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Босния и Герцеговина
 
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Стадион:
Франция
12
Шехич
Ибрагим
16
Ахмедходжич
Анел
3
Хаджикадунич
Деннис
6
Саничанин
Синиша
4
Тодорович
Дарко
18
Хаджиахметович
Амир
13
Цимирот
Гойко
5
Колашинац
Сеад
10
Пьянич
Миралем
11
Джеко
Эдин
19
Крунич
Раде
1
Льорис
Уго
2
Павар
Бенджамен
4
Варан
Рафаэль
3
Кимпембе
Преснел
21
Эрнандес
Люка
15
Коман
Кингсли
6
Погба
Поль
14
Рабио
Адриен
8
Лемар
Тома
7
Гризманн
Антуан
10
Мбаппе
Килиан
Босния и Герцеговина
3-4-1-2
Франция
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пьянич Миралем 1 1
2. Стеванович Мирослав 1 1
3. Джеко Эдин 0 0
Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 1 0.5
2. Дембеле Усман 1 0.5
3. Марсьяль Антони 0 0

Карточки

Босния и Герцеговина
# Игрок      
Франция
# Игрок      
1. Павар Бенджамен 1 0
2. Дембеле Усман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Босния и Герцеговина 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)
 Франция 0 100% (2) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Босния и Герцеговина 0:0 Коста-Рика Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Италия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина 0:2 Иран Польша 3:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения
Франция Последние 20 матчей: +15 =3 -2
Казахстан 0:2 Франция Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция
Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия

Последние игры между собой

Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Франция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Франция 1:1 Босния и Герцеговина ЕВРО 2012 Босния и Герцеговина 0:2 Франция ЕВРО 2012

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Финляндия Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
3. Украина Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Казахстан Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
2. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Франция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Босния и Герцеговина Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Казахстан Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Финляндия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5. Казахстан Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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  • До матча
  • Горячо приветствуем всех поклонников европейского футбола! Сегодня, тридцать первого марта, состоится поединок между сборными Боснии и Герцеговины и Франции. Для вас игру прокомментирует Георгий Артмеладзе.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Франция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2021, осталось 16 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 143
Босния и Герцеговина 0.7% (1)
X 4.2% (6)
Франция 95.1% (136)
Все прогнозы
2.07 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Франция
9.48
5.10
1.48
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 4.98 1.36
Бонус: 10 000 ₽ 9.00 4.70 1.39
Бонус: 5 000 ₽ 12.50 5.05 1.38
Бонус: 1 000 ₽ 11.80 5.00 1.35
Бонус: 5 000 ₽ 9.60 5.10 1.35
  10.70 5.02 1.34

Самый высокий коэффициент на матч «Босния и Герцеговина» – «Франция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Босния и Герцеговина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Франция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Босния и Герцеговина» – «Франция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.03 5.10 1.17 3.28 1.34 2.26 1.64 1.81 2.15 1.44 2.80 1.27 3.76 1.13 5.85
10.00 1.05 8.00 1.07 3.55 1.30 2.75 1.46 1.89 1.92 1.50 2.60 1.34 3.30 1.14 5.50 1.12 6.20 1.03 11.00 1.02 12.50
9.80 1.01 8.90 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.04 1.95 1.54 2.48 1.36 3.04 1.14 5.00 1.10 5.55 1.01 9.90
12.50 1.03 9.60 1.06 3.85 1.27 2.95 1.42 1.97 1.87 1.54 2.55 1.37 3.20 1.17 5.20 1.14 6.00 1.04 12.00 1.03 13.50
12.50 1.01 8.90 1.05 3.75 1.27 2.90 1.41 2.20 1.72 2.00 1.87 1.78 2.10 1.57 2.50 1.37 3.10 1.17 5.10 1.12 5.60 1.03 9.90 1.02 10.50 0.00 18.50
3.76 1.29 2.93 1.43 2.31 1.65 2.00 1.88 1.76 2.13 1.53 2.60 1.34 3.34 1.12 6.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.50 1.53 1.63 2.28 1.30 3.52 1.12 6.25
2.90 1.38 1.92 1.82 1.41 2.75 1.09 6.60
3.00 1.39 1.99 1.82 1.45 2.75 1.14 5.60 1.10 6.90
3.10 1.33 1.95 1.79 1.46 2.55 1.14 5.00 1.09 6.20
2.06 1.76 1.47 2.70 1.16 5.30
3.23 1.37 2.66 1.51 2.09 1.80 1.66 2.29 1.47 2.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.52 1.30 2.06 1.76 1.53 2.50 1.26 3.84
3.90 1.23 2.70 1.42 1.69 2.09 1.18 4.50
4.05 1.24 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40
4.10 1.20 2.80 1.39 1.70 2.05 1.29 3.30 1.19 4.20 8.80 1.04 10.00 1.02
2.80 1.41 1.66 2.08 1.29 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.26 1.60
2.25 1.60
2.30 1.62
2.21 1.68
Букмекер Да Нет
5.50 1.15
5.60 1.12
5.55 1.11
5.70 1.10
Букмекер Да Нет
4.04 1.24
4.20 1.20
4.20 1.18
3.90 1.23
Где смотреть матч Босния и Герцеговина - Франция онлайн

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Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Франция

Исход игры
Босния и Герцеговина
0.7% (1)
Ничья
4.1% (6)
Франция
95.2% (138)
Тотал 2.5
Больше
55.32% (78)
Меньше
44.68% (63)
Обе команды забьют
Да
56.03% (79)
Нет
43.97% (62)
Популярный счёт
0:2 Франция
35.2% (51)
1:2 Франция
34.5% (50)
1:3 Франция
15.2% (22)
0:1 Франция
5.5% (8)
1:1 Ничья
2.8% (4)
0:3 Франция
2.1% (3)
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