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  2. Матчи
Хорватия (до 21 года)
0:1
Первый тайм: 28'

Стадион:
Англия (до 21 года)
0'
11' Желтая карточка
Иванушец Лука
0:1
12' Пенальти
Эзе Эберечи
28'
12
Котарски
Доминик
2
Сверко
Марин
22
Вушкович
Марио
16
Франьич
Бартол
11
Брадарич
Домагой
17
Бистрович
Кристиян
8
Моро
Никола
3
Бабец
Хрвое
7
Иванушец
Лука
21
Шпикич
Дарио
14
Визингер
Дарио
1
Ремсдейл
Аарон
2
Ааронс
Макс
15
Танганга
Джафет
12
Уилмот
Бен
3
Келли
Ллойд
8
Галлахер
Конор
16
Скипп
Оливер
20
Эзе
Эберечи
17
Джонс
Кёртис
9
Нкетиа
Эдди
21
Макнил
Дуайт
Хорватия (до 21 года)
4-4-1-1
Англия (до 21 года)
4-3-3

Ход матча

11'
Иванушец Лука
 
12'
0:1
Эзе Эберечи

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Предыдущие игры

Хорватия (до 21 года) Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Хорватия (до 21 года) 3:2 Швейцария (до 21 года) Португалия (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 7:0 Литва (до 21 года) Шотландия (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года)
Греция (до 21 года) 0:1 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 10:0 Сан-Марино (до 21 года) Чехия (до 21 года) 0:0 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 5:0 Греция (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Чехия (до 21 года) Литва (до 21 года) 1:3 Хорватия (до 21 года) Сан-Марино (до 21 года) 0:7 Хорватия (до 21 года) Венгрия (до 21 года) 1:4 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Шотландия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 3:0 ОАЭ (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года) Франция (до 21 года) 1:0 Хорватия (до 21 года) Румыния (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:0 Дания (до 21 года) Италия (до 21 года) 2:2 Хорватия (до 21 года) Швейцария (до 21 года) 4:1 Хорватия (до 21 года)
Англия (до 21 года) Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Португалия (до 21 года) 2:0 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 0:1 Швейцария (до 21 года) Англия (до 21 года) 5:0 Албания (до 21 года) Англия (до 21 года) 3:1 Андорра (до 21 года)
Англия (до 21 года) 2:1 Турция (до 21 года) Андорра (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года) Австрия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Косово (до 21 года) 0:6 Англия (до 21 года) Голландия (до 21 года) 2:1 Англия (до 21 года) Албания (до 21 года) 0:3 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 5:1 Австрия (до 21 года) Словения (до 21 года) 2:2 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:0 Косово (до 21 года) Турция (до 21 года) 2:3 Англия (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:4 Румыния (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Франция (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:2 Германия (до 21 года) Англия (до 21 года) 1:1 Польша (до 21 года) Дания (до 21 года) 1:5 Англия (до 21 года)

Последние игры между собой

Хорватия (до 21 года): победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Англия (до 21 года): победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Хорватия (до 21 года) 3:3 Англия (до 21 года) ЕВРО (до 21 года) Хорватия (до 21 года) 1:2 Англия (до 21 года) Отборочный турнир Евро-2015 (до 21 года) Англия (до 21 года) 2:1 Хорватия (до 21 года) Отборочный турнир Евро-2015 (до 21 года)

