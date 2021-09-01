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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Франция
1:1
Второй тайм: 87'

Стадион:
Босния и Герцеговина
0'
30' Желтая карточка
Верету Жордан
0:1
36' Гол
Джеко Эдин
1:1
40' Гол
Гризманн Антуан
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Кунде Жюль
51' Красная карточка
Кунде Жюль
76' Желтая карточка
Хаджиахметович Амир
87'
1
Льорис
Уго
5
Кунде
Жюль
4
Варан
Рафаэль
3
Кимпембе
Преснел
18
Динь
Люка
6
Погба
Поль
17
Верету
Жордан
8
Лемар
Тома
7
Гризманн
Антуан
19
Бензема
Карим
10
Мбаппе
Килиан
12
Шехич
Ибрагим
16
Ахмедходжич
Анел
3
Хаджикадунич
Деннис
6
Саничанин
Синиша
4
Сушич
Матео
10
Пьянич
Миралем
18
Хаджиахметович
Амир
13
Цимирот
Гойко
5
Колашинац
Сеад
11
Джеко
Эдин
23
Демирович
Эрмедин
Франция
4-3-3
Босния и Герцеговина
3-5-2

Ход матча

30'
Верету Жордан
 
36'
0:1
Джеко Эдин
(Демирович Эрмедин)
40'
Гризманн Антуан
1:1
46'
Чуамени Орельен
Лемар Тома
 
50'
Кунде Жюль
 
51'
Кунде Жюль
 
54'
Дюбуа Лео
Верету Жордан
 
54'
 
Чивич Эльдар
Колашинац Сеад
64'
 
Ципетич Бранимир
Сушич Матео
72'
 
Превляк Смаил
Демирович Эрмедин
72'
 
Лончар Стьепан
Цимирот Гойко
76'
 
Хаджиахметович Амир
76'
Коман Кингсли
Гризманн Антуан
 
76'
Марсьяль Антони
Бензема Карим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 3 0.75
2. Дембеле Усман 1 0.25
3. Марсьяль Антони 0 0
4. Рабио Адриен 0 0
Босния и Герцеговина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеко Эдин 1 0.33
2. Пьянич Миралем 1 0.33
3. Стеванович Мирослав 1 0.33
4. Демирович Эрмедин 0 0

Карточки

Франция
# Игрок      
1. Кунде Жюль 0 1
2. Варан Рафаэль 1 0
3. Верету Жордан 1 0
4. Погба Поль 1 0
5. Лемар Тома 1 0
6. Павар Бенжамен 1 0
7. Дембеле Усман 1 0
Босния и Герцеговина
# Игрок      
1. Хаджиахметович Амир 2 0
2. Хаджикадунич Деннис 1 0
3. Саничанин Синиша 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Франция 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0
 Босния и Герцеговина 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Франция Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Франция 3:3 Швейцария Португалия 2:2 Франция Венгрия 1:1 Франция Франция 1:0 Германия
Франция 3:0 Болгария Франция 3:0 Уэльс Босния и Герцеговина 0:1 Франция Казахстан 0:2 Франция Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Дания 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:1 Франция Босния и Герцеговина 0:0 Коста-Рика
Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Италия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Иран Польша 3:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина

Последние игры между собой

Франция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Босния и Герцеговина 0:1 Франция Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Франция 1:1 Босния и Герцеговина ЕВРО 2012 Босния и Герцеговина 0:2 Франция ЕВРО 2012

