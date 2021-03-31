  1. Футбол
  2. Матчи
Армения
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Румыния
0'
22' Желтая карточка
Барсегян Тигран
24' Желтая карточка
Могос Василе
27' Желтая карточка
Байрамян Хорен
28'
1
Юрченко
Давид
19
Амбарцумян
Оганес
2
Чалышир
Андре
3
Ароян
Вараздат
13
Оганесян
Камо
11
Барсегян
Тигран
5
Григорян
Артак
8
Мурадян
Карен
7
Байрамян
Хорен
20
Карапетян
Александр
14
Бриаско-Балекян
Норберто
1
Ница
Флорин
2
Могос
Василе
6
Кирикеш
Влад
3
Тошка
Алин
11
Банку
Никусор
7
Станчу
Николае
18
Марин
Рэзван
20
Ман
Деннис
8
Чикылдэу
Александру
10
Максим
Александру
9
Пушкаш
Георге
Армения
4-4-2
Румыния
4-2-3-1

Ход матча

22'
Барсегян Тигран
 
24'
 
Могос Василе
27'
Байрамян Хорен
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72

Бомбардиры внутри турнира

Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барсегян Тигран 1 0.33
2. Байрамян Хорен 1 0.33
3. Григорян Артак 0 0
Румыния
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тэнасе Флорин 1 0.33
2. Хаджи Янис 1 0.33
3. Михэйлэ Валентин 1 0.33
4. Кешерю Клаудиу 0 0
5. Кирикеш Влад 0 0
6. Марин Рэзван 0 0

Карточки

Армения
# Игрок      
1. Барсегян Тигран 2 0
2. Байрамян Хорен 1 0
3. Амбарцумян Оганес 1 0
4. Ароян Вараздат 1 0
5. Адамян Саркис 1 0
Румыния
# Игрок      
1. Максим Александру 1 0
2. Могос Василе 1 0
3. Банку Никусор 1 0
4. Попеску Овидиу 1 0
5. Михэйлэ Валентин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Армения 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Румыния 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Армения Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Армения 2:0 Исландия Лихтенштейн 0:1 Армения Армения 1:0 Северная Македония Грузия 1:2 Армения
Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения
Румыния Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Румыния 0:1 Германия Румыния 3:2 Северная Македония Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь
Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния

Последние игры между собой

Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Румыния: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Румыния 1:0 Армения Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Армения 0:5 Румыния Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения 0:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
2. Германия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Румыния 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
4. Северная Македония Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
5. Исландия Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
6. Лихтенштейн Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Германия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Румыния 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Северная Македония Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
5. Исландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лихтенштейн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Германия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Румыния 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Северная Македония Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5. Лихтенштейн Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
6. Исландия Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Первый тайм
  • 30'
    Марин со стандарта выполнил подачу к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл на левый фланг. 
  • Желтая карточка
    29'
    Хорен Байрамян также получил жёлтую карточку за грубую игру от Андриса Трейманиса после небольшой паузы. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Байрамян на правом фланге огрел по ногам Могоса. Игроки сборной Румынии заработали очередной неплохой стандарт. 
  • 27'
    Всё нормально с Григоряном, показал Артак, что он готов играть дальше. Травмы сегодня конечно же никому не нужны. 
  • Травма, повреждение
    26'
    Григорян получил повреждение по итогам прошлого эпизода, пока по-прежнему Артак никак не может подняться. 
  • Желтая карточка
    25'
    Защитник сборной Румынии Василе Могос получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Григоряна. 
  • Опасный момент
    24'
    Игроки сборной Армении ошиблись при развитии атаки на своей половине поля, гости перехватили мяч, Пушкаш ворвался в штрафную площадь с правой половины поля и выполнил передачу на Александру, Максим в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 23'
    Из-за перебора жёлтых карточек Тигран Барсегян пропустит следующий матч против Северной Македонии. 
  • Желтая карточка
    22'
    Барсегян в борьбе за верховой мяч на половине поля сборной Румынии рукой отмахнулся от Станчу. Андрис Трейманис после небольшой паузы показал жёлтую карточку полузащитнику сборной Армении. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Банку при проходе вперёд по левому флангу слишком далеко отпустил от себя мяч, а затем Никусор нарушил правила против Барсегяна. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Мурадян на половине поля сборной Румынии нарушил правила против Чикылдэу. 
  • 19'
    Барсегян с правой половины поля выполнил подачу в центр штрафной площади, Карапетян в окружении соперников не смог зацепиться за мяч. 
  • 18'
    Тошка с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Армении сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Бриаско-Балекян в центре поля нарушил правила против Кирикеша. Игроки сборной Румынии не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 16'
    Болельщики сборной Армении активно гонят свою команду вперёд, пока на своём поле команда Хоакина Капарроса смотрится очень прилично. 
  • Опасный момент
    15'
    Барсегян совершил хороший рывок вперёд по правому флангу, Тгран вошёл в штрафную площадь, обыграл Тошку и плотно пробил в ближний угол ворот, Ница в два приёма смог накрыть мяч. 
  • Угловой
    14'
    Барсегян с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Опасный момент
    13'
    Ошиблись игроки сборной Румынии с переводом в центре поля, Карапетян получил мяч на правом фланге, убежал на правый угол штрафной площади и пробил по воротам, мяч попал в ногу Тошке и полетел под перекладину в ближний угол, Ница в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 12'
    Игроки сборной Румынии перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля им довольно трудно пройти. 
  • Судья
    11'
    Байрамян в окружении соперников на половине поля сборной Румынии оказался на газоне, Андрис Трейманис показал, что нужно играть дальше. 
  • 10'
    Ман пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    9'
    Марин с углового выполнил подачу к радиусу штрафной площади, Станчу зацепился за мяч, но под прессингом соперников ему не удалось пробить по воротам. 
  • Опасный момент
    8'
    Станчу со стандарта пробил в левый угол ворот, Юрченко здорово сыграл на перемещении, в  прыжке Давид перевёл мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Ароян на своей половине поля нарушил правила против Станчу. Румыния теперь уже заработала неплохой стандарт. 
  • 6'
    Станчу сместился в центр с левого фланга и затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел с "наклёвом", но Юрченко смог намертво поймать его. 
  • 5'
    С левого фланга последовал заброс в центр штрафной площади сборной Армении, Юрченко грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 4'
    Ман попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, Ароян удачно сыграл в отборе и перехватил мяч. 
  • 3'
    Барсегян со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел неплохо, но в итоге никто из партнёров по команде так и не смог пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Александру на правом фланге нарушил правила против Амбарцумяна. Игроки сборной Армении тщательно готовятся к стандарту. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Армения в группе J стартовала очень удачно, за два матча команда Хоакина Капарроса набрала шесть очков. В этот вечер Армения при своих болельщиках наверняка попытается обыграть Румынию и вернуться на первое место. 
  • До матча
  • Рассудит этот матч латвийская бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом. Помогать ему на бровках будут Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервным арбитром на этот матч назначен Виталий Спасенников. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Сегодня Армения в Ереване примет Румынию. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Прогнозы 175
    Армения 23.4% (41)
    X 24.6% (43)
    Румыния 52% (91)
    Все прогнозы
    1.99 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Румыния
    4.80
    3.70
    2.05
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Republican Stadium - Vazgen Sargsyan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 4.34 3.60 1.95
Бонус: 10 000 ₽ 3.70 3.55 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 4.40 3.60 1.93
Бонус: 1 000 ₽ 4.20 3.75 1.93
Бонус: 5 000 ₽ 3.90 3.70 2.02
  4.13 3.72 1.91

