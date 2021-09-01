Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
36' Желтая карточкаРябчук Олег
0:1
45' ГолБаумгартнер Кристоф
15
Жардан
Ион
11
Гынсарь
Раду
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Гынсарь РадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Спатару ДануПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бордин Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Шауб ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кара ЭрканНападающий
-
14 Янтшер ЯкобНападающий
-
Главный тренер: Фода Франко
Ход матча
36'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
31 Владение мячом, % 69
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.25
|2.
|Николаеску Йон
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калайджич Саша
|3
|0.75
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|2
|0.5
|3.
|Драгович Александр
|1
|0.25
|4.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|5.
|Арнаутович Марко
|0
|0
|6.
|Алаба Давид
|0
|0
|7.
|Гриллич Флориан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Армаш Игорь
|2
|0
|2.
|Раца Вадим
|2
|0
|3.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|4.
|Николаеску Йон
|0
|1
|5.
|Ионице Артур
|1
|0
|6.
|Кожокарь Андрей
|1
|0
|7.
|Рябчук Олег
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гриллич Флориан
|2
|0
|2.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|3.
|Калайджич Саша
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Молдова
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Австрия
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16Молдова 1:0 Азербайджан Турция 2:0 Молдова Молдова 1:4 Израиль Дания 8:0 Молдова
Молдова 1:1 Фарерские острова Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова
Австрия Последние 20 матчей: +11 =3 -6Италия 2:1 Австрия Украина 0:1 Австрия Голландия 2:0 Австрия Австрия 3:1 Северная Македония
Австрия 0:0 Словакия Англия 1:0 Австрия Австрия 0:4 Дания Австрия 3:1 Фарерские острова Шотландия 2:2 Австрия Австрия 1:1 Норвегия Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия
Последние игры между собой
Молдова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Австрия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 0
|12
|2.
|Израиль
|3:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|3.
|Австрия
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Шотландия
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|5.
|Фарерские острова
|0:3 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|6.
|Молдова
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 14
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Шотландия
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|Австрия
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Израиль
|3:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Молдова
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|6.
|Фарерские острова
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|3
|0
|0
|5.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Молдова 0:1 Австрия
Исход игры
Молдова
0.7% (1)
Ничья
3.5% (5)
Австрия
95.8% (138)
Тотал 2.5
Больше
45.71% (64)
Меньше
54.29% (76)
Обе команды забьют
Да
32.86% (46)
Нет
67.14% (94)
Популярный счёт
0:2 Австрия
36.1% (52)
1:2 Австрия
18.1% (26)
0:1 Австрия
14.6% (21)
0:3 Австрия
13.2% (19)
1:3 Австрия
8.3% (12)
1:4 Австрия
2.1% (3)
1:1 Ничья
2.1% (3)
0:4 Австрия
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!