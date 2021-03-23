Голландия (до 21 года)
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Стадион: Arena Sosto
Венгрия (до 21 года)
Предыдущие игры
Голландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +14 =3 -3Германия (до 21 года) 1:1 Голландия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Голландия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:0 Беларусь (до 21 года)
Кипр (до 21 года) 0:7 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:0 Гибралтар (до 21 года) Голландия (до 21 года) 2:0 Норвегия (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 0:7 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 2:1 Англия (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:6 Голландия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 0:4 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 4:2 Португалия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:1 Кипр (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:1 Мексика (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:0 Египет (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:0 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 3:0 Украина (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:3 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) Англия (до 21 года) 0:0 Голландия (до 21 года)
Венгрия (до 21 года) Последние 20 матчей: +3 =5 -12Венгрия (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Германия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года)
Венгрия (до 21 года) 0:1 Австрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:4 Хорватия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Норвегия (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) Мальта (до 21 года) 2:1 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 3:3 Венгрия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 4:0 Кипр (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:2 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:2 Швеция (до 21 года) Турция (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:6 Италия (до 21 года)
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|2.
|Румыния (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Голландия (до 21 года)
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Венгрия (до 21 года)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Голландия (до 21 года) - Венгрия (до 21 года)
Исход игры
Голландия (до 21 года)
93.3% (42)
Ничья
4.4% (2)
Венгрия (до 21 года)
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (24)
Меньше
42.86% (18)
Обе команды забьют
Да
61.9% (26)
Нет
38.1% (16)
Популярный счёт
2:1 Голландия (до 21 года)
33.3% (15)
2:0 Голландия (до 21 года)
31.1% (14)
3:1 Голландия (до 21 года)
20% (9)
1:1 Ничья
4.4% (2)
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