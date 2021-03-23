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Голландия (до 21 года)
 
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Венгрия (до 21 года)

Предыдущие игры

Голландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Германия (до 21 года) 1:1 Голландия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Голландия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:0 Беларусь (до 21 года)
Кипр (до 21 года) 0:7 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:0 Гибралтар (до 21 года) Голландия (до 21 года) 2:0 Норвегия (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 0:7 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 2:1 Англия (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:6 Голландия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 0:4 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 4:2 Португалия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:1 Кипр (до 21 года) Голландия (до 21 года) 5:1 Мексика (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:0 Египет (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:0 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 3:0 Украина (до 21 года) Латвия (до 21 года) 0:3 Голландия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) Англия (до 21 года) 0:0 Голландия (до 21 года)
Венгрия (до 21 года) Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Венгрия (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Германия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 3:3 Словения (до 21 года)
Венгрия (до 21 года) 0:1 Австрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:4 Хорватия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Норвегия (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:2 Турция (до 21 года) Мальта (до 21 года) 2:1 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 0:3 Бельгия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 1:0 Венгрия (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 3:3 Венгрия (до 21 года) Бельгия (до 21 года) 3:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 4:0 Кипр (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:2 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:2 Швеция (до 21 года) Турция (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:6 Италия (до 21 года)

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия (до 21 года) Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
2. Румыния (до 21 года) Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Голландия (до 21 года) Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Венгрия (до 21 года) Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Голландия (до 21 года) - Венгрия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2021, осталось 2 дня 8 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Голландия (до 21 года) 93.3% (42)
    X 4.4% (2)
    Венгрия (до 21 года) 2.2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Голландия (до 21 года)
    Ничья
    Венгрия (до 21 года)
    1.25
    6.20
    12.25
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.23 6.10 12.25
    Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.20 11.50

    Самый высокий коэффициент на матч «Голландия (до 21 года)» – «Венгрия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Голландия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венгрия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Голландия (до 21 года)» – «Венгрия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.00 4.55 1.18 3.68 1.27 2.36 1.64 1.82 1.97 1.52 2.43 1.26 3.48 1.18 4.15 1.06 7.10 1.04 7.60
    11.00 1.01 4.70 1.17 3.80 1.25 2.37 1.58 2.12 1.72 1.87 1.93 1.53 2.40 1.28 3.50 1.21 4.10 1.08 6.90 1.07 7.50 1.01 12.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.54 1.29 2.38 1.57 1.58 2.35 1.22 4.20
    2.37 1.55 1.60 2.35 1.22 4.10
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.56 1.28 1.94 1.84 1.47 2.64
    1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.14 1.66
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
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    Прогнозы на матч Голландия (до 21 года) - Венгрия (до 21 года)

    Исход игры
    Голландия (до 21 года)
    93.3% (42)
    Ничья
    4.4% (2)
    Венгрия (до 21 года)
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    61.9% (26)
    Нет
    38.1% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Голландия (до 21 года)
    33.3% (15)
    2:0 Голландия (до 21 года)
    31.1% (14)
    3:1 Голландия (до 21 года)
    20% (9)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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