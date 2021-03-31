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Исландия (до 21 года)
0:1
Первый тайм: 32'

Стадион:
Франция (до 21 года)
0'
12' Желтая карточка
Финнссон Кольбейн
0:1
17' Гол
Гендузи Маттео
32'
1
Олафссон
Элиас-Рабн
3
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
2
Пальмасон
Финнюр-Томас
23
Лейфссон
Ари
4
Торкельссон
Роберт-Орри
14
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
22
Тордарсон
Колбейнн
8
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Ингимюндарсон
Вальдимар
10
Андерсон
Микаэль
20
Финнссон
Кольбейн
1
Лафон
Альбан
13
Дагба
Колин
12
Кунде
Жюль
5
Бадьяшиль
Бенуа
21
Мауасса
Фет
8
Клод-Морис
Алексис
14
Чуамени
Орельен
10
Гендузи
Маттео
11
Иконе
Жонатан
22
Эдуар
Одсонн
9
Гуйри
Амин
Исландия (до 21 года)
4-3-3
Франция (до 21 года)
4-3-3

Ход матча

12'
Финнссон Кольбейн
 
17'
0:1
Гендузи Маттео
(Клод-Морис Алексис)
19'
 
Сумаре Бубакари
Чуамени Орельен

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 33 Владение мячом, % 67

Владение мячом

Предыдущие игры

Исландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Исландия (до 21 года) 0:2 Дания (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Ирландия (до 21 года) 1:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года)
Люксембург (до 21 года) 0:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Швеция (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Ирландия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 5:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 6:1 Армения (до 21 года) Исландия (до 21 года) 3:0 Люксембург (до 21 года) Катар (до 21 года) 0:3 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Thailand U21 1:1 Исландия (до 21 года) Китай (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:2 Мексика (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:7 Испания (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:3 Словакия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 5:2 Эстония (до 21 года)
Франция (до 21 года) Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Россия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:5 Франция (до 21 года)
Франция (до 21 года) 1:0 Словакия (до 21 года) Франция (до 21 года) 5:0 Лихтенштейн (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Грузия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 3:5 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 5:0 Азербайджан (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) Франция (до 21 года) 4:0 Албания (до 21 года) Испания (до 21 года) 4:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года)

Последние игры между собой

Исландия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Франция (до 21 года): победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Франция (до 21 года) 2:0 Исландия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Исландия (до 21 года) 3:2 Франция (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Исландия (до 21 года) 3:4 Франция (до 21 года) ЕВРО (до 21 года)

