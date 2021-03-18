Германия
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Стадион: Шауинсланд-Райзен-Арена
Северная Македония
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гнабри Серж
|1
|0.5
|2.
|Хаверц Кай
|1
|0.5
|3.
|Гюндоган Илкай
|1
|0.5
|4.
|Горетцка Леон
|1
|0.5
|5.
|Сане Лерой
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Трайковски Александар
|3
|1.5
|2.
|Барди Энис
|1
|0.5
|3.
|Несторовски Илья
|1 (1)
|0.5
|4.
|Адеми Ариян
|1
|0.5
|5.
|Элмас Эльиф
|1
|0.5
|6.
|Ристовски Стефан
|0
|0
|7.
|Алиоски Эгзиян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Киммих Йозуа
|1
|0
|2.
|Хаверц Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пандев Горан
|1
|0
|2.
|Радески Марьян
|1
|0
|3.
|Николов Бобан
|1
|0
|4.
|Алиоски Эгзиян
|1
|0
|5.
|Стояновски Влатко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Германия
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|0
|Северная Македония
|14.29% (1)
|0
|0
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
Предыдущие игры
Германия Последние 20 матчей: +12 =6 -2Румыния 0:1 Германия Германия 3:0 Исландия Испания 6:0 Германия Германия 3:1 Украина
Германия 1:0 Чехия Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия Германия 2:4 Голландия Германия 8:0 Эстония Беларусь 0:2 Германия Голландия 2:3 Германия Германия 1:1 Сербия
Северная Македония Последние 20 матчей: +9 =5 -6Северная Македония 5:0 Лихтенштейн Румыния 3:2 Северная Македония Армения 1:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Эстония
Грузия 0:1 Северная Македония Северная Македония 1:1 Грузия Эстония 3:3 Северная Македония Северная Македония 2:1 Косово Грузия 1:1 Северная Македония Северная Македония 2:1 Армения Северная Македония 1:0 Израиль Австрия 2:1 Северная Македония Польша 2:0 Северная Македония Северная Македония 2:1 Словения Латвия 0:2 Северная Македония Израиль 1:1 Северная Македония Северная Македония 1:4 Австрия Северная Македония 0:1 Польша Словения 1:1 Северная Македония Северная Македония 3:1 Латвия
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Армения
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|3.
|Румыния
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|7 - 3
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
Группа J
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Германия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Армения
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Румыния
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|Северная Македония
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|5.
|Исландия
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Лихтенштейн
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Германия» – «Северная Македония» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Германия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Северная Македония» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Германия» – «Северная Македония», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Германия - Северная Македония
Исход игры
Германия
97.5% (39)
Ничья
2.5% (1)
Северная Македония
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
83.78% (31)
Меньше
16.22% (6)
Обе команды забьют
Да
24.32% (9)
Нет
75.68% (28)
Популярный счёт
3:0 Германия
42.5% (17)
4:0 Германия
12.5% (5)
2:0 Германия
12.5% (5)
3:1 Германия
7.5% (3)
4:1 Германия
5% (2)
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