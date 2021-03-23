Испания (до 21 года)
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Стадион: Stadion Z'dezele
Чехия (до 21 года)
Предыдущие игры
Испания (до 21 года) Последние 20 матчей: +16 =3 -1Испания (до 21 года) 0:0 Италия (до 21 года) Словения (до 21 года) 0:3 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Израиль (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:0 Фарерские острова (до 21 года)
Испания (до 21 года) 3:0 Казахстан (до 21 года) Фарерские острова (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) Северная Македония (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Израиль (до 21 года) 1:1 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Северная Македония (до 21 года) Черногория (до 21 года) 0:2 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:1 Германия (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:0 Черногория (до 21 года) Казахстан (до 21 года) 0:1 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:1 Германия (до 21 года) Испания (до 21 года) 4:1 Франция (до 21 года) Испания (до 21 года) 5:0 Польша (до 21 года) Испания (до 21 года) 2:1 Бельгия (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:1 Испания (до 21 года) Испания (до 21 года) 3:0 Австрия (до 21 года) Испания (до 21 года) 1:0 Румыния (до 21 года)
Чехия (до 21 года) Последние 20 матчей: +10 =6 -4Словения (до 21 года) 1:1 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Италия (до 21 года) Греция (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года) Литва (до 21 года) 0:1 Чехия (до 21 года)
Шотландия (до 21 года) 2:0 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 0:0 Хорватия (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:6 Чехия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 6:0 Сан-Марино (до 21 года) Чехия (до 21 года) 0:0 Шотландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Греция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:0 Литва (до 21 года) Чехия (до 21 года) 2:1 Словакия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Молдова (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 1:0 Чехия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:2 Греция (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:2 Чехия (до 21 года)
Последние игры между собой
Испания (до 21 года): победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чехия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 0
|4
|2.
|Италия (до 21 года)
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|3.
|Чехия (до 21 года)
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Словения (до 21 года)
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
- — Выход в плей-офф
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Испания (до 21 года) - Чехия (до 21 года)
Исход игры
Испания (до 21 года)
95.1% (39)
Ничья
4.9% (2)
Чехия (до 21 года)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (24)
Меньше
38.46% (15)
Обе команды забьют
Да
58.97% (23)
Нет
41.03% (16)
Популярный счёт
2:0 Испания (до 21 года)
26.8% (11)
2:1 Испания (до 21 года)
26.8% (11)
3:1 Испания (до 21 года)
19.5% (8)
3:2 Испания (до 21 года)
4.9% (2)
1:1 Ничья
4.9% (2)
3:0 Испания (до 21 года)
4.9% (2)
1:0 Испания (до 21 года)
4.9% (2)
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