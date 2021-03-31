Андерсен от углового флага навесил на Нельссона, который пробил в правый нижний угол ворот. Максименко мяч поймал.

Карстенсен у угла штрафной площади завалил на газон Грулёва.

Захарян слева со штрафного навесил к ближней штанге, откуда датчане выбили мяч за пределы поля.

Подачу Запхаряна от углового флага на ближнюю штангу замыкал Чалов пробивший головой по воротам. Кристенсен мяч сумел отбить.

26' Датчане забрали мяч и расположились на чуждой половине поля.

25' Грулёва по центру партнёры вывели один на один с голкипером, но Вячеслав не смог подработать мяч себе на ход.

24' Захарян от углового флага навесил на дальнюю штангу, где датчане борьбу вверху выиграли и мяч из штрафной площади вынесли.

23' Дальний удар Макарова справа получился очень неточным.

22' Захарян от углового флага подачу на ближнюю штангу исполнил слабо. Датчане мяч вынесли.

21' Макаров справа от угла штрафной площади пробил в дальнюю "девятку". Кристенсен в прыжке смог отвести угрозу.

20' Глебов справа отправил вперёд Макарова, который сделал слабую и неточную передачу в центр штрафной площади.

19' Грулёв в чужой штрафной площади подтолкнул в спину Карстенсена.

18' Прострел Голубева справа в штрафную площадь соперники перехватили.

16' Макаров навес слева на дальнюю штангу исполнил слишком сильно.

15' Захарян заработал первый угловой удар в матче. Датчане выбили мяч от ворот после навеса от углового флага.

14' Голубев на фланге играет на перехвате, но тут же поскальзывается и теряет мяч.

13' Тикнизян слева навесил на Макарова, который несильно головой пробил по воротам. Кристенсен мяч поймал.

11' ГОЛ.

2:0.

ДРЕЙЕР. Быструю атаку провели датчане. Линнстрем слева вошёл в штрафную площадь и покатил мяч в центр на Дрейера. После удара Андерса мяч попал в ногу Максименко, от которой по высокой дуге залетел под перекладину.

10' ГОЛ.

1:0.

ЛАРСЕН. Линнстерм вывел справа к воротам Ларсена, который переиграл Максименко и отправил мяч в пустые ворота.

10' Макаров нарушил правила на чужой половине поля.

9' У россиян впереди много неточных передач, что мешает развивать комбинации.

8' Ларсен слева прорвался в штрафную площадь, но Голубев не позволил сопернику пробить в сторону ворот.

7' Ларсен на чужой половине поля сбил Грулёва.

6' Тикнизян на фланге не дал сыграть Карстенсену. Датчане немного больше владеют мячом, но к штрафной площади соперников не подходят.

5' Проход Поульсена вперёд по левому флангу прервал Голубев.

4' Грулёв слева от угла штрафной площади пробил низом рядом с ближней штангой.

3' Обменялись команды выпадами вперёд по правому флангу. До угроз воротам дело не дошло.

2' Сборная Дании играет в белой форме, сборная РОССИИ - в красной.