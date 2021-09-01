Олег Рябчук прорывается по левому флангу, добирается до штрафной площади и подаёт - прямо в руки Даниэлю Бахманну.

Конрад Лаймер получил мяч в штрафной площадке, а вот обработать должным образом его не сумел - выпустил в аут.

Александр Белоусов нарушает правила на левом фланге, сбивая Луиса Шауба, после чего видит перед собой жёлтую карточку.

Михаил Гечев получил мяч перед штрафной площадкой и пробил по воротам низом - в створ попал, но получилось слишком слабо.

Гости переходят на чужую половину поля и затевают затяжную перепасовку с мячом, пока без обострения.

Баумгартнер ворвался в штрафную площадь левым краем и прострелил во вратарскую, а там лишь Аврам.

Конрад Лаймер выполнил высокую подачу с правого фланга, отправив мяч в сторону ворот, но немного не попал, да и Кристиан Аврам ситуацию контролировал.

Первый тайм

— Звучит свисток арбитра, отправляя команды на перерыв при счёте 0-1.

45' Гол. 0-1. Баумгартнер. Издали пробивает Баумгартнер, отправляя мяч в правый нижний угол.

44' Гынсарь перевёл мяч с центра на правый фланг на Плэтикэ, но сделал это слишком сильно, в аут отправился круглый.

43' Конрад Лаймер забросил мяч в штрафную площадь, где первым на мяче оказался Кристиан Аврам - вышел и забрал игровой снаряд.

42' Штрафной удар исполнили хозяева, но создать угрозу воротам Даниэля Бахманна не смогли, мимо ворот пролетел мяч.

41' Очередной удар от Марко Арнаутовича из пределов штрафной площадки и снова мяч разминается со створом.

40' Серия потерь мяча в центре поля завершилась в пользу гостей - расторопнее всех оказался Флориан Гриллич, выполнив пас назад.

39' Разыграли гости штрафной, после чего удар по воротам нанёс Марко Арнаутович, но в створ не попал - выше цели пролетел круглый.

38' А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче - за фол на левом фланге наказание получил Олег Рябчук.

37' Угловой с правого фланга исполнили гости, но ничего интересного создать не смогли - выбили мяч хозяева.

36' Луис Шауб нарушает правила на правом фланге, откровенно толкая в спину Олега Рябчука.

35' ОЙ-ОЙ! Баумгартнер стреляет по воротам низом из пределов штрафной площади, но Кристиан Аврам справляется.

34' Грегорич выиграл воздух в штрафной площадке Молдовы и выполнил скидку на Арнаутовича, который не справился с приёмом.

33' В последние минуты хозяевам удалось отодвинуть игру от своих владений и провести несколько атак, причём весьма неплохих.

32' Олег Рябчук оказался на газоне после верхового единоборства, но арбитр на это внимания не обратил.

31' Хозяева исполнили корнер с левого фланга, но довести дело до удара по воротам не получилось, сняли верх гости.

29' Жардан помешал Грегоричу забить в пустые ворота, выбив мяч из вратарской, а потом арбитр сообщил об офсайде.

28' А вот это неплохо. Жардан подаёт с правого фланга, Ионице выигрывает воздух и неточно пробивает головой. Но выглядело опасно.

27' Одну из редких атак попыталась провести Молдова, но удалось добраться лишь до штрафной площади, а затем последовал неточный пас на правый край.

26' Марко Арнаутович решил выстрелить издали - получилось сильно, но неточно, рядом с левой штангой пролетел игровой снаряд.

25' Ульмер вновь активен на левом фланге. На сей раз он выполнил подачу в центр штрафной площади, но снова на соперника.

23' Постепенно начинает взвинчивать темп Австрия, так как пока ничего не получается у чужих ворот, соперник не оставляет пространства.

22' И снова Арнаутовичу удаётся открыться под передачу в штрафной площади и получить мяч, но обходится без удара.

21' Михаил Гечев вёл борьбу с Кристофом Баумгартнером и нарушил правила, уронив соперника на газон.

20' ОПАСНО! Баумгартнер выиграл воздух в центре штрафной площадки и пробил головой, отправив мяч выше цели.

19' Андреас Ульмер подключился к атаке левым флангом и выполнил подачу, но сделал это слишком сильно - мяч отправился за лицевую линию.

18' На левом фланге хозяева заработали аут, который собирается исполнить Олег Рябчук. Но не торопится, так как нужно и ему и его партнёрам перевести дух.

16' Падение в штрафной площадке Молдовы завершается без свистка арбитра, который сообщает, что нужно продолжать встречу.

15' Молдова попыталась провести атаку левым флангом, но быстро потеряла мяч и отошла к своим воротам, где пока действует надёжно.

14' Корнер в исполнении Австрии с левого фланга опасным не получился, обошлось без удара, а потом ещё и правила гости нарушили.

13' Вячеслав Посмак прерывает атаку Австрии, выбивая мяч за лицевую линию.

12' Марко Арнаутович принял мяч на правом крае штрафной площадки, а вот пробить не сумел, сразу два соперника его накрыли.

11' Михаэль Грегорич совершил рейд по правому флангу, дошёл до штрафной площади и выполнил безадресный прострел.

9' Постепенно перехватывают австрийцы инициативу. Уже больше владеют мячом и гораздо чаще атакуют, но пока без ударов.

8' Андреас Ульмер выполнил прострел в штрафную площадь с левого фланга, но первым на мяче оказался Вячеслав Посмак и выбил его в аут.

7' Михаил Гечев убежал в контратаку правым флангом, потом сместился в центр, но так и не пробил, после чего мяча лишился.

6' Марко Арнаутович принял мяч перед штрафной площадкой и пробил по воротам низом - попал в соперников.

5' Хозяева включают высокий прессинг, но отобрать мяч не получается. Гости при помощи коротких передач выходят из-под давления.

4' На первых минутах команды по очереди владеют мячом и активно идут в атаку, но пока без опасных моментов, да и удары по воротам отсутствуют.

3' Ион Жардан выполнил заброс в штрафную площадь с правого фланга, но найти партнёров не сумел.

2' Хозяева становятся авторами первой атаки, правым флангом, и добиваются права на вбрасывание мяча из-за боковой линии.