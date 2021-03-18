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Турция
 
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Стадион:
Латвия

Бомбардиры внутри турнира

Турция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 3 (1) 1.5
2. Туфан Озан 2 1
3. Чалханоглу Хакан 1 0.5
4. Сёюнджю Чаглар 1 0.5
5. Мераш Умут 0 0
6. Язиджи Юсуф 0 0
Латвия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икаунекс Янис 1 0.5
2. Камеш Владимир 0 0

Карточки

Турция
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 1 0
2. Туфан Озан 1 0
3. Караман Кенан 1 0
4. Мераш Умут 1 0
5. Кабак Озан 1 0
6. Мюлдюр Мерт 1 0
Латвия
# Игрок      
1. Карклиньш Кришс 2 0
2. Камеш Владимир 1 0
3. Икаунекс Янис 1 0
4. Черномордийс Антонийс 1 0
5. Кристерс Тоберс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Турция 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 0 14.29% (1)
 Латвия 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Турция Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Норвегия 0:3 Турция Турция 4:2 Голландия Венгрия 2:0 Турция Турция 3:2 РОССИЯ
Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция
Латвия Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Голландия 2:0 Латвия Латвия 1:2 Черногория Андорра 0:5 Латвия Латвия 1:1 Фарерские острова
Сан-Марино 0:3 Латвия Латвия 0:1 Мальта Фарерские острова 1:1 Латвия Черногория 1:1 Латвия Мальта 1:1 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:0 Австрия Словения 1:0 Латвия Израиль 3:1 Латвия Латвия 0:3 Польша Латвия 0:2 Северная Македония Австрия 6:0 Латвия Латвия 0:5 Словения Латвия 0:3 Израиль Польша 2:0 Латвия Северная Македония 3:1 Латвия

Последние игры между собой

Турция: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Латвия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Турция 1:1 Латвия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Латвия 1:1 Турция ЕВРО 2016: Отборочные матчи Турция 3:3 Латвия Международные матчи

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 2 2 0 0 7 - 2 6
2. Черногория Заявка 2 2 0 0 6 - 2 6
3. Норвегия Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Голландия Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
5. Латвия Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
6. Гибралтар Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
2. Турция Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Голландия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Норвегия Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Норвегия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Голландия Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
5. Латвия Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Турция - Латвия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2021, осталось 2 дня 11 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Турция 97.7% (43)
    X 2.3% (1)
    Латвия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Турция
    Ничья
    Латвия
    1.11
    12.00
    38.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.09 12.00 38.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.10 11.50 36.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.11 11.50 33.00
      1.07 11.77 34.06

    Самый высокий коэффициент на матч «Турция» – «Латвия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Турция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Латвия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Турция» – «Латвия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    6.10 1.12 3.60 1.29 2.62 1.49 2.05 1.86 1.63 2.28 1.40 2.97 1.26 3.86 1.14 5.75
    5.85 1.09 5.05 1.14 2.86 1.40 2.34 1.60 1.85 2.06 1.47 2.68 1.33 3.20 1.15 4.90 1.11 5.40 1.02 9.00
    14.50 1.01 5.80 1.11 5.10 1.17 2.85 1.47 2.33 1.65 1.99 1.87 1.79 2.08 1.45 2.75 1.33 3.60 1.15 5.10 1.12 5.70 1.04 9.60 1.03 10.00
    6.28 1.12 2.99 1.38 2.68 1.46 2.35 1.58 2.00 1.81 1.77 2.03 1.61 2.30 1.31 3.34 1.12 6.21
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.60 1.29 2.08 1.75 1.54 2.48 1.24 4.04
    4.25 1.22 2.91 1.41 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
    2.85 1.45 1.75 2.08 1.32 3.60
    3.48 1.30 2.96 1.39 2.08 1.74 1.74 2.09 1.51 2.52 1.29 3.52
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
    5.10 1.17 2.87 1.42 1.99 1.82 1.52 2.53 1.29 3.60
    5.80 1.14 4.65 1.19 2.28 1.63 1.70 2.15 1.42 2.88 1.17 5.10
    2.20 1.62 1.64 2.17 1.38 2.90

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.36
    3.15 1.36
    Букмекер Да Нет
    7.00 1.10
    6.90 1.08
    Букмекер Да Нет
    5.45 1.15
    5.30 1.13
    Где смотреть матч Турция - Латвия онлайн

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    Прогнозы на матч Турция - Латвия

    Исход игры
    Турция
    97.7% (43)
    Ничья
    2.3% (1)
    Латвия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (24)
    Меньше
    42.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    23.81% (10)
    Нет
    76.19% (32)
    Популярный счёт
    2:0 Турция
    36.4% (16)
    3:0 Турция
    29.5% (13)
    2:1 Турция
    9.1% (4)
    3:1 Турция
    9.1% (4)
    4:0 Турция
    4.5% (2)
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