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция 1:1 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
2. Украина Заявка 4 0 4 0 5 - 5 4
3. Босния и Герцеговина 1:1 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
4. Финляндия Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
5. Казахстан Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
2. Франция 1:1 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
3. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Казахстан Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
5. Босния и Герцеговина 1:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция 1:1 Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Украина Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
3. Босния и Герцеговина 1:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Казахстан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Финляндия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
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Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Израиль Захави Эран 3 0 0
5. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    87'
    Чивич на левом фланге у штрафной площади сборной Франции перехватил мяч у Дюбуа и затем выполнил передачу к линии штрафной площади на Превляка, Смаил в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 86'
    Спокойно Босния и Герцеговина катает мяч в центре поля вновь, всячески гости показывают, что им сегодня хватит и ничьей. 
  • 85'
    Марсьяль прошёл к лицевой линии по левому флангу, затем у Антони поехала нога и в итоге мяч ушёл за пределы поля. 
  • 84'
    С левой половины поля последовала подача на правый угол штрафной площади сборной Франции, Джеко зацепился за мяч, но затем под давлением Кимпембе Эдину не удалось пробить точно в левый угол ворот. 
  • Угловой
    83'
    Пьянич с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Варан выбил мяч как можно дальше от своих ворот. 
  • 82'
    Чивич с левого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, мяч от ноги Дюбуа ушёл на угловой. 
  • Замена
    81'
    Вторую подряд замену провёл Дидье Дешам. Вместо Карима Бензема на поле вышел Антони Марсьяль. 
  • Замена
    80'
    В составе сборной Франции произошла замена. Вместо Антуана Гризманна на поле вышел Кингсли Коман. 
  • Угловой
    79'
    Угловой у ворот сборной Боснии и Герцеговины. Мбаппе выполнил плохую подачу к левому углу вратарской, никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • 78'
    Из-за перебора жёлтых карточек Амир Хаджиахметович пропустит следующий матч отборочного турнира против Казахстана. 
  • Желтая карточка
    77'
    Полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Амир Хаджиахметович получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Чуамени. 
  • Угловой
    76'
    Вновь угловой у ворот сборной Франции. Пьянич выполнил подачу в центр штрафной площади, Лончар в борьбе за верховой мяч нарушил правила против Диня. 
  • Замена
    75'
    Вторую подряд замену провёл Ивайло Петев. Вместо Гойко Цимирота на поле вышел Стьепан Лончар. 
  • Замена
    74'
    В составе сборной Боснии и Герцеговины произошла замена. Вместо Эрмедина Демировича на поле вышел Смаил Превляк. 
  • Угловой
    73'
    Пьянич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, в очередной раз никто из партнёров по команде при стандарте не смог зацепиться за мяч. 
  • 72'
    Джеко с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади на Демировича, Варан оказался первым на мяче и выбил его на угловой. 
  • 71'
    Цимирот попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Чуамени Гойко упустил мяч за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    70'
    Динь перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Боснии и Герцеговины, правила были нарушены против Ципетича. 
  • 69'
    Динь с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Хаджикадунич головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 68'
    Мбаппе вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем у Килиана не получилась передача в цент штрафной на Бензема. 
  • 67'
    Цимирот с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 66'
    В центр поля у нас пока перешла игра, сборная Боснии и Герцеговины чувствует себя спокойно, сегодня она может как минимум увезти ничью из Страсбурга. 
  • Замена
    65'
    В составе сборной Боснии и Герцеговины произошла замена. Вместо Матео Сушича, который получил небольшое мышечное повреждение, на поле вышел Бранимир Ципетич. 
  • 64'
    Погба из центра поля выполнил заброс на левый угол штрафной площади на Бензема, Карим зацепился за мяч, но затем под давлением соперников пробить по воротам форвард сборной Франции так и не смог. 
  • 63'
    Дюбуа пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч ушёл в сторону от цели. 
  • 62'
    Динь получил передачу на левый угол штрафной площади площади от Бензема, Люка выполнил прострел к линии вратарской, Хаджикадунич оказался первым на мяче и выбил его в аут.
  • Судья
    61'
    Цимирот теперь уже на левом фланге в борьбе с соперником оказался на газоне, Сандро Шерер показал, что будет аут в пользу сборной Франции. 
  • Судья
    60'
    Динь после перевода на левый фланг в касание отправил мяч в центр к линии вратарской, Мбаппе в борьбе с соперником оказался на газоне, Сандро Шерер сразу же показал, что никакого пенальти не будет. 
  • Фол, нарушение
    59'
