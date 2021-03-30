  1. Футбол
  2. Матчи
Уэльс
1:0
Конец матча

Стадион:
Чехия
0'
49' Желтая карточка
Робертс Коннор II
49' Красная карточка
Шик Патрик
54' Желтая карточка
Лоуренс Джеймс
55' Желтая карточка
Зима Давид
62' Желтая карточка
Янкто Якуб
77' Вторая желтая карточка
Робертс Коннор II
1:0
82' Гол
Джеймс Дэниэл
90'+5
12
Уорд
Дэнни
II
22
Мефам
Крис
4
Лоуренс
Джеймс
6
Родон
Джо
14
Робертс
Коннор
II
10
Уилсон
Гарри
15
Ампаду
Этан
16
Моррелл
Джозефф
3
Уильямс
Неко
20
Джеймс
Дэниэл
11
Бэйл
Гарет
1
Вацлик
Томаш
5
Цоуфал
Владимир
3
Челюстка
Ондржей
17
Кудела
Ондрей
18
Боржил
Ян
21
Голеш
Томаш
15
Соучек
Томаш
13
Провод
Лукас
8
Дарида
Владимир
14
Янкто
Якуб
10
Шик
Патрик
Уэльс
3-5-2
Чехия
4-2-3-1

Ход матча

49'
Робертс Коннор II
 
49'
 
Шик Патрик
53'
 
Крменчик Михал
Голеш Томаш
54'
Лоуренс Джеймс
 
55'
 
Зима Давид
57'
Мур Киффер
Мефам Крис
 
62'
 
Янкто Якуб
76'
Уильямс Джонатан
Уилсон Гарри
 
77'
Робертс Коннор II
 
82'
Джеймс Дэниэл
(Бэйл Гарет)
1:0
87'
 
Барак Антонин
Кудела Ондрей
87'
 
Выдра Матей
Цоуфал Владимир

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 18 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 1
  • 2 Замены 3
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Уэльс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Гарри 1 0.5
2. Джеймс Дэниэл 1 0.5
3. Бэйл Гарет 0 0
Чехия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соучек Томаш 3 1
2. Янкто Якуб 1 0.33
3. Шик Патрик 1 0.33
4. Барак Антонин 1 0.33
5. Провод Лукас 1 0.33
6. Дарида Владимир 0 0
7. Кадержабек Павел 0 0

Карточки

Уэльс
# Игрок      
1. Робертс Коннор II 1 1
2. Лоуренс Джеймс 1 0
Чехия
# Игрок      
1. Шик Патрик 0 1
2. Янкто Якуб 1 0
3. Соучек Томаш 1 0
4. Зима Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэльс 50% (1) 0 0 0 0 50% (1)
 Чехия 0 28.57% (2) 28.57% (2) 42.86% (3) 0 0

Предыдущие игры

Уэльс Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Уэльс 1:0 Мексика Бельгия 3:1 Уэльс Уэльс 3:1 Финляндия Уэльс 1:0 Ирландия
Уэльс 0:0 США Болгария 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Уэльс Англия 3:0 Уэльс Уэльс 1:0 Болгария Финляндия 0:1 Уэльс Уэльс 2:0 Венгрия Азербайджан 0:2 Уэльс Уэльс 1:1 Хорватия Словакия 1:1 Уэльс Уэльс 1:0 Беларусь Уэльс 2:1 Азербайджан Венгрия 1:0 Уэльс Хорватия 2:1 Уэльс Уэльс 1:0 Словакия Уэльс 1:0 Тринидад и Тобаго
Чехия Последние 20 матчей: +11 =1 -8
Чехия 1:1 Бельгия Эстония 2:6 Чехия Чехия 2:0 Словакия Чехия 1:0 Израиль
Германия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Чехия Израиль 1:2 Чехия Кипр 1:2 Чехия Чехия 1:2 Шотландия Словакия 1:3 Чехия Болгария 1:0 Чехия Чехия 2:1 Косово Чехия 2:3 Северная Ирландия Чехия 2:1 Англия Черногория 0:3 Чехия Косово 2:1 Чехия Чехия 3:0 Черногория Чехия 2:1 Болгария Чехия 1:3 Бразилия Англия 5:0 Чехия

