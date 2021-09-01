Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

47' Команда Дания играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Робертсон Эндрю навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Купер Лиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

43' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Купер Лиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Гордон Крейг взял и забрал мяч на выходе

42' Васс Даниэль из команды Дания пасует мяч, но его одноклубник не добежал до мяча вовремя.

41' Гордон Крейг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Васс Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

39' Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Матч возобновлен

39' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

38' Маклин Кенни из команды Шотландия сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

38' Гордон Крейг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Кьяер Симон из команды Дания

35' Робертсон Эндрю из команды Шотландия делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

34' Игра в одни ворота сейчас. Дания доминирует и владеет мячом

33' Крейг Гордон не дал случится голу! Поульсен Юссуф должен был забивать, но Крейг Гордон сделал отличный сейв

33' Васс Даниэль навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

32' Матч возобновлен

32' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

30' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Игрок Делани Томас из команды Дания неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

28' Матч возобновлен

28' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

25' Шотландия выполняет удар от ворот.

25' Хёйбьерг Пьер-Эмиль не смог попасть в створ ударом издали

24' Тирни Киран выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Дания выполняет удар от ворот.

19' Отличный пас сделал Макгрегор Каллум из команды Шотландия . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

17' Удар от ворот произведет Шотландия

17' Как он промахнулся? Меле Йоаким имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

16' Отличный командный гол!

15' Команда Дания забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

13' Хэнли Грант выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Шотландия выполняет удар от ворот.

11' Отличные скиллы показывает Меле Йоаким , обводя своих соперников

11' Купер Лиам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Шотландия выполняет удар от ворот.

10' Дамсгор Миккель из команды Дания навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

9' Матч возобновится спорным мячом

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Поульсен Юссуф получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Поульсен Юссуф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Шотландия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Плохо сыграл Хэнли Грант - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

6' Удар от ворот произведет Шотландия

6' Поульсен Юссуф не смог попасть в створ ударом издали

4' Шотландия вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Удар от ворот произведет Шотландия

2' Дания вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Дания вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Дания начинает с центра поля