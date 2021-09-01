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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Мальта
3:0
Конец матча

Стадион:
Кипр
0'
5' Желтая карточка
Сотериу Костас
18' Желтая карточка
Мбонг Джозеф
40' Вторая желтая карточка
Сотериу Костас
1:0
44' Гол
Аттард Кейн
45' Желтая карточка
Папулис Фотис
2:0
46' Гол
Мбонг Джозеф
50' Желтая карточка
Шоу Курт
3:0
54' Гол
Аттард Кейн
58' Желтая карточка
Мбонг Пол
90'+6
1
Бонелло
Анри
2
Шоу
Курт
13
Пепе
Энрико
4
Борг
Стив
18
Аттард
Кейн
10
Пизани
Стивен
17
Теума
Тедди
3
Камензули
Райан
7
Мбонг
Джозеф
11
Мбонг
Пол
9
Монтебельо
Лука
22
Михаил
Неофитос
2
Каро
Андреас
5
Сотериу
Костас
3
Антониадес
Мариос
16
Псалтис
Парис
8
Кириаку
Хараламбос
18
Артиматас
Костакис
4
Иоанну
Николас
23
Питтас
Яннис
9
Христофи
Димитрос
15
Папулис
Фотис
Мальта
3-4-2-1
Кипр
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Мальта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбонг Джозеф 2 0.5
2. Аттард Кейн 2 0.5
3. Гамбин Люк 1 0.25
4. Сатариано Александер 1 0.25
5. Камензули Райан 0 0
6. Теума Тедди 0 0
Кипр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Питтас Яннис 1 0.25
2. Папулис Фотис 0 0

Карточки

Мальта
# Игрок      
1. Камензули Райан 1 0
2. Бонелло Анри 1 0
3. Мбонг Джозеф 1 0
4. Корбалан Хуан 1 0
5. Шоу Курт 1 0
6. Мбонг Пол 1 0
Кипр
# Игрок      
1. Сотериу Костас 1 1
2. Папулис Фотис 1 0
3. Питтас Яннис 1 0
4. Деметриу Деметрис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальта 0 33.33% (2) 16.67% (1) 50% (3) 0 0
 Кипр 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Мальта Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Мальта 1:2 Косово Мальта 0:3 Северная Ирландия Хорватия 3:0 Мальта Словакия 2:2 Мальта
Мальта 1:3 РОССИЯ Мальта 1:1 Фарерские острова Мальта 3:1 Андорра Мальта 3:0 Лихтенштейн Латвия 0:1 Мальта Андорра 0:0 Мальта Мальта 2:0 Гибралтар Мальта 1:1 Латвия Фарерские острова 3:2 Мальта Мальта 1:2 Норвегия Испания 7:0 Мальта Фарерские острова 1:0 Мальта Мальта 0:4 Швеция Румыния 1:0 Мальта Норвегия 2:0 Мальта Мальта 0:4 Румыния
Кипр Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Украина 4:0 Кипр Венгрия 1:0 Кипр Кипр 1:0 Словения Хорватия 1:0 Кипр
Кипр 0:0 Словакия Черногория 4:0 Кипр Кипр 2:1 Люксембург Греция 2:1 Кипр Азербайджан 0:0 Кипр Люксембург 2:0 Кипр Кипр 1:2 Чехия Кипр 0:1 Азербайджан Кипр 0:2 Черногория Бельгия 6:1 Кипр Кипр 1:2 Шотландия Кипр 0:5 РОССИЯ Казахстан 1:2 Кипр Сан-Марино 0:4 Кипр Кипр 1:1 Казахстан РОССИЯ 1:0 Кипр

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2. РОССИЯ Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Словакия Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Кипр Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
5. Словения Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
6. Мальта Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Кипр Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Словакия Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. РОССИЯ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Словения Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Мальта Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Словакия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Хорватия Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Мальта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
5. Кипр Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
6. Словения Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Израиль Захави Эран 4 0 0
3. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
4. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
5. Португалия Роналду Криштиану 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Папулис Фотис получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Аттард Кейн бьет в цель!
  • 40'
    Сотериу Костас получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    18'
    Мбонг Джозеф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    5'
    Сотериу Костас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ta' Qali. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 146
Мальта 6.2% (9)
X 24% (35)
Кипр 69.9% (102)
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Где смотреть матч Мальта 3:0 Кипр онлайн


Прогнозы на матч Мальта 3:0 Кипр

Исход игры
Мальта
6.2% (9)
Ничья
24% (35)
Кипр
69.9% (102)
Тотал 2.5
Больше
38.73% (55)
Меньше
61.27% (87)
Обе команды забьют
Да
57.04% (81)
Нет
42.96% (61)
Популярный счёт
0:1 Кипр
28.1% (41)
1:2 Кипр
27.4% (40)
1:1 Ничья
19.2% (28)
0:2 Кипр
8.9% (13)
2:1 Мальта
4.1% (6)
0:0 Ничья
2.1% (3)
1:3 Кипр
2.1% (3)
1:0 Мальта
1.4% (2)
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