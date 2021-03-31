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Дания (до 21 года)
2:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Россия (до 21 года)
0'
1:0
10' Гол
Ларсен Якоб-Бруун
2:0
11' Гол
Дрейер Андерс
32'
1
Кристенсен
Оливер
15
Карстенсен
Расмус
5
Нельссон
Виктор
4
Бех
Мадс
3
Поульсен
Андреас
6
Нартей
Николас
20
Андерсен
Магнус
II
8
Линнстрем
Йеспер
19
Исаксен
Густав
11
Дрейер
Андерс
10
Ларсен
Якоб-Бруун
12
Максименко
Александр
6
Голубев
Артём
3
Дивеев
Игорь
4
Евгеньев
Роман
2
Тикнизян
Наир
10
Обляков
Иван
13
Макаров
Денис
21
Глебов
Данил
22
Захарян
Арсен
17
Грулёв
Вячеслав
9
Чалов
Фёдор
Дания (до 21 года)
4-3-3
Россия (до 21 года)
4-1-3-2

Ход матча

10'
Ларсен Якоб-Бруун
(Линнстрем Йеспер)
1:0
11'
Дрейер Андерс
(Линнстрем Йеспер)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Предыдущие игры

Дания (до 21 года) Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Исландия (до 21 года) 0:2 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года)
Мальта (до 21 года) 1:3 Дания (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) Дания (до 21 года) 5:1 Мальта (до 21 года) Украина (до 21 года) 2:3 Дания (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Северная Ирландия (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:1 Австрия (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:1 Дания (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:0 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:5 Англия (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Россия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года)
Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года)

Последние игры между собой

Дания (до 21 года): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Россия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Дания (до 21 года) 4:2 Россия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Россия (до 21 года) 0:2 Дания (до 21 года) ЕВРО (до 21 года)

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания (до 21 года) 2:0 Заявка 3 3 0 0 5 - 0 9
2. Франция (до 21 года) 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
3. Россия (до 21 года) 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Исландия (до 21 года) 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в плей-офф
  • Первый тайм
  • 34'
    Евгеньев смог перехватить опасную передачу Поульсена слева в центр.
  • Угловой
    32'
    Подачу Запхаряна от углового флага на ближнюю штангу замыкал Чалов пробивший головой по воротам. Кристенсен мяч сумел отбить.
  • 31'
    Захарян слева со штрафного навесил к ближней штанге, откуда датчане выбили мяч за пределы поля.
  • Фол, нарушение
    30'
    Карстенсен у угла штрафной площади завалил на газон Грулёва.
  • Угловой
    28'
    Андерсен от углового флага навесил на Нельссона, который пробил в правый нижний угол ворот. Максименко мяч поймал.
  • 26'
    Датчане забрали мяч и расположились на чуждой половине поля.
  • 25'
    Грулёва по центру партнёры вывели один на один с голкипером, но Вячеслав не смог подработать мяч себе на ход.
  • Угловой
    24'
    Захарян от углового флага навесил на дальнюю штангу, где датчане борьбу вверху выиграли и мяч из штрафной площади вынесли.
  • 23'
    Дальний удар Макарова справа получился очень неточным.
  • Угловой
    22'
    Захарян от углового флага подачу на ближнюю штангу исполнил слабо. Датчане мяч вынесли.
  • Опасный момент
    21'
    Макаров справа от угла штрафной площади пробил в дальнюю "девятку". Кристенсен в прыжке смог отвести угрозу.
  • 20'
    Глебов справа отправил вперёд Макарова, который сделал слабую и неточную передачу в центр штрафной площади.
  • Фол, нарушение
    19'
    Грулёв в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Карстенсена.
  • 18'
    Прострел Голубева справа в штрафную площадь соперники перехватили.
  • 16'
    Макаров навес слева на дальнюю штангу исполнил слишком сильно.
  • Угловой
    15'
    Захарян заработал первый угловой удар в матче. Датчане выбили мяч от ворот после навеса от углового флага.
  • 14'
    Голубев на фланге играет на перехвате, но тут же поскальзывается и теряет мяч.
  • 13'
    Тикнизян слева навесил на Макарова, который несильно головой пробил по воротам. Кристенсен мяч поймал.
  • Описание гола
    11'
    ГОЛ.
    2:0.
    ДРЕЙЕР. Быструю атаку провели датчане. Линнстрем слева вошёл в штрафную площадь и покатил мяч в центр на Дрейера. После удара Андерса мяч попал в ногу Максименко, от которой по высокой дуге залетел под перекладину.
  • Описание гола
    10'
    ГОЛ.
    1:0.
    ЛАРСЕН. Линнстерм вывел справа к воротам Ларсена, который переиграл Максименко и отправил мяч в пустые ворота.
  • Фол, нарушение
    10'
    Макаров нарушил правила на чужой половине поля.
  • 9'
    У россиян впереди много неточных передач, что мешает развивать комбинации.
  • 8'
    Ларсен слева прорвался в штрафную площадь, но Голубев не позволил сопернику пробить в сторону ворот.
  • Фол, нарушение
    7'
    Ларсен на чужой половине поля сбил Грулёва.
  • 6'
    Тикнизян на фланге не дал сыграть Карстенсену. Датчане немного больше владеют мячом, но к штрафной площади соперников не подходят.
  • 5'
    Проход Поульсена вперёд по левому флангу прервал Голубев.
  • 4'
    Грулёв слева от угла штрафной площади пробил низом рядом с ближней штангой.
  • 3'
    Обменялись команды выпадами вперёд по правому флангу. До угроз воротам дело не дошло.
  • 2'
    Сборная Дании играет в белой форме, сборная РОССИИ - в красной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Сомбатхей Халадаш"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Haladas Sportkomplexum. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.86 3.54 2.71
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 3.25 2.50
  2.74 3.50 2.61

