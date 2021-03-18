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Армения
 
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Стадион:
Румыния

Бомбардиры внутри турнира

Армения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барсегян Тигран 1 0.5
2. Байрамян Хорен 1 0.5
3. Григорян Артак 0 0
Румыния
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тэнасе Флорин 1 0.5
2. Хаджи Янис 1 0.5
3. Михэйлэ Валентин 1 0.5
4. Кешерю Клаудиу 0 0
5. Кирикеш Влад 0 0
6. Марин Рэзван 0 0

Карточки

Армения
# Игрок      
1. Байрамян Хорен 1 0
2. Амбарцумян Оганес 1 0
3. Ароян Вараздат 1 0
4. Адамян Саркис 1 0
5. Барсегян Тигран 1 0
Румыния
# Игрок      
1. Максим Александру 1 0
2. Банку Никусор 1 0
3. Попеску Овидиу 1 0
4. Михэйлэ Валентин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Армения 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Румыния 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Армения Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Армения 2:0 Исландия Лихтенштейн 0:1 Армения Армения 1:0 Северная Македония Грузия 1:2 Армения
Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения
Румыния Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Румыния 0:1 Германия Румыния 3:2 Северная Македония Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь
Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния

Последние игры между собой

Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Румыния: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Румыния 1:0 Армения Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Армения 0:5 Румыния Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Армения Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Румыния Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Северная Македония Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
5. Исландия Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
6. Лихтенштейн Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Армения Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Румыния Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Северная Македония Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
5. Исландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лихтенштейн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Армения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Румыния Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Северная Македония Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5. Лихтенштейн Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
6. Исландия Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Армения - Румыния от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2021, осталось 2 дня 16 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Армения 17.4% (8)
    X 21.7% (10)
    Румыния 60.9% (28)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Армения
    Ничья
    Румыния
    4.65
    3.50
    1.93
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 4.58 3.50 1.92
    Бонус: 10 000 ₽ 4.60 3.45 1.88
    Бонус: 5 000 ₽ 4.65 3.50 1.90
    Бонус: 5 000 ₽ 4.60 3.45 1.93
      4.48 3.36 1.90

    Самый высокий коэффициент на матч «Армения» – «Румыния» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Армения» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Румыния» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Армения» – «Румыния», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    7.80 1.08 3.74 1.27 2.51 1.52 1.93 1.97 1.48 2.65 1.26 3.78 1.16 5.35 1.06 9.20
    8.00 1.08 3.00 1.40 2.23 1.66 1.66 2.23 1.24 4.10 1.08 8.20
    7.30 1.05 6.15 1.09 2.82 1.41 2.15 1.70 1.72 2.25 1.32 3.38 1.22 4.10 1.06 7.40 1.04 7.80
    8.90 1.04 7.00 1.10 2.95 1.40 2.28 1.67 1.90 1.96 1.69 2.25 1.33 3.30 1.25 4.10 1.08 7.00 1.06 7.70 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
    3.06 1.38 2.68 1.48 2.27 1.65 1.88 1.95 1.66 2.24 1.49 2.65 1.23 4.23
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.11 1.73 1.45 2.77 1.21 4.40 1.07 8.40
    2.55 1.48 1.68 2.11 1.32 3.15 1.06 7.80
    2.53 1.52 1.68 2.19 1.33 3.32 1.08 7.70 1.06 9.10
    1.70 2.15 1.33 3.30 1.09 7.50
    2.69 1.48 2.20 1.68 1.71 2.18 1.45 2.79 1.33 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.83 1.43 1.78 2.04 1.38 3.04 1.18 4.94
    3.40 1.29 2.32 1.57 1.55 2.35 1.13 5.40
    3.38 1.32 2.28 1.63 1.56 2.43 1.20 4.55 1.14 5.75
    2.31 1.57 1.55 2.35 1.21 4.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.70
    2.02 1.74
    2.02 1.81
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.14
    5.20 1.14
    5.40 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.04 1.24
    3.90 1.23
    3.80 1.25
    Где смотреть матч Армения - Румыния онлайн

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    Прогнозы на матч Армения - Румыния

    Исход игры
    Армения
    17.4% (8)
    Ничья
    23.9% (11)
    Румыния
    58.7% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    79.55% (35)
    Нет
    20.45% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Румыния
    37% (17)
    1:1 Ничья
    21.7% (10)
    2:1 Армения
    15.2% (7)
    0:1 Румыния
    10.9% (5)
    0:2 Румыния
    6.5% (3)
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