Германия
Позже
Стадион: Шауинсланд-Райзен-Арена
Северная Македония
23
Джан
Эмре
18
Горецка
Леон
10
Хаверц
Кай
20
Гнабри
Серж
19
Сане
Лерой
17
Барди
Энис
21
Элмас
Эльиф
10
Пандев
Горан
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Джан ЭмреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Горецка ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хаверц КайНападающий
-
20 Гнабри СержНападающий
-
19 Сане ЛеройНападающий
- Запасные игроки
-
12 Трапп КевинВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вирц ФлорианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Юнес АминПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лёв Йоахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Барди ЭнисПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Элмас ЭльифПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ибраими АгимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хасани ФеранПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ангеловски Игор
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гнабри Серж
|1
|0.5
|2.
|Хаверц Кай
|1
|0.5
|3.
|Гюндоган Илкай
|1
|0.5
|4.
|Горецка Леон
|1
|0.5
|5.
|Сане Лерой
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Трайковски Александар
|3
|1.5
|2.
|Барди Энис
|1
|0.5
|3.
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.5
|4.
|Адеми Ариян
|1
|0.5
|5.
|Элмас Эльиф
|1
|0.5
|6.
|Ристовски Стефан
|0
|0
|7.
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Киммих Йозуа
|1
|0
|2.
|Хаверц Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|1
|0
|2.
|Радески Марьян
|1
|0
|3.
|Николов Бобан
|1
|0
|4.
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|5.
|Стояновски Влатко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Германия
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|0
|Северная Македония
|14.29% (1)
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Германия Последние 20 матчей: +12 =6 -2Румыния 0:1 Германия Германия 3:0 Исландия Испания 6:0 Германия Германия 3:1 Украина
Германия 1:0 Чехия Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия
Северная Македония Последние 20 матчей: +9 =5 -6Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Румыния 3:2 Северная Македония Армения 1:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Эстония
Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 2
|9
|2.
|Германия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|3.
|Румыния
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Армения
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Германия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Румыния
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Германия» – «Северная Македония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Германия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Северная Македония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Германия» – «Северная Македония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Германия - Северная Македония
Исход игры
Германия
100% (146)
Ничья
0% (0)
Северная Македония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
70.92% (100)
Меньше
29.08% (41)
Обе команды забьют
Да
20.57% (29)
Нет
79.43% (112)
Популярный счёт
3:0 Германия
37.7% (55)
2:0 Германия
27.4% (40)
3:1 Германия
13% (19)
4:0 Германия
9.6% (14)
4:1 Германия
2.7% (4)
5:0 Германия
1.4% (2)
2:1 Германия
1.4% (2)
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