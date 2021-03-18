Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пашалич Марио
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбонг Джозеф
|1
|0.5
|2.
|Гамбин Люк
|1
|0.5
|3.
|Сатариано Александер
|1
|0.5
|4.
|Камензули Райан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вида Домагой
|1
|0
|2.
|Перишич Иван
|1
|0
|3.
|Врсалько Шиме
|1
|0
|4.
|Брозович Марсело
|1
|0
|5.
|Ковачич Матео
|1
|0
|6.
|Будимир Анте
|1
|0
|7.
|Баришич Борна
|1
|0
|8.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Камензули Райан
|1
|0
|2.
|Бонелло Анри
|1
|0
|3.
|Корбалан Хуан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорватия
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Мальта
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Хорватия Последние 20 матчей: +9 =3 -8Хорватия 1:0 Кипр Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия
Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия Словакия 0:4 Хорватия Хорватия 1:2 Тунис Хорватия 2:1 Уэльс Венгрия 2:1 Хорватия Хорватия 2:1 Азербайджан
Мальта Последние 20 матчей: +5 =4 -11Словакия 2:2 Мальта Мальта 1:3 РОССИЯ Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 3:1 Андорра
Мальта 3:0 Лихтенштейн Латвия 0:1 Мальта Андорра 0:0 Мальта Мальта 2:0 Гибралтар Мальта 1:1 Латвия Фарерские острова 3:2 Мальта Мальта 1:2 Норвегия Испания 7:0 Мальта Фарерские острова 1:0 Мальта Мальта 0:4 Швеция Румыния 1:0 Мальта Норвегия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Румыния Швеция 3:0 Мальта Мальта 0:2 Испания Мальта 2:1 Фарерские острова
Последние игры между собой
Хорватия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Мальта: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Словения
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Хорватия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|4.
|Словакия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|5.
|Кипр
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|6.
|Мальта
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 5
|1
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РОССИЯ
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Словения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Хорватия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Словакия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Кипр
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Мальта
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хорватия» – «Мальта» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорватия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мальта» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорватия» – «Мальта», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хорватия - Мальта
Исход игры
Хорватия
95.2% (40)
Ничья
2.4% (1)
Мальта
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
67.5% (27)
Меньше
32.5% (13)
Обе команды забьют
Да
7.5% (3)
Нет
92.5% (37)
Популярный счёт
3:0 Хорватия
28.6% (12)
2:0 Хорватия
23.8% (10)
4:0 Хорватия
21.4% (9)
5:0 Хорватия
7.1% (3)
1:0 Хорватия
4.8% (2)
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