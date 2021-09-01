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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Мальта
3:0
Второй тайм: 83'

Стадион:
Кипр
0'
5' Желтая карточка
Сотериу Костас
18' Желтая карточка
Мбонг Джозеф
40' Вторая желтая карточка
Сотериу Костас
1:0
44' Гол
Аттард Кейн
45' Желтая карточка
Папулис Фотис
2:0
46' Гол
Мбонг Джозеф
50' Желтая карточка
Шоу Курт
3:0
54' Гол
Аттард Кейн
58' Желтая карточка
Мбонг Пол
83'
1
Бонелло
Анри
2
Шоу
Курт
13
Пепе
Энрико
4
Борг
Стив
18
Аттард
Кейн
10
Пизани
Стивен
17
Теума
Тедди
3
Камензули
Райан
7
Мбонг
Джозеф
11
Мбонг
Пол
9
Монтебельо
Лука
22
Михаил
Неофитос
2
Каро
Андреас
5
Сотериу
Костас
3
Антониадес
Мариос
16
Псалтис
Парис
8
Кириаку
Хараламбос
18
Артиматас
Костакис
4
Иоанну
Николас
23
Питтас
Яннис
9
Христофи
Димитрос
15
Папулис
Фотис
Мальта
3-4-2-1
Кипр
3-4-3

Ход матча

5'
 
Сотериу Костас
18'
Мбонг Джозеф
 
40'
 
Сотериу Костас
44'
Аттард Кейн
(Мбонг Джозеф)
1:0
45'
 
Папулис Фотис
46'
Мбонг Джозеф
(Теума Тедди)
2:0
50'
Шоу Курт
 
54'
Аттард Кейн
3:0
58'
Мбонг Пол
 
58'
 
Элиа Мариос
Христофи Димитрос
58'
 
Панайоту Николас
Папулис Фотис
58'
 
Кастанос Григорис
Питтас Яннис
59'
Мускат Зак
Шоу Курт
 
59'
Димеч Шон
Мбонг Джозеф
 
64'
 
Кателарис Фанос
Антониадес Мариос
70'
Сатариано Александер
Монтебельо Лука
 
70'
Греч Джейк
Мбонг Пол
 
71'
 
Лойзу Лойзос
Кириаку Хараламбос

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 70 Владение мячом, % 30

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбонг Джозеф 2 0.5
2. Аттард Кейн 2 0.5
3. Гамбин Люк 1 0.25
4. Сатариано Александер 1 0.25
5. Камензули Райан 0 0
6. Теума Тедди 0 0
Кипр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Питтас Яннис 1 0.25
2. Папулис Фотис 0 0

Карточки

Мальта
# Игрок      
1. Камензули Райан 1 0
2. Бонелло Анри 1 0
3. Мбонг Джозеф 1 0
4. Корбалан Хуан 1 0
5. Шоу Курт 1 0
6. Мбонг Пол 1 0
Кипр
# Игрок      
1. Сотериу Костас 1 1
2. Папулис Фотис 1 0
3. Питтас Яннис 1 0
4. Деметриу Деметрис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальта 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0
 Кипр 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Мальта Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Мальта 1:2 Косово Мальта 0:3 Северная Ирландия Хорватия 3:0 Мальта Словакия 2:2 Мальта
Мальта 1:3 РОССИЯ Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 3:1 Андорра Мальта 3:0 Лихтенштейн Латвия 0:1 Мальта Андорра 0:0 Мальта Мальта 2:0 Гибралтар Мальта 1:1 Латвия Фарерские острова 3:2 Мальта Мальта 1:2 Норвегия Испания 7:0 Мальта Фарерские острова 1:0 Мальта Мальта 0:4 Швеция Румыния 1:0 Мальта Норвегия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Румыния
Кипр Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Украина 4:0 Кипр Венгрия 1:0 Кипр Кипр 1:0 Словения Хорватия 1:0 Кипр
Кипр 0:0 Словакия Черногория 4:0 Кипр Кипр 2:1 Люксембург Греция 2:1 Кипр Азербайджан 0:0 Кипр Люксембург 2:0 Кипр Кипр 1:2 Чехия Кипр 0:1 Азербайджан Кипр 0:2 Черногория Бельгия 6:1 Кипр Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр Сан-Марино 0:4 Кипр Кипр 1:1 Казахстан РОССИЯ 1:0 Кипр

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2. РОССИЯ 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Словакия 1:1 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Кипр 0:3 Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
5. Словения 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
6. Мальта 3:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Кипр 0:3 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Словакия 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. РОССИЯ 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Словения 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Мальта 3:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Словакия 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Хорватия 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Мальта 3:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
5. Кипр 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
6. Словения 1:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Израиль Захави Эран 3 0 0
5. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Папулис Фотис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Аттард Кейн бьет в цель!
  • 40'
    Сотериу Костас получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    18'
    Мбонг Джозеф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Сотериу Костас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ta' Qali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Мальта 6.2% (9)
X 24% (35)
Кипр 69.9% (102)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мальта
Ничья
Кипр
3.88
3.00
67.00
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Мальта 3:0 Кипр онлайн


Прогнозы на матч Мальта 3:0 Кипр

Исход игры
Мальта
6.2% (9)
Ничья
24% (35)
Кипр
69.9% (102)
Тотал 2.5
Больше
38.73% (55)
Меньше
61.27% (87)
Обе команды забьют
Да
57.04% (81)
Нет
42.96% (61)
Популярный счёт
0:1 Кипр
28.1% (41)
1:2 Кипр
27.4% (40)
1:1 Ничья
19.2% (28)
0:2 Кипр
8.9% (13)
2:1 Мальта
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:3 Кипр
2.1% (3)
1:0 Мальта
1.4% (2)
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