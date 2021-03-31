  1. Футбол
  2. Матчи
Англия
 
Позже

Стадион:
Польша
1
Поуп
Ник
2
Уокер
Кайл
6
Магуайр
Гарри
5
Стоунс
Джон
3
Чилуэлл
Бен
8
Филлипс
Кэлвин
4
Райс
Деклан
7
Фоден
Фил
11
Маунт
Мэйсон
9
Кейн
Гарри
10
Стерлинг
Рахим
1
Щесны
Войцех
5
Беднарек
Ян
15
Глик
Камил
14
Хелик
Михал
18
Берешиньски
Бартош
10
Крыховяк
Гжегож
16
Модер
Якуб
13
Рыбус
Мацей
9
Свидерски
Кароль
23
Пёнтек
Кшиштоф
20
Зелиньски
Пётр
Англия
4-3-3
Польша
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Англия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калверт-Льюин Доминик 2 1
2. Кейн Гарри 1 0.5
3. Маунт Мэйсон 1 0.5
4. Стерлинг Рахим 1 0.5
5. Уорд-Праус Джеймс 1 0.5
6. Уоткинс Олли 1 0.5
7. Лингард Джесси 0 0
8. Шоу Люк 0 0
9. Чилуэлл Бен 0 0
10. Фоден Фил 0 0
11. Джеймс Рис II 0 0
Польша
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 3 1.5
2. Юзвяк Камиль 1 0.5
3. Свидерски Кароль 1 0.5
4. Пёнтек Кшиштоф 1 0.5
5. Гросицки Камил 0 0
6. Рыбус Мацей 0 0
7. Крыховяк Гжегож 0 0
8. Берешиньски Бартош 0 0
9. Зелиньски Пётр 0 0

Карточки

Англия
# Игрок      
1. Уокер Кайл 1 0
2. Кейн Гарри 1 0
3. Мингс Тайрон 1 0
Польша
# Игрок      
1. Берешиньски Бартош 1 0
2. Хелик Михал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Англия 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 14.29% (1) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Польша 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 33.33% (2)

Предыдущие игры

Англия Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Албания 0:2 Англия Англия 5:0 Сан-Марино Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия
Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия
Польша Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Польша 3:0 Андорра Венгрия 3:3 Польша Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша
Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша

Последние игры между собой

Англия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Польша: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Англия 2:0 Польша Чемпионат Мира Польша 1:1 Англия Чемпионат Мира

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2. Польша Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
3. Венгрия Заявка 2 1 1 0 6 - 3 4
4. Албания Заявка 2 1 0 1 1 - 2 3
5. Андорра Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
2. Польша Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Венгрия Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Албания Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5. Андорра Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
6. Сан-Марино Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Англия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Албания Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Польша Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
5. Андорра Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
6. Сан-Марино Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Польша от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2021, осталось 9 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 150
    Англия 92.7% (139)
    X 6% (9)
    Польша 1.3% (2)
    Все прогнозы
    1.94 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Польша
    1.36
    5.45
    11.50
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.32 5.35 10.50
    Бонус: 10 000 ₽ 1.31 5.40 11.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.45 11.25
    Бонус: 1 000 ₽ 1.34 5.25 10.45
    Бонус: 5 000 ₽ 1.29 4.90 11.50
      1.32 5.31 10.58

    Самый высокий коэффициент на матч «Англия» – «Польша» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Англия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Польша» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Англия» – «Польша», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.02 5.15 1.16 3.20 1.35 2.23 1.66 1.77 2.22 1.41 2.92 1.25 3.96 1.11 6.35 1.08 8.00
    3.80 1.27 2.95 1.40 1.99 1.83 1.57 2.43 1.38 3.05 1.20 4.40 1.14 5.80 1.06 8.50 1.05 10.00
    10.75 1.01 9.60 1.03 4.33 1.20 3.32 1.33 2.00 1.99 1.56 2.43 1.43 2.74 1.12 5.10 1.09 5.95 1.01 10.00 1.03 8.70
    11.50 1.04 9.90 1.06 3.70 1.29 2.85 1.44 1.94 1.90 1.53 2.57 1.35 3.30 1.16 5.40 1.12 6.40 1.03 13.00 1.02 14.50
    15.50 1.01 8.40 1.02 3.65 1.21 2.80 1.44 2.15 1.70 1.98 1.88 1.77 2.12 1.53 2.60 1.36 3.20 1.16 5.30 1.18 5.70 1.06 9.60 1.05 10.50 1.01 18.00
    3.73 1.29 2.88 1.45 2.27 1.67 1.96 1.91 1.72 2.18 1.50 2.68 1.49 2.72 1.33 3.45 1.12 6.99
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
    2.62 1.51 1.63 2.27 1.29 3.60 1.11 6.40
    3.05 1.35 2.01 1.74 1.45 2.65 1.10 6.20
    3.15 1.36 2.00 1.81 1.54 2.48 1.14 5.75 1.10 6.95
    3.05 1.34 1.90 1.84 1.43 2.65 5.20 1.13 1.08 6.50
    2.04 1.78 1.51 2.55 1.18 5.40
    3.17 1.38 2.61 1.53 2.04 1.84 1.63 2.36 1.45 2.87 1.33 3.45
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
    3.38 1.32 2.00 1.82 1.50 2.59 1.23 4.18
    4.10 1.21 1.74 2.02 1.20 4.20
    4.65 1.19 3.15 1.36 1.69 2.17 1.38 3.04 1.19 3.95
    4.00 1.21 2.70 1.42 1.67 2.10 1.27 3.45 1.19 4.30 9.30 1.03
    2.70 1.41 1.67 2.07 1.27 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.34 1.57
    2.36 1.55
    2.35 1.59
    2.35 1.57
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.14
    5.60 1.12
    6.00 1.09
    5.70 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.22
    4.40 1.19
    4.60 1.16
    4.40 1.18
    Где смотреть матч Англия - Польша онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Англия - Польша

    Исход игры
    Англия
    92.2% (142)
    Ничья
    6.5% (10)
    Польша
    1.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.63% (95)
    Меньше
    35.37% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (98)
    Нет
    33.33% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Англия
    45.5% (70)
    2:0 Англия
    24% (37)
    3:1 Англия
    9.1% (14)
    1:0 Англия
    7.8% (12)
    2:2 Ничья
    2.6% (4)
    1:1 Ничья
    1.9% (3)
    3:2 Англия
    1.9% (3)
    4:1 Англия
    1.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     