Дания (до 21 года)
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Стадион: Сомбатхей Халадаш
Россия (до 21 года)
Предыдущие игры
Дания (до 21 года) Последние 20 матчей: +14 =3 -3Исландия (до 21 года) 0:2 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года)
Мальта (до 21 года) 1:3 Дания (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) Дания (до 21 года) 5:1 Мальта (до 21 года) Украина (до 21 года) 2:3 Дания (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Северная Ирландия (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:1 Австрия (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:1 Дания (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:0 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:5 Англия (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =3 -6Россия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года)
Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года)
Последние игры между собой
Дания (до 21 года): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Россия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания (до 21 года)
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Франция (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|3.
|Россия (до 21 года)
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Исландия (до 21 года)
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
- — Выход в плей-офф
Победитель
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Тотал
Прогнозы на матч Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года)
Исход игры
Дания (до 21 года)
25% (10)
Ничья
30% (12)
Россия (до 21 года)
45% (18)
Тотал 2.5
Больше
59.46% (22)
Меньше
40.54% (15)
Обе команды забьют
Да
86.49% (32)
Нет
13.51% (5)
Популярный счёт
1:2 Россия (до 21 года)
30% (12)
1:1 Ничья
25% (10)
2:1 Дания (до 21 года)
15% (6)
0:1 Россия (до 21 года)
7.5% (3)
2:2 Ничья
5% (2)
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