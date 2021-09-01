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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Дания
2:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 34562
Шотландия
0'
1:0
14' Гол
Васс Даниэль
2:0
15' Гол
Меле Йоаким
90'+4
1
Шмейхель
Каспер
2
Андерсен
Йоаким
4
Кьяер
Симон
6
Кристенсен
Андреас
18
Васс
Даниэль
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
8
Делани
Томас
5
Меле
Йоаким
11
Ольсен
Сков
Андреас
20
Поульсен
Юссуф
14
Дамсгор
Миккель
1
Гордон
Крейг
5
Хэнли
Грант
16
Купер
Лиам
14
Маккена
Скотт
3
Робертсон
Эндрю
23
Маклин
Кенни
4
Гилмор
Билли
8
Макгрегор
Каллум
6
Тирни
Киран
20
Фрейзер
Райан
10
Адамс
Че
Дания
3-4-3
Шотландия
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Дания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дамсгор Миккель 2 0.5
2. Ольсен Сков Андреас 2 0.5
3. Меле Йоаким 2 0.5
4. Дольберг Каспер 2 (1) 0.5
5. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 1 0.25
6. Брайтвайт Мартин 1 0.25
7. Винд Жонас 1 0.25
8. Васс Даниэль 1 0.25
9. Стрюгер-Ларсен Йенс 1 0.25
10. Сков Роберт 1 0.25
11. Ингвартсен Маркус 1 0.25
12. Йенсен Матиас 1 0.25
13. Делани Томас 0 0
14. Бойлесен Николай 0 0
Шотландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макгинн Джон 3 0.75
2. Фрейзер Райан 2 0.5
3. Адамс Че 1 0.25
4. Хэнли Грант 1 0.25
5. Тирни Киран 0 0
6. Робертсон Эндрю 0 0
7. Кристи Райан 0 0
8. О'Доннелл Стивен 0 0

Карточки

Дания
# Игрок      
1. Шмейхель Каспер 1 0
2. Брайтвайт Мартин 1 0
3. Винд Жонас 1 0
Шотландия
# Игрок      
1. Хэнли Грант 1 0
2. Кристи Райан 1 0
3. Хендри Джек 1 0
4. Нисбет Кевин 1 0
5. Дайкс Линдон 1 0
6. О'Доннелл Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Дания 18.75% (3) 18.75% (3) 12.5% (2) 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2)
 Шотландия 14.29% (1) 0 0 42.86% (3) 28.57% (2) 14.29% (1)

Предыдущие игры

Дания Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Англия 2:1 Дания Чехия 1:2 Дания Уэльс 0:4 Дания РОССИЯ 1:4 Дания
Дания 1:2 Бельгия Дания 0:1 Финляндия Дания 2:0 Босния и Герцеговина Германия 1:1 Дания Австрия 0:4 Дания Дания 8:0 Молдова Израиль 0:2 Дания Бельгия 4:2 Дания Дания 2:1 Исландия Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания
Шотландия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Хорватия 3:1 Шотландия Англия 0:0 Шотландия Шотландия 0:2 Чехия Люксембург 0:1 Шотландия
Голландия 2:2 Шотландия Шотландия 4:0 Фарерские острова Израиль 1:1 Шотландия Шотландия 2:2 Австрия Израиль 1:0 Шотландия Словакия 1:0 Шотландия Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия

Последние игры между собой

Дания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Шотландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Шотландия 1:0 Дания Товарищеские матчи Шотландия 2:1 Дания Товарищеские матчи

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 4 4 0 0 16 - 0 12
2. Израиль Заявка 4 2 1 1 9 - 4 7
3. Австрия Заявка 4 2 1 1 7 - 7 7
4. Шотландия Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
5. Фарерские острова Заявка 4 0 1 3 2 - 12 1
6. Молдова Заявка 4 0 1 3 2 - 15 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Шотландия Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3. Австрия Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Израиль Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Молдова Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
6. Фарерские острова Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Израиль Заявка 2 2 0 0 8 - 1 6
3. Австрия Заявка 2 1 1 0 4 - 2 4
4. Шотландия Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Израиль Захави Эран 4 0 0
3. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
4. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
5. Португалия Роналду Криштиану 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Дания 97.3% (142)
X 2.1% (3)
Шотландия 0.7% (1)
+1
выиграет Дания, со счетом 2:0
Дания будет владеть больше мячом , и больше атаковать . Шотландия на выезде не сможет забить.
Эдуард Скяев #
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Прогнозы на матч Дания 2:0 Шотландия

Исход игры
Дания
97.3% (142)
Ничья
2.1% (3)
Шотландия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.55% (60)
Меньше
57.45% (81)
Обе команды забьют
Да
41.13% (58)
Нет
58.87% (83)
Популярный счёт
2:0 Дания
39.7% (58)
2:1 Дания
30.1% (44)
1:0 Дания
14.4% (21)
3:1 Дания
7.5% (11)
3:0 Дания
1.4% (2)
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