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания (до 21 года) 2:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Франция (до 21 года) 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Россия (до 21 года) 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Исландия (до 21 года) 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
  • Первый тайм
  • 33'
    С угла поля навесил Клод-Морис на дальнюю штангу, но на выходе Олафссон перехватил этот пас.
  • Угловой
    32'
    Пробивал по воротам с дальней дистанции Гендузи, но мяч от спины защитника полетел на угловой.
  • 31'
    Зацепился за мяч Эдуар в чужой штрафной и сбросил на Гуйри, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.
  • 30'
    Ушел от опеки по флангу Виллюмссон и прострелил низом в штрафную, но здесь удар у Андерсона не получился.
  • 29'
    Дальний заброс исполнял Бадьяшиль в штрафную на ход Эдуару, но Олафссон на выходе забрал мяч в руки.
  • 28'
    По флангу забросил Гуйри на ход Мауасса, но тот не смог остановить мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.
  • 27'
    Теперь уже пробивал с линии штрафной Фридрикссон после прострела от Финнссона, но угодил он в своего же партнера.
  • 26'
    Сместился с фланга Гендузи в центр и отдал поперек под удар Иконе, но выстрел последнего заблокировали защитники.
  • 25'
    В центре поля Гендузи откровенно сбивал Тордарсона. Можно было показать карточку, но арбитр пожалел нарушителя.
  • 24'
    Забросил Лейфссон в чужую штрафную, куда вбегал Виллюмссон, но нарушил он правила в борьбе против Бадьяшиля.
  • 23'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Клод-Морис и с разворота пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.
  • Офсайд
    22'
    Выиграл верх на чужой половине поля Андерсон и сбросил головой на ход Финнссону, но тот оказался в офсайде.
  • 21'
    С правого фланга навесил в центр штрафной Ингимюндарсон, но здесь пробить Андерсону не позволил Кунде.
  • Замена
    20'
    Вынужденная замена в составе сборной Франции. Вместо травмированного Чуамени на поле вышел Сумаре.
  • Травма, повреждение
    19'
    Снова на газоне оказался Чуамени и уже снял бутсы. Похоже, без замены здесь не обойтись.
  • Описание гола
    18'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Маттео Гендузи! Дожали своего соперника французы. Убежал по правому флангу на скорости Клод-Морис и прострелил низом в центр штрафной, куда ворвался Гендузи и без сопротивления отправил сферу в сетку.
  • 17'
    Со штрафного навесил Чуамени на дальнюю штангу, но вышел из ворот Олафссон и забрал мяч в свои руки.
  • 16'
    Перед чужой штрафной грамотно подставился Эдуард и вынудил соперника нарушить правила. Опасный стандарт исполнят гости.
  • 15'
    Долго катают мяч в центре поля французы, пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.
  • 14'
    С правого фланга низом прострелил Дагба в штрафную на Иконе, но тот проиграл борьбу за мяч Пальмасону.
  • 13'
    Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Чуамени и попросил медицинской помощи.
  • Желтая карточка
    12'
    В центре поля Финнссон налетел прямой ногой на ногу Чуамени. Судья без раздумий показал желтую карточку.
  • 11'
    Убегал по флангу на скорости Мауасса, но потерял мяч, после чего вынужден был сбивать соперника. Штрафной удар исполнят исландцы.
  • 10'
    С правого фланга забросил Финнссон в штрафную, но вышел из ворот Лафон и спокойно забрал мяч в руки.
  • 9'
    Забросил по флангу Иконе на ход Дагба, но того опередил Торкельссон и вынес мяч головой в аут.
  • 8'
    На фланге получил по ногам Мауасса от Фридрикссона. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.
  • 7'
    По левому флангу прорывался Ингимюндарсон и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.
  • 6'
    Диагональ исполнял Лейфссон на ход Финнссону, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 5'
    Мягко забросил в штрафную Чуамени на ход Иконе, но тому не позволил пробить на выходе Олафссон.
  • 4'
    Мог убегать на ворота соперника Виллюмссон после заброса от Тордарсона, но нарушил он правила в борьбе против Кунде.
  • 3'
    С левого фланга навесил в штрафную соперника Гендузи, но здесь Эдуарду пробить головой не удалось.
  • 2'
    Будут играть в традиционных для себя синих цветах исландцы, а французы выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые болельщики! В заключительном туре группового этапа молодежного Чемпионата Европы встретятся сборные Исландии и Франции. Устрашающе мощным составом по именам обладают французы, потому являются фаворитом этого противостояния. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 144
    Исландия (до 21 года) 0.7% (1)
    X 0.7% (1)
    Франция (до 21 года) 98.6% (142)
    Все прогнозы
    1.69 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Исландия (до 21 года)
    Ничья
    Франция (до 21 года)
    56.31
    9.40
    1.09
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gyirmoti Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 26.00 9.40 1.09
Бонус: 5 000 ₽ 31.00 8.80 1.09
  19.97 8.52 1.13

Самый высокий коэффициент на матч «Исландия (до 21 года)» – «Франция (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Исландия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Франция (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Исландия (до 21 года)» – «Франция (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.50 1.01 5.55 1.10 4.65 1.16 2.70 1.43 2.21 1.65 1.78 2.12 1.43 2.78 1.29 3.40 1.13 5.10 1.10 5.65 1.02 9.60
13.50 1.01 5.80 1.12 4.90 1.16 2.75 1.41 2.12 1.72 2.26 1.64 1.84 1.86 1.76 2.07 1.42 2.75 1.31 3.30 1.14 5.20 1.12 5.80 1.03 9.20 1.02 9.70
6.29 1.13 2.75 1.46 2.51 1.54 2.21 1.68 1.92 1.93 1.72 2.15 1.55 2.47 1.31 3.54 1.13 6.38
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
3.54 1.29 2.78 1.43 1.72 2.10 1.29 3.52
2.80 1.41 1.74 2.10 1.30 3.35
3.50 1.30 2.80 1.44 2.02 1.83 1.69 2.19 1.48 2.68
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.30 1.21 2.21 1.65 1.63 2.25 1.39 2.95
3.35 1.29 2.18 1.63 1.63 2.33 1.37 2.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.50
Букмекер Да Нет
5.90 1.11
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Где смотреть матч Исландия (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года) онлайн

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Прогнозы на матч Исландия (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года)

Исход игры
Исландия (до 21 года)
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Франция (до 21 года)
98.6% (140)
Тотал 2.5
Больше
55.8% (77)
Меньше
44.2% (61)
Обе команды забьют
Да
34.78% (48)
Нет
65.22% (90)
Популярный счёт
0:2 Франция (до 21 года)
34.5% (49)
0:3 Франция (до 21 года)
18.3% (26)
1:2 Франция (до 21 года)
18.3% (26)
1:3 Франция (до 21 года)
14.8% (21)
0:1 Франция (до 21 года)
7.7% (11)
0:4 Франция (до 21 года)
2.1% (3)
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