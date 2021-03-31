  1. Футбол
  2. Матчи
Лихтенштейн
1:4
Конец матча

Стадион:
Исландия
0'
0:1
12' Гол
Севарссон Биркир
0:2
45' Гол
Бьярнасон Биркир
0:3
77' Гол
Палссон Виктор
1:3
79' Гол
Фрик Яник
1:4
90' Пенальти
Сигурьонссон Рунар
90'+5
21
Оспельт
Джастин
20
Вольфингер
Сандро
4
Кауфман
Даниэль
23
Хофер
Йенс
15
Йилдыз
Сейхан
8
Зеле
Арон
13
Бюхель
Мартин
14
Майер
Ливио
3
Гёппель
Максимилиан
10
Фрик
Ноах
7
Фрик
Яник
13
Рунарссон
Рунар
2
Севарссон
Биркир
5
Ингасон
Сверрир
19
Херманнссон
Хьёртур
18
Магнуссон
Хёрдур
8
Бьярнасон
Биркир
17
Гуннарссон
Арон
4
Палссон
Виктор
7
Гудмундссон
Йоханн
9
Гудьонсен
Свейнн
21
Траустасон
Арнор
Лихтенштейн
3-5-2
Исландия
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Лихтенштейн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Яник 1 0.33
Исландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бьярнасон Биркир 1 0.33
2. Севарссон Биркир 1 0.33
3. Палссон Виктор 1 0.33
4. Сигурьонссон Рунар 1 (1) 0.33
5. Траустасон Арнор 0 0
6. Магнуссон Хёрдур 0 0
7. Сигурдссон Арнор 0 0

Карточки

Лихтенштейн
# Игрок      
1. Вольфингер Сандро 1 0
2. Малин Андреас 1 0
3. Фрик Яник 1 0
4. Хофер Йенс 1 0
5. Вольфингер Фабио 1 0
6. Марксер Александер 1 0
7. Фроммельт Ноах 1 0
Исландия
# Игрок      
1. Гудмундссон Альберт 2 0
2. Арнасон Кари 1 0
3. Скуласон Ари 1 0
4. Ингасон Сверрир 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лихтенштейн 0 0 0 0 0 100% (1)
 Исландия 25% (1) 0 25% (1) 0 0 50% (2)

Предыдущие игры

Лихтенштейн Последние 20 матчей: +2 =5 -13
Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:1 Армения Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Мальта 3:0 Лихтенштейн
Лихтенштейн 0:0 Сан-Марино Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Люксембург 1:2 Лихтенштейн Сан-Марино 0:2 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Финляндия 3:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:5 Италия Лихтенштейн 1:1 Армения Греция 1:1 Лихтенштейн Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Финляндия Армения 3:0 Лихтенштейн Италия 6:0 Лихтенштейн Лихтенштейн 0:2 Греция Лихтенштейн 2:2 Армения Лихтенштейн 0:2 Северная Македония
Исландия Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Армения 2:0 Исландия Германия 3:0 Исландия Англия 4:0 Исландия Дания 2:1 Исландия
Венгрия 2:1 Исландия Исландия 1:2 Бельгия Исландия 0:3 Дания Исландия 2:1 Румыния Бельгия 5:1 Исландия Исландия 0:1 Англия Сальвадор 0:1 Исландия Канада 0:1 Исландия Молдова 1:2 Исландия Турция 0:0 Исландия Исландия 2:0 Андорра Исландия 0:1 Франция Албания 4:2 Исландия Исландия 3:0 Молдова Исландия 2:1 Турция Исландия 1:0 Албания

Последние игры между собой

Лихтенштейн: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Исландия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Исландия 4:0 Лихтенштейн Товарищеские матчи Исландия 1:1 Лихтенштейн Товарищеские матчи Исландия 2:0 Лихтенштейн Товарищеские матчи Лихтенштейн 3:0 Исландия Чемпионат Европы 2008 (ЕВРО 2008)

