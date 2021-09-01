Пьянич с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Варан выбил мяч как можно дальше от своих ворот.

С левой половины поля последовала подача на правый угол штрафной площади сборной Франции, Джеко зацепился за мяч, но затем под давлением Кимпембе Эдину не удалось пробить точно в левый угол ворот.

Марсьяль прошёл к лицевой линии по левому флангу, затем у Антони поехала нога и в итоге мяч ушёл за пределы поля.

Спокойно Босния и Герцеговина катает мяч в центре поля вновь, всячески гости показывают, что им сегодня хватит и ничьей.

Чивич на левом фланге у штрафной площади сборной Франции перехватил мяч у Дюбуа и затем выполнил передачу к линии штрафной площади на Превляка, Смаил в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Начинается второй тайм. Посмотрим, хватит ли сборную Боснии и Герцеговины на весь матч. В первом тайме команда Ивайло Петева смотрелась очень неплохо, но во второй половине матча уже усталость может взять своё и тогда Франция должна будет додавить своего соперника.

В составе сборной Франции после перерыва произошла замена. Вместо Тома Лемара на поле вышел Орельен Чуамени.

Из центра поля Варан выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади сборной Боснии и Герцеговины, Бензема не смог добраться до мяча, его при игре на выходе перехватил Шехич.

Бензема по левому флангу выполнил проникающую передачу на ход Мбаппе, Сушич в подкате перехватил мяч.

Динь с левой половины поля выполнил подачу к правому углу вратарской, Кунде не удалось головой выполнить точную скидку в центр штрафной площади.

Фланговый защитник сборной Франции Жюль Кунде получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге у штрафной площади сборной Боснии и Герцеговины против Колашинаца.

Удаление в составе сборной Франции. Сандро Шерер быстро пересмотрел момент с фолом Жюля Кунде, в итоге фланговый защитник увидел перед собой красную карточку.

Сеад Колашинац по итогам прошлого эпизода получил повреждение, лишь с помощью врачей сборной Боснии и Герцеговины он смог покинуть поле, будет замена.

В составе Боснии и Герцеговины также произошла замена. Вместо Сеада Колашинаца на поле вышел Элдар Чивич.

Угловой у ворот сборной Франции. Пьянич выполнил подачу к линии вратарской, Чуамени головой выбил мяч на повторный корнер.

Пьянич с углового вновь выполнил подачу в центр к линии вратарской, Погба в падении головой выбил мяч на левый фланг.

Ахмедходжич перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Франции, правила были нарушены против Мбаппе.

Динь после перевода на левый фланг в касание отправил мяч в центр к линии вратарской, Мбаппе в борьбе с соперником оказался на газоне, Сандро Шерер сразу же показал, что никакого пенальти не будет.

Цимирот теперь уже на левом фланге в борьбе с соперником оказался на газоне, Сандро Шерер показал, что будет аут в пользу сборной Франции.

Динь получил передачу на левый угол штрафной площади площади от Бензема, Люка выполнил прострел к линии вратарской, Хаджикадунич оказался первым на мяче и выбил его в аут.

Дюбуа пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели.

Погба из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на Бензема, Карим зацепился за мяч, но затем под давлением соперников пробить по воротам форвард сборной Франции так и не смог.

В составе сборной Боснии и Герцеговины произошла замена. Вместо Матео Сушича, который получил небольшое мышечное повреждение, на поле вышел Бранимир Ципетич.

В центр поля у нас пока перешла игра, сборная Боснии и Герцеговины чувствует себя спокойно, сегодня она может как минимум увезти ничью из Страсбурга.

Цимирот с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Мбаппе вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем у Килиана не получилась передача в цент штрафной на Бензема.

Динь с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хаджикадунич головой выбил мяч подальше от своих ворот.

Динь перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Боснии и Герцеговины, правила были нарушены против Ципетича.

Цимирот попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Чуамени Гойко упустил мяч за лицевую линию поля.

Джеко с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади на Демировича, Варан оказался первым на мяче и выбил его на угловой.

Пьянич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде при стандарте не смог зацепиться за мяч.

В составе сборной Боснии и Герцеговины произошла замена. Вместо Эрмедина Демировича на поле вышел Смаил Превляк.

Вновь угловой у ворот сборной Франции. Пьянич выполнил подачу в центр штрафной площади, Лончар в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Диня.

Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Амир Хаджиахметович получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Чуамени.

Угловой у ворот сборной Боснии и Герцеговины. Мбаппе выполнил плохую подачу к левому углу вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось.

Чивич с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч от ноги Дюбуа ушёл на угловой.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. Сборная Франции немного вальяжно действовала большую часть первой половины матча, в итоге команда Дидье Дешама получила мяч в свои ворота, но затем очень быстро отыгралась. Во втором тайме Франция уже наверняка будет играть намного острее в атаке, сегодня терять очки в группе крайне нежелательно.

45' Угловой у ворот сборной Боснии и Герцеговины. Мбаппе выполнил подачу в центр штрафной площади, гости сразу же выбили мяч на левый фланг.

45' Одну минуту добавил Сандро Шерер к основному времени первого тайма.

45' Гризманн с правой половины поля сместился к радиусу штрафной площади и затем пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

44' Гризманн прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел во вратарскую, Шехич спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

43' Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Гризманн!!! Мбаппе с углового выполнил подачу к линии вратарской, Гризманн в борьбе с Джеко головой пробил по воротам, мяч от Эдина попал обратно в Антуана и затем полетел во вратарскую, там уже мяч нашёл колено Хаджикадунича и затем он пересёк линию ворот.

