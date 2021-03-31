Дальний заброс исполнял Бадьяшиль в штрафную на ход Эдуару, но Олафссон на выходе забрал мяч в руки.

Ушел от опеки по флангу Виллюмссон и прострелил низом в штрафную, но здесь удар у Андерсона не получился.

Зацепился за мяч Эдуар в чужой штрафной и сбросил на Гуйри, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.

Пробивал по воротам с дальней дистанции Гендузи, но мяч от спины защитника полетел на угловой.

С угла поля навесил Клод-Морис на дальнюю штангу, но на выходе Олафссон перехватил этот пас.

28' По флангу забросил Гуйри на ход Мауасса, но тот не смог остановить мяч до лицевой линии. Будет удар от ворот.

27' Теперь уже пробивал с линии штрафной Фридрикссон после прострела от Финнссона, но угодил он в своего же партнера.

26' Сместился с фланга Гендузи в центр и отдал поперек под удар Иконе, но выстрел последнего заблокировали защитники.

25' В центре поля Гендузи откровенно сбивал Тордарсона. Можно было показать карточку, но арбитр пожалел нарушителя.

24' Забросил Лейфссон в чужую штрафную, куда вбегал Виллюмссон, но нарушил он правила в борьбе против Бадьяшиля.

23' Зацепился за мяч в чужой штрафной Клод-Морис и с разворота пробил по воротам, но точности ему немного не хватило.

22' Выиграл верх на чужой половине поля Андерсон и сбросил головой на ход Финнссону, но тот оказался в офсайде.

21' С правого фланга навесил в центр штрафной Ингимюндарсон, но здесь пробить Андерсону не позволил Кунде.

20' Вынужденная замена в составе сборной Франции. Вместо травмированного Чуамени на поле вышел Сумаре.

19' Снова на газоне оказался Чуамени и уже снял бутсы. Похоже, без замены здесь не обойтись.

18' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Маттео Гендузи! Дожали своего соперника французы. Убежал по правому флангу на скорости Клод-Морис и прострелил низом в центр штрафной, куда ворвался Гендузи и без сопротивления отправил сферу в сетку.

17' Со штрафного навесил Чуамени на дальнюю штангу, но вышел из ворот Олафссон и забрал мяч в свои руки.

16' Перед чужой штрафной грамотно подставился Эдуард и вынудил соперника нарушить правила. Опасный стандарт исполнят гости.

15' Долго катают мяч в центре поля французы, пытаются они выманить соперника, который отошел всей командой в оборону.

14' С правого фланга низом прострелил Дагба в штрафную на Иконе, но тот проиграл борьбу за мяч Пальмасону.

13' Пауза в матче. Получил в прошлом эпизоде повреждение Чуамени и попросил медицинской помощи.

12' В центре поля Финнссон налетел прямой ногой на ногу Чуамени. Судья без раздумий показал желтую карточку.

11' Убегал по флангу на скорости Мауасса, но потерял мяч, после чего вынужден был сбивать соперника. Штрафной удар исполнят исландцы.

10' С правого фланга забросил Финнссон в штрафную, но вышел из ворот Лафон и спокойно забрал мяч в руки.

9' Забросил по флангу Иконе на ход Дагба, но того опередил Торкельссон и вынес мяч головой в аут.

8' На фланге получил по ногам Мауасса от Фридрикссона. Судья все видел и зафиксировал нарушение правил.

7' По левому флангу прорывался Ингимюндарсон и прострелил вдоль ворот, но до удара дело так и не дошло.

6' Диагональ исполнял Лейфссон на ход Финнссону, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

5' Мягко забросил в штрафную Чуамени на ход Иконе, но тому не позволил пробить на выходе Олафссон.

4' Мог убегать на ворота соперника Виллюмссон после заброса от Тордарсона, но нарушил он правила в борьбе против Кунде.

3' С левого фланга навесил в штрафную соперника Гендузи, но здесь Эдуарду пробить головой не удалось.

2' Будут играть в традиционных для себя синих цветах исландцы, а французы выбрали себе белый комплект формы.