба
Давид
19
Баумгартнер
Кристоф
14
Калайджич
Саша
9
Забитцер
Марсель
1
Нильсен
Гуннар
9
Ролантссон
Гилли
5
Наттестад
Сонни
15
Ватнсдаль
Хейни
3
Давидсен
Вильормур
10
Ватнхамар
Сольви
16
Ванхамар
Гуннар
6
Ханссон
Халлюр
8
Ольсен
Брандур
14
Эдмундссон
Йоан
18
Ольсен
Мейнхард
Австрия
4-4-2
Фарерские острова
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 3 1.5
2. Драгович Александр 1 0.5
3. Баумгартнер Кристоф 1 0.5
4. Лайнер Штефан 0 0
5. Алаба Давид 0 0
6. Гриллич Флориан 0 0
Фарерские острова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Наттестад Сонни 1 0.5
2. Ольсен Мейнхард 1 0.5
3. Эдмундссон Йоан 0 0
4. Ольсен Брандур 0 0

Карточки

Австрия
# Игрок      
1. Гриллич Флориан 2 0
2. Ильзанкер Штефан 1 0
3. Калайджич Саша 1 0
Фарерские острова
# Игрок      
1. Ханссон Халлюр 1 0
2. Ванхамар Гуннар 1 0
3. Ольсен Мейнхард 1 0
4. Ролантссон Гилли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Австрия 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)
 Фарерские острова 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Австрия Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Шотландия 2:2 Австрия Австрия 1:1 Норвегия Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия
Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия Австрия 3:1 Израиль Польша 0:0 Австрия Австрия 6:0 Латвия Северная Македония 1:4 Австрия Австрия 1:0 Словения Израиль 4:2 Австрия Австрия 0:1 Польша Северная Ирландия 1:2 Австрия
Фарерские острова Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Молдова 1:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Латвия 1:1 Фарерские острова Литва 2:1 Фарерские острова
Фарерские острова 2:0 Андорра Фарерские острова 1:1 Латвия Дания 4:0 Фарерские острова Андорра 0:1 Фарерские острова Фарерские острова 3:2 Мальта Швеция 3:0 Фарерские острова Норвегия 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия Фарерские острова 1:4 Испания Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова

Последние игры между собой

Австрия: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Фарерские острова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Фарерские острова 0:3 Австрия Чемпионат Мира Австрия 6:0 Фарерские острова Чемпионат Мира Австрия 3:1 Фарерские острова Чемпионат Мира Фарерские острова 1:1 Австрия Чемпионат Мира

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Австрия Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Шотландия Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Фарерские острова Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Израиль Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
6. Молдова Заявка 2 0 1 1 1 - 9 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
2. Австрия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Молдова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Израиль Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
6. Фарерские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Шотландия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Фарерские острова Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Израиль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Молдова Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ernst Happel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Австрия 97.9% (142)
X 1.4% (2)
Фарерские острова 0.7% (1)
Все прогнозы
1.76 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 10.00 34.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.10 10.00 30.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 10.75 30.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.17 7.00 18.00
  1.08 12.36 36.24

Самый высокий коэффициент на матч «Австрия» – «Фарерские острова» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Австрия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фарерские острова» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Австрия» – «Фарерские острова», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.25 6.25 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5 8 8 8.5 8.5
5.25 1.16 3.50 1.30 2.54 1.52 2.00 1.90 1.60 2.34 1.38 3.06 1.24 4.04 1.13 6.00
6.20 1.13 4.70 1.18 2.90 1.42 2.32 1.61 1.79 2.03 1.40 2.90 1.34 3.30 1.14 5.50 1.14 5.80
5.05 1.11 4.45 1.16 2.69 1.44 2.26 1.64 1.77 2.17 1.44 2.77 1.28 3.50 1.14 5.15 1.10 5.65 1.02 9.40
15.00 1.01 6.00 1.15 4.44 1.15 12.00 1.03 10.00 1.04 2.04 1.83 3.60 1.28 2.75 1.44 2.05 1.75 1.33 3.25 1.18 4.75 1.45 13.00 1.28 13.00 1.09 7.20 1.07 8.40 1.04 10.00 1.03 12.00
2.31 1.64 2.05 1.81 1.79 2.08 2.04 1.81 1.83 2.04 1.64 2.32 1.45 2.81 1.68 2.24 1.41 2.96 2.86 1.44 2.08 1.79 1.75 2.13 2.13 1.75 1.81 2.06 1.58 2.43
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75
3.15 1.36 2.08 1.75 1.53 2.50 1.22 4.24
4.10 1.21 2.80 1.41 1.73 2.03 1.20 4.20
3.85 1.26 2.91 1.41 1.71 2.14 1.27 3.76 1.18 4.95
3.35 1.31 2.20 1.66 1.50 2.55 1.17 4.90 1.75 2.05 1.15 5.30 1.09 7.20
2.33 1.62 1.81 2.04 1.50 2.62 1.81 2.06 1.56 2.48 1.32 3.46 1.43 2.84 1.24 4.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
4.98 1.19 2.72 1.46 1.91 1.89 1.46 2.72 1.29 3.60
5.80 1.11 2.25 1.60 1.67 2.13 1.39 2.85
5.95 1.13 4.25 1.22 2.20 1.67 1.61 2.32 1.37 3.10 1.16 5.25
2.21 1.62 1.65 2.17 1.38 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.91 1.39
2.75 1.41
2.55 1.50
Букмекер Да Нет
6.95 1.10
6.20 1.10
7.77 1.09
Букмекер Да Нет
5.15 1.17
4.80 1.16
4.30 1.20
Где смотреть матч Австрия 3:1 Фарерские острова онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Австрия 3:1 Фарерские острова

Исход игры
Австрия
97.9% (142)
Ничья
1.4% (2)
Фарерские острова
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
58.45% (83)
Меньше
41.55% (59)
Обе команды забьют
Да
12.68% (18)
Нет
87.32% (124)
Популярный счёт
3:0 Австрия
40% (58)
2:0 Австрия
37.2% (54)
3:1 Австрия
6.2% (9)
4:0 Австрия
5.5% (8)
4:1 Австрия
2.1% (3)
1:0 Австрия
2.1% (3)
2:1 Австрия
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 