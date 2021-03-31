15' Желтая карточкаСан-Никола Мойсес
34' Желтая карточкаНадь Адам
36' Желтая карточкаАлаведра Альберт
0:1
45' ГолФиоло Оттила
0:2
51' ГолГаздаг Даниэль
0:3
58' ГолКляйнхайслер Ласло
73' Желтая карточкаВалес Марк
83' Желтая карточкаПуйоль Марк
88' Желтая карточкаХандья Силвестер
0:4
90' ГолНего Лоик
1:4
90' ПенальтиПуйоль Марк
20
Льовера
Макс
17
Сервос
Жоан
10
Алаез
Жорди
12
Дибус
Денеш
13
Кальмар
Жолт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Льовера МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сервос ЖоанПолузащитник
- Нападающий
-
10 Алаез ЖордиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гарсия МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альварес Хесус
- Основной состав
-
12 Дибус ДенешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тот Балаж IIВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ботка ЭндреПолузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
-
11 Варга КевинПолузащитник
-
10 Чери ТамашПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Варга РоландНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
Ход матча
34'
36'
45'
51'
58'
0:3
61'
73'
83'
88'
90'
0:4
90'
1:4
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 8
-
3 Удары в створ 5
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
32 Владение мячом, % 68
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пуйоль Марк
|1 (1)
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шаллаи Роланд
|2
|0.67
|2.
|Салаи Адам
|1 (1)
|0.33
|3.
|Николич Неманья III
|1 (1)
|0.33
|4.
|Фиоло Оттила
|1
|0.33
|5.
|Орбан Вилли
|1
|0.33
|6.
|Салай Адам
|1
|0.33
|7.
|Него Лоик
|1
|0.33
|8.
|Кляйнхайслер Ласло
|1
|0.33
|9.
|Газдаг Даниэль
|1
|0.33
|10.
|Ботка Эндре
|0
|0
|11.
|Лонг Адам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Виейра Марсио
|1
|0
|2.
|Пуйоль Марк
|1
|0
|3.
|Валес Марк
|1
|0
|4.
|Гарсия Кристиан II
|1
|0
|5.
|Ребес Марк
|1
|0
|6.
|Сан-Никола Мойсес
|1
|0
|7.
|Рубио Хесус II
|1
|0
|8.
|Алаез Жорди
|1
|0
|9.
|Алаведра Альберт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Надь Адам
|2
|0
|3.
|Чери Тамаш
|1
|0
|4.
|Ботка Эндре
|1
|0
|5.
|Лонг Адам
|1
|0
|6.
|Хандья Силвестер
|1
|0
|7.
|Салаи Аттила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Венгрия
|20% (2)
|0
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Андорра Последние 20 матчей: +2 =4 -14Польша 3:0 Андорра Андорра 0:1 Албания Андорра 0:5 Латвия Мальта 3:1 Андорра
Португалия 7:0 Андорра Фарерские острова 2:0 Андорра Андорра 0:0 Мальта Андорра 1:2 Кабо-Верде Оспиталет 1:1 Андорра Андорра 0:1 Фарерские острова Монтаньеса 0:5 Андорра Латвия 0:0 Андорра Андорра 0:2 Турция Албания 2:2 Андорра Исландия 2:0 Андорра Андорра 1:0 Молдова Франция 3:0 Андорра Турция 1:0 Андорра Андорра 0:4 Франция Молдова 1:0 Андорра
Венгрия Последние 20 матчей: +10 =3 -7Сан-Марино 0:3 Венгрия Венгрия 3:3 Польша Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия
Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия Черногория 2:1 Венгрия Венгрия 1:0 Уэльс Азербайджан 1:3 Венгрия Венгрия 2:1 Хорватия Словакия 2:0 Венгрия
Последние игры между собой
Андорра: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Венгрия: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|9 - 1
|9
|2.
|Венгрия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 4
|7
|3.
|Албания
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Польша
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|7 - 5
|4
|5.
|Андорра
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 8
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 10
|0
Группа I
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|Польша
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Венгрия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|3 - 3
|1
|4.
|Албания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|5.
|Андорра
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|6.
|Сан-Марино
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Андорра» – «Венгрия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Андорра» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Венгрия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Андорра» – «Венгрия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Андорра 1:4 Венгрия
Исход игры
Андорра
0% (0)
Ничья
1.4% (2)
Венгрия
98.6% (145)
Тотал 2.5
Больше
52.11% (74)
Меньше
47.89% (68)
Обе команды забьют
Да
19.72% (28)
Нет
80.28% (114)
Популярный счёт
0:2 Венгрия
38.8% (57)
0:3 Венгрия
25.9% (38)
1:2 Венгрия
10.9% (16)
0:1 Венгрия
6.8% (10)
1:3 Венгрия
5.4% (8)
0:4 Венгрия
4.8% (7)
1:4 Венгрия
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!