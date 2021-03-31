Дания (до 21 года)
2:0
Первый тайм: 32'
Стадион: Сомбатхей Халадаш
Россия (до 21 года)
1:0
10' ГолЛарсен Якоб-Бруун
2:0
11' ГолДрейер Андерс
4
Бех
Мадс
10
Обляков
Иван
21
Глебов
Данил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
4 Бех МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Хольсе КарлоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фагир ВахидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Капельяс Альберт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Адамов ДенисВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Уткин ДаниилПолузащитник
-
20 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Галактионов Михаил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
11'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Предыдущие игры
Дания (до 21 года) Последние 20 матчей: +14 =3 -3Исландия (до 21 года) 0:2 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года)
Мальта (до 21 года) 1:3 Дания (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) Дания (до 21 года) 5:1 Мальта (до 21 года) Украина (до 21 года) 2:3 Дания (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Северная Ирландия (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:1 Австрия (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:1 Дания (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:0 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:5 Англия (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =3 -6Россия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года)
Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года)
Последние игры между собой
Дания (до 21 года): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Россия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания (до 21 года)
|2:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 0
|9
|2.
|Франция (до 21 года)
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|Россия (до 21 года)
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Исландия (до 21 года)
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Дания (до 21 года)» – «Россия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дания (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Россия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дания (до 21 года)» – «Россия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Дания (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года)
Исход игры
Дания (до 21 года)
36% (54)
Ничья
24% (36)
Россия (до 21 года)
40% (60)
Тотал 2.5
Больше
53.79% (78)
Меньше
46.21% (67)
Обе команды забьют
Да
76.55% (111)
Нет
23.45% (34)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
27.3% (41)
1:1 Ничья
22.7% (34)
2:1 Дания (до 21 года)
17.3% (26)
2:0 Дания (до 21 года)
8% (12)
1:0 Дания (до 21 года)
6.7% (10)
0:1 Россия (до 21 года)
6% (9)
1:3 Россия (до 21 года)
3.3% (5)
0:2 Россия (до 21 года)
1.3% (2)
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