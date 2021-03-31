Лихтенштейн
1:4
Конец матча
Стадион: Рейнпарк
Исландия
0:1
12' ГолСеварссон Биркир
0:2
45' ГолБьярнасон Биркир
0:3
77' ГолПалссон Виктор
1:3
79' ГолФрик Яник
1:4
90' ПенальтиСигурьонссон Рунар
23
Хофер
Йенс
14
Майер
Ливио
10
Фрик
Ноах
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хофер ЙенсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Майер ЛивиоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Фрик НоахНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Бек НикласНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Martin Stocklasa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Скуласон АриЗащитник
-
14 Арнасон КариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Arnar Vidarsson
Ход матча
12'
45'
77'
79'
1:3
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 11
-
1 Угловые 13
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
31 Владение мячом, % 69
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Яник
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бьярнасон Биркир
|1
|0.33
|2.
|Севарссон Биркир
|1
|0.33
|3.
|Палссон Виктор
|1
|0.33
|4.
|Сигурьонссон Рунар
|1 (1)
|0.33
|5.
|Траустасон Арнор
|0
|0
|6.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|0
|7.
|Сигурдссон Арнор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вольфингер Сандро
|1
|0
|2.
|Малин Андреас
|1
|0
|3.
|Фрик Яник
|1
|0
|4.
|Хофер Йенс
|1
|0
|5.
|Вольфингер Фабио
|1
|0
|6.
|Марксер Александер
|1
|0
|7.
|Фроммельт Ноах
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|2.
|Арнасон Кари
|1
|0
|3.
|Скуласон Ари
|1
|0
|4.
|Ингасон Сверрир
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Исландия
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =5 -13Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Армения Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Мальта 3:0 Лихтенштейн
Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Люксембург 1:2 Лихтенштейн Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Финляндия 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:5 Италия Лихтенштейн 1:1 Армения Греция 1:1 Лихтенштейн Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн Италия 6:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Греция Лихтенштейн 2:2 Армения Лихтенштейн 0:2 Северная Македония
Исландия Последние 20 матчей: +8 =1 -11Армения 2:0 Исландия Германия 3:0 Исландия Англия 4:0 Исландия Дания 2:1 Исландия
Венгрия 2:1 Исландия Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания
Последние игры между собой
Лихтенштейн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Исландия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|9 - 4
|6
|3.
|Германия
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|4.
|Румыния
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 10
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Северная Македония
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|3.
|Германия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Румыния
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лихтенштейн» – «Исландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лихтенштейн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Исландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лихтенштейн» – «Исландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Лихтенштейн 1:4 Исландия
Исход игры
Лихтенштейн
0.7% (1)
Ничья
6.2% (9)
Исландия
93.2% (136)
Тотал 2.5
Больше
39.72% (56)
Меньше
60.28% (85)
Обе команды забьют
Да
34.04% (48)
Нет
65.96% (93)
Популярный счёт
0:2 Исландия
42.5% (62)
1:2 Исландия
19.2% (28)
0:3 Исландия
10.3% (15)
0:1 Исландия
9.6% (14)
1:3 Исландия
7.5% (11)
1:1 Ничья
5.5% (8)
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