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Португалия (до 21 года) 1:0 Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Англия (до 21 года) 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 3 3
3. Хорватия (до 21 года) 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
4. Швейцария (до 21 года) 0:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
  • — Выход в плей-офф
  • Первый тайм
  • 32'
    Кристиян Бистрович решается на удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч не долетает до ворот, попадая в защитника английской сборной. 
  • Фол, нарушение
    31'
    И ещё один фол со стороны "шахматных", на сей раз Бистрович зацепил Галлахера. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны сборной Хорватии, Иванушеч подработал мяч рукой. 
  • 29'
    Дарио Шпикич вошёл в штрафную площадку правым краем и прострелил в центр - безадресно. 
  • 28'
    На своей части поля англичане катают мяч, а хорваты пока не используют высокий прессинг, создают лишь его подобие. 
  • 26'
    Теперь наступление Хорватии развивалось правым краем, но снова не удалось выполнить элементарный кросс в штрафную площадку, на пути мяча оказался футболист сборной Англии. 
  • 25'
    Лука Иванушец прошёл по левому флангу, а вот выполнить подачу не сумел, попав в Макса Ааронса. 
  • 24'
    Нкетиа летел к мячу в штрафную площадку, но вовремя вышел из ворот Котарски и игровой снаряд забрал. 
  • 23'
    Не удаётся хорватам прийти в себя и найти свою игру, слишком много брака допускается в простых ситуациях, да и фолов достаточно. 
  • Офсайд
    21'
    Поднят флажок лайнсмена - в положении "вне игры" оказался Эберечи Эзе. 
  • 20'
    Англичане продолжают прессинговать соперника, чем вынуждают выбивать мяч не глядя подальше. 
  • 19'
    Макс Ааронс ошибается в передаче, переводя мяч с правого фланга за боковую линию. 
  • 17'
    Англия продолжает атаковать, один гол забила, теперь стремится сразу же увеличить перевес. 
  • 16'
    Нацеленную подачу со штрафного выполняет Эзе, но первым на мяче оказывается защитник сборной Хорватии. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Дуайт Макнил оказывается на газоне на левом фланге около лицевой линии - заплёл ему ноги Марин Сверко. 
  • 14'
    Второй удар в створ ворот у сборной Англии на турнире и первый забитый гол. А ведь начало поединка было за хорватами. 
  • Пенальти
    13'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ЭЗЕ!!! Эзе делает паузу перед ударом, а затем пробивает влево - вратарь ушёл вправо. 
  • Пенальти!
    12'
    Свисток арбитра, а это значит, что в ворота сборной Хорватии назначается пенальти. 
  • Штанга
    11'
    Кёртис Джонс стреляет по воротам из-за пределов штрафной площадки, но попадает в перекладину, от которой мяч уходит за пределы поля. 
  • 10'
    Англичане заработали штрафной удар на левом фланге, который тут же разыграли и продолжили позиционное наступление. 
  • 9'
    Доминик Котарски попал под прессинг Кёртиса Джонса и вынужден был выбивать мяч за боковую линию. 
  • 8'
    Больше владеют мячом хорваты, а вот англичане вынуждены действовать без круглого, уделяя внимание оборонительной работе. 
  • 7'
    Кристиян Бистрович выполнил подачу в штрафную площадку с правого фланга, Дарио Визингер сделал скидку, но ошибся, до партнёра мяч не дошёл. 
  • Фол, нарушение
    6'
    Галлахер нарушает правила на левом фланге, сбивая Марина Сверко. 
  • 4'
    На стартовых минутах пока без опасных моментов, команды обмениваются потерями мяча в центре поля. 
  • 3'
    Дарио Шпикич технично убрал мяч под себя, обыграв Келли, а затем прострелил в штрафную - там внимательно действует Ааронс и игровой снаряд выбивает. 
  • 2'
    Хорваты начали с центра поля, смотрим за первой атакой в исполнении "шахматных". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток. 
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    28'
    Иванушец Лука задерживает мяч рукой
  • 27'
    Шпикич Дарио из команды Xорватия (до21) делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 27'
    Бистрович Кристиян из команды Xорватия (до21) делает пас партнеру.
  • 27'
    Xорватия (до21) пытается что-то создать.
  • 27'
    Xорватия (до21) контролирует мяч.
  • 27'
    Англия (до21) контролирует мяч.
  • 27'
    Бистрович Кристиян из команды Xорватия (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Келли Ллойд из команды Англия (до21) делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 26'
    Англия (до21) контролирует мяч.
  • 26'
    Англия (до21) вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 25'
    Xорватия (до21) вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Сверко Марин из команды Xорватия (до21) делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 25'
    Xорватия (до21) пытается что-то создать.
  • 25'
    Xорватия (до21) контролирует мяч.
  • 25'
    Контроль мяча: Xорватия (до21): 39%, Англия (до21): 61%.
  • 25'
    Иванушец Лука из команды Xорватия (до21) плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 24'
    Визингер Дарио из команды Xорватия (до21) делает пас партнеру.
  • 24'
    Xорватия (до21) вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Брадарич Домагой из команды Xорватия (до21) делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 24'
    Xорватия (до21) пытается что-то создать.
  • 23'
    Xорватия (до21) контролирует мяч.
  • 23'
    Келли Ллойд из команды Англия (до21) направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 23'
    Англия (до21) контролирует мяч.
  • 22'
    Xорватия (до21) пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    21'
    Судья сигнализирует, что Иванушец Лука из команды Xорватия (до21) поставил подножку. Пострадал Ааронс Макс
  • 21'