    Ахмедходжич перестарался в борьбе за мяч на половине поля сборной Франции, правила были нарушены против Мбаппе. 
  • Угловой
    58'
    Пьянич с углового вновь выполнил подачу в центр к линии вратарской, Погба в падении головой выбил мяч на левый фланг. 
  • Угловой
    57'
    Угловой у ворот сборной Франции. Пьянич выполнил подачу к линии вратарской, Чуамени головой выбил мяч на повторный корнер. 
  • Замена
    56'
    В составе Боснии и Герцеговины также произошла замена. Вместо Сеада Колашинаца на поле вышел Элдар Чивич. 
  • Замена
    55'
    В составе сборной Франции произошла замена. Вместо Жордана Верету на поле вышел Лео Дюбуа. 
  • Травма, повреждение
    54'
    Сеад Колашинац по итогам прошлого эпизода получил повреждение, лишь с помощью врачей сборной Боснии и Герцеговины он смог покинуть поле, будет замена. 
  • Красная карточка
    53'
    Удаление в составе сборной Франции. Сандро Шерер быстро пересмотрел момент с фолом Жюля Кунде, в итоге фланговый защитник увидел перед собой красную карточку. 
  • Судья
    52'
    Сандро Шерер получил подсказку из комнаты VAR и отправился пересматривать фол Кунде. 
  • Желтая карточка
    51'
    Фланговый защитник сборной Франции Жюль Кунде получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге у штрафной площади сборной Боснии и Герцеговины против Колашинаца. 
  • 50'
    Динь с левой половины поля выполнил подачу к правому углу вратарской, Кунде не удалось головой выполнить точную скидку в центр штрафной площади. 
  • 49'
    Бензема по левому флангу выполнил проникающую передачу на ход Мбаппе, Сушич в подкате перехватил мяч. 
  • 48'
    Из центра поля Варан выполнил слишком сильный заброс на правый угол штрафной площади сборной Боснии и Герцеговины, Бензема не смог добраться до мяча, его при игре на выходе перехватил Шехич. 
  • Замена
    47'
    В составе сборной Франции после перерыва произошла замена. Вместо Тома Лемара на поле вышел Орельен Чуамени. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, хватит ли сборную Боснии и Герцеговины на весь матч. В первом тайме команда Ивайло Петева смотрелась очень неплохо, но во второй половине матча уже усталость может взять своё и тогда Франция должна будет додавить своего соперника. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. Сборная Франции немного вальяжно действовала большую часть первой половины матча, в итоге команда Дидье Дешама получила мяч в свои ворота, но затем очень быстро отыгралась. Во втором тайме Франция уже наверняка будет играть намного острее в атаке, сегодня терять очки в группе крайне нежелательно. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот сборной Боснии и Герцеговины. Мбаппе выполнил подачу в центр штрафной площади, гости сразу же выбили мяч на левый фланг. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Сандро Шерер к основному времени первого тайма. 
  • Опасный момент
    45'
    Гризманн с правой половины поля сместился к радиусу штрафной площади и затем пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 44'
    Гризманн прошёл вперёд по правому флангу и затем выполнил прострел во вратарскую, Шехич спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Гол в свои ворота
    43'
    Г-О-О-О-Л! 1:1!!! Гризманн!!! Мбаппе с углового выполнил подачу к линии вратарской, Гризманн в борьбе с Джеко головой пробил по воротам, мяч от Эдина попал обратно в Антуана и затем полетел во вратарскую, там уже мяч нашёл колено Хаджикадунича и затем он пересёк линию ворот. 
  • 42'
    Мбаппе попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Сушич накрыл Килиана и выбил мяч на угловой. 
  • 41'
    Доигралась сборная Франции под конец первого тайма, теперь у нас игра должна стать намного интереснее. 
  • Описание гола
    40'
    Г-О-О-О-О-Л! 0:1!!! Джеко!!! Лемар на своей половине поля выполнил плохую поперечную передачу на Верету, Демирович перехватил мяч и затем выполнил передачу на ход Джеко, Эдин прошёл к радиусу штрафной площади и затем здорово пробил под правую штангу, здесь уже Льорис ничего не мог поделать. 
  • 39'
    Пьянич со стандарта пробил в левый угол ворот, где и бы Льорис, Уго грамотно сложился и намертво поймал мяч. 
  • Фол, нарушение
    38'
    Варан на своей половине поля нарушил правила против Джеко. Очередной неплохой стандарт заработала Босния и Герцеговина. 
  • Опасный момент
    37'
    Кимпембе с дальней дистанции неожиданно пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 36'
    Динь с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, общими усилиями игроки сборной Боснии и Герцеговины смогли перехватить мяч. 
  • 35'
    Пьянич со стандарта выполнил подачу на левый угол штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    34'
    Верету на своей половине поля нарушил правила против Пьянича. Завёлся полузащитник сборной Франции. 
  • 33'
    Лемар с левого фланга выполнил слишком сильную передачу в центр штрафной площади сборной Боснии и Герцеговины на ход Мбаппе, Шехич при игре на выходе перехватил мяч. 
  • 32'
    С правого фланга последовал заброс к линии штрафной площади сборной Франции, Варан сыграл немного рискованно, но всё же Рафаэль перехватил мяч. 
  • Желтая карточка
    31'
    Полузащитник сборной Франции Жордан Верету получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля Боснии и Герцеговины против Демировича. 
  • Угловой
    30'
