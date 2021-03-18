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Бельгия
 
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Стадион:
Беларусь

Бомбардиры внутри турнира

Бельгия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукаку Ромелу 2 (1) 1
2. Де Брёйне Кевин 1 0.5
3. Азар Торган 1 0.5
4. Мёнье Тома 0 0
Беларусь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лисакович Виталий 2 (1) 2
2. Савицкий Павел 1 1
3. Кендыш Юрий 1 1
4. Стасевич Игорь 0 0
5. Кисляк Сергей 0 0

Карточки

Бельгия
# Игрок      
1. Вертонген Ян 1 0
2. Азар Торган 1 0
3. Кастань Тимоти 1 0
Беларусь
# Игрок      
1. Сигневич Николай 1 0
2. Лаптев Денис 1 0
3. Кендыш Юрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бельгия 0 50% (2) 0 25% (1) 25% (1) 0
 Беларусь 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Бельгия Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Чехия 1:1 Бельгия Бельгия 3:1 Уэльс Бельгия 4:2 Дания Бельгия 2:0 Англия
Бельгия 2:1 Швейцария Исландия 1:2 Бельгия Англия 2:1 Бельгия Бельгия 1:1 Кот-д'Ивуар Бельгия 5:1 Исландия Дания 0:2 Бельгия Бельгия 6:1 Кипр РОССИЯ 1:4 Бельгия Казахстан 0:2 Бельгия Бельгия 9:0 Сан-Марино Шотландия 0:4 Бельгия Сан-Марино 0:4 Бельгия Бельгия 3:0 Шотландия Бельгия 3:0 Казахстан Кипр 0:2 Бельгия Бельгия 3:1 РОССИЯ
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Беларусь 4:2 Эстония Беларусь 1:1 Гондурас Албания 3:2 Беларусь Беларусь 2:0 Литва
Румыния 5:3 Беларусь Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Чехия Заявка 2 1 1 0 7 - 3 4
3. Беларусь 1 1 0 0 4 - 2 3
4. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
5. Эстония Заявка 2 0 0 2 4 - 10 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бельгия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Беларусь 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Чехия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Уэльс Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 6 0

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Чехия Заявка 1 1 0 0 6 - 2 3
2. Бельгия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Беларусь 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Уэльс Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
5. Эстония Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бельгия - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2021, осталось 2 дня 11 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Бельгия 97.8% (44)
    X 2.2% (1)
    Беларусь 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бельгия
    Ничья
    Беларусь
    1.05
    18.00
    67.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.05 18.00 66.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.05 17.00 67.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.05 15.50 50.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Бельгия» – «Беларусь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бельгия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беларусь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бельгия» – «Беларусь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    6.85 1.10 3.96 1.25 2.83 1.43 2.14 1.71 1.79 2.14 1.47 2.69 1.30 3.46 1.17 4.96
    6.35 1.07 5.60 1.11 3.10 1.35 2.53 1.52 1.96 1.94 1.56 2.43 1.39 2.90 1.18 4.33 1.14 4.85 1.04 7.90
    6.70 1.09 5.80 1.11 3.25 1.35 2.60 1.49 1.97 1.89 1.79 2.10 1.60 2.44 1.41 2.90 1.21 4.40 1.16 4.80 1.06 7.90 1.05 8.40 1.01 13.50
    6.64 1.10 3.17 1.33 2.54 1.50 2.13 1.69 1.88 1.90 1.69 2.12 1.51 2.50 1.35 3.08 1.13 5.63
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.84 1.26 2.19 1.68 1.60 2.34 1.29 3.60
    4.55 1.20 3.15 1.36 1.82 1.99 1.37 3.10 1.24 4.05
    3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.05
    3.16 1.34 2.18 1.66 1.80 1.99 1.56 2.38 1.33 3.25
    Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
    6.60 1.11 3.10 1.37 2.10 1.73 1.59 2.36 1.33 3.32
    5.10 1.17 2.40 1.57 1.80 2.01 1.47 2.68 1.20 4.60
    2.41 1.53 1.80 1.94 1.47 2.60

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.23
    3.70 1.28
    Букмекер Да Нет
    9.30 1.06
    8.10 1.06
    Букмекер Да Нет
    7.00 1.10
    5.90 1.11
    Где смотреть матч Бельгия - Беларусь онлайн

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    Прогнозы на матч Бельгия - Беларусь

    Исход игры
    Бельгия
    97.7% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Беларусь
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    80.95% (34)
    Меньше
    19.05% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (12)
    Нет
    71.43% (30)
    Популярный счёт
    3:0 Бельгия
    39.5% (17)
    2:0 Бельгия
    16.3% (7)
    2:1 Бельгия
    9.3% (4)
    4:0 Бельгия
    9.3% (4)
    3:1 Бельгия
    7% (3)
    4:1 Бельгия
    7% (3)
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