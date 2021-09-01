Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
6' Желтая карточкаБосио Джэймс
38' Желтая карточкаЭннсли Лу
39' Желтая карточкаЧерномордийс Антонийс
1:0
50' ПенальтиГутковский Владислав
1:1
71' ПенальтиДе Барр Тиджей
2:1
85' ГолГутковский Владислав
17
Зюзин
Артур
23
Колинг
Дэйл
14
Чиполина
Рой
22
Торилья
Грэм
20
Бритто
Итан
17
Ронан
Киан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Зюзин АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Озолс РобертВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Казакевич Дайнис
- Основной состав
-
23 Колинг ДэйлВратарь
-
14 Чиполина РойЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Торилья ГрэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Бритто ИтанНападающий
-
17 Ронан КианНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Робба ДжеймиВратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Понс АланЗащитник
-
15 Барнетт ЭринЗащитник
- Защитник
-
16 Муэли АйманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Стич РисНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Рибас Хулио
Ход матча
6'
38'
50'
71'
1:1
85'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 1
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Савалниекс Робертс
|1
|0.25
|2.
|Икаунекс Давис
|1
|0.25
|3.
|Икауниекс Янис
|1
|0.25
|4.
|Робертс Улдрикис
|1
|0.25
|5.
|Гутковский Владислав
|1 (1)
|0.25
|6.
|Камеш Владимир
|0
|0
|7.
|Ошс Марцис
|0
|0
|8.
|Юрковскис Райвис
|0
|0
|9.
|Эмсис Эдуард
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стич Рис
|1 (1)
|0.25
|2.
|Де Барр Тиджей
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камеш Владимир
|2
|0
|2.
|Карклиньш Кришс
|2
|0
|3.
|Черномордийс Антонийс
|2
|0
|4.
|Икауниекс Янис
|1
|0
|5.
|Эмсис Эдуард
|1
|0
|6.
|Фёдоров Владислав
|1
|0
|7.
|Кристерс Тоберс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эннсли Лу
|2
|0
|2.
|Стич Рис
|1
|0
|3.
|Понс Алан
|1
|0
|4.
|Босио Джэймс
|1
|0
|5.
|Барнетт Эрин
|1
|0
|6.
|Муэли Айман
|1
|0
|7.
|Голдвин Кайл
|1
|0
|8.
|Де Барр Тиджей
|1
|0
|9.
|Ронан Киан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Латвия
|0
|0
|50% (2)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Гибралтар
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Латвия Последние 20 матчей: +4 =6 -10Эстония 2:1 Латвия Германия 7:1 Латвия Латвия 3:1 Литва Турция 3:3 Латвия
Голландия 2:0 Латвия Латвия 1:2 Черногория Андорра 0:5 Латвия Латвия 1:1 Фарерские острова Сан-Марино 0:3 Латвия Латвия 0:1 Мальта Фарерские острова 1:1 Латвия Черногория 1:1 Латвия Мальта 1:1 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:0 Австрия Словения 1:0 Латвия Израиль 3:1 Латвия Латвия 0:3 Польша Латвия 0:2 Северная Македония Австрия 6:0 Латвия
Гибралтар Последние 20 матчей: +2 =3 -15Андорра 0:0 Гибралтар Словения 6:0 Гибралтар Гибралтар 0:7 Голландия Черногория 4:1 Гибралтар
Гибралтар 0:3 Норвегия Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Сан-Марино 0:0 Гибралтар Болгария 3:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Мальта 2:0 Гибралтар Гибралтар 1:0 Сан-Марино Гибралтар 1:6 Швейцария Дания 6:0 Гибралтар Гибралтар 2:3 Грузия Косово 1:0 Гибралтар Швейцария 4:0 Гибралтар Гибралтар 0:6 Дания Ирландия 2:0 Гибралтар Грузия 3:0 Гибралтар Гибралтар 0:1 Эстония
Последние игры между собой
Латвия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гибралтар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|2.
|Голландия
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|3.
|Норвегия
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Черногория
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|Латвия
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|6.
|Гибралтар
|1:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 16
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|2.
|Голландия
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Черногория
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Латвия
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Норвегия
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Гибралтар
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|3
|0
|0
|5.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Латвия 2:1 Гибралтар
Исход игры
Латвия
95.8% (137)
Ничья
2.8% (4)
Гибралтар
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.34% (38)
Меньше
72.66% (101)
Обе команды забьют
Да
19.42% (27)
Нет
80.58% (112)
Популярный счёт
2:0 Латвия
48.3% (69)
1:0 Латвия
18.9% (27)
2:1 Латвия
11.9% (17)
3:0 Латвия
8.4% (12)
1:1 Ничья
2.8% (4)
3:1 Латвия
2.8% (4)
5:0 Латвия
1.4% (2)
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