Армения
Позже
Стадион: Республиканский стадион
Румыния
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барсегян Тигран
|1
|0.5
|2.
|Байрамян Хорен
|1
|0.5
|3.
|Григорян Артак
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тэнасе Флорин
|1
|0.5
|2.
|Хаджи Янис
|1
|0.5
|3.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0.5
|4.
|Кешерю Клаудиу
|0
|0
|5.
|Кирикеш Влад
|0
|0
|6.
|Марин Рэзван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Байрамян Хорен
|1
|0
|2.
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|3.
|Ароян Вараздат
|1
|0
|4.
|Адамян Саркис
|1
|0
|5.
|Барсегян Тигран
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Максим Александру
|1
|0
|2.
|Банку Никусор
|1
|0
|3.
|Попеску Овидиу
|1
|0
|4.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Армения
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Румыния
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Армения Последние 20 матчей: +9 =4 -7Армения 2:0 Исландия Лихтенштейн 0:1 Армения Армения 1:0 Северная Македония Грузия 1:2 Армения
Эстония 1:1 Армения Армения 2:2 Грузия Армения 2:0 Эстония Северная Македония 2:1 Армения Италия 9:1 Армения Армения 0:1 Греция Финляндия 3:0 Армения Лихтенштейн 1:1 Армения Армения 4:2 Босния и Герцеговина Армения 1:3 Италия Греция 2:3 Армения Армения 3:0 Лихтенштейн Армения 0:2 Финляндия Босния и Герцеговина 2:1 Армения Лихтенштейн 2:2 Армения Гибралтар 2:6 Армения
Румыния Последние 20 матчей: +8 =4 -8Румыния 0:1 Германия Румыния 3:2 Северная Македония Северная Ирландия 1:1 Румыния Румыния 5:3 Беларусь
Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния
Последние игры между собой
Армения: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Румыния: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Армения
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Румыния
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Армения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Румыния
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Армения» – «Румыния» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Армения» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Румыния» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Армения» – «Румыния», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Армения - Румыния
Исход игры
Армения
17.4% (8)
Ничья
23.9% (11)
Румыния
58.7% (27)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (25)
Меньше
43.18% (19)
Обе команды забьют
Да
79.55% (35)
Нет
20.45% (9)
Популярный счёт
1:2 Румыния
37% (17)
1:1 Ничья
21.7% (10)
2:1 Армения
15.2% (7)
0:1 Румыния
10.9% (5)
0:2 Румыния
6.5% (3)
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