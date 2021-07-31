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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Франция
 
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Стадион:
Босния и Герцеговина

Бомбардиры внутри турнира

Франция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гризманн Антуан 2 0.67
2. Дембеле Усман 1 0.33
3. Марсьяль Антони 0 0
4. Рабио Адриен 0 0
Босния и Герцеговина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пьянич Миралем 1 0.5
2. Стеванович Мирослав 1 0.5
3. Джеко Эдин 0 0

Карточки

Франция
# Игрок      
1. Варан Рафаэль 1 0
2. Погба Поль 1 0
3. Лемар Тома 1 0
4. Павар Бенжамен 1 0
5. Дембеле Усман 1 0
Босния и Герцеговина
# Игрок      
1. Хаджиахметович Амир 1 0
2. Хаджикадунич Деннис 1 0
3. Саничанин Синиша 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Франция 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0
 Босния и Герцеговина 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Франция Последние 20 матчей: +13 =5 -2
Франция 3:3 Швейцария Португалия 2:2 Франция Венгрия 1:1 Франция Франция 1:0 Германия
Франция 3:0 Болгария Франция 3:0 Уэльс Босния и Герцеговина 0:1 Франция Казахстан 0:2 Франция Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +3 =5 -12
Дания 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:1 Франция Босния и Герцеговина 0:0 Коста-Рика
Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Италия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Иран Польша 3:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина

Последние игры между собой

Франция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Босния и Герцеговина 0:1 Франция Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа Франция 1:1 Босния и Герцеговина ЕВРО 2012 Босния и Герцеговина 0:2 Франция ЕВРО 2012

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
2. Украина Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
3. Финляндия Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
4. Босния и Герцеговина Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
5. Казахстан Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
2. Финляндия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3. Франция Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
5. Казахстан Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Казахстан Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Босния и Герцеговина Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Финляндия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Украина Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
5. Эстония Аниер Хенри 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Франция - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 50
    Франция 100% (50)
    X 0% (0)
    Босния и Герцеговина 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция
    Ничья
    Босния и Герцеговина
    1.26
    6.75
    18.50
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Франция - Босния и Герцеговина онлайн


    Прогнозы на матч Франция - Босния и Герцеговина

    Исход игры
    Франция
    100% (51)
    Ничья
    0% (0)
    Босния и Герцеговина
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.82% (20)
    Меньше
    59.18% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    24.49% (12)
    Нет
    75.51% (37)
    Популярный счёт
    2:0 Франция
    51% (26)
    2:1 Франция
    11.8% (6)
    3:0 Франция
    9.8% (5)
    3:1 Франция
    9.8% (5)
    1:0 Франция
    5.9% (3)
    4:0 Франция
    5.9% (3)
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