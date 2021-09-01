Дания будет владеть больше мячом , и больше атаковать . Шотландия на выезде не сможет забить.
Эдуард Скяев #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.5
|2.
|Ольсен Сков Андреас
|2
|0.5
|3.
|Меле Йоаким
|2
|0.5
|4.
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.5
|5.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.25
|6.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.25
|7.
|Винд Жонас
|1
|0.25
|8.
|Васс Даниэль
|1
|0.25
|9.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.25
|10.
|Сков Роберт
|1
|0.25
|11.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.25
|12.
|Йенсен Матиас
|1
|0.25
|13.
|Делани Томас
|0
|0
|14.
|Бойлесен Николай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макгинн Джон
|3
|0.75
|2.
|Фрейзер Райан
|2
|0.5
|3.
|Адамс Че
|1
|0.25
|4.
|Хэнли Грант
|1
|0.25
|5.
|Тирни Киран
|0
|0
|6.
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|7.
|Кристи Райан
|0
|0
|8.
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|2.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|3.
|Винд Жонас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэнли Грант
|1
|0
|2.
|Кристи Райан
|1
|0
|3.
|Хендри Джек
|1
|0
|4.
|Нисбет Кевин
|1
|0
|5.
|Дайкс Линдон
|1
|0
|6.
|О'Доннелл Стивен
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дания
|7.14% (1)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|Шотландия
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 0
|12
|2.
|Израиль
|3:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|3.
|Австрия
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Шотландия
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|5.
|Фарерские острова
|0:3 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|6.
|Молдова
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Шотландия
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|Австрия
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Израиль
|3:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Молдова
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|6.
|Фарерские острова
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|3
|0
|0
|5.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1