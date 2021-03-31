  1. Футбол
  2. Матчи
Швейцария (до 21 года)
0:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Португалия (до 21 года)
0'
0:1
3' Гол
Кейруш Диогу
29'
21
Расьоппи
Антони
7
Рюэгг
Кевин
4
Бамер
Жан
2
Ван
дер
Верфф
Яспер
20
Мухайм
Миро
23
Лотомба
Жордан
22
Янкевиц
Александр
6
Домджони
Тони
17
Имери
Кастриот
14
Ндой
Дан
19
Мамбимби
Феликс
1
Кошта
Диогу
2
Корреа
Тьерри
4
Кейруш
Диогу
3
Лейте
Диогу
5
Далот
Диогу
10
Браганса
Даниэл
7
Витинью
II
18
Гонсалвес
Педро
23
Виейра
Фабиу
17
Тринкан
Франсишку
19
Томаш
Тьягу
Швейцария (до 21 года)
4-4-2
Португалия (до 21 года)
4-1-2-1-2

Ход матча

3'
0:1
Кейруш Диогу
(Витинью II)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Предыдущие игры

Швейцария (до 21 года) Последние 20 матчей: +13 =0 -7
Хорватия (до 21 года) 3:2 Швейцария (до 21 года) Англия (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Азербайджан (до 21 года)
Швейцария (до 21 года) 3:0 Лихтенштейн (до 21 года) Грузия (до 21 года) 0:3 Швейцария (до 21 года) Словакия (до 21 года) 1:2 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 4:1 Словакия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Грузия (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:5 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 1:2 Словения (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:0 Лихтенштейн (до 21 года) Босния и Герцеговина (до 21 года) 3:0 Швейцария (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:1 Франция (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 2:4 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Швейцария (до 21 года)
Португалия (до 21 года) Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Португалия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Голландия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Кипр (до 21 года)
Португалия (до 21 года) 3:0 Беларусь (до 21 года) Гибралтар (до 21 года) 0:3 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 4:1 Норвегия (до 21 года) Кипр (до 21 года) 0:4 Португалия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 2:3 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 0:0 Словения (до 21 года) Голландия (до 21 года) 4:2 Португалия (до 21 года) Беларусь (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 4:0 Гибралтар (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:3 Польша (до 21 года) Польша (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 4:2 Босния и Герцеговина (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:9 Португалия (до 21 года) Уэльс (до 21 года) 0:2 Португалия (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:2 Румыния (до 21 года) Португалия (до 21 года) 3:2 Италия (до 21 года)

Последние игры между собой

Швейцария (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Португалия (до 21 года): победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Швейцария (до 21 года) 2:4 Португалия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Португалия (до 21 года) 2:1 Швейцария (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Португалия (до 21 года) 5:2 Швейцария (до 21 года) Международные матчи Португалия (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Товарищеские матчи

