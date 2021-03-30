38' Желтая карточкаИличич Йосип
1:0
42' ГолПиттас Яннис
47' Желтая карточкаКуртич Ясмин
13
Кусулос
Янис
23
Питтас
Яннис
1
Облак
Ян
23
Байрич
Кенан
14
Куртич
Ясмин
10
Зайц
Миха
11
Крамер
Блаж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кусулос ЯнисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Питтас ЯннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Nikos Kostenoglou
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Байрич КенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
- Нападающий
-
11 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
16 Фрелих ЖигаВратарь
- Защитник
-
13 Йокич БоянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бохар ДамьянНападающий
-
19 Захович ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
Ход матча
38'
42'
1:0
47'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 3
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 6
-
10 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Питтас Яннис
|1
|0.33
|2.
|Папулис Фотис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иличич Йосип
|1
|0.33
|2.
|Ловрич Санди
|1
|0.33
|3.
|Зайц Миха
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Питтас Яннис
|1
|0
|2.
|Деметриу Деметрис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мевля Миха
|2
|0
|2.
|Куртич Ясмин
|2
|0
|3.
|Иличич Йосип
|1
|0
|4.
|Захович Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кипр
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Словения
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Кипр Последние 20 матчей: +4 =3 -13Хорватия 1:0 Кипр Кипр 0:0 Словакия Черногория 4:0 Кипр Кипр 2:1 Люксембург
Словения Последние 20 матчей: +10 =5 -5РОССИЯ 2:1 Словения Словения 1:0 Хорватия Греция 0:0 Словения Словения 2:1 Косово
Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения Австрия 1:0 Словения Словения 1:1 Северная Македония Израиль 1:1 Словения
Последние игры между собой
Кипр: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Словения: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 1
|6
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Словакия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|Кипр
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|5.
|Словения
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|6.
|Мальта
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Кипр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Словакия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|РОССИЯ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Словения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Кипр» – «Словения» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кипр» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Словения» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кипр» – «Словения», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Кипр 1:0 Словения
Исход игры
Кипр
3.4% (5)
Ничья
21.4% (31)
Словения
75.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
39.44% (56)
Меньше
60.56% (86)
Обе команды забьют
Да
57.04% (81)
Нет
42.96% (61)
Популярный счёт
1:2 Словения
34.5% (50)
0:1 Словения
31.7% (46)
1:1 Ничья
17.9% (26)
0:2 Словения
6.2% (9)
0:0 Ничья
2.8% (4)
2:1 Кипр
2.8% (4)
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