    Xорватия (до21) пытается что-то создать.
  • 21'
    Англия (до21) контролирует мяч.
  • Офсайд
    21'
    Эзе Эберечи из команды Англия (до21) в офсайде
  • 20'
    Xорватия (до21) контролирует мяч.
  • 20'
    Контроль мяча: Xорватия (до21): 39%, Англия (до21): 61%.
  • 20'
    Котарски Доминик взял и забрал мяч на выходе
  • 19'
    Макнил Дуайт из команды Англия (до21) отправил кросс в штрафную...
  • 19'
    Нкетиа Эдди из команды Англия (до21) плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 19'
    Джонс Кёртис из команды Англия (до21) делает пас партнеру.
  • 19'
    Англия (до21) пытается что-то создать.
  • 19'
    Xорватия (до21) вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Англия (до21) вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    18'
    Визингер Дарио наказан за толчок Ааронс Макс
  • 18'
    Xорватия (до21) контролирует мяч.
  • 17'
    Xорватия (до21) пытается что-то создать.
  • Офсайд
    17'
    Нкетиа Эдди из команды Англия (до21) в офсайде
  • 17'
    Xорватия (до21) вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 17'
    Англия (до21) контролирует мяч.
  • 16'
    Xорватия (до21) вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 16'
    Xорватия (до21) контролирует мяч.
  • 15'
    Англия (до21) контролирует мяч.
  • 15'
    Xорватия (до21) вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Xорватия (до21): 40%, Англия (до21): 60%.
  • 15'
    Англия (до21) вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Бистрович Кристиян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 15'
    Ааронс Макс из команды Англия (до21) отправил кросс в штрафную...
  • 14'
    Нкетиа Эдди из команды Англия (до21) делает передачу одноклубнику.
  • 14'
    Эзе Эберечи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    14'
    Сверко Марин наказан за толчок Макнил Дуайт
  • 13'
    Mario Vuskovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Джонс Кёртис из команды Англия (до21) отправил кросс в штрафную...
  • 13'
    Англия (до21) пытается что-то создать.
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Эзе Эберечи из команды Англия (до21) забивает с точки!
  • Желтая карточка
    11'
    Рефери не любит споров - именно за это Иванушец Лука сейчас получил желтую
  • Фол, нарушение
    11'
    ПЕНАЛЬТИ - Франьич Бартол из команды Xорватия (до21) привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Нкетиа Эдди.
  • 11'
    Эзе Эберечи из команды Англия (до21) сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 11'
    Ааронс Макс из команды Англия (до21) отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Конор Галлахер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 10'
    Джонс Кёртис из команды Англия (до21) делает пас партнеру.
  • 10'
    Отличные скиллы показывает Джонс Кёртис, обводя своих соперников
  • 10'
    Келли Ллойд из команды Англия (до21) делает отличный кросс...
  • 10'
    Контроль мяча: Xорватия (до21): 54%, Англия (до21): 46%.
  • 10'
    Mario Vuskovic выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 10'
    Макнил Дуайт из команды Англия (до21) отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Англия (до21) пытается что-то создать.
  • 9'
    Удар от ворот произведет Xорватия (до21)
  • 9'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Джонс Кёртис и попал в перекладину!
  • 9'
    Эзе Эберечи из команды Англия (до21) делает пас партнеру.
  • Угловой
    9'
    Макнил Дуайт из команды Англия (до21) разыграл угловой с левого угла.
  • 9'
    Mario Vuskovic предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 9'
    Макнил Дуайт из команды Англия (до21) отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Англия (до21) пытается что-то создать.
  • 8'
    Англия (до21) вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Англия (до21) вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 7'
    Xорватия (до21) контролирует мяч.
  • 7'
    Англия (до21) вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Англия (до21) контролирует мяч.
  • 6'
    Визингер Дарио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 6'
    Сверко Марин из команды Xорватия (до21) сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 6'
    Xорватия (до21) пытается что-то создать.
  • 5'
    Англия (до21) контролирует мяч.
  • 5'
    Англия (до21) вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    Шпикич Дарио из команды Xорватия (до21) сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 5'
    Бистрович Кристиян навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • 5'
    Контроль мяча: Xорватия (до21): 56%, Англия (до21): 44%.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Конор Галлахер из команды Англия (до21) поставил подножку. Пострадал Сверко Марин
  • 4'
    Xорватия (до21) вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Xорватия (до21) пытается что-то создать.
  • 4'
    Xорватия (до21) контролирует мяч.
  • 3'
    Англия (до21) вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Англия (до21) вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Xорватия (до21) вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Англия (до21) контролирует мяч.
  • 1'
    Шпикич Дарио из команды Xорватия (до21) навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 1'
    Xорватия (до21) пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    1'
    Бистрович Кристиян наказан за толчок Конор Галлахер
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Идеальный солнечный день для футбола
  • 1'
    Xорватия (до21) начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на SRC Bonifika Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 4.05 3.72 1.87
Бонус: 5 000 ₽ 9.20 5.30 1.28
  4.11 3.76 1.86

