Черногория
0:1
Конец матча
Стадион: Под Горицом
Норвегия
0:1
35' ГолСорлот Александр
81' Желтая карточкаСорлот Александр
90' Желтая карточкаСтрандберг Стефан
23
Марушич
Адам
15
Савич
Стефан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Шаркич МатияВратарь
- Вратарь
-
22 Симич МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хансен АндреВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Оэстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Хёуге ЙенсПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Столе Сольбаккен
Ход матча
35'
81'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 1
-
2 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|3
|1
|2.
|Бечирай Фатос
|1
|0.33
|3.
|Симич Марко
|1
|0.33
|4.
|Томашевич Зарко
|1
|0.33
|5.
|Джюрджевич Урош
|0
|0
|6.
|Косович Небойша
|0
|0
|7.
|Йовович Владимир
|0
|0
|8.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сорлот Александр
|2
|0.67
|2.
|Свенссон Юнас
|1
|0.33
|3.
|Торстведт Кристиан
|1
|0.33
|4.
|Эльюнусси Мохамед
|0
|0
|5.
|Мидтше Фредрик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вуячич Игор
|1
|0
|2.
|Вулай Кристиян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сорлот Александр
|2
|0
|2.
|Торстведт Кристиан
|0
|1
|3.
|Страндберг Стефан
|1
|0
|4.
|Свенссон Юнас
|1
|0
|5.
|Грегерсен Стиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Черногория
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|Норвегия
|0
|0
|75% (3)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Черногория Последние 20 матчей: +8 =6 -6Черногория 4:1 Гибралтар Латвия 1:2 Черногория Черногория 4:0 Кипр Азербайджан 0:0 Черногория
Черногория 0:0 Казахстан Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория
Норвегия Последние 20 матчей: +9 =7 -4Норвегия 0:3 Турция Гибралтар 0:3 Норвегия Австрия 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия
Норвегия 4:0 Румыния Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия
Последние игры между собой
Черногория: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Норвегия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|2.
|Голландия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 4
|6
|3.
|Норвегия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Черногория
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|5.
|Латвия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 14
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|7 - 5
|4
|2.
|Голландия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Черногория
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Латвия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Норвегия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Черногория» – «Норвегия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Черногория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Норвегия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Черногория» – «Норвегия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Черногория 0:1 Норвегия
Исход игры
Черногория
21.1% (30)
Ничья
36.6% (52)
Норвегия
42.3% (60)
Тотал 2.5
Больше
47.48% (66)
Меньше
52.52% (73)
Обе команды забьют
Да
79.86% (111)
Нет
20.14% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (46)
1:2 Норвегия
24.6% (35)
2:1 Черногория
14.8% (21)
0:1 Норвегия
8.5% (12)
1:0 Черногория
3.5% (5)
0:2 Норвегия
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:3 Норвегия
2.1% (3)
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