Словакия
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Стадион: Антон Малатинский
РОССИЯ
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкриньяр Милан
|1
|0.5
|2.
|Стрелец Давид
|1
|0.5
|3.
|Грегуш Ян
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|3
|1.5
|2.
|Фернандес Марио
|1
|0.5
|3.
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0.5
|4.
|Миранчук Алексей
|0
|0
|5.
|Кузяев Далер
|0
|0
|6.
|Фомин Даниил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дюриш Михал
|1
|0
|2.
|Косцельник Мартин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0
|2.
|Миранчук Алексей
|1
|0
|3.
|Головин Александр
|1
|0
|4.
|Жемалетдинов Рифат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Словакия
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|РОССИЯ
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Словакия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Словакия 2:2 Мальта Кипр 0:0 Словакия Чехия 2:0 Словакия Словакия 1:0 Шотландия
Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия Словакия 0:4 Хорватия Азербайджан 1:5 Словакия Словакия 5:1 Иордания Уэльс 1:0 Словакия Словакия 2:0 Венгрия
РОССИЯ Последние 20 матчей: +13 =3 -4РОССИЯ 2:1 Словения Мальта 1:3 РОССИЯ Сербия 5:0 РОССИЯ Турция 3:2 РОССИЯ
Молдова 0:0 РОССИЯ РОССИЯ 0:0 Венгрия РОССИЯ 1:1 Турция РОССИЯ 1:2 Швеция Венгрия 2:3 РОССИЯ РОССИЯ 3:1 Сербия Сан-Марино 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 1:4 Бельгия Кипр 0:5 РОССИЯ РОССИЯ 4:0 Шотландия РОССИЯ 1:0 Казахстан Шотландия 1:2 РОССИЯ РОССИЯ 1:0 Кипр РОССИЯ 9:0 Сан-Марино РОССИЯ 6:0 Чертаново Казахстан 0:4 РОССИЯ
Последние игры между собой
Словакия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
РОССИЯ: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 2
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Словения
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Хорватия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Словакия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Кипр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|6.
|Мальта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Словения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Хорватия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Словакия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Кипр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Словакия» – «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Словакия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «РОССИЯ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Словакия» – «РОССИЯ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Словакия - РОССИЯ
Исход игры
Словакия
18.2% (8)
Ничья
38.6% (17)
РОССИЯ
43.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
62.79% (27)
Меньше
37.21% (16)
Обе команды забьют
Да
90.7% (39)
Нет
9.3% (4)
Популярный счёт
1:2 РОССИЯ
34.1% (15)
1:1 Ничья
29.5% (13)
2:1 Словакия
11.4% (5)
2:2 Ничья
6.8% (3)
0:1 РОССИЯ
6.8% (3)
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