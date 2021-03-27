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Молдова
 
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Стадион:
Израиль

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Николаеску Йон 1 0.5
Израиль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перец Дор 1 0.5
2. Манор Соломон 0 0

Карточки

Молдова
# Игрок      
1. Армаш Игорь 1 0
2. Ионице Артур 1 0
3. Раца Вадим 1 0
4. Карп Кэтэлин 1 0
Израиль
# Игрок      
1. Тиби Эйтан 1 0
2. Перец Дор 1 0
3. Лави Нета 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Молдова 100% (1) 0 0 0 0 0
 Израиль 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Дания 8:0 Молдова Молдова 1:1 Фарерские острова Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция
Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова Албания 2:0 Молдова Молдова 1:0 Андорра Турция 4:0 Молдова
Израиль Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Израиль 1:1 Шотландия Израиль 0:2 Дания Израиль 1:0 Шотландия Чехия 1:0 Израиль
Словакия 2:3 Израиль Израиль 1:2 Чехия Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль Израиль 4:2 Австрия Израиль 1:1 Словения Шотландия 3:2 Израиль

Последние игры между собой

Молдова: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Израиль: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Израиль 1:1 Молдова Товарищеские матчи Израиль 3:1 Молдова Чемпионат Мира Молдова 1:2 Израиль Чемпионат Мира

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Австрия Заявка 2 1 1 0 5 - 3 4
3. Шотландия Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Фарерские острова Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Израиль Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
6. Молдова Заявка 2 0 1 1 1 - 9 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
2. Австрия Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Шотландия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Молдова Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Израиль Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
6. Фарерские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Шотландия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Фарерские острова Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Израиль Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Молдова Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Израиль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2021, осталось 2 дня 19 часов 37 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 38
    Молдова 2.6% (1)
    X 21.1% (8)
    Израиль 76.3% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Израиль
    8.40
    4.25
    1.53
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 7.20 4.14 1.56
    Бонус: 10 000 ₽ 7.40 4.00 1.53
    Бонус: 5 000 ₽ 7.40 4.15 1.54
    Бонус: 5 000 ₽ 8.20 4.10 1.52
      7.70 3.99 1.49

    Самый высокий коэффициент на матч «Молдова» – «Израиль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Молдова» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Израиль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Молдова» – «Израиль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    8.10 1.07 3.66 1.29 2.46 1.55 1.87 2.03 1.46 2.71 1.26 3.80 1.15 5.60 1.06 10.00
    8.00 1.08 2.90 1.42 2.16 1.70 1.63 2.28 1.23 4.30 1.07 8.60
    7.40 1.05 6.25 1.09 2.86 1.40 2.11 1.73 1.66 2.36 1.32 3.38 1.20 4.20 1.06 7.70 1.04 8.20
    8.50 1.06 6.70 1.12 2.90 1.42 2.21 1.72 1.86 2.01 1.66 2.30 1.31 3.45 1.23 4.20 1.06 7.30 1.05 8.00 0.00 14.50 0.00 15.00 0.00 22.00
    2.99 1.39 2.61 1.50 2.21 1.68 1.85 1.99 1.64 2.29 1.47 2.73 1.21 4.44
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.12 1.72 1.46 2.79 1.20 4.54 1.06 8.30
    2.55 1.48 1.66 2.13 1.32 3.20 1.06 8.00
    2.62 1.49 1.67 2.20 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.20
    1.69 2.18 1.33 3.30 1.09 8.10
    2.65 1.49 2.17 1.71 1.68 2.22 1.43 2.85
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.75 1.45 1.75 2.05 1.38 3.15 1.15 5.25
    3.30 1.30 2.23 1.61 1.52 2.42 1.12 5.60
    3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.48 1.19 4.70 1.13 6.00
    2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.43 1.53
    2.41 1.53
    2.39 1.58
    Букмекер Да Нет
    6.45 1.11
    6.00 1.10
    6.20 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.74 1.18
    4.70 1.17
    4.50 1.17
    Где смотреть матч Молдова - Израиль онлайн

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    Прогнозы на матч Молдова - Израиль

    Исход игры
    Молдова
    2.6% (1)
    Ничья
    23.1% (9)
    Израиль
    74.4% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.84% (14)
    Меньше
    62.16% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (21)
    Нет
    43.24% (16)
    Популярный счёт
    0:1 Израиль
    30.8% (12)
    1:2 Израиль
    28.2% (11)
    1:1 Ничья
    17.9% (7)
    1:3 Израиль
    7.7% (3)
    0:2 Израиль
    5.1% (2)
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