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия (до 21 года) 1:0 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Англия (до 21 года) 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 3 3
3. Хорватия (до 21 года) 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Швейцария (до 21 года) 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
  • — Выход в плей-офф
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    29'
    Фантастический сольный проход Далоту удался! По флангу подключился португалец, убрал Рюэгга и пробил - мяч угодил в сетку  внешней стороны.
  • 28'
    Очень высокий прессинг у "часовщиков" - Ндой и Мухайм сейчас наседали на Далота, которому оставалось лишь подключить Кошту.
  • 27'
    Штрафной удар сборной Швейцарии ни к чему опасному не привёл - Кошта без труда завладел мячом.
  • Фол, нарушение
    26'
    Возле бровки столкнулись Тринкан и Мухайм. В этой ситуации не прав форвард "сине-гранатовых".
  • Опасный момент
    25'
    Опасно! Расьоппи спасает команду после удара Витиньо со средней дистанции.
  • 24'
    Лустринелли активно подсказывает на бровке своим парням. Стильно выглядит тренер - рубашка, жилет и красный галстук.
  • 23'
    В центре поля много борьбы. Сошлись сейчас в битве за мяч Домджони и Браганса, и португалец вышел победителем из схватки.
  • 22'
    Статистика по владению мячом следующая - 33% игрового времени снаряд держат швейцарцы, а 67% - сборная Португалии.
  • Опасный момент
    21'
    Опасно! Едва автогол не приключился. Бамер в борьбе с Томашем неловко подкинул мяч, и только вовремя сориентировавшийся Расьоппи спас ситуацию.
  • 20'
    Далот размашисто начал атаку, однако его передача на открывавшегося Тринкана не прошла - мяч потерялся в ногах Домджони.
  • 19'
    Янкевиц, представляющий "Саутгемптон", выкатывал снаряд на Мамбимби, но тот замешкался, и Кейруш эффектно перехватил мяч.
  • 18'
    До Кошты неспешно докатился снаряд. Несколько упали скорости в матче. Голкипер сборной Португалии дальним ударом подключил Тринкана к атаке.
  • 17'
    Янкевиц закинул мяч со средней дистанции в сторону Ндоя, но опередил всех защитник Лейте, головой устранивший угрозу.
  • Опасный момент
    16'
    Опасно! Ндой пробил, и мяч пролетел рядом со штангой. Кошта прыгал в угол, но не дотянулся бы до снаряда.
  • 15'
    Швейцарцы завладели мячом - длиннющий навес дошёл до Ндоя, который развернулся и отдал передачу на подключившегося Рюэгга.
  • 14'
    Гонсалвес на фланге включил третью скорость, но догнать мяч, посланный Витиньо, португалец не сумел.
  • 13'
    В сторону Далота последовал заброс на фланг, но защитник "Милана" не смог обработать снаряд.
  • 12'
    В падении Корреа опередил Мамбимби и протолкнул мяч в направлении Лейте, который сразу захватил снаряд.
  • Опасный момент
    11'
    Опасно! Витиньо едва не забил второй гол Португалии. С линии штрафной легонько навесил Томаш, и защитник ван дер Верфф помешал форварду.
  • 10'
    Томаш вылетал на оперативный простор, но Расьоппи своевременно вышел из ворот и со всей силы пнул мяч в сторону Мухайма.
  • 9'
    Португальцы удерживают мяч на чужой половине поля - Далот не прошёл сквозь Ндоя и потерял снаряд.
  • Фол, нарушение
    8'
    Браганса ловко подставился под фол Мамбимби. Арбитр жёлтую карточку не достал, так как было не грубо.
  • 7'
    Последовал навес в сторону Тринкана из глубины поля, однако форварда "Барселоны" опередил в воздухе Бамер.
  • 6'
    Португальцы владеют мячом на своей половине поля. Далот не нашёл адресата и решил подключить Кошту.
  • Травма, повреждение
    5'
    Есть проблемы у защитника Лейте. Находится он за воротами Расьоппи в окружении двух медицинских работников.
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! КЕЙРУШ! Центральный защитник португальской сборной головой откликнулся на передачу от бровки в исполнении Витиньо и вколотил мяч в ворота!
  • 3'
    Португальцы заработали право на штрафной удар. Вийера готовится исполнить навес.
  • Фол, нарушение
    2'
    Небольшой фол зафиксирован. Янкевиц грубовато сыграл против Виейры в непосредственной близости от центра поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Звучит стартовый свисток!
  • До матча
  • Всем привет! Сегодня в рамках молодёжного чемпионата Европы сойдутся сборные Швейцарии и Португалии в возрастной категории U-21. Для вас матч прокомментирует Георгий Артмеладзе.
    • Прогнозы 145
    Швейцария (до 21 года) 6.2% (9)
    X 22.8% (33)
    Португалия (до 21 года) 71% (103)
    Все прогнозы
    1.85 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Швейцария (до 21 года)
    Ничья
    Португалия (до 21 года)
    5.29
    5.90
    1.72
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 4.90 3.92 1.67
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 5.90 1.20
  5.29 3.62 1.72

Самый высокий коэффициент на матч «Швейцария (до 21 года)» – «Португалия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Швейцария (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Португалия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Швейцария (до 21 года)» – «Португалия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.90 1.01 8.80 1.03 3.62 1.26 2.86 1.41 1.99 1.89 1.53 2.47 1.35 3.04 1.14 4.95 1.10 5.60 1.01 10.00
10.50 1.03 8.30 1.07 7.20 1.07 5.40 1.13 2.04 1.77 2.62 1.45 1.72 2.12 1.97 1.77 1.52 2.42 1.25 3.75 1.18 4.50 1.05 8.50 1.04 9.00 0.00 17.50
3.66 1.30 2.97 1.41 2.77 1.46 2.19 1.71 1.90 1.96 1.69 2.23 1.48 2.71 1.32 3.48 1.11 7.11
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.99 1.38 1.99 1.80 1.44 2.73
1.98 1.83 2.01 1.75 1.33 3.15 1.18 4.50 1.02 11.00 1.02 11.00
3.00 1.40 2.47 1.57 1.93 1.93 1.57 2.46 1.41 2.99
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.82 1.42 1.74 2.07 1.31 3.38
2.55 1.48 1.70 2.06 1.30 3.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.72 2.05
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Швейцария (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года) онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Швейцария (до 21 года) 0:1 Португалия (до 21 года)

Исход игры
Швейцария (до 21 года)
6.3% (9)
Ничья
23.1% (33)
Португалия (до 21 года)
70.6% (101)
Тотал 2.5
Больше
60.14% (83)
Меньше
39.86% (55)
Обе команды забьют
Да
79.71% (110)
Нет
20.29% (28)
Популярный счёт
1:2 Португалия (до 21 года)
46.2% (66)
1:1 Ничья
18.9% (27)
0:1 Португалия (до 21 года)
11.2% (16)
1:3 Португалия (до 21 года)
6.3% (9)
0:2 Португалия (до 21 года)
4.2% (6)
1:0 Швейцария (до 21 года)
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.8% (4)
2:1 Швейцария (до 21 года)
2.8% (4)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 