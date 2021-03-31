Исландия (до 21 года)
0:1
Первый тайм: 32'
Стадион: Gyirmoti Stadion
Франция (до 21 года)
12' Желтая карточкаФиннссон Кольбейн
0:1
17' ГолГендузи Маттео
23
Лейфссон
Ари
13
Дагба
Колин
12
Кунде
Жюль
21
Мауасса
Фет
22
Эдуар
Одсонн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Лейфссон АриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: David Snorri Jonasson
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Дагба КолинЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
-
21 Мауасса ФетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Эдуар ОдсоннНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Меслье ИлланВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Февр РоменПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Риполл Сильвен
Ход матча
17'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
33 Владение мячом, % 67
Владение мячом
Предыдущие игры
Исландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +8 =3 -9Исландия (до 21 года) 0:2 Дания (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Ирландия (до 21 года) 1:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года)
Люксембург (до 21 года) 0:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Швеция (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Ирландия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 5:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 6:1 Армения (до 21 года) Исландия (до 21 года) 3:0 Люксембург (до 21 года) Катар (до 21 года) 0:3 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Thailand U21 1:1 Исландия (до 21 года) Китай (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:2 Мексика (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:7 Испания (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:3 Словакия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 5:2 Эстония (до 21 года)
Франция (до 21 года) Последние 20 матчей: +15 =1 -4Россия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:5 Франция (до 21 года)
Франция (до 21 года) 1:0 Словакия (до 21 года) Франция (до 21 года) 5:0 Лихтенштейн (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Грузия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 3:5 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 5:0 Азербайджан (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) Франция (до 21 года) 4:0 Албания (до 21 года) Испания (до 21 года) 4:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года)
Последние игры между собой
Исландия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Франция (до 21 года): победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания (до 21 года)
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Франция (до 21 года)
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Россия (до 21 года)
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Исландия (до 21 года)
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Исландия (до 21 года)» – «Франция (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Исландия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Франция (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Исландия (до 21 года)» – «Франция (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Исландия (до 21 года) 0:1 Франция (до 21 года)
Исход игры
Исландия (до 21 года)
0.7% (1)
Ничья
0.7% (1)
Франция (до 21 года)
98.6% (140)
Тотал 2.5
Больше
55.8% (77)
Меньше
44.2% (61)
Обе команды забьют
Да
34.78% (48)
Нет
65.22% (90)
Популярный счёт
0:2 Франция (до 21 года)
34.5% (49)
0:3 Франция (до 21 года)
18.3% (26)
1:2 Франция (до 21 года)
18.3% (26)
1:3 Франция (до 21 года)
14.8% (21)
0:1 Франция (до 21 года)
7.7% (11)
0:4 Франция (до 21 года)
2.1% (3)
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