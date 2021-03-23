Исландия (до 21 года)
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Стадион: Gyirmoti Stadion
Франция (до 21 года)
Предыдущие игры
Исландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +8 =3 -9Исландия (до 21 года) 0:2 Дания (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Ирландия (до 21 года) 1:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года)
Люксембург (до 21 года) 0:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Швеция (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Ирландия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 5:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 6:1 Армения (до 21 года) Исландия (до 21 года) 3:0 Люксембург (до 21 года) Катар (до 21 года) 0:3 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Thailand U21 1:1 Исландия (до 21 года) Китай (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:2 Мексика (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:7 Испания (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:3 Словакия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 5:2 Эстония (до 21 года)
Франция (до 21 года) Последние 20 матчей: +15 =1 -4Россия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:5 Франция (до 21 года)
Франция (до 21 года) 1:0 Словакия (до 21 года) Франция (до 21 года) 5:0 Лихтенштейн (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Грузия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 3:5 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 5:0 Азербайджан (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) Франция (до 21 года) 4:0 Албания (до 21 года) Испания (до 21 года) 4:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года)
Последние игры между собой
Исландия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Франция (до 21 года): победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания (до 21 года)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Франция (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Россия (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Исландия (до 21 года)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Исландия (до 21 года) - Франция (до 21 года)
Исход игры
Исландия (до 21 года)
2.6% (1)
Ничья
2.6% (1)
Франция (до 21 года)
94.9% (37)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (20)
Меньше
44.44% (16)
Обе команды забьют
Да
50% (18)
Нет
50% (18)
Популярный счёт
0:2 Франция (до 21 года)
28.2% (11)
1:3 Франция (до 21 года)
23.1% (9)
1:2 Франция (до 21 года)
20.5% (8)
0:1 Франция (до 21 года)
7.7% (3)
0:3 Франция (до 21 года)
5.1% (2)
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