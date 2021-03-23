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Испания (до 21 года)
 
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Стадион:
Чехия (до 21 года)

Предыдущие игры

Испания (до 21 года) Последние 20 матчей: +16 =3 -1
Испания (до 21 года) 0:0 Италия (до 21 года) Словения (до 21 года) 0:3 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:0 Фарерские острова (до 21 года)
Испания (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) Фарерские острова (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Израиль (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Северная Македония (до 21 года) Черногория (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:0 Черногория (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) Испания (до 21 года) 4:1 Франция (до 21 года) Испания (до 21 года) 5:0 Польша (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:1 Бельгия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:1 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Австрия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года)
Чехия (до 21 года) Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Словения (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) Греция (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) Литва (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года)
Шотландия (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 0:0 Хорватия (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:6 Чехия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 6:0 Сан-Марино (до 21 года) Чехия (до 21 года) 0:0 Шотландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Греция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:0 Литва (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:1 Словакия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Молдова (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:2 Греция (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года)

Последние игры между собой

Испания (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чехия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Чехия (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) Европа

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания (до 21 года) Заявка 2 1 1 0 3 - 0 4
2. Италия (до 21 года) Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Чехия (до 21 года) Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Словения (до 21 года) Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2021, осталось 2 дня 11 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Испания (до 21 года) 95.1% (39)
    X 4.9% (2)
    Чехия (до 21 года) 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Испания (до 21 года)
    Ничья
    Чехия (до 21 года)
    1.62
    4.04
    6.08
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.60 3.95 5.55
    Бонус: 5 000 ₽ 1.62 3.85 5.70
      1.57 4.04 6.08

    Самый высокий коэффициент на матч «Испания (до 21 года)» – «Чехия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Испания (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чехия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Испания (до 21 года)» – «Чехия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
    9.20 1.02 8.10 1.04 3.32 1.30 2.61 1.48 1.89 1.99 1.46 2.68 1.30 3.32 1.11 5.50 1.08 6.15 1.00 11.00
    11.00 1.02 7.90 1.06 3.30 1.30 2.60 1.50 2.10 1.74 1.83 1.97 1.44 2.70 1.30 3.35 1.12 5.70 1.10 6.40 1.01 11.00 0.00 17.00
    3.52 1.30 2.70 1.47 2.16 1.71 1.88 1.95 1.66 2.24 1.45 2.78 1.30 3.53 1.11 7.08
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
    2.90 1.40 1.89 1.89 1.41 2.86
    1.89 1.91 1.39 2.85 1.11 5.90
    2.99 1.40 2.45 1.56 1.91 1.93 1.55 2.47 1.40 3.01
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.64 1.47 1.68 2.16 1.28 3.60
    2.60 1.47 1.65 2.17 1.25 3.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.80
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    Где смотреть матч Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года)

    Исход игры
    Испания (до 21 года)
    95.1% (39)
    Ничья
    4.9% (2)
    Чехия (до 21 года)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (24)
    Меньше
    38.46% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    58.97% (23)
    Нет
    41.03% (16)
    Популярный счёт
    2:0 Испания (до 21 года)
    26.8% (11)
    2:1 Испания (до 21 года)
    26.8% (11)
    3:1 Испания (до 21 года)
    19.5% (8)
    3:2 Испания (до 21 года)
    4.9% (2)
    1:1 Ничья
    4.9% (2)
    3:0 Испания (до 21 года)
    4.9% (2)
    1:0 Испания (до 21 года)
    4.9% (2)
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