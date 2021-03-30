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Черногория
0:1
Конец матча

Стадион:
Норвегия
0'
0:1
35' Гол
Сорлот Александр
81' Желтая карточка
Сорлот Александр
90' Желтая карточка
Страндберг Стефан
90'+6
1
Миятович
Милан
23
Марушич
Адам
5
Вуячич
Игор
15
Савич
Стефан
6
Томашевич
Зарко
2
Лагатор
Душан
18
Косович
Небойша
19
Шчекич
Александар
17
Хакшабанович
Сеад
7
Джюрджевич
Урош
10
Йоветич
Стеван
1
Ярстейн
Руне
16
Свенссон
Юнас
2
Грегерсен
Стиан
3
Айер
Кристоффер
5
Мелинг
Биргер
22
Торсби
Мортен
8
Берг
Патрик
11
Эльюнусси
Мохамед
10
Эдегор
Мартин
23
Холанн
Эрлинг
9
Сорлот
Александр
Черногория
4-4-2
Норвегия
4-3-3

Ход матча

35'
0:1
Сорлот Александр
(Эльюнусси Мохамед)
63'
Исламович Дино
Джюрджевич Урош
 
63'
Йовович Владимир
Лагатор Душан
 
66'
 
Рюэрсон Юлиан
Свенссон Юнас
66'
 
Мидтше Фредрик
Берг Патрик
80'
 
Кинг Джошуа
Холанн Эрлинг
80'
Иванович Игор
Косович Небойша
 
80'
Болевич Александар
Хакшабанович Сеад
 
80'
 
Линнес Мартин
Эдегор Мартин
81'
 
Сорлот Александр
88'
Бечирай Фатос
Марушич Адам
 
89'
 
Страндберг Стефан
Эльюнусси Мохамед
90'
 
Страндберг Стефан

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Черногория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 3 1
2. Бечирай Фатос 1 0.33
3. Симич Марко 1 0.33
4. Томашевич Зарко 1 0.33
5. Джюрджевич Урош 0 0
6. Косович Небойша 0 0
7. Йовович Владимир 0 0
8. Хакшабанович Сеад 0 0
Норвегия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сорлот Александр 2 0.67
2. Свенссон Юнас 1 0.33
3. Торстведт Кристиан 1 0.33
4. Эльюнусси Мохамед 0 0
5. Мидтше Фредрик 0 0

Карточки

Черногория
# Игрок      
1. Вуячич Игор 1 0
2. Вулай Кристиян 1 0
Норвегия
# Игрок      
1. Сорлот Александр 2 0
2. Торстведт Кристиан 0 1
3. Страндберг Стефан 1 0
4. Свенссон Юнас 1 0
5. Грегерсен Стиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Черногория 0 16.67% (1) 33.33% (2) 16.67% (1) 0 33.33% (2)
 Норвегия 0 0 75% (3) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Черногория Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Черногория 4:1 Гибралтар Латвия 1:2 Черногория Черногория 4:0 Кипр Азербайджан 0:0 Черногория
Черногория 0:0 Казахстан Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория Черногория 1:1 Косово Черногория 1:5 Англия Болгария 1:1 Черногория
Норвегия Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Норвегия 0:3 Турция Гибралтар 0:3 Норвегия Австрия 1:1 Норвегия Норвегия 1:0 Северная Ирландия
Норвегия 4:0 Румыния Норвегия 1:2 Сербия Северная Ирландия 1:5 Норвегия Норвегия 1:2 Австрия Мальта 1:2 Норвегия Норвегия 4:0 Фарерские острова Румыния 1:1 Норвегия Норвегия 1:1 Испания Швеция 1:1 Норвегия Норвегия 2:0 Мальта Фарерские острова 0:2 Норвегия Норвегия 2:2 Румыния Норвегия 3:3 Швеция Испания 2:1 Норвегия Кипр 0:2 Норвегия Словения 1:1 Норвегия

Последние игры между собой

Черногория: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Норвегия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Норвегия 2:1 Черногория Товарищеские матчи Черногория 3:1 Норвегия Товарищеские матчи

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
2. Голландия Заявка 3 2 0 1 11 - 4 6
3. Норвегия Заявка 3 2 0 1 4 - 3 6
4. Черногория Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
5. Латвия Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1
6. Гибралтар Заявка 3 0 0 3 1 - 14 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 2 1 1 0 7 - 5 4
2. Голландия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Черногория Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Латвия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Норвегия Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
6. Гибралтар Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Турция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Черногория Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Голландия Заявка 2 1 0 1 9 - 4 3
5. Латвия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Гибралтар Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Черногория 21.1% (30)
X 36.6% (52)
Норвегия 42.3% (60)
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2.03 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 4.48 3.72 1.85
Бонус: 10 000 ₽ 4.40 3.55 1.88
Бонус: 5 000 ₽ 4.80 3.72 1.82
Бонус: 5 000 ₽ 140.00 15.00 1.02
  23.21 5.24 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Черногория» – «Норвегия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Черногория» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Норвегия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Черногория» – «Норвегия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.90 1.04 4.16 1.23 2.76 1.45 2.03 1.88 1.57 2.40 1.31 3.38 1.19 4.70 1.08 7.80
9.20 1.06 7.50 1.08 3.40 1.32 2.60 1.51 1.82 2.00 1.45 2.80 1.31 3.45 1.13 5.70 1.11 6.80 1.03 11.00 1.02 12.50
9.20 1.02 7.90 1.05 3.32 1.31 2.53 1.52 1.85 2.06 1.44 2.79 1.31 3.32 1.11 5.85 1.07 6.40 1.00 11.00
5.30 1.15 3.90 1.25 1.08 7.77 1.19 4.60 2.01 1.85 1.11 6.50 1.12 6.10 1.15 5.30 1.03 12.00 1.03 12.00 1.02 13.00 1.01 12.00 0.00 21.00
1.55 2.55 1.31 3.60 1.64 2.34 1.40 3.05 1.59 2.43 1.41 3.02 1.40 3.09 1.28 3.81 1.10 7.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.31 1.61 1.56 2.53 1.24 4.04 1.09 7.50
2.75 1.41 1.83 1.91 1.39 2.85 1.08 6.80
2.91 1.41 1.90 1.90 1.41 2.91 1.12 6.30 1.08 7.60
1.45 2.70 1.05 9.50 1.03 12.00 1.04 10.00 1.03 12.00
2.03 1.84 1.67 2.27 1.30 3.57 1.50 2.68 1.26 3.96 1.13 6.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.04 1.38 1.87 1.93 1.43 2.83 1.19 4.74
3.75 1.24 2.60 1.46 1.65 2.15 1.17 4.70
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.21 1.28 3.68 1.18 4.90
2.46 1.51 1.60 2.25 1.28 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.85
1.85 1.89
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
4.94 1.18
4.70 1.17
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.64 1.28
3.50 1.28
3.70 1.25
Где смотреть матч Черногория 0:1 Норвегия онлайн

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Прогнозы на матч Черногория 0:1 Норвегия

Исход игры
Черногория
21.1% (30)
Ничья
36.6% (52)
Норвегия
42.3% (60)
Тотал 2.5
Больше
47.48% (66)
Меньше
52.52% (73)
Обе команды забьют
Да
79.86% (111)
Нет
20.14% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.4% (46)
1:2 Норвегия
24.6% (35)
2:1 Черногория
14.8% (21)
0:1 Норвегия
8.5% (12)
1:0 Черногория
3.5% (5)
0:2 Норвегия
2.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (4)
1:3 Норвегия
2.1% (3)
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