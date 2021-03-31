  1. Футбол
  2. Матчи
Греция
1:1
Конец матча

Стадион:
Грузия
0'
15' Желтая карточка
Абурджания Георгий
59' Желтая карточка
Фортунис Костас
63' Желтая карточка
Китеишвили Отар
67' Желтая карточка
Пападопулос Кирьякос
71' Желтая карточка
Якумакис Георгиос
1:0
75' Гол в свои ворота
Какабадзе Отар
1:1
78' Гол
Кварацхелия Хвича
80' Желтая карточка
Зека Карлос
90' Желтая карточка
Канкава Джаба
90'+3
1
Влаходимос
Одиссей
2
Бакакис
Михалис
4
Пападопулос
Кирьякос
3
Цавелас
Георгиос
6
Яннулис
Димитрис
8
Зека
Карлос
11
Бакасетас
Тасос
5
Бухалакис
Андреас
17
Цолис
Христос
16
Павлидис
Вангелис
10
Фортунис
Костас
1
Лория
Гиорги
2
Какабадзе
Отар
23
Двали
Лаша
4
Кашия
Гурам
5
Гиорбелидзе
Гурам
7
Канкава
Джаба
6
Абурджания
Георгий
9
Лобжанидзе
Саба
10
Китеишвили
Отар
18
Кварацхелия
Хвича
8
Зивзивадзе
Буду
Греция
4-3-3
Грузия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Греция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакасетас Тасос 1 (1) 0.5
Грузия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кварацхелия Хвича 2 0.67
2. Китеишвили Отар 0 0

Карточки

Греция
# Игрок      
1. Зека Карлос 2 0
2. Якумакис Георгиос 2 0
3. Пападопулос Кирьякос 1 0
4. Фортунис Костас 1 0
Грузия
# Игрок      
1. Шенгелия Леван 0 1
2. Канкава Джаба 1 0
3. Двали Лаша 1 0
4. Абурджания Георгий 1 0
5. Зивзивадзе Буду 1 0
6. Китеишвили Отар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Греция 0 0 0 100% (1) 0 0
 Грузия 0 0 50% (1) 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Греция Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Греция 2:1 Гондурас Испания 1:1 Греция Греция 0:0 Словения Молдова 0:2 Греция
Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово Греция 2:0 Молдова Австрия 2:1 Греция Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция
Грузия Последние 20 матчей: +4 =7 -9
Грузия 1:2 Испания Швеция 1:0 Грузия Грузия 0:0 Эстония Грузия 1:2 Армения
Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария

Последние игры между собой

Греция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Грузия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Грузия 1:2 Греция ЕВРО 2012 Греция 1:1 Грузия ЕВРО 2012

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Швеция Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Греция Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
4. Грузия Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1
5. Косово Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Испания Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
2. Швеция Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Грузия Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
5. Косово Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Испания Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Грузия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Греция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Косово Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 42'
    Бакакис Михалис уходит с поля. Харис Мавриас выходит вместо него
  • Желтая карточка
    15'
    Абурджания Георгий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Toumba Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Греция 87.1% (128)
X 10.2% (15)
Грузия 2.7% (4)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.74 3.44 6.75
Бонус: 10 000 ₽ 1.70 3.45 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.65 3.45 7.20
Бонус: 1 000 ₽ 1.68 3.60 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 16.00 1.05 26.00
  3.85 1.48 8.83

Самый высокий коэффициент на матч «Греция» – «Грузия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Греция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Грузия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Греция» – «Грузия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6
6.10 1.09 3.11 1.33 2.12 1.69 1.57 2.29 1.31 3.17 1.15 4.92 1.07 6.85 1.05 9.90 1.01 15.00
6.80 1.11 6.00 1.12 2.60 1.50 1.94 1.87 1.53 2.55 1.28 3.60 1.18 4.90 1.07 8.00 1.05 10.00
6.85 1.07 5.25 1.13 2.43 1.53 1.84 1.96 1.51 2.74 1.20 4.55 1.14 5.30 1.02 10.25 1.01 10.75
7.10 1.10 5.50 1.16 2.60 1.52 1.92 1.92 1.55 2.52 1.27 3.90 1.18 5.00 1.04 10.50 1.04 11.50
1.66 2.20 1.14 5.55 1.08 7.77 2.25 1.69 1.11 6.50 1.70 2.23 1.04 10.00 1.02 13.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.02 13.00 0.00 18.00 0.00 18.50 0.00 25.00
2.46 1.58 2.02 1.85 1.56 2.51 1.37 3.20 1.54 2.58 1.35 3.31 1.62 2.37 1.46 2.82 1.55 2.54 1.32 3.50 1.17 5.46
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.04 1.78 1.36 3.12 1.16 5.30 1.04 10.00
2.38 1.54 1.56 2.33 1.28 3.50 1.05 8.60
2.48 1.54 1.55 2.45 1.27 3.76 1.05 9.60 1.04 11.25
2.35 1.54 1.56 2.30 1.27 3.45 1.06 7.70 1.02 9.40
1.37 3.05 1.03 12.00 1.02 13.00 1.03 12.00 1.02 13.00
1.22 4.40 1.11 6.95 1.23 4.25 1.37 3.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.45 1.55 1.59 2.36 1.28 3.66 1.11 6.65
3.05 1.35 2.03 1.73 1.45 2.60 1.10 6.20
2.95 1.40 1.95 1.85 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
3.05 1.34 1.97 1.77 1.44 2.62 1.12 5.20 1.09 6.40
2.12 1.76 1.44 2.75 1.12 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.65 1.46
2.38 1.54
2.50 1.53
5.30 1.15
Букмекер Да Нет
6.65 1.12
6.20 1.10
6.60 1.07
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
5.00 1.17
4.70 1.16
4.80 1.14
5.10 1.14
Где смотреть матч Греция 1:1 Грузия онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Греция 1:1 Грузия

Исход игры
Греция
87.1% (128)
Ничья
10.2% (15)
Грузия
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.99% (44)
Меньше
69.01% (98)
Обе команды забьют
Да
37.32% (53)
Нет
62.68% (89)
Популярный счёт
1:0 Греция
34.7% (51)
2:1 Греция
23.1% (34)
2:0 Греция
22.4% (33)
1:1 Ничья
8.2% (12)
1:2 Грузия
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:1 Греция
1.4% (2)
3:0 Греция
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 