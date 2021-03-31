  1. Футбол
  2. Матчи
Андорра
1:4
Конец матча

Стадион:
Венгрия
0'
15' Желтая карточка
Сан-Никола Мойсес
34' Желтая карточка
Надь Адам
36' Желтая карточка
Алаведра Альберт
0:1
45' Гол
Фиоло Оттила
0:2
51' Гол
Газдаг Даниэль
0:3
58' Гол
Кляйнхайслер Ласло
73' Желтая карточка
Валес Марк
83' Желтая карточка
Пуйоль Марк
88' Желтая карточка
Хандья Силвестер
0:4
90' Гол
Него Лоик
1:4
90' Пенальти
Пуйоль Марк
90'+4
1
Гомес
Хосе
II
15
Сан-Никола
Мойсес
20
Льовера
Макс
5
Гарсия
Эмили
6
Алаведра
Альберт
16
Мартинес
Алекс
II
8
Виейра
Марсио
3
Валес
Марк
17
Сервос
Жоан
23
Фернандес
Рикард
10
Алаез
Жорди
12
Дибус
Денеш
14
Ловренчич
Герге
5
Фиоло
Оттила
2
Ланг
Адам
4
Салаи
Аттила
3
Хандья
Силвестер
13
Кальмар
Жолт
8
Надь
Адам
15
Кляйнхайслер
Ласло
23
Николич
Неманья
III
9
Салаи
Адам
Андорра
4-4-2
Венгрия
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Андорра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пуйоль Марк 1 (1) 0.33
Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шаллаи Роланд 2 0.67
2. Салаи Адам 1 (1) 0.33
3. Николич Неманья III 1 (1) 0.33
4. Фиоло Оттила 1 0.33
5. Орбан Вилли 1 0.33
6. Салай Адам 1 0.33
7. Него Лоик 1 0.33
8. Кляйнхайслер Ласло 1 0.33
9. Газдаг Даниэль 1 0.33
10. Ботка Эндре 0 0
11. Лонг Адам 0 0

Карточки

Андорра
# Игрок      
1. Виейра Марсио 1 0
2. Пуйоль Марк 1 0
3. Валес Марк 1 0
4. Гарсия Кристиан II 1 0
5. Ребес Марк 1 0
6. Сан-Никола Мойсес 1 0
7. Рубио Хесус II 1 0
8. Алаез Жорди 1 0
9. Алаведра Альберт 1 0
Венгрия
# Игрок      
1. Фиоло Оттила 1 1
2. Надь Адам 2 0
3. Чери Тамаш 1 0
4. Ботка Эндре 1 0
5. Лонг Адам 1 0
6. Хандья Силвестер 1 0
7. Салаи Аттила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Андорра 0 0 0 0 0 100% (1)
 Венгрия 20% (2) 0 10% (1) 30% (3) 10% (1) 30% (3)

Предыдущие игры

Андорра Последние 20 матчей: +2 =4 -14
Польша 3:0 Андорра Андорра 0:1 Албания Андорра 0:5 Латвия Мальта 3:1 Андорра
Португалия 7:0 Андорра Фарерские острова 2:0 Андорра Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра Андорра 1:0 Молдова Франция 3:0 Андорра Турция 1:0 Андорра Андорра 0:4 Франция Молдова 1:0 Андорра
Венгрия Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Сан-Марино 0:3 Венгрия Венгрия 3:3 Польша Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия
Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия

Последние игры между собой

Андорра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Венгрия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Андорра 1:0 Венгрия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Венгрия 4:0 Андорра Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Венгрия 2:0 Андорра Чемпионат Мира Андорра 0:5 Венгрия Чемпионат Мира

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 3 3 0 0 9 - 1 9
2. Венгрия Заявка 3 2 1 0 10 - 4 7
3. Албания Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
4. Польша Заявка 3 1 1 1 7 - 5 4
5. Андорра Заявка 3 0 0 3 1 - 8 0
6. Сан-Марино Заявка 3 0 0 3 0 - 10 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Польша Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Венгрия Заявка 1 0 1 0 3 - 3 1
4. Албания Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
5. Андорра Заявка 2 0 0 2 1 - 5 0
6. Сан-Марино Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0

