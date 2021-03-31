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Германия
 
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Стадион:
Северная Македония
22
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Джан
Эмре
4
Гинтер
Маттиас
16
Рюдигер
Антонио
Госенс
Робин
18
Горецка
Леон
6
Киммих
Йозуа
21
Гюндоган
Илкай
10
Хаверц
Кай
20
Гнабри
Серж
19
Сане
Лерой
1
Димитриевски
Столе
13
Ристовски
Стефан
14
Велкоски
Дарко
6
Муслиу
Визар
16
Николов
Бобан
17
Барди
Энис
5
Адеми
Ариян
21
Элмас
Эльиф
8
Алиоски
Эгзиян
10
Пандев
Горан
9
Трайковски
Александар
Германия
4-3-3
Северная Македония
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Германия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гнабри Серж 1 0.5
2. Хаверц Кай 1 0.5
3. Гюндоган Илкай 1 0.5
4. Горецка Леон 1 0.5
5. Сане Лерой 0 0
Северная Македония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Трайковски Александар 3 1.5
2. Барди Энис 1 0.5
3. Несторовски Илья 1 (1) 0.5
4. Адеми Ариян 1 0.5
5. Элмас Эльиф 1 0.5
6. Ристовски Стефан 0 0
7. Алиоски Эгзиян 0 0

Карточки

Германия
# Игрок      
1. Киммих Йозуа 1 0
2. Хаверц Кай 1 0
Северная Македония
# Игрок      
1. Пандев Горан 1 0
2. Радески Марьян 1 0
3. Николов Бобан 1 0
4. Алиоски Эгзиян 1 0
5. Стояновски Влатко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Германия 50% (2) 25% (1) 0 25% (1) 0 0
 Северная Македония 14.29% (1) 0 0 28.57% (2) 14.29% (1) 42.86% (3)

Предыдущие игры

Германия Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Румыния 0:1 Германия Германия 3:0 Исландия Испания 6:0 Германия Германия 3:1 Украина
Германия 1:0 Чехия Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия
Северная Македония Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Румыния 3:2 Северная Македония Армения 1:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Эстония
Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 3 3 0 0 6 - 2 9
2. Германия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
3. Румыния Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
4. Северная Македония Заявка 2 1 0 1 7 - 3 3
5. Исландия Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
6. Лихтенштейн Заявка 2 0 0 2 0 - 6 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Германия Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3. Румыния Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4. Северная Македония Заявка 1 1 0 0 5 - 0 3
5. Исландия Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Лихтенштейн Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа J

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Армения Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Германия Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Румыния Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
4. Северная Македония Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
5. Лихтенштейн Заявка 1 0 0 1 0 - 5 0
6. Исландия Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Северная Македония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 марта 2021, осталось 8 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 143
    Германия 100% (143)
    X 0% (0)
    Северная Македония 0% (0)
    Все прогнозы
    1.87 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Северная Македония
    1.14
    9.60
    34.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.14 9.60 24.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.12 9.20 27.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.14 9.60 23.00
    Бонус: 1 000 ₽ 1.08 13.00 30.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.13 9.40 34.00
      1.10 10.44 27.88

    Самый высокий коэффициент на матч «Германия» – «Северная Македония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Германия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Северная Македония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Германия» – «Северная Македония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    6.20 1.12 3.74 1.27 2.69 1.46 2.06 1.85 1.66 2.22 1.42 2.88 1.27 3.68 1.15 5.45
    5.80 1.14 4.70 1.18 2.70 1.46 2.16 1.70 1.71 2.16 1.40 2.90 1.30 3.60 1.15 5.25 1.12 6.40
    5.95 1.09 5.30 1.13 2.90 1.39 2.38 1.58 1.89 2.01 1.51 2.56 1.33 3.18 1.16 4.75 1.12 5.25 1.03 8.70
    1.01 17.50 7.30 1.09 6.10 1.13 3.10 1.39 2.45 1.58 1.86 1.98 1.53 2.57 1.37 3.20 1.20 4.70 1.16 5.40 1.06 10.00 1.05 11.00
    15.00 1.01 6.30 1.10 5.40 1.13 3.05 1.38 2.48 1.57 2.12 1.77 1.89 2.03 1.52 2.60 1.37 3.10 1.18 4.70 1.14 5.20 1.05 9.10 1.04 9.10 0.00 15.00
    5.73 1.14 2.81 1.43 2.65 1.50 2.36 1.61 2.03 1.83 1.82 2.03 1.62 2.34 1.45 2.81 1.27 3.70 1.10 7.09
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    3.58 1.28 2.12 1.72 1.57 2.40 1.28 3.68
    3.85 1.23 2.70 1.43 1.68 2.11 1.18 4.40
    3.85 1.26 2.95 1.40 1.79 2.02 1.35 3.20 1.23 4.20
    4.70 1.16 3.00 1.35 1.80 1.94 1.35 3.00 1.23 3.80 7.40 1.07 1.05 8.60
    3.15 1.36 1.83 2.03 1.36 3.15
    3.70 1.29 3.16 1.38 2.20 1.70 1.83 2.04 1.58 2.44 1.34 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
    5.30 1.16 2.95 1.39 2.04 1.78 1.54 2.48 1.30 3.52
    5.40 1.13 2.15 1.65 1.59 2.26 1.35 3.05
    5.80 1.14 4.85 1.19 2.34 1.60 1.73 2.09 1.44 2.79 1.17 5.00
    6.70 1.07 4.90 1.15 2.30 1.56 1.68 2.08 1.40 2.75 1.18 4.40
    2.15 1.59 1.60 2.25 1.36 2.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.50 1.50
    2.75 1.42
    2.50 1.53
    2.35 1.60
    Букмекер Да Нет
    5.55 1.14
    6.20 1.10
    5.55 1.11
    5.60 1.12
    Букмекер Да Нет
    4.24 1.22
    4.80 1.16
    4.40 1.17
    3.95 1.23
    Где смотреть матч Германия - Северная Македония онлайн

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    Прогнозы на матч Германия - Северная Македония

    Исход игры
    Германия
    100% (146)
    Ничья
    0% (0)
    Северная Македония
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    70.92% (100)
    Меньше
    29.08% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    20.57% (29)
    Нет
    79.43% (112)
    Популярный счёт
    3:0 Германия
    37.7% (55)
    2:0 Германия
    27.4% (40)
    3:1 Германия
    13% (19)
    4:0 Германия
    9.6% (14)
    4:1 Германия
    2.7% (4)
    5:0 Германия
    1.4% (2)
    2:1 Германия
    1.4% (2)
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