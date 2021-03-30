Уэльс
1:0
Конец матча
Стадион: Кардифф Сити Стэдиум
Чехия
49' Желтая карточкаРобертс Коннор II
49' Красная карточкаШик Патрик
54' Желтая карточкаЛоуренс Джеймс
55' Желтая карточкаЗима Давид
62' Желтая карточкаЯнкто Якуб
77' Вторая желтая карточкаРобертс Коннор II
1:0
82' ГолДжеймс Дэниэл
22
Мефам
Крис
10
Уилсон
Гарри
15
Ампаду
Этан
11
Бэйл
Гарет
18
Боржил
Ян
21
Голеш
Томаш
15
Соучек
Томаш
13
Провод
Лукас
14
Янкто
Якуб
10
Шик
Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мефам КрисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Уилсон ГарриПолузащитник
-
15 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бэйл ГаретНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дэвис АдамВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Левитт ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Мур КифферНападающий
-
Главный тренер: Гиггз Райан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Боржил ЯнЗащитник
-
21 Голеш ТомашПолузащитник
-
15 Соучек ТомашПолузащитник
-
13 Провод ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Янкто ЯкубПолузащитник
-
10 Шик ПатрикНападающий
- Запасные игроки
-
16 Мандоус АлешВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Выдра МатейНападающий
-
19 Пешек ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шилхавы Ярослав
Ход матча
49'
54'
55'
57'
62'
82'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
5 Офсайды 1
-
18 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 1
-
2 Замены 3
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Гарри
|1
|0.5
|2.
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.5
|3.
|Бэйл Гарет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соучек Томаш
|3
|1
|2.
|Янкто Якуб
|1
|0.33
|3.
|Шик Патрик
|1
|0.33
|4.
|Барак Антонин
|1
|0.33
|5.
|Провод Лукас
|1
|0.33
|6.
|Дарида Владимир
|0
|0
|7.
|Кадержабек Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Робертс Коннор II
|1
|1
|2.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шик Патрик
|0
|1
|2.
|Янкто Якуб
|1
|0
|3.
|Соучек Томаш
|1
|0
|4.
|Зима Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэльс
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Чехия
|0
|28.57% (2)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
|0
Предыдущие игры
Уэльс Последние 20 матчей: +12 =4 -4Уэльс 1:0 Мексика Бельгия 3:1 Уэльс Уэльс 3:1 Финляндия Уэльс 1:0 Ирландия
Уэльс 0:0 США Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго
Чехия Последние 20 матчей: +11 =1 -8Чехия 1:1 Бельгия Эстония 2:6 Чехия Чехия 2:0 Словакия Чехия 1:0 Израиль
Германия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|12 - 2
|7
|2.
|Чехия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 4
|4
|3.
|Уэльс
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|4.
|Беларусь
|2
|1
|0
|1
|4 - 10
|3
|5.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|11 - 1
|6
|2.
|Беларусь
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Уэльс
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Чехия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Эстония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэльс» – «Чехия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэльс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чехия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэльс» – «Чехия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Уэльс 1:0 Чехия
Исход игры
Уэльс
19.3% (28)
Ничья
44.8% (65)
Чехия
35.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (57)
Меньше
59.86% (85)
Обе команды забьют
Да
80.99% (115)
Нет
19.01% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (58)
1:2 Чехия
20.7% (30)
2:1 Уэльс
12.4% (18)
0:1 Чехия
10.3% (15)
1:0 Уэльс
4.8% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:3 Чехия
1.4% (2)
2:0 Уэльс
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!