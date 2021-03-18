Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|2
|1
|2.
|Кейн Гарри
|1
|0.5
|3.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.5
|4.
|Стерлинг Рахим
|1
|0.5
|5.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0.5
|6.
|Уоткинс Олли
|1
|0.5
|7.
|Лингард Джесси
|0
|0
|8.
|Шоу Люк
|0
|0
|9.
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|10.
|Фоден Фил
|0
|0
|11.
|Джеймс Рис II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|3
|1.5
|2.
|Юзвяк Камиль
|1
|0.5
|3.
|Свидерски Кароль
|1
|0.5
|4.
|Пёнтек Кшиштоф
|1
|0.5
|5.
|Гросицки Камил
|0
|0
|6.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|7.
|Крыховяк Гжегож
|0
|0
|8.
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|9.
|Зелиньски Пётр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уокер Кайл
|1
|0
|2.
|Кейн Гарри
|1
|0
|3.
|Мингс Тайрон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Берешиньски Бартош
|1
|0
|2.
|Хелик Михал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Англия
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Польша
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Англия Последние 20 матчей: +15 =1 -4Албания 0:2 Англия Англия 5:0 Сан-Марино Англия 4:0 Исландия Бельгия 2:0 Англия
Англия 3:0 Ирландия Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия
Польша Последние 20 матчей: +13 =3 -4Польша 3:0 Андорра Венгрия 3:3 Польша Польша 1:2 Голландия Италия 2:0 Польша
Польша 2:0 Украина Польша 3:0 Босния и Герцеговина Польша 0:0 Италия Польша 5:1 Финляндия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Голландия 1:0 Польша Польша 3:2 Словения Израиль 1:2 Польша Польша 2:0 Северная Македония Латвия 0:3 Польша Польша 0:0 Австрия Словения 2:0 Польша Польша 4:0 Израиль Северная Македония 0:1 Польша Польша 2:0 Латвия Австрия 0:1 Польша
Последние игры между собой
Англия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Польша: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Польша
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|3.
|Венгрия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|4.
|Албания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|5.
|Андорра
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|2.
|Польша
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Венгрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Албания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|5.
|Андорра
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
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Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Англия» – «Польша» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Англия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Польша» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Англия» – «Польша», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Англия - Польша
Исход игры
Англия
92.5% (37)
Ничья
5% (2)
Польша
2.5% (1)
Тотал 2.5
Больше
81.58% (31)
Меньше
18.42% (7)
Обе команды забьют
Да
86.84% (33)
Нет
13.16% (5)
Популярный счёт
2:1 Англия
60% (24)
3:1 Англия
10% (4)
2:0 Англия
10% (4)
3:2 Англия
5% (2)
1:1 Ничья
5% (2)
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