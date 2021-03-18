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Стадион:
РОССИЯ

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкриньяр Милан 1 0.5
2. Стрелец Давид 1 0.5
3. Грегуш Ян 0 0
РОССИЯ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 3 1.5
2. Фернандес Марио 1 0.5
3. Соболев Александр Сергеевич 1 0.5
4. Миранчук Алексей 0 0
5. Кузяев Далер 0 0
6. Фомин Даниил 0 0

Карточки

Словакия
# Игрок      
1. Дюриш Михал 1 0
2. Косцельник Мартин 1 0
РОССИЯ
# Игрок      
1. Кудряшов Фёдор 1 0
2. Миранчук Алексей 1 0
3. Головин Александр 1 0
4. Жемалетдинов Рифат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Словакия 0 0 0 100% (2) 0 0
 РОССИЯ 0 40% (2) 40% (2) 0 0 20% (1)

Предыдущие игры

Словакия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Словакия 2:2 Мальта Кипр 0:0 Словакия Чехия 2:0 Словакия Словакия 1:0 Шотландия
Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия
РОССИЯ Последние 20 матчей: +13 =3 -4
РОССИЯ 2:1 Словения Мальта 1:3 РОССИЯ Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ
Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ

Последние игры между собой

Словакия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
РОССИЯ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
РОССИЯ 1:2 Словакия ЕВРО 2016 РОССИЯ 1:0 Словакия Товарищеские матчи Словакия 0:1 РОССИЯ ЕВРО 2012 РОССИЯ 0:1 Словакия ЕВРО 2012

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Словения Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Хорватия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Словакия Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Кипр Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
6. Мальта Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Хорватия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Словакия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Кипр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Мальта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Словения Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Кипр Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - РОССИЯ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2021, осталось 2 дня 11 часов 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Словакия 18.6% (8)
    X 37.2% (16)
    РОССИЯ 44.2% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Словакия
    Ничья
    РОССИЯ
    5.18
    3.48
    1.93
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 5.05 3.38 1.91
    Бонус: 5 000 ₽ 5.15 3.48 1.93
    Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.25 1.86
      5.18 3.22 1.84

    Самый высокий коэффициент на матч «Словакия» – «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словакия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словакия» – «РОССИЯ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.70 1.08 3.76 1.27 2.51 1.53 1.90 2.05 1.48 2.65 1.28 3.70 1.16 5.30 1.06 9.20
    7.50 1.06 6.30 1.10 2.99 1.37 2.17 1.69 1.75 2.38 1.35 3.20 1.25 3.78 1.07 6.90 1.04 7.20
    9.50 1.04 7.00 1.08 3.10 1.37 2.40 1.62 1.97 1.89 1.75 2.15 1.37 3.10 1.27 3.85 1.10 6.90 1.07 7.20 1.01 13.00 0.00 15.00 0.00 21.00
    3.21 1.35 2.80 1.45 2.37 1.59 1.93 1.90 1.69 2.18 1.52 2.55 1.25 3.97
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.09 1.74 1.45 2.77 1.21 4.40 1.07 8.40
    2.59 1.53 1.67 2.21 1.36 3.15 1.08 7.70 1.06 9.10
    1.80 2.02 1.37 3.10 1.11 6.70
    2.75 1.46 2.25 1.65 1.75 2.11 1.47 2.71 1.34 3.30
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.83 1.43 1.79 2.02 1.39 3.00 1.17 5.10
    3.52 1.30 2.28 1.63 1.59 2.36 1.23 4.20 1.14 5.70
    2.35 1.55 1.57 2.31 1.21 4.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.70
    1.92 1.88
    Букмекер Да Нет
    5.45 1.15
    5.10 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.94 1.25
    3.80 1.25
    Где смотреть матч Словакия - РОССИЯ онлайн

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    Прогнозы на матч Словакия - РОССИЯ

    Исход игры
    Словакия
    18.2% (8)
    Ничья
    38.6% (17)
    РОССИЯ
    43.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.79% (27)
    Меньше
    37.21% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    90.7% (39)
    Нет
    9.3% (4)
    Популярный счёт
    1:2 РОССИЯ
    34.1% (15)
    1:1 Ничья
    29.5% (13)
    2:1 Словакия
    11.4% (5)
    2:2 Ничья
    6.8% (3)
    0:1 РОССИЯ
    6.8% (3)
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