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Северная Македония Заявка 3 2 0 1 9 - 4 6
3. Германия Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
4. Румыния Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
5. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
6. Лихтенштейн Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Северная Македония Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
3. Германия Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Румыния Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Исландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лихтенштейн Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Северная Македония Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
3. Германия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Исландия Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
5. Румыния Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
6. Лихтенштейн Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Бьярнасон Биркир бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Севарссон Биркир бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rheinpark Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Лихтенштейн 0.7% (1)
X 6.2% (9)
Исландия 93.2% (136)
Все прогнозы
1.84 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 8.30 1.16
Бонус: 10 000 ₽ 30.00 7.20 1.15
Бонус: 5 000 ₽ 25.00 8.30 1.16
Бонус: 1 000 ₽ 28.00 8.30 1.16
Бонус: 5 000 ₽ 48.00 25.00 1.01
  20.65 8.26 1.15

Самый высокий коэффициент на матч «Лихтенштейн» – «Исландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лихтенштейн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Исландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лихтенштейн» – «Исландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.01 5.30 1.14 3.58 1.29 2.42 1.56 1.84 2.07 1.50 2.59 1.28 3.66 1.17 5.50 1.09 7.30
3.60 1.29 2.80 1.45 1.92 1.89 1.51 2.55 1.35 3.25 1.20 4.40 1.13 6.20 1.06 8.50 1.05 10.00
11.00 1.01 9.70 1.02 3.54 1.28 2.83 1.43 2.20 1.75 1.69 2.17 1.33 3.20 1.20 4.15 1.14 4.75 1.04 8.20 1.04 7.70
13.50 1.04 9.70 1.07 4.00 1.26 3.10 1.39 2.02 1.83 1.58 2.42 1.40 3.05 1.20 4.80 1.15 6.00 1.05 12.00 1.02 12.50
14.00 1.02 9.40 1.06 9.50 1.03 8.10 1.05 2.18 1.73 4.75 1.66 1.96 1.90 1.44 1.30 1.22 4.20 1.04 10.00 1.03 12.00 1.09 7.20 1.07 8.40 1.02 11.00
4.15 1.23 3.07 1.40 2.61 1.51 2.21 1.69 3.45 1.31 2.75 1.46 1.99 1.86 1.67 2.23 1.46 2.73 1.79 2.06 1.57 2.44 1.90 1.94 1.56 2.46 1.23 4.20
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.68 1.49 1.65 2.24 1.28 3.68 1.14 5.75
2.95 1.36 1.96 1.79 1.42 2.70 1.09 6.40
3.00 1.39 2.19 1.68 1.44 2.79 1.18 4.90 1.12 6.60
3.20 1.31 2.01 1.73 1.47 2.52 1.16 4.70 1.10 5.90
2.17 1.66 1.77 2.04 1.13 4.44 1.11 6.50
3.33 1.35 2.82 1.45 2.21 1.69 1.73 2.17 1.44 2.76 1.24 3.91 1.76 2.08 1.46 2.70 1.32 3.31
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.62 1.28 2.17 1.69 1.57 2.40 1.25 3.94
3.90 1.23 2.75 1.42 1.69 2.08 1.19 4.40
4.55 1.20 2.77 1.44 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95
4.30 1.19 2.80 1.39 1.73 2.01 1.31 3.20 1.21 4.00 8.20 1.05 1.03 9.50
4.75 1.15 2.40 1.57 1.77 2.04 1.45 2.70 1.17 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.76 1.25
3.95 1.23
3.90 1.25
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
8.30 1.07
8.60 1.05
9.80 1.02
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
6.35 1.11
7.00 1.08
7.90 1.05
5.55 1.14
Где смотреть матч Лихтенштейн 1:4 Исландия онлайн

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Прогнозы на матч Лихтенштейн 1:4 Исландия

Исход игры
Лихтенштейн
0.7% (1)
Ничья
6.2% (9)
Исландия
93.2% (136)
Тотал 2.5
Больше
39.72% (56)
Меньше
60.28% (85)
Обе команды забьют
Да
34.04% (48)
Нет
65.96% (93)
Популярный счёт
0:2 Исландия
42.5% (62)
1:2 Исландия
19.2% (28)
0:3 Исландия
10.3% (15)
0:1 Исландия
9.6% (14)
1:3 Исландия
7.5% (11)
1:1 Ничья
5.5% (8)
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