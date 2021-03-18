Турция
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Стадион: Олимпийский стадион (Стамбул)
Латвия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|3 (1)
|1.5
|2.
|Туфан Озан
|2
|1
|3.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0.5
|4.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.5
|5.
|Мераш Умут
|0
|0
|6.
|Язиджи Юсуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икаунекс Янис
|1
|0.5
|2.
|Камеш Владимир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|2.
|Туфан Озан
|1
|0
|3.
|Караман Кенан
|1
|0
|4.
|Мераш Умут
|1
|0
|5.
|Кабак Озан
|1
|0
|6.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Карклиньш Кришс
|2
|0
|2.
|Камеш Владимир
|1
|0
|3.
|Икаунекс Янис
|1
|0
|4.
|Черномордийс Антонийс
|1
|0
|5.
|Кристерс Тоберс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Турция
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|0
|14.29% (1)
|Латвия
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Турция Последние 20 матчей: +10 =7 -3Норвегия 0:3 Турция Турция 4:2 Голландия Венгрия 2:0 Турция Турция 3:2 РОССИЯ
Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция Турция 1:0 Албания Молдова 0:4 Турция Турция 1:0 Андорра Исландия 2:1 Турция Турция 2:0 Франция Турция 2:0 Узбекистан Турция 2:1 Греция
Латвия Последние 20 матчей: +3 =5 -12Голландия 2:0 Латвия Латвия 1:2 Черногория Андорра 0:5 Латвия Латвия 1:1 Фарерские острова
Сан-Марино 0:3 Латвия Латвия 0:1 Мальта Фарерские острова 1:1 Латвия Черногория 1:1 Латвия Мальта 1:1 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:0 Австрия Словения 1:0 Латвия Израиль 3:1 Латвия Латвия 0:3 Польша Латвия 0:2 Северная Македония Австрия 6:0 Латвия Латвия 0:5 Словения Латвия 0:3 Израиль Польша 2:0 Латвия Северная Македония 3:1 Латвия
Последние игры между собой
Турция: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Латвия: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 2
|6
|2.
|Черногория
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Норвегия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Голландия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|5.
|Латвия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|2.
|Турция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Голландия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|Латвия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Норвегия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Турция» – «Латвия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Турция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Латвия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Турция» – «Латвия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Турция - Латвия
Исход игры
Турция
97.7% (43)
Ничья
2.3% (1)
Латвия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (24)
Меньше
42.86% (18)
Обе команды забьют
Да
23.81% (10)
Нет
76.19% (32)
Популярный счёт
2:0 Турция
36.4% (16)
3:0 Турция
29.5% (13)
2:1 Турция
9.1% (4)
3:1 Турция
9.1% (4)
4:0 Турция
4.5% (2)
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