Самый высокий коэффициент на матч «Дания (до 21 года)» – «Россия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дания (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Россия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дания (до 21 года)» – «Россия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.00 1.02 7.50 1.04 3.20 1.29 2.48 1.50 1.96 2.03 1.45 2.62 1.28 3.20 1.11 5.40 1.08 6.45 1.00 10.75
11.50 1.03 8.20 1.07 3.40 1.29 2.55 1.45 2.15 1.70 1.88 1.93 1.71 2.14 1.48 2.80 1.31 3.25 1.13 5.40 1.08 6.10 1.01 11.00 1.01 11.00 0.00 17.50
3.70 1.29 3.05 1.41 2.81 1.47 2.20 1.71 1.90 1.96 1.68 2.25 1.48 2.76 1.32 3.50 1.11 7.26
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.77 1.40 1.88 1.86 1.38 2.90
1.82 1.98 1.37 2.95 1.10 6.20
2.98 1.42 2.44 1.59 1.90 1.97 1.55 2.53 1.40 3.09
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.54 1.48 1.67 2.13 1.25 3.70
2.75 1.42 1.70 2.07 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 1.99
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.20 1.30
Где смотреть матч Дания (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года) онлайн

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Прогнозы на матч Дания (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года)

Исход игры
Дания (до 21 года)
36% (54)
Ничья
24% (36)
Россия (до 21 года)
40% (60)
Тотал 2.5
Больше
53.79% (78)
Меньше
46.21% (67)
Обе команды забьют
Да
76.55% (111)
Нет
23.45% (34)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
27.3% (41)
1:1 Ничья
22.7% (34)
2:1 Дания (до 21 года)
17.3% (26)
2:0 Дания (до 21 года)
8% (12)
1:0 Дания (до 21 года)
6.7% (10)
0:1 Россия (до 21 года)
6% (9)
1:3 Россия (до 21 года)
3.3% (5)
0:2 Россия (до 21 года)
1.3% (2)
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