Самый высокий коэффициент на матч «Армения» – «Румыния» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Армения» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Румыния» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Армения» – «Румыния», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.03 4.86 1.18 3.11 1.37 2.23 1.74 1.69 2.17 1.39 3.00 1.24 3.96 1.11 6.50
10.00 1.05 7.00 1.09 3.75 1.27 2.75 1.42 1.89 1.92 1.54 2.49 1.37 3.25 1.10 6.60 1.13 6.00
9.90 1.01 8.70 1.04 3.46 1.29 2.68 1.47 1.93 1.97 1.48 2.65 1.31 3.32 1.12 5.50 1.08 6.05 1.00 11.00
10.50 1.05 8.80 1.07 3.60 1.30 2.77 1.46 1.91 1.93 1.52 2.60 1.36 3.25 1.15 5.60 1.14 6.40 1.04 11.50 12.50 1.04
11.00 1.02 7.90 1.06 3.40 1.31 2.70 1.51 2.15 1.75 1.87 1.99 1.73 2.18 1.45 2.75 1.31 3.40 1.13 5.90 1.10 6.30 1.02 11.50 1.02 11.00 0.00 19.00
3.72 1.29 2.73 1.49 2.84 1.46 2.22 1.70 1.92 1.95 1.70 2.21 1.50 2.69 1.34 3.39 1.13 6.49
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.50 1.53 1.59 2.36 1.28 3.66 1.11 6.70
2.90 1.38 1.94 1.80 1.43 2.70 1.10 6.20
3.00 1.39 1.95 1.83 1.42 2.88 1.13 6.00 1.09 7.40
2.90 1.37 1.84 1.90 1.45 2.60 1.13 5.30 1.08 6.60
1.88 1.92 1.41 3.00 1.11 6.20
2.92 1.43 2.41 1.60 1.90 1.97 1.56 2.50 1.41 3.03
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.30 1.32 1.98 1.83 1.48 2.62 1.22 4.24
4.10 1.21 2.75 1.41 1.74 2.02 1.20 4.20
3.85 1.26 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.80
4.00 1.21 2.73 1.41 1.65 2.13 1.29 3.50 1.18 4.40 9.20 1.03 10.50 1.02
2.65 1.39 1.73 2.11 1.31 3.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.94
1.71 2.06
1.78 2.04
1.82 1.99
Букмекер Да Нет
4.04 1.24
4.30 1.19
4.20 1.18
4.60 1.16
Букмекер Да Нет
3.30 1.33
3.15 1.33
3.20 1.30
3.30 1.30
Где смотреть матч Армения 0:0 Румыния онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Армения 0:0 Румыния

Исход игры
Армения
25.3% (46)
Ничья
24.2% (44)
Румыния
50.5% (92)
Тотал 2.5
Больше
57.3% (102)
Меньше
42.7% (76)
Обе команды забьют
Да
78.65% (140)
Нет
21.35% (38)
Популярный счёт
1:2 Румыния
33.5% (61)
1:1 Ничья
21.4% (39)
2:1 Армения
19.8% (36)
0:1 Румыния
10.4% (19)
0:2 Румыния
3.8% (7)
1:0 Армения
3.3% (6)
2:0 Армения
1.6% (3)
1:3 Румыния
1.6% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 