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Кипр
1:0
Конец матча

Стадион:
Словения
0'
38' Желтая карточка
Иличич Йосип
1:0
42' Гол
Питтас Яннис
47' Желтая карточка
Куртич Ясмин
90'+6
22
Михаил
Неофитос
7
Антониу
Минас
16
Сотериу
Костас
13
Кусулос
Янис
19
Лайфис
Константинос
4
Иоанну
Николас
23
Питтас
Яннис
20
Кастанос
Григорис
18
Артиматас
Костакис
15
Папулис
Фотис
10
Сотириу
Пиерос
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
4
Блажич
Миха
23
Байрич
Кенан
3
Балковец
Юре
8
Ловрич
Санди
6
Бийол
Яка
14
Куртич
Ясмин
10
Зайц
Миха
7
Иличич
Йосип
11
Крамер
Блаж
Кипр
5-4-1
Словения
4-4-2

Ход матча

38'
 
Иличич Йосип
42'
Питтас Яннис
(Папулис Фотис)
1:0
46'
 
Бохар Дамьян
Зайц Миха
47'
 
Куртич Ясмин
58'
 
Чрнигой Домен
Бийол Яка
58'
 
Вучкич Харис
Крамер Блаж
60'
Кириаку Хараламбос
Кастанос Григорис
 
81'
 
Захович Лука
Ловрич Санди
81'
 
Коутер Нино
Балковец Юре
82'
Лойзу Лойзос
Папулис Фотис
 
90'
Элиа Мариос
Сотириу Пиерос
 
90'
Гогич Александрос
Артиматас Костакис
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 6
  • 10 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Бомбардиры внутри турнира

Кипр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Питтас Яннис 1 0.33
2. Папулис Фотис 0 0
Словения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иличич Йосип 1 0.33
2. Ловрич Санди 1 0.33
3. Зайц Миха 0 0

Карточки

Кипр
# Игрок      
1. Питтас Яннис 1 0
2. Деметриу Деметрис 1 0
Словения
# Игрок      
1. Мевля Миха 2 0
2. Куртич Ясмин 2 0
3. Иличич Йосип 1 0
4. Захович Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кипр 0 0 100% (1) 0 0 0
 Словения 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Кипр Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Хорватия 1:0 Кипр Кипр 0:0 Словакия Черногория 4:0 Кипр Кипр 2:1 Люксембург
Греция 2:1 Кипр Азербайджан 0:0 Кипр Люксембург 2:0 Кипр Кипр 1:2 Чехия Кипр 0:1 Азербайджан Кипр 0:2 Черногория Бельгия 6:1 Кипр Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр Сан-Марино 0:4 Кипр Кипр 1:1 Казахстан РОССИЯ 1:0 Кипр Шотландия 2:1 Кипр Кипр 0:2 Бельгия Кипр 5:0 Сан-Марино
Словения Последние 20 матчей: +10 =5 -5
РОССИЯ 2:1 Словения Словения 1:0 Хорватия Греция 0:0 Словения Словения 2:1 Косово
Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения

Последние игры между собой

Кипр: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Словения: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Словения 1:1 Кипр Лига наций УЕФА Кипр 2:1 Словения Лига наций УЕФА Кипр 0:2 Словения Чемпионат Мира Словения 2:1 Кипр Чемпионат Мира

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 3 2 0 1 4 - 1 6
2. РОССИЯ Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3. Словакия Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
4. Кипр Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
5. Словения Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
6. Мальта Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Кипр Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Словакия Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Мальта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
3. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Кипр Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Словения Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
6. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Питтас Яннис бьет в цель!
  • Желтая карточка
    38'
    Иличич Йосип получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neo GSP Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 145
Кипр 3.4% (5)
X 21.4% (31)
Словения 75.2% (109)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 4.74 3.44 1.92
Бонус: 10 000 ₽ 5.60 3.55 1.72
Бонус: 5 000 ₽ 5.05 3.52 1.84
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 4.20 16.00
  1.24 4.80 29.38

Самый высокий коэффициент на матч «Кипр» – «Словения» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кипр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Словения» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кипр» – «Словения», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
5.95 1.10 3.18 1.31 2.18 1.65 1.62 2.19 1.34 3.02 1.17 4.52 1.09 6.35 1.05 9.70 1.01 16.00
7.20 1.10 6.00 1.12 2.70 1.47 2.01 1.81 1.56 2.44 1.28 3.60 1.20 4.70 1.07 8.00 1.06 9.60
6.75 1.06 5.55 1.12 2.57 1.48 1.95 1.85 1.58 2.54 1.25 3.95 1.17 4.80 1.04 8.80 1.03 9.30
4.44 1.20 3.05 1.37 1.58 2.35 2.18 1.73 1.11 6.50 1.70 2.23 1.07 8.40 1.18 4.75 1.12 6.10 1.02 13.00 1.03 10.50 1.01 18.00 0.00 17.00 0.00 25.00
7.25 1.11 3.33 1.35 2.68 1.50 1.98 1.90 1.40 3.07 1.22 4.52 1.34 3.38 1.77 2.13 1.53 2.59 1.36 3.29 1.18 5.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.99 1.82 1.38 3.04 1.17 5.05 1.05 9.90
2.41 1.53 1.58 2.29 1.28 3.45 1.05 8.40
2.45 1.55 1.59 2.36 1.29 3.60 1.06 8.80 1.05 10.25
1.33 3.25 1.03 12.00 1.14 5.55 1.05 9.60 1.03 9.50
1.16 5.35 1.44 2.85 1.16 5.44 1.32 3.48 1.34 3.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.53 1.52 1.64 2.26 1.30 3.52 1.12 6.20
3.15 1.33 2.11 1.67 1.48 2.55 1.11 6.00
3.15 1.36 2.08 1.75 1.48 2.65 1.16 5.30 1.11 6.55
3.15 1.35 2.15 1.66 1.52 2.52 1.11 4.75 1.10 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.38 1.55
2.29 1.58
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
6.30 1.12
6.00 1.11
9.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.64 1.20
4.50 1.18
4.44 1.18
Где смотреть матч Кипр 1:0 Словения онлайн

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Прогнозы на матч Кипр 1:0 Словения

Исход игры
Кипр
3.4% (5)
Ничья
21.4% (31)
Словения
75.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
39.44% (56)
Меньше
60.56% (86)
Обе команды забьют
Да
57.04% (81)
Нет
42.96% (61)
Популярный счёт
1:2 Словения
34.5% (50)
0:1 Словения
31.7% (46)
1:1 Ничья
17.9% (26)
0:2 Словения
6.2% (9)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:1 Кипр
2.8% (4)
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