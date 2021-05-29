  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Молдова
 
Позже

Стадион:
Австрия

Бомбардиры внутри турнира

Молдова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карп Кэтэлин 1 0.33
2. Николаеску Йон 1 0.33
Австрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калайджич Саша 3 1
2. Драгович Александр 1 0.33
3. Баумгартнер Кристоф 1 0.33
4. Лайнер Штефан 0 0
5. Алаба Давид 0 0
6. Гриллич Флориан 0 0

Карточки

Молдова
# Игрок      
1. Армаш Игорь 2 0
2. Раца Вадим 2 0
3. Карп Кэтэлин 2 0
4. Николаеску Йон 0 1
5. Ионице Артур 1 0
6. Кожокарь Андрей 1 0
Австрия
# Игрок      
1. Гриллич Флориан 2 0
2. Ильзанкер Штефан 1 0
3. Калайджич Саша 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Молдова 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Австрия 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16
Молдова 1:0 Азербайджан Турция 2:0 Молдова Молдова 1:4 Израиль Дания 8:0 Молдова
Молдова 1:1 Фарерские острова Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова
Австрия Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Италия 2:1 Австрия Украина 0:1 Австрия Голландия 2:0 Австрия Австрия 3:1 Северная Македония
Австрия 0:0 Словакия Англия 1:0 Австрия Австрия 0:4 Дания Австрия 3:1 Фарерские острова Шотландия 2:2 Австрия Австрия 1:1 Норвегия Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия

Последние игры между собой

Молдова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Австрия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Молдова 0:1 Австрия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Австрия 2:0 Молдова Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Австрия 1:0 Молдова ЕВРО 2016: Отборочные матчи Молдова 1:2 Австрия ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 3 3 0 0 14 - 0 9
2. Шотландия Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
3. Израиль Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4. Австрия Заявка 3 1 1 1 5 - 7 4
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 3 0 1 2 2 - 13 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шотландия Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
2. Дания Заявка 1 1 0 0 8 - 0 3
3. Австрия Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Израиль Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Молдова Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
6. Фарерские острова Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Израиль Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Австрия Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4. Шотландия Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5. Фарерские острова Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
5. Эстония Аниер Хенри 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Молдова - Австрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 сентября 2021, осталось 2 дня 13 часов 26 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Молдова 0% (0)
    X 6.4% (3)
    Австрия 93.6% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Молдова
    Ничья
    Австрия
    15.50
    6.20
    1.28
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Молдова - Австрия онлайн


    Прогнозы на матч Молдова - Австрия

    Исход игры
    Молдова
    0% (0)
    Ничья
    6.4% (3)
    Австрия
    93.6% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (23)
    Меньше
    50% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (23)
    Нет
    50% (23)
    Популярный счёт
    1:2 Австрия
    29.8% (14)
    0:2 Австрия
    27.7% (13)
    1:3 Австрия
    14.9% (7)
    0:1 Австрия
    14.9% (7)
    0:3 Австрия
    4.3% (2)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг лучших букмекеров
    1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
    4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
    5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
    8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     