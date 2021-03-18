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Испания
 
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Стадион:
Косово

Бомбардиры внутри турнира

Испания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 1 0.5
2. Ольмо Дани 1 0.5
3. Торрес Ферран 1 0.5
4. Альба Жорди 0 0
5. Коке Хорхе 0 0
Косово
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Испания
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 1 0
2. Льоренте Диего 1 0
3. Порро Педро 1 0
Косово
# Игрок      
1. Бериша Бернард 1 1
2. Крьезиу Хекуран 1 0
3. Халими Бесар 1 0
4. Хадергьонай Флорент 1 0
5. Мурики Ведат 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Испания 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
Косово 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Испания Последние 20 матчей: +12 =7 -1
Грузия 1:2 Испания Испания 1:1 Греция Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания
Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания Испания 3:0 Швеция Фарерские острова 1:4 Испания Мальта 0:2 Испания Испания 2:1 Норвегия
Косово Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Косово 0:3 Швеция Косово 4:0 Литва Косово 1:0 Молдова Словения 2:1 Косово
Албания 2:1 Косово Греция 0:0 Косово Косово 0:1 Словения Северная Македония 2:1 Косово Косово 1:2 Греция Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Косово Косово 0:4 Англия Чехия 2:1 Косово Косово 2:0 Черногория Косово 1:0 Гибралтар Англия 5:3 Косово Косово 2:1 Чехия Болгария 2:3 Косово Черногория 1:1 Косово Косово 1:1 Болгария

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Испания Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Косово Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
5. Грузия Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Испания Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Греция Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Грузия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Косово Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Испания Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Косово Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Грузия Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Косово от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 39
    Испания 97.4% (38)
    X 2.6% (1)
    Косово 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Косово
    1.14
    9.50
    25.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.13 9.80 28.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.13 8.80 24.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.13 9.80 25.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.13 9.30 22.00

    Самый высокий коэффициент на матч «Испания» – «Косово» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Испания» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Косово» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Испания» – «Косово», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.95 1.13 3.52 1.30 2.56 1.51 2.02 1.89 1.61 2.32 1.39 3.01 1.25 3.96 1.13 5.95
    6.00 1.13 2.80 1.44 2.24 1.66 1.75 2.09 1.32 3.45 1.13 6.20
    5.70 1.10 4.95 1.15 2.82 1.41 2.28 1.63 1.82 2.10 1.45 2.75 1.32 3.26 1.14 5.10 1.10 5.60 1.02 9.30
    14.00 1.01 5.70 1.12 5.00 1.20 2.80 1.48 2.28 1.68 1.96 1.90 1.77 2.12 1.42 3.05 1.31 3.65 1.14 5.20 1.11 5.90 1.03 9.90 1.01 10.50
    6.49 1.12 3.03 1.38 2.72 1.46 2.38 1.58 2.01 1.81 1.78 2.04 1.61 2.31 1.31 3.38 1.12 6.38
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    3.52 1.30 2.06 1.76 1.53 2.50 1.25 3.94
    3.95 1.22 2.75 1.41 1.70 2.07 1.19 4.30
    4.20 1.23 2.88 1.42 1.74 2.09 1.32 3.38 1.19 4.70
    2.85 1.47 1.73 2.10 1.31 3.65
    3.65 1.28 2.95 1.40 2.09 1.76 1.74 2.10 1.51 2.55
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
    5.40 1.16 2.83 1.43 1.97 1.84 1.51 2.56 1.28 3.68
    5.60 1.12 2.20 1.63 1.63 2.20 1.37 2.95
    5.75 1.14 4.25 1.22 2.24 1.65 1.68 2.19 1.40 2.95 1.16 5.25
    2.17 1.64 1.62 2.21 1.37 2.95

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.62 1.46
    2.50 1.49
    2.55 1.51
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.13
    5.60 1.12
    5.70 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.44 1.21
    4.30 1.19
    4.40 1.19
    Где смотреть матч Испания - Косово онлайн

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    Прогнозы на матч Испания - Косово

    Исход игры
    Испания
    97.5% (39)
    Ничья
    2.5% (1)
    Косово
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (26)
    Меньше
    31.58% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    18.42% (7)
    Нет
    81.58% (31)
    Популярный счёт
    3:0 Испания
    35% (14)
    2:0 Испания
    27.5% (11)
    5:0 Испания
    10% (4)
    3:1 Испания
    7.5% (3)
    4:1 Испания
    5% (2)
    4:0 Испания
    5% (2)
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