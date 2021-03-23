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Исландия (до 21 года)
 
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Стадион:
Франция (до 21 года)

Предыдущие игры

Исландия (до 21 года) Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Исландия (до 21 года) 0:2 Дания (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Ирландия (до 21 года) 1:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:2 Италия (до 21 года)
Люксембург (до 21 года) 0:2 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Швеция (до 21 года) Италия (до 21 года) 3:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 1:0 Ирландия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 5:0 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 6:1 Армения (до 21 года) Исландия (до 21 года) 3:0 Люксембург (до 21 года) Катар (до 21 года) 0:3 Исландия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Thailand U21 1:1 Исландия (до 21 года) Китай (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:2 Мексика (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:7 Испания (до 21 года) Исландия (до 21 года) 0:1 Северная Ирландия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 2:3 Словакия (до 21 года) Исландия (до 21 года) 5:2 Эстония (до 21 года)
Франция (до 21 года) Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Россия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Швейцария (до 21 года) Лихтенштейн (до 21 года) 0:5 Франция (до 21 года)
Франция (до 21 года) 1:0 Словакия (до 21 года) Франция (до 21 года) 5:0 Лихтенштейн (до 21 года) Азербайджан (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Грузия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:2 Грузия (до 21 года) Словакия (до 21 года) 3:5 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 5:0 Азербайджан (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:1 Чехия (до 21 года) Франция (до 21 года) 4:0 Албания (до 21 года) Испания (до 21 года) 4:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:0 Румыния (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:1 Франция (до 21 года) Франция (до 21 года) 3:0 Бельгия (до 21 года)

Последние игры между собой

Исландия (до 21 года): победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Франция (до 21 года): победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Франция (до 21 года) 2:0 Исландия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Исландия (до 21 года) 3:2 Франция (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:1 Исландия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Исландия (до 21 года) 3:4 Франция (до 21 года) ЕВРО (до 21 года)

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания (до 21 года) Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Франция (до 21 года) Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Россия (до 21 года) Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Исландия (до 21 года) Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Исландия (до 21 года) - Франция (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2021, осталось 2 дня 16 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Исландия (до 21 года) 2.6% (1)
    X 2.6% (1)
    Франция (до 21 года) 94.9% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Исландия (до 21 года)
    Ничья
    Франция (до 21 года)
    12.50
    6.10
    1.25
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 12.50 6.05 1.23
    Бонус: 5 000 ₽ 11.50 6.10 1.25

    Самый высокий коэффициент на матч «Исландия (до 21 года)» – «Франция (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Исландия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Франция (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Исландия (до 21 года)» – «Франция (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.00 1.01 4.33 1.19 3.54 1.29 2.28 1.68 1.75 2.05 1.47 2.57 1.22 3.82 1.16 4.45 1.05 7.60 1.04 8.20
    10.50 1.01 4.50 1.18 3.60 1.27 2.30 1.62 2.06 1.77 1.81 2.00 1.50 2.48 1.25 3.70 1.19 4.30 1.07 7.30 1.06 8.00 0.00 12.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.38 1.31 2.28 1.61 1.54 2.44
    2.35 1.59 1.55 2.35 1.20 4.20
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.32 1.32 1.90 1.88 1.42 2.82
    3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.20 1.63
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.22
    Где смотреть матч Исландия (до 21 года) - Франция (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Исландия (до 21 года) - Франция (до 21 года)

    Исход игры
    Исландия (до 21 года)
    2.6% (1)
    Ничья
    2.6% (1)
    Франция (до 21 года)
    94.9% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (20)
    Меньше
    44.44% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (18)
    Нет
    50% (18)
    Популярный счёт
    0:2 Франция (до 21 года)
    28.2% (11)
    1:3 Франция (до 21 года)
    23.1% (9)
    1:2 Франция (до 21 года)
    20.5% (8)
    0:1 Франция (до 21 года)
    7.7% (3)
    0:3 Франция (до 21 года)
    5.1% (2)
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