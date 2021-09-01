Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
1:0
14' ГолВасс Даниэль
2:0
15' ГолМеле Йоаким
18
Васс
Даниэль
16
Купер
Лиам
23
Маклин
Кенни
10
Адамс
Че
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лоссль ЙонасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Винд ЖонасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хьюлманд Каспер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Купер ЛиамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
- Запасные игроки
-
12 Келли ЛиамВратарь
-
21 Кларк ЗандерВратарь
-
13 Хендри ДжекЗащитник
-
11 Кристи РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
Ход матча
14'
15'
2:0
71'
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дамсгор Миккель
|2
|0.5
|2.
|Ольсен Сков Андреас
|2
|0.5
|3.
|Меле Йоаким
|2
|0.5
|4.
|Дольберг Каспер
|2 (1)
|0.5
|5.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|1
|0.25
|6.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.25
|7.
|Винд Жонас
|1
|0.25
|8.
|Васс Даниэль
|1
|0.25
|9.
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|1
|0.25
|10.
|Сков Роберт
|1
|0.25
|11.
|Ингвартсен Маркус
|1
|0.25
|12.
|Йенсен Матиас
|1
|0.25
|13.
|Делани Томас
|0
|0
|14.
|Бойлесен Николай
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макгинн Джон
|3
|0.75
|2.
|Фрейзер Райан
|2
|0.5
|3.
|Адамс Че
|1
|0.25
|4.
|Хэнли Грант
|1
|0.25
|5.
|Тирни Киран
|0
|0
|6.
|Робертсон Эндрю
|0
|0
|7.
|Кристи Райан
|0
|0
|8.
|О'Доннелл Стивен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|2.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|3.
|Винд Жонас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэнли Грант
|1
|0
|2.
|Кристи Райан
|1
|0
|3.
|Хендри Джек
|1
|0
|4.
|Нисбет Кевин
|1
|0
|5.
|Дайкс Линдон
|1
|0
|6.
|О'Доннелл Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Дания
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|25% (4)
|12.5% (2)
|Шотландия
|14.29% (1)
|0
|0
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Дания Последние 20 матчей: +12 =3 -5Англия 2:1 Дания Чехия 1:2 Дания Уэльс 0:4 Дания РОССИЯ 1:4 Дания
Дания 1:2 Бельгия Дания 0:1 Финляндия Дания 2:0 Босния и Герцеговина Германия 1:1 Дания Австрия 0:4 Дания Дания 8:0 Молдова Израиль 0:2 Дания Бельгия 4:2 Дания Дания 2:1 Исландия Дания 2:0 Швеция Англия 0:1 Дания Исландия 0:3 Дания Дания 4:0 Фарерские острова Дания 0:0 Англия Дания 0:2 Бельгия Ирландия 1:1 Дания
Шотландия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Хорватия 3:1 Шотландия Англия 0:0 Шотландия Шотландия 0:2 Чехия Люксембург 0:1 Шотландия
Голландия 2:2 Шотландия Шотландия 4:0 Фарерские острова Израиль 1:1 Шотландия Шотландия 2:2 Австрия Израиль 1:0 Шотландия Словакия 1:0 Шотландия Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия
Последние игры между собой
Дания: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Шотландия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 0
|12
|2.
|Израиль
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 4
|7
|3.
|Австрия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 7
|7
|4.
|Шотландия
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 12
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 15
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Шотландия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Израиль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|6.
|Фарерские острова
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|3.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|4.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|5.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Дания 2:0 Шотландия
Исход игры
Дания
97.3% (142)
Ничья
2.1% (3)
Шотландия
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.55% (60)
Меньше
57.45% (81)
Обе команды забьют
Да
41.13% (58)
Нет
58.87% (83)
Популярный счёт
2:0 Дания
39.7% (58)
2:1 Дания
30.1% (44)
1:0 Дания
14.4% (21)
3:1 Дания
7.5% (11)
3:0 Дания
1.4% (2)
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