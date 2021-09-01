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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Молдова
0:1
Второй тайм: 57'

Стадион:
Австрия
0'
36' Желтая карточка
Рябчук Олег
0:1
45' Гол
Баумгартнер Кристоф
57'
23
Аврам
Кристиан
15
Жардан
Ион
5
Посмак
Вячеслав
4
Потырнике
Максим
2
Рябчук
Олег
18
Дрос
Кристиан
11
Гынсарь
Раду
7
Ионице
Артур
20
Плэтикэ
Сергиу
9
Гечев
Михаил
17
Белоусов
Александр
13
Бахманн
Даниэль
16
Триммель
Кристофер
15
Линхарт
Филипп
4
Хинтереггер
Мартин
2
Ульмер
Андреас
17
Шауб
Луис
20
Лаймер
Конрад
10
Гриллич
Флориан
19
Баумгартнер
Кристоф
11
Грегорич
Михаэль
7
Арнаутович
Марко
Молдова
4-1-2-3
Австрия
4-4-2

Ход матча

36'
Рябчук Олег
 
45'
0:1
Баумгартнер Кристоф
(Арнаутович Марко)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 31 Владение мячом, % 69

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карп Кэтэлин 1 0.25
2. Николаеску Йон 1 0.25
Австрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 3 0.75
2. Баумгартнер Кристоф 2 0.5
3. Драгович Александр 1 0.25
4. Лайнер Штефан 0 0
5. Арнаутович Марко 0 0
6. Алаба Давид 0 0
7. Гриллич Флориан 0 0

Карточки

Молдова
# Игрок      
1. Армаш Игорь 2 0
2. Раца Вадим 2 0
3. Карп Кэтэлин 2 0
4. Николаеску Йон 0 1
5. Ионице Артур 1 0
6. Кожокарь Андрей 1 0
7. Рябчук Олег 1 0
Австрия
# Игрок      
1. Гриллич Флориан 2 0
2. Ильзанкер Штефан 1 0
3. Калайджич Саша 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Молдова 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Австрия 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Молдова 1:0 Азербайджан Турция 2:0 Молдова Молдова 1:4 Израиль Дания 8:0 Молдова
Молдова 1:1 Фарерские острова Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова
Австрия Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Италия 2:1 Австрия Украина 0:1 Австрия Голландия 2:0 Австрия Австрия 3:1 Северная Македония
Австрия 0:0 Словакия Англия 1:0 Австрия Австрия 0:4 Дания Австрия 3:1 Фарерские острова Шотландия 2:2 Австрия Австрия 1:1 Норвегия Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия

