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Хорватия
 
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Стадион:
Мальта

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пашалич Марио 1 0.5
Мальта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбонг Джозеф 1 0.5
2. Гамбин Люк 1 0.5
3. Сатариано Александер 1 0.5
4. Камензули Райан 0 0

Карточки

Хорватия
# Игрок      
1. Вида Домагой 1 0
2. Перишич Иван 1 0
3. Врсалько Шиме 1 0
4. Брозович Марсело 1 0
5. Ковачич Матео 1 0
6. Будимир Анте 1 0
7. Баришич Борна 1 0
8. Чалета-Цар Дуе 1 0
Мальта
# Игрок      
1. Камензули Райан 1 0
2. Бонелло Анри 1 0
3. Корбалан Хуан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорватия 0 0 100% (1) 0 0 0
 Мальта 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0

Предыдущие игры

Хорватия Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Хорватия 1:0 Кипр Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия
Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан
Мальта Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Словакия 2:2 Мальта Мальта 1:3 РОССИЯ Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 3:1 Андорра
Мальта 3:0 Лихтенштейн Латвия 0:1 Мальта Андорра 0:0 Мальта Мальта 2:0 Гибралтар Мальта 1:1 Латвия Фарерские острова 3:2 Мальта Мальта 1:2 Норвегия Испания 7:0 Мальта Фарерские острова 1:0 Мальта Мальта 0:4 Швеция Румыния 1:0 Мальта Норвегия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Румыния Швеция 3:0 Мальта Мальта 0:2 Испания Мальта 2:1 Фарерские острова

Последние игры между собой

Хорватия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Мальта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Мальта 0:1 Хорватия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Хорватия 2:0 Мальта ЕВРО 2016: Отборочные матчи Мальта 1:3 Хорватия ЕВРО 2012 Хорватия 3:0 Мальта ЕВРО 2012

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Словения Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Хорватия Заявка 2 1 0 1 1 - 1 3
4. Словакия Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
5. Кипр Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
6. Мальта Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Словения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Хорватия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Словакия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Кипр Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Мальта Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
2. Мальта Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Словакия Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Словения Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Хорватия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Кипр Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Мальта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 30 марта 2021, осталось 2 дня 11 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Хорватия 95.2% (40)
    X 2.4% (1)
    Мальта 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Мальта
    1.08
    13.50
    47.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.08 13.00 47.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.08 13.50 43.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.07 13.00 40.00
      1.06 12.12 39.57

    Самый высокий коэффициент на матч «Хорватия» – «Мальта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорватия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мальта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорватия» – «Мальта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    5.90 1.13 3.52 1.30 2.56 1.51 2.02 1.89 1.61 2.32 1.39 3.01 1.25 3.96 1.13 5.95
    5.65 1.10 4.90 1.15 2.82 1.41 2.28 1.63 1.82 2.10 1.45 2.75 1.32 3.26 1.14 5.05 1.10 5.55 1.02 9.30
    14.50 1.01 5.60 1.12 4.90 1.18 2.80 1.44 2.25 1.69 1.94 1.92 1.76 2.14 1.76 2.06 1.42 2.85 1.31 3.45 1.13 5.30 1.11 5.90 1.03 10.00 1.03 10.00 0.00 12.50
    5.79 1.13 2.83 1.40 2.55 1.50 2.25 1.62 1.94 1.85 1.74 2.06 1.58 2.34 1.46 2.67 1.30 3.39 1.11 6.32
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.52 1.30 2.06 1.76 1.53 2.50 1.25 3.94
    4.20 1.23 2.88 1.42 1.74 2.09 1.32 3.38 1.21 4.40
    2.80 1.44 1.72 2.12 1.30 3.50
    2.91 1.28 2.55 1.40 2.00 1.76 1.66 2.11 1.40 2.57 1.29 3.48
    Букмекер 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
    5.95 1.13 2.87 1.42 1.97 1.84 1.51 2.56 1.28 3.62
    4.55 1.20 2.26 1.64 1.68 2.19 1.41 2.91 1.16 5.25
    2.17 1.65 1.61 2.23 1.36 2.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.25
    3.70 1.29
    Букмекер Да Нет
    8.20 1.08
    7.90 1.06
    Букмекер Да Нет
    6.35 1.11
    6.30 1.10
    Где смотреть матч Хорватия - Мальта онлайн

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    Прогнозы на матч Хорватия - Мальта

    Исход игры
    Хорватия
    95.2% (40)
    Ничья
    2.4% (1)
    Мальта
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.5% (27)
    Меньше
    32.5% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    7.5% (3)
    Нет
    92.5% (37)
    Популярный счёт
    3:0 Хорватия
    28.6% (12)
    2:0 Хорватия
    23.8% (10)
    4:0 Хорватия
    21.4% (9)
    5:0 Хорватия
    7.1% (3)
    1:0 Хорватия
    4.8% (2)
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