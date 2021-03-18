Шотландия
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Стадион: Хэмпден Парк
Фарерские острова
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хэнли Грант
|1
|0.5
|2.
|Фрейзер Райан
|1
|0.5
|3.
|Макгинн Джон
|1
|0.5
|4.
|Кристи Райан
|0
|0
|5.
|Адамс Че
|0
|0
|6.
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Наттестад Сонни
|1
|0.5
|2.
|Ольсен Мейнхард
|1
|0.5
|3.
|Эдмундссон Йоан
|0
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хэнли Грант
|1
|0
|2.
|Кристи Райан
|1
|0
|3.
|Хендри Джек
|1
|0
|4.
|Дайкс Линдон
|1
|0
|5.
|О'Доннелл Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|2.
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
|3.
|Ольсен Мейнхард
|1
|0
|4.
|Ролантссон Гилли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шотландия
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Фарерские острова
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Шотландия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Израиль 1:1 Шотландия Шотландия 2:2 Австрия Израиль 1:0 Шотландия Словакия 1:0 Шотландия
Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия Шотландия 1:2 РОССИЯ Бельгия 3:0 Шотландия Шотландия 2:1 Кипр Сан-Марино 0:2 Шотландия Казахстан 3:0 Шотландия
Фарерские острова Последние 20 матчей: +4 =4 -12Австрия 3:1 Фарерские острова Молдова 1:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Латвия 1:1 Фарерские острова
Литва 2:1 Фарерские острова Фарерские острова 2:0 Андорра Фарерские острова 1:1 Латвия Дания 4:0 Фарерские острова Андорра 0:1 Фарерские острова Фарерские острова 3:2 Мальта Швеция 3:0 Фарерские острова Норвегия 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия Фарерские острова 1:4 Испания Румыния 4:1 Фарерские острова Мальта 2:1 Фарерские острова
Последние игры между собой
Шотландия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Фарерские острова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Шотландия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Фарерские острова
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Израиль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 9
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|2.
|Австрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Шотландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Молдова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Израиль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|Фарерские острова
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шотландия» – «Фарерские острова» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шотландия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фарерские острова» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шотландия» – «Фарерские острова», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шотландия - Фарерские острова
Исход игры
Шотландия
97.5% (39)
Ничья
2.5% (1)
Фарерские острова
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (20)
Меньше
45.95% (17)
Обе команды забьют
Да
27.03% (10)
Нет
72.97% (27)
Популярный счёт
2:0 Шотландия
35% (14)
3:0 Шотландия
22.5% (9)
3:1 Шотландия
10% (4)
2:1 Шотландия
10% (4)
4:0 Шотландия
5% (2)
1:0 Шотландия
5% (2)
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