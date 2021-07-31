Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Франция
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Стадион: де ла Мейно
Босния и Герцеговина
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гризманн Антуан
|2
|0.67
|2.
|Дембеле Усман
|1
|0.33
|3.
|Марсьяль Антони
|0
|0
|4.
|Рабио Адриен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пьянич Миралем
|1
|0.5
|2.
|Стеванович Мирослав
|1
|0.5
|3.
|Джеко Эдин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Варан Рафаэль
|1
|0
|2.
|Погба Поль
|1
|0
|3.
|Лемар Тома
|1
|0
|4.
|Павар Бенжамен
|1
|0
|5.
|Дембеле Усман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хаджиахметович Амир
|1
|0
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|3.
|Саничанин Синиша
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Франция
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Франция Последние 20 матчей: +13 =5 -2Франция 3:3 Швейцария Португалия 2:2 Франция Венгрия 1:1 Франция Франция 1:0 Германия
Франция 3:0 Болгария Франция 3:0 Уэльс Босния и Герцеговина 0:1 Франция Казахстан 0:2 Франция Франция 1:1 Украина Франция 4:2 Швеция Португалия 0:1 Франция Франция 0:2 Финляндия Хорватия 1:2 Франция Франция 0:0 Португалия Франция 7:1 Украина Франция 4:2 Хорватия Швеция 0:1 Франция Албания 0:2 Франция Франция 2:1 Молдова Франция 1:1 Турция
Босния и Герцеговина Последние 20 матчей: +3 =5 -12Дания 2:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Босния и Герцеговина 0:1 Франция Босния и Герцеговина 0:0 Коста-Рика
Финляндия 2:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Италия Голландия 3:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:2 Иран Польша 3:0 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:0 Голландия Босния и Герцеговина 1:1 Северная Ирландия Босния и Герцеговина 1:2 Польша Италия 1:1 Босния и Герцеговина Лихтенштейн 0:3 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 0:3 Италия Греция 2:1 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 4:1 Финляндия Армения 4:2 Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 5:0 Лихтенштейн Италия 2:1 Босния и Герцеговина
Последние игры между собой
Франция: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Босния и Герцеговина: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|2.
|Украина
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|3.
|Финляндия
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|5.
|Казахстан
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|2.
|Финляндия
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|3.
|Франция
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Босния и Герцеговина
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|Казахстан
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
|5.
|Эстония
|Аниер Хенри
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Франция - Босния и Герцеговина
Исход игры
Франция
100% (51)
Ничья
0% (0)
Босния и Герцеговина
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
40.82% (20)
Меньше
59.18% (29)
Обе команды забьют
Да
24.49% (12)
Нет
75.51% (37)
Популярный счёт
2:0 Франция
51% (26)
2:1 Франция
11.8% (6)
3:0 Франция
9.8% (5)
3:1 Франция
9.8% (5)
1:0 Франция
5.9% (3)
4:0 Франция
5.9% (3)
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