42' Мбаппе попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Сушич накрыл Килиана и выбил мяч на угловой.

41' Доигралась сборная Франции под конец первого тайма, теперь у нас игра должна стать намного интереснее.

40' Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Джеко!!! Лемар на своей половине поля выполнил плохую поперечную передачу на Верету, Демирович перехватил мяч и затем выполнил передачу на ход Джеко, Эдин прошёл к радиусу штрафной площади и затем здорово пробил под правую штангу, здесь уже Льорис ничего не мог поделать.

39' Пьянич со стандарта пробил в левый угол ворот, где и бы Льорис, Уго грамотно сложился и намертво поймал мяч.

38' Варан на своей половине поля нарушил правила против Джеко. Очередной неплохой стандарт заработала Босния и Герцеговина.

37' Кимпембе с дальней дистанции неожиданно пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

36' Динь с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, общими усилиями игроки сборной Боснии и Герцеговины смогли перехватить мяч.

35' Пьянич со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот.

34' Верету на своей половине поля нарушил правила против Пьянича. Завёлся полузащитник сборной Франции.

33' Лемар с левого фланга выполнил слишком сильную передачу в центр штрафной площади сборной Боснии и Герцеговины на ход Мбаппе, Шехич при игре на выходе перехватил мяч.

32' С правого фланга последовал заброс к линии штрафной площади сборной Франции, Варан сыграл немного рискованно, но всё же Рафаэль перехватил мяч.

31' Полузащитник сборной Франции Жордан Верету получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля Боснии и Герцеговины против Демировича.

30' Пьянич с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки сборной Франции очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

29' Пьянич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Бензема не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой.

28' Кунде на левом фланге нарушил правила против Цимирота. Босния и Герцеговина заработала неплохой стандарт.

27' Мбаппе, Динь и Гризманн разыграли неплохую комбинацию на левом фланге у штрафной площади сборной Боснии, Килиан с острого угла завершил момент ударом по воротам, мяч попал в штангу с внешней стороны и ушёл за лицевую линию поля.

26' Погба из центра поля выполнил неплохую передачу к правому углу штрафной площади на ход Бензема, Саничанин хорошо сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

25' Часто сборная Франции старается разогнать свои атаки через фланги, пока защитники Боснии играют внимательно и стараются не пускать соперников в свою штрафную площадь.

24' Пьянич из центра поля выполнил безадресный заброс на правый фланг, французы дали мячу уйти в аут.

23' И вот уже Бензема с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мбаппе в борьбе за верховой мяч с Ахмедходжичем оказался на газоне, Сандро Шерер показал, что нужно играть дальше.

22' Кунде с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

21' Мбаппе с левого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Гризманн зацепился за мяч, но под давлением соперника Антуан не смог пробить по воротам.

20' Погба выполнил заброс в центр к линии штрафной площади сборной Боснии и Герцеговины, Бензема в борьбе с Хаджикадуничем не смог зацепиться за мяч.

19' Лемар выполнил неплохую передачу к левому углу штрафной площади на ход Верету, Жордан забрался в небольшой офсайд.

18' Шехич из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, Джеко пропустил мяч на ход Демировичу, но Эрмедин не смог оторваться от Варана и Кунде, французы в итоге перехватили мяч.

17' Сборная Боснии и Герцеговины перехватила контроль над мячом, решили гости пока подержать его на своей половине поля.

16' Пьянич выполнил передачу в радиус штрафной площади, Демирович сразу же скатил мяч чуть левее на Джеко, Эдин в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

15' Погба из глубины поля выполнил заброс на ход Мбаппе к радиусу штрафной площади, Килиан в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч, но отскок от защитника Боснии и Герцеговины был в пользу Бензема. Карим пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел ногу защитника Боснии, а затем его уже спокойно выловил Шехич.

14' Мбаппе после рывка вперёд по левому флангу выполнил далеко не самый лучший прострел к линии вратарской, Шехич при игре на выходе без особого труда перехватил мяч.

13' Из центра поля теперь уже последовал заброс в центр к линии штрафной площади сборной Франции, Демирович головой сбросил мяч в центр штрафной площади на Джеко, Льорис вовремя вышел из ворот и перехватил мяч.

12' Из центра поля последовал слишком сильный заброс на левый фланг, Динь при всём желании не смог сохранить мяч в игре, он улетел в аут.

11' Сборная Франции полностью перехватила контроль над мячом, Босния и Герцеговина в свою очередь перестроилась на игру вторым номером.

10' Гризманн с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

9' Погба выполнил заброс на правый угол штрафной площади с правой половины поля, Саничанин не стал рисковать и в борьбе с Бензема выбил мяч на угловой.

8' Погба по правому флангу прошёл к самому угловому флажку, а уже там его накрыл Колашинац и вместе с Цимиротом Сеад перехватил мяч.

7' Цимирот в центре поля огрел по ногам Бензема. Франция не стала торопиться при розыгрыше мяча.

6' Демирович попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Варан накрыл форварда Боснии и Герцеговины и уверенно перехватил мяч.

5' С правой половины поля Погба выполнил отличную передачу в центр штрафной площади, Бензема на этот раз забрался в офсайд.

4' В Страсбурге сегодня полностью заполнен стадион, болельщики сборной Франции конечно же ждут от своей команды уверенной победы.

3' Пьянич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Демирович рановато стартовал и забрался в офсайд.

2' Лемар на правой половине поля зацепил Джеко. Босния и Герцеговина заработала довольно неплохой стандарт.