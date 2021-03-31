На своей части поля англичане катают мяч, а хорваты пока не используют высокий прессинг, создают лишь его подобие.

Дарио Шпикич вошёл в штрафную площадку правым краем и прострелил в центр - безадресно.

И ещё один фол со стороны "шахматных", на сей раз Бистрович зацепил Галлахера.

Кристиян Бистрович решается на удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч не долетает до ворот, попадая в защитника английской сборной.

26' Теперь наступление Хорватии развивалось правым краем, но снова не удалось выполнить элементарный кросс в штрафную площадку, на пути мяча оказался футболист сборной Англии.

25' Лука Иванушец прошёл по левому флангу, а вот выполнить подачу не сумел, попав в Макса Ааронса.

24' Нкетиа летел к мячу в штрафную площадку, но вовремя вышел из ворот Котарски и игровой снаряд забрал.

23' Не удаётся хорватам прийти в себя и найти свою игру, слишком много брака допускается в простых ситуациях, да и фолов достаточно.

21' Поднят флажок лайнсмена - в положении "вне игры" оказался Эберечи Эзе.

20' Англичане продолжают прессинговать соперника, чем вынуждают выбивать мяч не глядя подальше.

19' Макс Ааронс ошибается в передаче, переводя мяч с правого фланга за боковую линию.

17' Англия продолжает атаковать, один гол забила, теперь стремится сразу же увеличить перевес.

16' Нацеленную подачу со штрафного выполняет Эзе, но первым на мяче оказывается защитник сборной Хорватии.

15' Дуайт Макнил оказывается на газоне на левом фланге около лицевой линии - заплёл ему ноги Марин Сверко.

14' Второй удар в створ ворот у сборной Англии на турнире и первый забитый гол. А ведь начало поединка было за хорватами.

13' ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0-1!!! ЭЗЕ!!! Эзе делает паузу перед ударом, а затем пробивает влево - вратарь ушёл вправо.

12' Свисток арбитра, а это значит, что в ворота сборной Хорватии назначается пенальти.

11' Кёртис Джонс стреляет по воротам из-за пределов штрафной площадки, но попадает в перекладину, от которой мяч уходит за пределы поля.

10' Англичане заработали штрафной удар на левом фланге, который тут же разыграли и продолжили позиционное наступление.

9' Доминик Котарски попал под прессинг Кёртиса Джонса и вынужден был выбивать мяч за боковую линию.

8' Больше владеют мячом хорваты, а вот англичане вынуждены действовать без круглого, уделяя внимание оборонительной работе.

7' Кристиян Бистрович выполнил подачу в штрафную площадку с правого фланга, Дарио Визингер сделал скидку, но ошибся, до партнёра мяч не дошёл.

6' Галлахер нарушает правила на левом фланге, сбивая Марина Сверко.

4' На стартовых минутах пока без опасных моментов, команды обмениваются потерями мяча в центре поля.

3' Дарио Шпикич технично убрал мяч под себя, обыграв Келли, а затем прострелил в штрафную - там внимательно действует Ааронс и игровой снаряд выбивает.

2' Хорваты начали с центра поля, смотрим за первой атакой в исполнении "шахматных".