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.25 1.01 9.10 1.03 3.70 1.25 2.95 1.39 2.03 1.85 1.56 2.40 1.36 2.99 1.15 4.75 1.11 5.40 1.02 9.50
13.00 1.01 9.20 1.04 7.50 1.07 5.80 1.11 2.17 1.69 2.80 1.40 1.80 2.01 2.11 1.68 1.60 2.25 1.30 3.30 1.20 4.20 1.07 7.50 1.05 8.50 0.00 15.00
4.26 1.24 3.09 1.38 2.38 1.61 2.03 1.83 1.81 2.05 1.58 2.44 1.49 2.73 1.40 3.04 1.14 6.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.08 1.36 2.03 1.77 1.46 2.68
2.04 1.78 2.20 1.62 1.45 2.62 1.23 3.90 1.04 9.00 1.03 10.00
3.18 1.37 2.62 1.51 2.06 1.81 1.64 2.31 1.45 2.81
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.90 1.40 1.76 2.04 1.33 3.26
2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.55 2.35
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
Где смотреть матч Хорватия (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года) онлайн

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Прогнозы на матч Хорватия (до 21 года) 0:1 Англия (до 21 года)

Исход игры
Хорватия (до 21 года)
22.2% (32)
Ничья
22.2% (32)
Англия (до 21 года)
55.6% (80)
Тотал 2.5
Больше
60.71% (85)
Меньше
39.29% (55)
Обе команды забьют
Да
77.14% (108)
Нет
22.86% (32)
Популярный счёт
1:2 Англия (до 21 года)
34.7% (50)
1:1 Ничья
16.7% (24)
2:1 Хорватия (до 21 года)
15.3% (22)
0:1 Англия (до 21 года)
13.2% (19)
2:2 Ничья
4.2% (6)
1:0 Хорватия (до 21 года)
3.5% (5)
2:0 Хорватия (до 21 года)
2.8% (4)
1:3 Англия (до 21 года)
2.1% (3)
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