    Пьянич с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки сборной Франции очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте. 
  • 29'
    Пьянич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Бензема не стал рисковать и головой выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    28'
    Кунде на левом фланге нарушил правила против Цимирота. Босния и Герцеговина заработала неплохой стандарт. 
  • Штанга
    27'
    Мбаппе, Динь и Гризманн разыграли неплохую комбинацию на левом фланге у штрафной площади сборной Боснии, Килиан с острого угла завершил момент ударом по воротам, мяч попал в штангу с внешней стороны и ушёл за лицевую линию поля. 
  • 26'
    Погба из центра поля выполнил неплохую передачу к правому углу штрафной площади на ход Бензема, Саничанин хорошо сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 25'
    Часто сборная Франции старается разогнать свои атаки через фланги, пока защитники Боснии играют внимательно и стараются не пускать соперников в свою штрафную площадь. 
  • 24'
    Пьянич из центра поля выполнил безадресный заброс на правый фланг, французы дали мячу уйти в аут. 
  • Судья
    23'
    И вот уже Бензема с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мбаппе в борьбе за верховой мяч с Ахмедходжичем оказался на газоне, Сандро Шерер показал, что нужно играть дальше. 
  • 22'
    Кунде с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.
  • 21'
    Мбаппе с левого фланга выполнил передачу к правому углу штрафной площади, Гризманн зацепился за мяч, но под давлением соперника Антуан не смог пробить по воротам. 
  • 20'
    Погба выполнил заброс в центр к линии штрафной площади сборной Боснии и Герцеговины, Бензема в борьбе с Хаджикадуничем не смог зацепиться за мяч. 
  • Офсайд
    19'
    Лемар выполнил неплохую передачу к левому углу штрафной площади на ход Верету, Жордан забрался в небольшой офсайд. 
  • 18'
    Шехич из своей штрафной площади сильно выбил мяч вперёд, Джеко пропустил мяч на ход Демировичу, но Эрмедин не смог оторваться от Варана и Кунде, французы в итоге перехватили мяч. 
  • 17'
    Сборная Боснии и Герцеговины перехватила контроль над мячом, решили гости пока подержать его на своей половине поля. 
  • Опасный момент
    16'
    Пьянич выполнил передачу в радиус штрафной площади, Демирович сразу же скатил мяч чуть левее на Джеко, Эдин в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 15'
    Погба из глубины поля выполнил заброс на ход Мбаппе к радиусу штрафной площади, Килиан в борьбе с соперником не смог зацепиться за мяч, но отскок от защитника Боснии и Герцеговины был в пользу Бензема. Карим пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч задел ногу защитника Боснии, а затем его уже спокойно выловил Шехич. 
  • 14'
    Мбаппе после рывка вперёд по левому флангу выполнил далеко не самый лучший прострел к линии вратарской, Шехич при игре на выходе без особого труда перехватил мяч. 
  • 13'
    Из центра поля теперь уже последовал заброс в центр к линии штрафной площади сборной Франции, Демирович головой сбросил мяч в центр штрафной площади на Джеко, Льорис вовремя вышел из ворот и перехватил мяч. 
  • 12'
    Из центра поля последовал слишком сильный заброс на левый фланг, Динь при всём желании не смог сохранить мяч в игре, он улетел в аут.
  • 11'
    Сборная Франции полностью перехватила контроль над мячом, Босния и Герцеговина в свою очередь перестроилась на игру вторым номером. 
  • Угловой
    10'
    Гризманн с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 9'
    Погба выполнил заброс на правый угол штрафной площади с правой половины поля, Саничанин не стал рисковать и в борьбе с Бензема выбил мяч на угловой. 
  • 8'
    Погба по правому флангу прошёл к самому угловому флажку, а уже там его накрыл Колашинац и вместе с Цимиротом Сеад перехватил мяч. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Цимирот в центре поля огрел по ногам Бензема. Франция не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 6'
    Демирович попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, Варан накрыл форварда Боснии и Герцеговины и уверенно перехватил мяч. 
  • Офсайд
    5'
    С правой половины поля Погба выполнил отличную передачу в центр штрафной площади, Бензема на этот раз забрался в офсайд. 
  • 4'
    В Страсбурге сегодня полностью заполнен стадион, болельщики сборной Франции конечно же ждут от своей команды уверенной победы. 
  • Офсайд
    3'
    Пьянич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Демирович рановато стартовал и забрался в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Лемар на правой половине поля зацепил Джеко. Босния и Герцеговина заработала довольно неплохой стандарт. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сборная Франции сегодня является безоговорочным фаворитом, но Босния и Герцеговина наверняка попытается сыграть в закрытый футбол и доставить команде Дидье Дешама немало проблем. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Франция 1:1 Босния и Герцеговина онлайн


Прогнозы на матч Франция 1:1 Босния и Герцеговина

Исход игры
Франция
98.6% (146)
Ничья
1.4% (2)
Босния и Герцеговина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
45.07% (64)
Меньше
54.93% (78)
Обе команды забьют
Да
26.76% (38)
Нет
73.24% (104)
Популярный счёт
2:0 Франция
48.6% (72)
3:0 Франция
15.5% (23)
3:1 Франция
11.5% (17)
2:1 Франция
8.8% (13)
1:0 Франция
3.4% (5)
4:0 Франция
2.7% (4)
4:1 Франция
2% (3)
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