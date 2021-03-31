15' Желтая карточкаАбурджания Георгий
59' Желтая карточкаФортунис Костас
63' Желтая карточкаКитеишвили Отар
67' Желтая карточкаПападопулос Кирьякос
71' Желтая карточкаЯкумакис Георгиос
1:0
75' Гол в свои воротаКакабадзе Отар
1:1
78' ГолКварацхелия Хвича
80' Желтая карточкаЗека Карлос
90' Желтая карточкаКанкава Джаба
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Двали ЛашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Саньоль Вилли
Ход матча
59'
63'
75'
1:0
78'
80'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 9
-
2 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакасетас Тасос
|1 (1)
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.67
|2.
|Китеишвили Отар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Зека Карлос
|2
|0
|2.
|Якумакис Георгиос
|2
|0
|3.
|Пападопулос Кирьякос
|1
|0
|4.
|Фортунис Костас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шенгелия Леван
|0
|1
|2.
|Канкава Джаба
|1
|0
|3.
|Двали Лаша
|1
|0
|4.
|Абурджания Георгий
|1
|0
|5.
|Зивзивадзе Буду
|1
|0
|6.
|Китеишвили Отар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Греция
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Грузия
|0
|0
|50% (1)
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Греция Последние 20 матчей: +8 =6 -6Греция 2:1 Гондурас Испания 1:1 Греция Греция 0:0 Словения Молдова 0:2 Греция
Греция 2:1 Кипр Греция 0:0 Косово Греция 2:0 Молдова Австрия 2:1 Греция Косово 1:2 Греция Словения 0:0 Греция Греция 2:1 Финляндия Армения 0:1 Греция Греция 2:1 Босния и Герцеговина Италия 2:0 Греция Греция 1:1 Лихтенштейн Финляндия 1:0 Греция Греция 2:3 Армения Греция 0:3 Италия Турция 2:1 Греция Босния и Герцеговина 2:2 Греция
Грузия Последние 20 матчей: +4 =7 -9Грузия 1:2 Испания Швеция 1:0 Грузия Грузия 0:0 Эстония Грузия 1:2 Армения
Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Армения 2:2 Грузия Грузия 1:0 Беларусь Грузия 1:1 Северная Македония Эстония 0:1 Грузия Хорватия 2:1 Грузия Швейцария 1:0 Грузия Гибралтар 2:3 Грузия Грузия 0:0 Ирландия Грузия 0:0 Дания Грузия 2:2 Южная Корея Дания 5:1 Грузия Грузия 3:0 Гибралтар Ирландия 1:0 Грузия Грузия 0:2 Швейцария
Последние игры между собой
Греция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Грузия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Швеция
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Греция
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|4.
|Грузия
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
|5.
|Косово
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Испания
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|2.
|Швеция
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Греция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Грузия
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Косово
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Греция» – «Грузия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Греция» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Грузия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Греция» – «Грузия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Греция 1:1 Грузия
Исход игры
Греция
87.1% (128)
Ничья
10.2% (15)
Грузия
2.7% (4)
Тотал 2.5
Больше
30.99% (44)
Меньше
69.01% (98)
Обе команды забьют
Да
37.32% (53)
Нет
62.68% (89)
Популярный счёт
1:0 Греция
34.7% (51)
2:1 Греция
23.1% (34)
2:0 Греция
22.4% (33)
1:1 Ничья
8.2% (12)
1:2 Грузия
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:1 Греция
1.4% (2)
3:0 Греция
1.4% (2)
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