Хорватия (до 21 года)
0:1
Первый тайм: 28'
Стадион: Бонифика
Англия (до 21 года)
11' Желтая карточкаИванушец Лука
0:1
12' ПенальтиЭзе Эберечи
21
Шпикич
Дарио
12
Уилмот
Бен
16
Скипп
Оливер
20
Эзе
Эберечи
17
Джонс
Кёртис
21
Макнил
Дуайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Шпикич ДариоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вук МатейПолузащитник
-
20 Муса ПетарНападающий
- Нападающий
-
10 Майер ЛовроНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бишчан Игор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Уилмот БенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Скипп ОливерПолузащитник
-
20 Эзе ЭберечиПолузащитник
-
17 Джонс КёртисНападающий
- Нападающий
-
21 Макнил ДуайтНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Мадуэке НониНападающий
-
19 Брюстер РианНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Адриан Бутройд
Ход матча
11'
12'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Предыдущие игры
Хорватия (до 21 года) Последние 20 матчей: +10 =4 -6Хорватия (до 21 года) 3:2 Швейцария (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 7:0 Литва (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года)
Греция (до 21 года) 0:1 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 10:0 Сан-Марино (до 21 года) Чехия (до 21 года) 0:0 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 5:0 Греция (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) Литва (до 21 года) 1:3 Хорватия (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:7 Хорватия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:4 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 3:0 ОАЭ (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:0 Дания (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года)
Англия (до 21 года) Последние 20 матчей: +10 =4 -6Португалия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) Англия (до 21 года) 5:0 Албания (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года)
Англия (до 21 года) 2:1 Турция (до 21 года) Андорра (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Косово (до 21 года) 0:6 Англия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 2:1 Англия (до 21 года) Албания (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 5:1 Австрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:0 Косово (до 21 года) Турция (до 21 года) 2:3 Англия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:4 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:5 Англия (до 21 года)
Последние игры между собой
Хорватия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Англия (до 21 года): победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия (до 21 года)
|1:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Англия (до 21 года)
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 3
|3
|3.
|Хорватия (до 21 года)
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|4.
|Швейцария (до 21 года)
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
- — Выход в плей-офф
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хорватия (до 21 года)» – «Англия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хорватия (до 21 года)» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Англия (до 21 года)» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хорватия (до 21 года)» – «Англия (до 21 года)», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хорватия (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года)
Исход игры
Хорватия (до 21 года)
22.2% (32)
Ничья
22.2% (32)
Англия (до 21 года)
55.6% (80)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (85)
Меньше
39.29% (55)
Обе команды забьют
Да
77.14% (108)
Нет
22.86% (32)
Популярный счёт
1:2 Англия (до 21 года)
34.7% (50)
1:1 Ничья
16.7% (24)
2:1 Хорватия (до 21 года)
15.3% (22)
0:1 Англия (до 21 года)
13.2% (19)
2:2 Ничья
4.2% (6)
1:0 Хорватия (до 21 года)
3.5% (5)
2:0 Хорватия (до 21 года)
2.8% (4)
1:3 Англия (до 21 года)
2.1% (3)
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