Группа I

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
2. Албания Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Англия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4. Польша Заявка 2 0 1 1 4 - 5 1
5. Андорра Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
6. Сан-Марино Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Фиоло Оттила бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Альберт Алаведра получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Надь Адам получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Кальмар Жолт уходит с поля. Газдаг Даниэль выходит вместо него
  • Желтая карточка
    15'
    Сан-Никола Мойсес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Nacional d'Andorra. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 147
Андорра 0% (0)
X 1.4% (2)
Венгрия 98.6% (145)
Все прогнозы
2.03 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 21.00 6.85 1.20
Бонус: 10 000 ₽ 26.00 6.40 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 18.75 6.05 1.24
Бонус: 1 000 ₽ 21.00 7.00 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 50.00 11.00 1.06
  18.84 6.12 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «Андорра» – «Венгрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Андорра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венгрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Андорра» – «Венгрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.05 4.06 1.21 2.83 1.43 2.08 1.83 1.60 2.34 1.34 3.24 1.21 4.46 1.09 7.30
9.20 1.06 8.50 1.06 3.25 1.35 2.46 1.55 1.77 2.06 1.44 2.80 1.28 3.70 1.14 5.50 1.10 7.20 1.03 11.00 1.02 12.50
8.80 1.03 7.70 1.06 3.02 1.36 2.48 1.54 1.83 2.08 1.37 3.10 1.25 3.78 1.09 6.05 1.07 6.55 1.01 10.75
10.00 1.06 7.80 1.10 3.30 1.35 2.47 1.57 1.76 2.11 1.41 3.00 1.29 3.85 1.12 6.70 1.09 7.30
4.75 1.18 3.50 1.30 1.95 1.85 1.45 2.70 2.15 1.75 3.00 1.38 1.73 2.18 1.95 1.85 1.82 1.97 1.22 4.20 1.02 6.10 1.01 15.00 1.01 12.00 0.00 21.00
3.20 1.35 2.24 1.66 1.87 1.98 2.98 1.40 2.38 1.59 1.83 2.01 1.58 2.41 1.40 2.99 1.41 2.91 1.57 2.43 1.33 3.33 1.86 1.99 1.53 2.53 1.38 3.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.28 1.61 1.53 2.50 1.23 4.18 1.08 7.20
2.75 1.41 1.81 1.93 1.37 2.95 1.08 7.00
2.75 1.45 1.85 1.95 1.36 3.15 1.11 6.55 1.08 8.20
2.85 1.38 1.76 1.98 1.38 2.85 1.11 5.90 1.08 6.80
1.44 2.75 1.05 9.50 1.03 12.00 1.04 10.00 1.03 12.00
1.25 3.90 1.12 6.02 1.29 3.49 1.52 2.52 1.38 3.07
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3
3.15 1.37 1.85 1.95 1.45 2.77 1.19 4.64
3.60 1.26 2.47 1.50 1.60 2.24 1.15 4.90
3.52 1.30 2.53 1.52 1.64 2.26 1.22 4.30 1.17 5.20
3.70 1.24 2.40 1.52 1.59 2.25 1.22 3.90 1.14 4.80 10.50 1.02
2.55 1.51 1.64 2.18 1.19 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.19
3.95 1.22
4.00 1.24
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
9.60 1.05
8.80 1.05
8.90 1.03
Букмекер Да Нет
7.60 1.08
7.20 1.08
8.40 1.04
6.00 1.11
Где смотреть матч Андорра 1:4 Венгрия онлайн

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Прогнозы на матч Андорра 1:4 Венгрия

Исход игры
Андорра
0% (0)
Ничья
1.4% (2)
Венгрия
98.6% (145)
Тотал 2.5
Больше
52.11% (74)
Меньше
47.89% (68)
Обе команды забьют
Да
19.72% (28)
Нет
80.28% (114)
Популярный счёт
0:2 Венгрия
38.8% (57)
0:3 Венгрия
25.9% (38)
1:2 Венгрия
10.9% (16)
0:1 Венгрия
6.8% (10)
1:3 Венгрия
5.4% (8)
0:4 Венгрия
4.8% (7)
1:4 Венгрия
1.4% (2)
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