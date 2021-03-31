Григорян получил повреждение по итогам прошлого эпизода, пока по-прежнему Артак никак не может подняться.

Всё нормально с Григоряном, показал Артак, что он готов играть дальше. Травмы сегодня конечно же никому не нужны.

Байрамян на правом фланге огрел по ногам Могоса. Игроки сборной Румынии заработали очередной неплохой стандарт.

Хорен Байрамян также получил жёлтую карточку за грубую игру от Андриса Трейманиса после небольшой паузы.

Марин со стандарта выполнил подачу к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл на левый фланг.

25' Защитник сборной Румынии Василе Могос получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Григоряна.

24' Игроки сборной Армении ошиблись при развитии атаки на своей половине поля, гости перехватили мяч, Пушкаш ворвался в штрафную площадь с правой половины поля и выполнил передачу на Александру, Максим в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

23' Из-за перебора жёлтых карточек Тигран Барсегян пропустит следующий матч против Северной Македонии.

22' Барсегян в борьбе за верховой мяч на половине поля сборной Румынии рукой отмахнулся от Станчу. Андрис Трейманис после небольшой паузы показал жёлтую карточку полузащитнику сборной Армении.

21' Банку при проходе вперёд по левому флангу слишком далеко отпустил от себя мяч, а затем Никусор нарушил правила против Барсегяна.

20' Мурадян на половине поля сборной Румынии нарушил правила против Чикылдэу.

19' Барсегян с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Карапетян в окружении соперников не смог зацепиться за мяч.

18' Тошка с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Армении сыграли внимательно и перехватили мяч.

17' Бриаско-Балекян в центре поля нарушил правила против Кирикеша. Игроки сборной Румынии не смогли быстро разыграть стандарт.

16' Болельщики сборной Армении активно гонят свою команду вперёд, пока на своём поле команда Хоакина Капарроса смотрится очень прилично.

15' Барсегян совершил хороший рывок вперёд по правому флангу, Тгран вошёл в штрафную площадь, обыграл Тошку и плотно пробил в ближний угол ворот, Ница в два приёма смог накрыть мяч.

14' Барсегян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

13' Ошиблись игроки сборной Румынии с переводом в центре поля, Карапетян получил мяч на правом фланге, убежал на правый угол штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в ногу Тошке и полетел под перекладину в ближний угол, Ница в прыжке перевёл мяч на угловой.

12' Игроки сборной Румынии перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им довольно трудно пройти.

11' Байрамян в окружении соперников на половине поля сборной Румынии оказался на газоне, Андрис Трейманис показал, что нужно играть дальше.

10' Ман пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

9' Марин с углового выполнил подачу к радиусу штрафной площади, Станчу зацепился за мяч, но под прессингом соперников ему не удалось пробить по воротам.

8' Станчу со стандарта пробил в левый угол ворот, Юрченко здорово сыграл на перемещении, в прыжке Давид перевёл мяч на угловой.

7' Ароян на своей половине поля нарушил правила против Станчу. Румыния теперь уже заработала неплохой стандарт.

6' Станчу сместился в центр с левого фланга и затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел с "наклёвом", но Юрченко смог намертво поймать его.

5' С левого фланга последовал заброс в центр штрафной площади сборной Армении, Юрченко грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

4' Ман попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Ароян удачно сыграл в отборе и перехватил мяч.

3' Барсегян со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел неплохо, но в итоге никто из партнёров по команде так и не смог пробить по воротам.

2' Александру на правом фланге нарушил правила против Амбарцумяна. Игроки сборной Армении тщательно готовятся к стандарту.