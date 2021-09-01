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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Латвия
2:1
Второй тайм: 86'

Стадион:
Гибралтар
0'
6' Желтая карточка
Босио Джэймс
38' Желтая карточка
Эннсли Лу
39' Желтая карточка
Черномордийс Антонийс
1:0
50' Пенальти
Гутковский Владислав
1:1
71' Пенальти
Де Барр Тиджей
2:1
85' Гол
Гутковский Владислав
86'
1
Стейнбор
Павел
11
Савалниекс
Робертс
5
Черномордийс
Антонийс
4
Дубра
Каспар
13
Юрковскис
Райвис
17
Зюзин
Артур
8
Эмсис
Эдуард
10
Икауниекс
Янис
20
Робертс
Улдрикис
14
Цыганик
Андрей
22
Гутковский
Владислав
23
Колинг
Дэйл
14
Чиполина
Рой
7
Босио
Джэймс
10
Валарино
Джулиан
22
Торилья
Грэм
5
Эннсли
Лу
4
Сержант
Джек
6
Уайзмэн
Скотт
19
Де
Барр
Тиджей
20
Бритто
Итан
17
Ронан
Киан
Латвия
4-2-3-1
Гибралтар
4-3-3

Ход матча

6'
 
Босио Джэймс
38'
 
Эннсли Лу
39'
Черномордийс Антонийс
 
50'
Гутковский Владислав
1:0
63'
 
Эрнандес Энтони
Эннсли Лу
63'
 
Муэли Айман
Босио Джэймс
64'
 
Понс Алан
Валарино Джулиан
71'
1:1
Де Барр Тиджей
85'
Гутковский Владислав
(Кроллис Раймондс)
2:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Савалниекс Робертс 1 0.25
2. Икаунекс Давис 1 0.25
3. Икауниекс Янис 1 0.25
4. Робертс Улдрикис 1 0.25
5. Гутковский Владислав 1 (1) 0.25
6. Камеш Владимир 0 0
7. Ошс Марцис 0 0
8. Юрковскис Райвис 0 0
9. Эмсис Эдуард 0 0
Гибралтар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стич Рис 1 (1) 0.25
2. Де Барр Тиджей 1 (1) 0.25

Карточки

Латвия
# Игрок      
1. Камеш Владимир 2 0
2. Карклиньш Кришс 2 0
3. Черномордийс Антонийс 2 0
4. Икауниекс Янис 1 0
5. Эмсис Эдуард 1 0
6. Фёдоров Владислав 1 0
7. Кристерс Тоберс 1 0
Гибралтар
# Игрок      
1. Эннсли Лу 2 0
2. Стич Рис 1 0
3. Понс Алан 1 0
4. Босио Джэймс 1 0
5. Барнетт Эрин 1 0
6. Муэли Айман 1 0
7. Голдвин Кайл 1 0
8. Де Барр Тиджей 1 0
9. Ронан Киан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Латвия 0 0 50% (2) 25% (1) 0 25% (1)
 Гибралтар 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Латвия Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Эстония 2:1 Латвия Германия 7:1 Латвия Латвия 3:1 Литва Турция 3:3 Латвия
Голландия 2:0 Латвия Латвия 1:2 Черногория Андорра 0:5 Латвия Латвия 1:1 Фарерские острова Сан-Марино 0:3 Латвия Латвия 0:1 Мальта Фарерские острова 1:1 Латвия Черногория 1:1 Латвия Мальта 1:1 Латвия Латвия 0:0 Андорра Латвия 1:0 Австрия Словения 1:0 Латвия Израиль 3:1 Латвия Латвия 0:3 Польша Латвия 0:2 Северная Македония Австрия 6:0 Латвия
Гибралтар Последние 20 матчей: +2 =3 -15
Андорра 0:0 Гибралтар Словения 6:0 Гибралтар Гибралтар 0:7 Голландия Черногория 4:1 Гибралтар
Гибралтар 0:3 Норвегия Гибралтар 1:1 Лихтенштейн Сан-Марино 0:0 Гибралтар Болгария 3:0 Гибралтар Лихтенштейн 0:1 Гибралтар Мальта 2:0 Гибралтар Гибралтар 1:0 Сан-Марино Гибралтар 1:6 Швейцария Дания 6:0 Гибралтар Гибралтар 2:3 Грузия Косово 1:0 Гибралтар Швейцария 4:0 Гибралтар Гибралтар 0:6 Дания Ирландия 2:0 Гибралтар Грузия 3:0 Гибралтар Гибралтар 0:1 Эстония

Последние игры между собой

Латвия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гибралтар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Гибралтар 1:0 Латвия Товарищеские матчи Гибралтар 0:5 Латвия Товарищеские матчи

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2:1 Заявка 4 3 1 0 12 - 6 10
2. Голландия 1:1 Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
3. Норвегия 1:1 Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Черногория 1:2 Заявка 4 2 0 2 7 - 5 6
5. Латвия 2:1 Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4
6. Гибралтар 1:2 Заявка 4 0 0 4 2 - 16 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2:1 Заявка 3 2 1 0 9 - 6 7
2. Голландия 1:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Черногория 1:2 Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Латвия 2:1 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Норвегия 1:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Гибралтар 1:2 Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия 1:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Голландия 1:1 Заявка 3 1 1 1 10 - 5 4
3. Турция 2:1 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4. Черногория 1:2 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
5. Латвия 2:1 Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Гибралтар 1:2 Заявка 2 0 0 2 2 - 6 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Израиль Захави Эран 3 0 0
5. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Черномордийс Антонийс получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Эннсли Лу получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    6'
    Босио Джэймс получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daugava Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Латвия 95.8% (137)
X 2.8% (4)
Гибралтар 1.4% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Латвия
Ничья
Гибралтар
1.95
7.00
67.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Латвия 2:1 Гибралтар онлайн


Прогнозы на матч Латвия 2:1 Гибралтар

Исход игры
Латвия
95.8% (137)
Ничья
2.8% (4)
Гибралтар
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.34% (38)
Меньше
72.66% (101)
Обе команды забьют
Да
19.42% (27)
Нет
80.58% (112)
Популярный счёт
2:0 Латвия
48.3% (69)
1:0 Латвия
18.9% (27)
2:1 Латвия
11.9% (17)
3:0 Латвия
8.4% (12)
1:1 Ничья
2.8% (4)
3:1 Латвия
2.8% (4)
5:0 Латвия
1.4% (2)
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