Последние игры между собой

Молдова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Австрия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Молдова 0:1 Австрия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Австрия 2:0 Молдова Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Австрия 1:0 Молдова ЕВРО 2016: Отборочные матчи Молдова 1:2 Австрия ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2:0 Заявка 4 4 0 0 16 - 0 12
2. Израиль 3:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
3. Австрия 1:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
4. Шотландия 0:2 Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
5. Фарерские острова 0:3 Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
6. Молдова 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2:0 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Шотландия 0:2 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3. Австрия 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Израиль 3:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Молдова 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
6. Фарерские острова 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Израиль 3:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Австрия 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Шотландия 0:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Фарерские острова 0:3 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Израиль Захави Эран 3 0 0
5. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 56'
    Александр Белоусов нарушает правила на левом фланге, сбивая Луиса Шауба, после чего видит перед собой жёлтую карточку. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Артур Ионице нарушил правила в центре поля, придержав руками Мартина Хинтереггера. 
  • 54'
    Конрад Лаймер получил мяч в штрафной площадке, а вот обработать должным образом его не сумел - выпустил в аут. 
  • 53'
    Раду Гынсарь теряет мяч на правом фланге, проигрывая единоборство Мартину Хинтереггеру. 
  • 52'
    Олег Рябчук прорывается по левому флангу, добирается до штрафной площади и подаёт - прямо в руки Даниэлю Бахманну. 
  • 50'
    Конрад Лаймер выполнил высокую подачу с правого фланга, отправив мяч в сторону ворот, но немного не попал, да и Кристиан Аврам ситуацию контролировал. 
  • 49'
    Баумгартнер ворвался в штрафную площадь левым краем и прострелил во вратарскую, а там лишь Аврам. 
  • 48'
    Гости переходят на чужую половину поля и затевают затяжную перепасовку с мячом, пока без обострения. 
  • 47'
    Михаил Гечев получил мяч перед штрафной площадкой и пробил по воротам низом - в створ попал, но получилось слишком слабо. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Поединок возобновляется. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток арбитра, отправляя команды на перерыв при счёте 0-1. 
  • Описание гола
    45'
    Гол. 0-1. Баумгартнер. Издали пробивает Баумгартнер, отправляя мяч в правый нижний угол. 
  • 44'
    Гынсарь перевёл мяч с центра на правый фланг на Плэтикэ, но сделал это слишком сильно, в аут отправился круглый. 
  • 43'
    Конрад Лаймер забросил мяч в штрафную площадь, где первым на мяче оказался Кристиан Аврам - вышел и забрал игровой снаряд. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Штрафной удар исполнили хозяева, но создать угрозу воротам Даниэля Бахманна не смогли, мимо ворот пролетел мяч. 
  • Опасный момент
    41'
    Очередной удар от Марко Арнаутовича из пределов штрафной площадки и снова мяч разминается со створом. 
  • 40'
    Серия потерь мяча в центре поля завершилась в пользу гостей - расторопнее всех оказался Флориан Гриллич, выполнив пас назад. 
  • 39'
    Разыграли гости штрафной, после чего удар по воротам нанёс Марко Арнаутович, но в створ не попал - выше цели пролетел круглый. 
  • Желтая карточка
    38'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче - за фол на левом фланге наказание получил Олег Рябчук. 
  • Угловой
    37'
    Угловой с правого фланга исполнили гости, но ничего интересного создать не смогли - выбили мяч хозяева. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Луис Шауб нарушает правила на правом фланге, откровенно толкая в спину Олега Рябчука. 
  • Опасный момент
    35'
    ОЙ-ОЙ! Баумгартнер стреляет по воротам низом из пределов штрафной площади, но Кристиан Аврам справляется. 
  • Опасный момент
    34'
    Грегорич выиграл воздух в штрафной площадке Молдовы и выполнил скидку на Арнаутовича, который не справился с приёмом. 
  • 33'
    В последние минуты хозяевам удалось отодвинуть игру от своих владений и провести несколько атак, причём весьма неплохих. 
  • Травма, повреждение
    32'
    Олег Рябчук оказался на газоне после верхового единоборства, но арбитр на это внимания не обратил. 
  • Угловой
    31'
    Хозяева исполнили корнер с левого фланга, но довести дело до удара по воротам не получилось, сняли верх гости. 
  • Офсайд
    29'
    Жардан помешал Грегоричу забить в пустые ворота, выбив мяч из вратарской, а потом арбитр сообщил об офсайде. 
  • Опасный момент
    28'
    А вот это неплохо. Жардан подаёт с правого фланга, Ионице выигрывает воздух и неточно пробивает головой. Но выглядело опасно. 
  • 27'
    Одну из редких атак попыталась провести Молдова, но удалось добраться лишь до штрафной площади, а затем последовал неточный пас на правый край. 
  • 26'
    Марко Арнаутович решил выстрелить издали - получилось сильно, но неточно, рядом с левой штангой пролетел игровой снаряд. 
  • 25'
    Ульмер вновь активен на левом фланге. На сей раз он выполнил подачу в центр штрафной площади, но снова на соперника. 
  • 23'
    Постепенно начинает взвинчивать темп Австрия, так как пока ничего не получается у чужих ворот, соперник не оставляет пространства. 
  • 22'
    И снова Арнаутовичу удаётся открыться под передачу в штрафной площади и получить мяч, но обходится без удара. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Михаил Гечев вёл борьбу с Кристофом Баумгартнером и нарушил правила, уронив соперника на газон. 
  • Опасный момент
    20'
    ОПАСНО! Баумгартнер выиграл воздух в центре штрафной площадки и пробил головой, отправив мяч выше цели. 
  • 19'
    Андреас Ульмер подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу, но сделал это слишком сильно - мяч отправился за лицевую линию. 
  • 18'
    На левом фланге хозяева заработали аут, который собирается исполнить Олег Рябчук. Но не торопится, так как нужно и ему и его партнёрам перевести дух. 
  • Судья
    16'
    Падение в штрафной площадке Молдовы завершается без свистка арбитра, который сообщает, что нужно продолжать встречу. 
  • 15'
    Молдова попыталась провести атаку левым флангом, но быстро потеряла мяч и отошла к своим воротам, где пока действует надёжно. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Корнер в исполнении Австрии с левого фланга опасным не получился, обошлось без удара, а потом ещё и правила гости нарушили. 
  • Угловой
    13'
    Вячеслав Посмак прерывает атаку Австрии, выбивая мяч за лицевую линию. 
  • 12'
    Марко Арнаутович принял мяч на правом крае штрафной площадки, а вот пробить не сумел, сразу два соперника его накрыли. 
  • 11'
    Михаэль Грегорич совершил рейд по правому флангу, дошёл до штрафной площади и выполнил безадресный прострел. 
  • 9'
    Постепенно перехватывают австрийцы инициативу. Уже больше владеют мячом и гораздо чаще атакуют, но пока без ударов. 
  • 8'
    Андреас Ульмер выполнил прострел в штрафную площадь с левого фланга, но первым на мяче оказался Вячеслав Посмак и выбил его в аут. 
  • 7'
    Михаил Гечев убежал в контратаку правым флангом, потом сместился в центр, но так и не пробил, после чего мяча лишился. 
  • 6'
    Марко Арнаутович принял мяч перед штрафной площадкой и пробил по воротам низом - попал в соперников. 
  • 5'
    Хозяева включают высокий прессинг, но отобрать мяч не получается. Гости при помощи коротких передач выходят из-под давления. 
  • 4'
    На первых минутах команды по очереди владеют мячом и активно идут в атаку, но пока без опасных моментов, да и удары по воротам отсутствуют. 
  • 3'
    Ион Жардан выполнил заброс в штрафную площадь с правого фланга, но найти партнёров не сумел. 
  • 2'
    Хозяева становятся авторами первой атаки, правым флангом, и добиваются права на вбрасывание мяча из-за боковой линии. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток и матч всё-таки начинается! 
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    46'
    Г О О О О Л - Баумгартнер Кристоф бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Рябчук Олег получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zimbru Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Молдова 0:1 Австрия онлайн


Прогнозы на матч Молдова 0:1 Австрия

Исход игры
Молдова
0.7% (1)
Ничья
3.5% (5)
Австрия
95.8% (138)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (64)
Меньше
54.29% (76)
Обе команды забьют
Да
32.86% (46)
Нет
67.14% (94)
Популярный счёт
0:2 Австрия
36.1% (52)
1:2 Австрия
18.1% (26)
0:1 Австрия
14.6% (21)
0:3 Австрия
13.2% (19)
1:3 Австрия
8.3% (12)
1:4 Австрия
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
0:4 Австрия
1.4% (2)
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