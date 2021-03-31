15
Жардан
Ион
22
Раца
Вадим
13
Арад
Офри
5
Таа
Лоай
21
Тиби
Эйтан
12
Менахем
Сун
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Жардан ИонПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Драган ИонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордин Роберто
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Арад ОфриЗащитник
-
5 Таа ЛоайЗащитник
-
21 Тиби ЭйтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Менахем СунПолузащитник
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Кайал БарамПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Лави НетаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Вайссман ШонНападающий
-
17 Абада ЛиэльНападающий
-
Главный тренер: Willibald Ruttensteiner
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Николаеску Йон
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перец Дор
|1
|0.5
|2.
|Манор Соломон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Армаш Игорь
|1
|0
|2.
|Ионице Артур
|1
|0
|3.
|Раца Вадим
|1
|0
|4.
|Карп Кэтэлин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиби Эйтан
|1
|0
|2.
|Перец Дор
|1
|0
|3.
|Лави Нета
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Молдова
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Израиль
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16Дания 8:0 Молдова Молдова 1:1 Фарерские острова Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция
Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова
Израиль Последние 20 матчей: +5 =5 -10Израиль 1:1 Шотландия Израиль 0:2 Дания Израиль 1:0 Шотландия Чехия 1:0 Израиль
Словакия 2:3 Израиль Израиль 1:2 Чехия Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль
Последние игры между собой
Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Израиль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|3.
|Шотландия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Фарерские острова
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Израиль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 9
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|2.
|Австрия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Шотландия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Молдова
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Израиль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|6.
|Фарерские острова
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
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- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Молдова» – «Израиль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Молдова» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Израиль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Молдова» – «Израиль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Молдова - Израиль
Исход игры
Молдова
2.8% (4)
Ничья
9.2% (13)
Израиль
88% (125)
Тотал 2.5
Больше
43.8% (60)
Меньше
56.2% (77)
Обе команды забьют
Да
49.64% (68)
Нет
50.36% (69)
Популярный счёт
1:2 Израиль
35.9% (51)
0:1 Израиль
25.4% (36)
0:2 Израиль
19.7% (28)
1:1 Ничья
7% (10)
1:3 Израиль
4.2% (6)
0:3 Израиль
1.4% (2)
1:0 Молдова
1.4% (2)
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