Армения
0:0
Первый тайм: 28'
Стадион: Республиканский стадион
Румыния
22' Желтая карточкаБарсегян Тигран
24' Желтая карточкаМогос Василе
27' Желтая карточкаБайрамян Хорен
18
Марин
Рэзван
20
Ман
Деннис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Удо СоломонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Акопян АкопПолузащитник
-
6 ВбеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капаррос Хоакин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
-
20 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Лазар ДавидВратарь
-
16 Раду ЙонуцВратарь
-
15 Бурка АндрейЗащитник
-
22 Камора МауруЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рэдой Мирел
Ход матча
22'
24'
27'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
28 Владение мячом, % 72
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барсегян Тигран
|1
|0.33
|2.
|Байрамян Хорен
|1
|0.33
|3.
|Григорян Артак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тэнасе Флорин
|1
|0.33
|2.
|Хаджи Янис
|1
|0.33
|3.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.33
|4.
|Кешерю Клаудиу
|0
|0
|5.
|Кирикеш Влад
|0
|0
|6.
|Марин Рэзван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барсегян Тигран
|2
|0
|2.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|3.
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|4.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|5.
|Адамян Саркис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Максим Александру
|1
|0
|2.
|Могос Василе
|1
|0
|3.
|Банку Никусор
|1
|0
|4.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|5.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Армения
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Румыния
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Армения Последние 20 матчей: +9 =4 -7Армения 2:0 Исландия Лихтенштейн 0:1 Армения Армения 1:0 Северная Македония Грузия 1:2 Армения
Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения
Румыния Последние 20 матчей: +8 =4 -8Румыния 0:1 Германия Румыния 3:2 Северная Македония Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь
Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния
Последние игры между собой
Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Румыния: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|Германия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Румыния
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Германия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Румыния
|0:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Армения» – «Румыния» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Армения» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Румыния» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Армения» – «Румыния», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Армения 0:0 Румыния
Исход игры
Армения
25.3% (46)
Ничья
24.2% (44)
Румыния
50.5% (92)
Тотал 2.5
Больше
57.3% (102)
Меньше
42.7% (76)
Обе команды забьют
Да
78.65% (140)
Нет
21.35% (38)
Популярный счёт
1:2 Румыния
33.5% (61)
1:1 Ничья
21.4% (39)
2:1 Армения
19.8% (36)
0:1 Румыния
10.4% (19)
0:2 Румыния
3.8% (7)
1:0 Армения
3.3% (6)
2:0 Армения
1.6% (3)
1:3 Румыния
1.6% (3)
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