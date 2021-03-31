Швейцария (до 21 года)
0:1
Первый тайм: 29'
Стадион: Стожице
Португалия (до 21 года)
0:1
3' ГолКейруш Диогу
20
Мухайм
Миро
14
Ндой
Дан
23
Виейра
Фабиу
19
Томаш
Тьягу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Фаюлу ТимотиВратарь
- Защитник
-
16 Зом СимонЗащитник
-
13 Ридер ФабианПолузащитник
-
10 Пушич ПетарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Зачири АндиНападающий
-
Главный тренер: Mauro Lustrinelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Виейра ФабиуПолузащитник
- Нападающий
-
19 Томаш ТьягуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Джало ТьягуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Мота ДаниНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Жорже Руй
Ход матча
3'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Предыдущие игры
Швейцария (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =0 -7Хорватия (до 21 года) 3:2 Швейцария (до 21 года) Англия (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Азербайджан (до 21 года)
Швейцария (до 21 года) 3:0 Лихтенштейн (до 21 года) Грузия (до 21 года) 0:3 Швейцария (до 21 года) Словакия (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 4:1 Словакия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Грузия (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:5 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 1:2 Словения (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:0 Лихтенштейн (до 21 года) Босния и Герцеговина (до 21 года) 3:0 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:4 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Швейцария (до 21 года)
Португалия (до 21 года) Последние 20 матчей: +16 =1 -3Португалия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Голландия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Кипр (до 21 года)
Португалия (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:3 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 4:1 Норвегия (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:4 Португалия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 2:3 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) Голландия (до 21 года) 4:2 Португалия (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 4:0 Гибралтар (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:3 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 4:2 Босния и Герцеговина (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:9 Португалия (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) Португалия (до 21 года) 3:2 Италия (до 21 года)
Последние игры между собой
Швейцария (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Португалия (до 21 года): победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия (до 21 года)
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Англия (до 21 года)
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|3.
|Хорватия (до 21 года)
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Швейцария (до 21 года)
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Швейцария (до 21 года)» – «Португалия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Швейцария (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Португалия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Швейцария (до 21 года)» – «Португалия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Швейцария (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года)
Исход игры
Швейцария (до 21 года)
6.3% (9)
Ничья
23.1% (33)
Португалия (до 21 года)
70.6% (101)
Тотал 2.5
Больше
60.14% (83)
Меньше
39.86% (55)
Обе команды забьют
Да
79.71% (110)
Нет
20.29% (28)
Популярный счёт
1:2 Португалия (до 21 года)
46.2% (66)
1:1 Ничья
18.9% (27)
0:1 Португалия (до 21 года)
11.2% (16)
1:3 Португалия (до 21 года)
6.3% (9)
0:2 Португалия (до 21 года)
4.2% (6)
1:0 Швейцария (до 21 года)
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:1 Швейцария (до 21 года)
2.8% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!