Бельгия
Позже
Стадион: King Power at Den Dreef
Беларусь
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукаку Ромелу
|2 (1)
|1
|2.
|Де Брёйне Кевин
|1
|0.5
|3.
|Азар Торган
|1
|0.5
|4.
|Мёнье Тома
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лисакович Виталий
|2 (1)
|2
|2.
|Савицкий Павел
|1
|1
|3.
|Кендыш Юрий
|1
|1
|4.
|Стасевич Игорь
|0
|0
|5.
|Кисляк Сергей
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вертонген Ян
|1
|0
|2.
|Азар Торган
|1
|0
|3.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сигневич Николай
|1
|0
|2.
|Лаптев Денис
|1
|0
|3.
|Кендыш Юрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бельгия
|0
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|Беларусь
|0
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|50% (2)
Предыдущие игры
Бельгия Последние 20 матчей: +17 =2 -1Чехия 1:1 Бельгия Бельгия 3:1 Уэльс Бельгия 4:2 Дания Бельгия 2:0 Англия
Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =3 -10Беларусь 4:2 Эстония Беларусь 1:1 Гондурас Албания 3:2 Беларусь Беларусь 2:0 Литва
Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Чехия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 3
|4
|3.
|Беларусь
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|4.
|Уэльс
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|5.
|Эстония
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|4 - 10
|0
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бельгия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|2.
|Беларусь
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Чехия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Уэльс
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Эстония
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 6
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бельгия» – «Беларусь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бельгия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беларусь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бельгия» – «Беларусь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бельгия - Беларусь
Исход игры
Бельгия
97.7% (42)
Ничья
2.3% (1)
Беларусь
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
80.95% (34)
Меньше
19.05% (8)
Обе команды забьют
Да
28.57% (12)
Нет
71.43% (30)
Популярный счёт
3:0 Бельгия
39.5% (17)
2:0 Бельгия
16.3% (7)
2:1 Бельгия
9.3% (4)
4:0 Бельгия
9.3% (4)
3:1 Бельгия
7% (3)
4:1 Бельгия
7% (3)
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