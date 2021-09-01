Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Франция
1:1
Второй тайм: 87'
Стадион: де ла Мейно
Босния и Герцеговина
30' Желтая карточкаВерету Жордан
0:1
36' ГолДжеко Эдин
1:1
40' ГолГризманн Антуан
50' Undefined phrase: football_event_Кунде Жюль
51' Красная карточкаКунде Жюль
76' Желтая карточкаХаджиахметович Амир
18
Динь
Люка
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
-
22 Тео ЭрнандесЗащитник
- Защитник
-
11 Диаби МуссаПолузащитник
-
13 Канте Н'ГолоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дешам Дидье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джеко ЭдинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Пирич КенанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Гояк АмерПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Налич АдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Петев Ивайло
Ход матча
30'
36'
0:1
40'
1:1
50'
51'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
5 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гризманн Антуан
|3
|0.75
|2.
|Дембеле Усман
|1
|0.25
|3.
|Марсьяль Антони
|0
|0
|4.
|Рабио Адриен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеко Эдин
|1
|0.33
|2.
|Пьянич Миралем
|1
|0.33
|3.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.33
|4.
|Демирович Эрмедин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кунде Жюль
|0
|1
|2.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|3.
|Верету Жордан
|1
|0
|4.
|Погба Поль
|1
|0
|5.
|Лемар Тома
|1
|0
|6.
|Павар Бенжамен
|1
|0
|7.
|Дембеле Усман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хаджиахметович Амир
|2
|0
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|3.
|Саничанин Синиша
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Франция
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Франция Последние 20 матчей: +13 =5 -2Франция 3:3 Швейцария Португалия 2:2 Франция Венгрия 1:1 Франция Франция 1:0 Германия
Франция 3:0 Болгария Франция 3:0 Уэльс Босния и Герцеговина 0:1 Франция Казахстан 0:2 Франция Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +3 =5 -12Дания 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:1 Франция Босния и Герцеговина 0:0 Коста-Рика
Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Италия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Иран Польша 3:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина
Последние игры между собой
Франция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|2.
|Украина
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|5 - 5
|4
|3.
|Босния и Герцеговина
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|4.
|Финляндия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|5.
|Казахстан
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|2.
|Франция
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|3.
|Финляндия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Казахстан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|5.
|Босния и Герцеговина
|1:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|3
|0
|0
|5.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Франция 1:1 Босния и Герцеговина
Исход игры
Франция
98.6% (146)
Ничья
1.4% (2)
Босния и Герцеговина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.07% (64)
Меньше
54.93% (78)
Обе команды забьют
Да
26.76% (38)
Нет
73.24% (104)
Популярный счёт
2:0 Франция
48.6% (72)
3:0 Франция
15.5% (23)
3:1 Франция
11.5% (17)
2:1 Франция
8.8% (13)
1:0 Франция
3.4% (5)
4:0 Франция
2.7% (4)
4:1 Франция
2% (3)
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