Босния и Герцеговина
Позже
Стадион: Грбавица
Франция
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пьянич Миралем
|1
|1
|2.
|Стеванович Мирослав
|1
|1
|3.
|Джеко Эдин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гризманн Антуан
|1
|0.5
|2.
|Дембеле Усман
|1
|0.5
|3.
|Марсьяль Антони
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Павар Бенджамен
|1
|0
|2.
|Дембеле Усман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|Франция
|0
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +4 =5 -11Босния и Герцеговина 0:0 Коста-Рика Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Италия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина
Босния и Герцеговина 0:2 Иран Польша 3:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина Финляндия 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 2:2 Греция Босния и Герцеговина 2:1 Армения
Франция Последние 20 матчей: +15 =3 -2Казахстан 0:2 Франция Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция
Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция Исландия 0:1 Франция Франция 3:0 Андорра Франция 4:1 Албания Андорра 0:4 Франция Турция 2:0 Франция Франция 2:0 Боливия Франция 4:0 Исландия
Последние игры между собой
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Франция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Финляндия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|3.
|Украина
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|Казахстан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|2.
|Украина
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Франция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Казахстан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
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- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Босния и Герцеговина» – «Франция» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Босния и Герцеговина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Франция» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Босния и Герцеговина» – «Франция», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Франция
Исход игры
Босния и Герцеговина
0% (0)
Ничья
10.5% (4)
Франция
89.5% (34)
Тотал 2.5
Больше
61.11% (22)
Меньше
38.89% (14)
Обе команды забьют
Да
66.67% (24)
Нет
33.33% (12)
Популярный счёт
1:2 Франция
34.2% (13)
0:2 Франция
28.9% (11)
1:3 Франция
18.4% (7)
1:1 Ничья
7.9% (3)
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