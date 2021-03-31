Опасно! Расьоппи спасает команду после удара Витиньо со средней дистанции.

Возле бровки столкнулись Тринкан и Мухайм. В этой ситуации не прав форвард "сине-гранатовых".

Штрафной удар сборной Швейцарии ни к чему опасному не привёл - Кошта без труда завладел мячом.

Очень высокий прессинг у "часовщиков" - Ндой и Мухайм сейчас наседали на Далота, которому оставалось лишь подключить Кошту.

Фантастический сольный проход Далоту удался! По флангу подключился португалец, убрал Рюэгга и пробил - мяч угодил в сетку внешней стороны.

24' Лустринелли активно подсказывает на бровке своим парням. Стильно выглядит тренер - рубашка, жилет и красный галстук.

23' В центре поля много борьбы. Сошлись сейчас в битве за мяч Домджони и Браганса, и португалец вышел победителем из схватки.

22' Статистика по владению мячом следующая - 33% игрового времени снаряд держат швейцарцы, а 67% - сборная Португалии.

21' Опасно! Едва автогол не приключился. Бамер в борьбе с Томашем неловко подкинул мяч, и только вовремя сориентировавшийся Расьоппи спас ситуацию.

20' Далот размашисто начал атаку, однако его передача на открывавшегося Тринкана не прошла - мяч потерялся в ногах Домджони.

19' Янкевиц, представляющий "Саутгемптон", выкатывал снаряд на Мамбимби, но тот замешкался, и Кейруш эффектно перехватил мяч.

18' До Кошты неспешно докатился снаряд. Несколько упали скорости в матче. Голкипер сборной Португалии дальним ударом подключил Тринкана к атаке.

17' Янкевиц закинул мяч со средней дистанции в сторону Ндоя, но опередил всех защитник Лейте, головой устранивший угрозу.

16' Опасно! Ндой пробил, и мяч пролетел рядом со штангой. Кошта прыгал в угол, но не дотянулся бы до снаряда.

15' Швейцарцы завладели мячом - длиннющий навес дошёл до Ндоя, который развернулся и отдал передачу на подключившегося Рюэгга.

14' Гонсалвес на фланге включил третью скорость, но догнать мяч, посланный Витиньо, португалец не сумел.

13' В сторону Далота последовал заброс на фланг, но защитник "Милана" не смог обработать снаряд.

12' В падении Корреа опередил Мамбимби и протолкнул мяч в направлении Лейте, который сразу захватил снаряд.

11' Опасно! Витиньо едва не забил второй гол Португалии. С линии штрафной легонько навесил Томаш, и защитник ван дер Верфф помешал форварду.

10' Томаш вылетал на оперативный простор, но Расьоппи своевременно вышел из ворот и со всей силы пнул мяч в сторону Мухайма.

9' Португальцы удерживают мяч на чужой половине поля - Далот не прошёл сквозь Ндоя и потерял снаряд.

8' Браганса ловко подставился под фол Мамбимби. Арбитр жёлтую карточку не достал, так как было не грубо.

7' Последовал навес в сторону Тринкана из глубины поля, однако форварда "Барселоны" опередил в воздухе Бамер.

6' Португальцы владеют мячом на своей половине поля. Далот не нашёл адресата и решил подключить Кошту.

5' Есть проблемы у защитника Лейте. Находится он за воротами Расьоппи в окружении двух медицинских работников.

4' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! КЕЙРУШ! Центральный защитник португальской сборной головой откликнулся на передачу от бровки в исполнении Витиньо и вколотил мяч в ворота!

3' Португальцы заработали право на штрафной удар. Вийера готовится исполнить навес.

2' Небольшой фол зафиксирован. Янкевиц грубовато сыграл против Виейры в непосредственной близости от центра поля.