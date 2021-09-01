Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
5' Желтая карточкаСотериу Костас
18' Желтая карточкаМбонг Джозеф
40' Вторая желтая карточкаСотериу Костас
1:0
44' ГолАттард Кейн
45' Желтая карточкаПапулис Фотис
2:0
46' ГолМбонг Джозеф
50' Желтая карточкаШоу Курт
3:0
54' ГолАттард Кейн
58' Желтая карточкаМбонг Пол
2
Шоу
Курт
13
Пепе
Энрико
18
Аттард
Кейн
17
Теума
Тедди
11
Мбонг
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Шоу КуртЗащитник
-
13 Пепе ЭнрикоЗащитник
- Защитник
-
18 Аттард КейнПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мбонг ПолПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Галеа ДжейкВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Мускат НиккиЗащитник
-
22 Мускат ЗакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Димеч ШонНападающий
-
-
Главный тренер: Манджа Дэвис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Питтас ЯннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лойзу ЛойзосНападающий
- Нападающий
-
19 Элиа МариосНападающий
-
Главный тренер: Nikos Kostenoglou
Ход матча
18'
40'
44'
1:0
45'
46'
2:0
50'
54'
3:0
58'
59'
70'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 6
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
72 Владение мячом, % 28
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбонг Джозеф
|2
|0.5
|2.
|Аттард Кейн
|2
|0.5
|3.
|Гамбин Люк
|1
|0.25
|4.
|Сатариано Александер
|1
|0.25
|5.
|Камензули Райан
|0
|0
|6.
|Теума Тедди
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Питтас Яннис
|1
|0.25
|2.
|Папулис Фотис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Камензули Райан
|1
|0
|2.
|Бонелло Анри
|1
|0
|3.
|Мбонг Джозеф
|1
|0
|4.
|Корбалан Хуан
|1
|0
|5.
|Шоу Курт
|1
|0
|6.
|Мбонг Пол
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сотериу Костас
|1
|1
|2.
|Папулис Фотис
|1
|0
|3.
|Питтас Яннис
|1
|0
|4.
|Деметриу Деметрис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальта
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|50% (3)
|0
|0
|Кипр
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Мальта Последние 20 матчей: +4 =4 -12Мальта 1:2 Косово Мальта 0:3 Северная Ирландия Хорватия 3:0 Мальта Словакия 2:2 Мальта
Мальта 1:3 РОССИЯ Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 3:1 Андорра Мальта 3:0 Лихтенштейн Латвия 0:1 Мальта Андорра 0:0 Мальта Мальта 2:0 Гибралтар Мальта 1:1 Латвия Фарерские острова 3:2 Мальта Мальта 1:2 Норвегия Испания 7:0 Мальта Фарерские острова 1:0 Мальта Мальта 0:4 Швеция Румыния 1:0 Мальта Норвегия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Румыния
Кипр Последние 20 матчей: +4 =3 -13Украина 4:0 Кипр Венгрия 1:0 Кипр Кипр 1:0 Словения Хорватия 1:0 Кипр
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|2.
|РОССИЯ
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Словакия
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Кипр
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|5.
|Словения
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Кипр
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Словакия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|РОССИЯ
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Словения
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Мальта
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|3.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|4.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|5.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Мальта 3:0 Кипр
Исход игры
Мальта
6.2% (9)
Ничья
24% (35)
Кипр
69.9% (102)
Тотал 2.5
Больше
38.73% (55)
Меньше
61.27% (87)
Обе команды забьют
Да
57.04% (81)
Нет
42.96% (61)
Популярный счёт
0:1 Кипр
28.1% (41)
1:2 Кипр
27.4% (40)
1:1 Ничья
19.2% (28)
0:2 Кипр
8.9% (13)
2:1 Мальта
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:3 Кипр
2.1% (3)
1:0 Мальта
1.4% (2)
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