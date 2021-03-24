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Дания (до 21 года)
 
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Стадион:
Россия (до 21 года)

Предыдущие игры

Дания (до 21 года) Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Исландия (до 21 года) 0:2 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Румыния (до 21 года) 1:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Финляндия (до 21 года)
Мальта (до 21 года) 1:3 Дания (до 21 года) Северная Ирландия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:1 Украина (до 21 года) Дания (до 21 года) 5:1 Мальта (до 21 года) Украина (до 21 года) 2:3 Дания (до 21 года) Финляндия (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Северная Ирландия (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:1 Румыния (до 21 года) Дания (до 21 года) 0:0 Венгрия (до 21 года) Дания (до 21 года) 2:0 Сербия (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:1 Австрия (до 21 года) Германия (до 21 года) 3:1 Дания (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:0 Дания (до 21 года) Франция (до 21 года) 0:1 Дания (до 21 года) Дания (до 21 года) 3:2 Бельгия (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:5 Англия (до 21 года)
Россия (до 21 года) Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Россия (до 21 года) 0:2 Франция (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:1 Исландия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Россия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 2:0 Россия (до 21 года)
Латвия (до 21 года) 1:4 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 4:0 Эстония (до 21 года) Польша (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Болгария (до 21 года) Сербия (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:0 Латвия (до 21 года) Эстония (до 21 года) 0:5 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 2:2 Польша (до 21 года) Болгария (до 21 года) 0:0 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:0 Сербия (до 21 года) Чехия (до 21 года) 1:0 Россия (до 21 года) Норвегия (до 21 года) 1:5 Россия (до 21 года) Швеция (до 21 года) 0:2 Россия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 3:2 Россия (до 21 года) Россия (до 21 года) 5:1 Северная Македония (до 21 года) Россия (до 21 года) 1:2 Сербия (до 21 года)

Последние игры между собой

Дания (до 21 года): победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Россия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Дания (до 21 года) 4:2 Россия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Россия (до 21 года) 0:2 Дания (до 21 года) ЕВРО (до 21 года)

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания (до 21 года) Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Франция (до 21 года) Заявка 2 1 0 1 2 - 1 3
3. Россия (до 21 года) Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4. Исландия (до 21 года) Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0
  • — Выход в плей-офф
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2021, осталось 2 дня 16 часов 52 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Дания (до 21 года) 23.1% (9)
    X 30.8% (12)
    Россия (до 21 года) 46.2% (18)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Дания (до 21 года)
    Ничья
    Россия (до 21 года)
    2.59
    3.55
    2.65
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 2.59 3.50 2.59
    Бонус: 5 000 ₽ 2.60 3.55 2.60

    Самый высокий коэффициент на матч «Дания (до 21 года)» – «Россия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Дания (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Россия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Дания (до 21 года)» – «Россия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.90 1.01 8.80 1.03 3.62 1.26 2.86 1.41 1.99 1.89 1.53 2.46 1.35 3.04 1.14 4.90 1.10 5.55 1.01 9.90
    12.00 1.01 8.80 1.05 3.60 1.27 2.80 1.40 1.95 1.85 1.74 2.08 1.53 2.48 1.35 3.05 1.15 5.00 1.12 5.70 1.02 9.50 1.02 9.60 0.00 16.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.99 1.38 1.99 1.80 1.44 2.73
    1.96 1.84 1.42 2.75 1.13 5.50
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    2.82 1.42 1.74 2.07 1.32 3.32
    2.85 1.39 1.74 2.02 1.32 3.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.05 1.36
    Где смотреть матч Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года) онлайн

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    Прогнозы на матч Дания (до 21 года) - Россия (до 21 года)

    Исход игры
    Дания (до 21 года)
    25% (10)
    Ничья
    30% (12)
    Россия (до 21 года)
    45% (18)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.46% (22)
    Меньше
    40.54% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    86.49% (32)
    Нет
    13.51% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Россия (до 21 года)
    30% (12)
    1:1 Ничья
    25% (10)
    2:1 Дания (до 21 года)
    15% (6)
    0:1 Россия (до 21 года)
    7.5% (3)
    2:2 Ничья
    5% (2)
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