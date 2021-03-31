Испания
Позже
Стадион: Де Ла-Картуха
Косово
23
Унай
Симон
12
Гарсия
Эрик
18
Альба
Жорди
19
Ольмо
Дани
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
-
12 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Ольмо ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
14 Гайя ХосеЗащитник
-
15 Рамос СерхиоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фабиан РуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Мурики ВедатНападающий
- Запасные игроки
-
12 Алими БетимВратарь
-
16 Бекай ВисарВратарь
- Защитник
-
14 Фазлии БетимЗащитник
- Защитник
-
22 Жегрова ЭдонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Нападающий
-
21 Нухиу АтдхиНападающий
-
Главный тренер: Шалланд Бернар
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|1
|0.5
|2.
|Ольмо Дани
|1
|0.5
|3.
|Торрес Ферран
|1
|0.5
|4.
|Альба Жорди
|0
|0
|5.
|Коке Хорхе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|1
|0
|2.
|Льоренте Диего
|1
|0
|3.
|Порро Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бериша Бернард
|1
|1
|2.
|Крьезиу Хекуран
|1
|0
|3.
|Халими Бесар
|1
|0
|4.
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|5.
|Мурики Ведат
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Испания
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Косово
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Испания Последние 20 матчей: +12 =7 -1Грузия 1:2 Испания Испания 1:1 Греция Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания
Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия
Косово Последние 20 матчей: +6 =4 -10Косово 0:3 Швеция Косово 4:0 Литва Косово 1:0 Молдова Словения 2:1 Косово
Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Испания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Косово
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|5.
|Грузия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Испания
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Греция
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Грузия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Косово
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Испания» – «Косово» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Испания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Косово» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Испания» – «Косово», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Испания - Косово
Исход игры
Испания
97.9% (143)
Ничья
1.4% (2)
Косово
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
67.61% (96)
Меньше
32.39% (46)
Обе команды забьют
Да
13.38% (19)
Нет
86.62% (123)
Популярный счёт
3:0 Испания
39.7% (58)
2:0 Испания
29.5% (43)
4:0 Испания
8.9% (13)
3:1 Испания
6.8% (10)
5:0 Испания
5.5% (8)
4:1 Испания
2.7% (4)
2:1 Испания
1.4% (2)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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