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Шотландия
 
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Стадион:
Фарерские острова
12
Гордон
Крейг
5
Хэнли
Грант
8
Мактоминай
Скотт
6
Тирни
Киран
17
Фрейзер
Райан
23
Маклин
Кенни
14
Макгрегор
Каллум
7
Макгинн
Джон
3
Робертсон
Эндрю
9
Дайкс
Линдон
19
Адамс
Че
1
Нильсен
Гуннар
9
Ролантссон
Гилли
16
Ванхамар
Гуннар
5
Наттестад
Сонни
3
Давидсен
Вильормур
10
Ватнхамар
Сольви
6
Ханссон
Халлюр
22
Андреасен
Якуп
8
Ольсен
Брандур
18
Ольсен
Мейнхард
14
Эдмундссон
Йоан
Шотландия
3-5-2
Фарерские острова
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Шотландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хэнли Грант 1 0.5
2. Фрейзер Райан 1 0.5
3. Макгинн Джон 1 0.5
4. Кристи Райан 0 0
5. Адамс Че 0 0
6. О'Доннелл Стивен 0 0
Фарерские острова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Наттестад Сонни 1 0.5
2. Ольсен Мейнхард 1 0.5
3. Эдмундссон Йоан 0 0
4. Ольсен Брандур 0 0

Карточки

Шотландия
# Игрок      
1. Хэнли Грант 1 0
2. Кристи Райан 1 0
3. Хендри Джек 1 0
4. Дайкс Линдон 1 0
5. О'Доннелл Стивен 1 0
Фарерские острова
# Игрок      
1. Ханссон Халлюр 1 0
2. Ванхамар Гуннар 1 0
3. Ольсен Мейнхард 1 0
4. Ролантссон Гилли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шотландия 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
 Фарерские острова 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Шотландия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Израиль 1:1 Шотландия Шотландия 2:2 Австрия Израиль 1:0 Шотландия Словакия 1:0 Шотландия
Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия
Фарерские острова Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Австрия 3:1 Фарерские острова Молдова 1:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Латвия 1:1 Фарерские острова
Литва 2:1 Фарерские острова Фарерские острова 2:0 Андорра Фарерские острова 1:1 Латвия Дания 4:0 Фарерские острова Андорра 0:1 Фарерские острова Фарерские острова 3:2 Мальта Швеция 3:0 Фарерские острова Норвегия 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия Фарерские острова 1:4 Испания Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова

Последние игры между собой

Шотландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фарерские острова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шотландия 3:0 Фарерские острова Товарищеские матчи

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Австрия Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Шотландия Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Фарерские острова Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Израиль Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
6. Молдова Заявка 2 0 1 1 1 - 9 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
2. Австрия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Молдова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Израиль Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
6. Фарерские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Шотландия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Фарерские острова Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Израиль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Молдова Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • До матча
  • Всем привет! Сегодня, тридцать первого марта, в рамках квалификации ЧМ-2022 состоится матч между Шотландией и Фарерскими островами. За событиями игры вместе с вами будет наблюдать Георгий Артмеладзе.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шотландия - Фарерские острова от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2021, осталось 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 146
Шотландия 98.6% (144)
X 0.7% (1)
Фарерские острова 0.7% (1)
Все прогнозы
1.61 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шотландия
Ничья
Фарерские острова
1.20
7.24
20.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 6.80 18.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.19 6.60 19.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.19 6.80 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.19 6.80 18.50
  1.17 7.20 20.33

Самый высокий коэффициент на матч «Шотландия» – «Фарерские острова» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шотландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фарерские острова» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шотландия» – «Фарерские острова», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
15.00 1.01 5.50 1.16 3.40 1.32 2.34 1.60 1.82 2.09 1.45 2.76 1.26 3.86 1.14 5.80 1.07 8.40
3.95 1.26 3.15 1.35 2.04 1.79 1.60 2.35 1.40 2.95 1.20 4.40 1.15 5.60 1.06 8.50 1.05 10.00
11.50 1.00 10.50 1.02 3.70 1.26 3.00 1.39 2.05 1.86 1.56 2.43 1.36 3.02 1.15 4.85 1.11 5.45 1.01 10.00
13.00 1.01 9.00 1.04 3.70 1.28 2.85 1.42 2.07 1.81 1.77 2.02 1.55 2.55 1.35 3.20 1.16 4.70 1.11 5.80 1.03 9.20 1.02 9.80 0.00 18.00
3.74 1.28 2.88 1.44 2.40 1.59 2.07 1.79 1.83 2.03 1.58 2.43 1.46 2.80 1.37 3.14 1.14 6.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.75 1.47 1.66 2.22 1.31 3.44 1.12 6.00
3.10 1.34 2.07 1.70 1.47 2.60 1.11 6.00
3.30 1.33 2.12 1.73 1.47 2.68 1.15 5.40 1.11 6.70
2.12 1.72 1.49 2.75 1.15 5.10
3.28 1.35 2.70 1.49 2.11 1.77 1.66 2.27 1.47 2.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
3.44 1.31 2.06 1.76 1.53 2.50 1.24 4.04
4.20 1.20 1.77 1.99 1.21 4.10
4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.31 3.45 1.20 4.55
2.90 1.38 1.76 2.00 1.33 3.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.79 1.42
2.90 1.38
2.85 1.47
Букмекер Да Нет
6.75 1.10
6.80 1.09
6.70 1.10
Букмекер Да Нет
5.15 1.17
5.20 1.14
4.70 1.16
Где смотреть матч Шотландия - Фарерские острова онлайн

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Прогнозы на матч Шотландия - Фарерские острова

Исход игры
Шотландия
98.6% (142)
Ничья
0.7% (1)
Фарерские острова
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (67)
Меньше
52.14% (73)
Обе команды забьют
Да
22.86% (32)
Нет
77.14% (108)
Популярный счёт
2:0 Шотландия
43.8% (63)
3:0 Шотландия
21.5% (31)
3:1 Шотландия
9% (13)
2:1 Шотландия
9% (13)
1:0 Шотландия
6.3% (9)
4:0 Шотландия
2.8% (4)
4:1 Шотландия
2.1% (3)
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