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 3 2 1 0 12 - 2 7
2. Чехия Заявка 3 1 1 1 7 - 4 4
3. Уэльс Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
4. Беларусь 2 1 0 1 4 - 10 3
5. Эстония Заявка 2 0 0 2 4 - 10 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 2 0 0 11 - 1 6
2. Беларусь 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Уэльс Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Чехия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 2 1 0 1 6 - 3 3
2. Бельгия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
4. Беларусь 1 0 0 1 0 - 8 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
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Новости матча
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cardiff City Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Уэльс 19.3% (28)
X 44.8% (65)
Чехия 35.9% (52)
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3.17 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.22 2.47
Бонус: 10 000 ₽ 2.95 3.15 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 3.24 3.25 2.57
Бонус: 5 000 ₽ 4.30 2.11 5.10
  1.19 5.64 33.51

Самый высокий коэффициент на матч «Уэльс» – «Чехия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэльс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чехия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэльс» – «Чехия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.08 3.76 1.27 2.51 1.53 1.86 2.10 1.46 2.74 1.26 3.80 1.14 5.65 1.06 9.30 1.01 15.00
7.40 1.09 6.30 1.11 2.85 1.43 2.12 1.73 1.61 2.33 1.32 3.30 1.22 4.30 1.08 7.50 1.07 8.80
6.85 1.06 5.85 1.11 2.78 1.42 2.14 1.71 1.71 2.39 1.30 3.52 1.19 4.20 1.06 7.70 1.03 8.70
2.63 1.48 1.70 2.15 1.33 3.25 1.09 7.20 1.81 2.05 1.06 8.80 1.01 15.00 1.04 10.00 1.03 12.00 1.03 12.00 0.00 16.00 0.00 15.00 0.00 22.00
2.38 1.62 1.95 1.93 1.49 2.71 1.32 3.49 1.49 2.71 1.28 3.82 1.63 2.35 1.47 2.77 1.61 2.39 1.45 2.86 1.21 4.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.12 1.72 1.46 2.72 1.19 4.70 1.07 8.70
2.44 1.52 1.61 2.23 1.30 3.30 1.06 8.20
2.45 1.55 1.67 2.20 1.31 3.45 1.08 7.80 1.06 9.20
1.35 3.15 1.03 12.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.02 13.00
1.19 4.79 1.56 2.49 1.23 4.22 1.43 2.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.83 1.43 1.75 2.08 1.38 3.04 1.16 5.45
3.30 1.30 2.24 1.60 1.52 2.42 1.12 5.60
3.26 1.34 2.17 1.69 1.54 2.48 1.20 4.70 1.14 5.90
2.26 1.59 1.48 2.37 1.16 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.75
1.95 1.79
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
5.30 1.17
5.20 1.14
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.76 1.27
3.80 1.24
3.65 1.23
Где смотреть матч Уэльс 1:0 Чехия онлайн

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Прогнозы на матч Уэльс 1:0 Чехия

Исход игры
Уэльс
19.3% (28)
Ничья
44.8% (65)
Чехия
35.9% (52)
Тотал 2.5
Больше
40.14% (57)
Меньше
59.86% (85)
Обе команды забьют
Да
80.99% (115)
Нет
19.01% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (58)
1:2 Чехия
20.7% (30)
2:1 Уэльс
12.4% (18)
0:1 Чехия
10.3% (15)
1:0 Уэльс
4.8% (7)
2:2 Ничья
3.4% (5)
1:3 Чехия
1.4% (2)
2:0 Уэльс
1.4% (2)
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