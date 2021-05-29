Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.33
|2.
|Николаеску Йон
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калайджич Саша
|3
|1
|2.
|Драгович Александр
|1
|0.33
|3.
|Баумгартнер Кристоф
|1
|0.33
|4.
|Лайнер Штефан
|0
|0
|5.
|Алаба Давид
|0
|0
|6.
|Гриллич Флориан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Армаш Игорь
|2
|0
|2.
|Раца Вадим
|2
|0
|3.
|Карп Кэтэлин
|2
|0
|4.
|Николаеску Йон
|0
|1
|5.
|Ионице Артур
|1
|0
|6.
|Кожокарь Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гриллич Флориан
|2
|0
|2.
|Ильзанкер Штефан
|1
|0
|3.
|Калайджич Саша
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Молдова
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|Австрия
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Молдова Последние 20 матчей: +1 =3 -16Молдова 1:0 Азербайджан Турция 2:0 Молдова Молдова 1:4 Израиль Дания 8:0 Молдова
Молдова 1:1 Фарерские острова Косово 1:0 Молдова Молдова 0:2 Греция Молдова 0:0 РОССИЯ Молдова 0:4 Словения Греция 2:0 Молдова Италия 6:0 Молдова Словения 1:0 Молдова Молдова 1:1 Косово Швеция 1:0 Молдова Молдова 1:2 Исландия Франция 2:1 Молдова Молдова 0:4 Албания Андорра 1:0 Молдова Молдова 0:4 Турция Исландия 3:0 Молдова
Австрия Последние 20 матчей: +11 =3 -6Италия 2:1 Австрия Украина 0:1 Австрия Голландия 2:0 Австрия Австрия 3:1 Северная Македония
Австрия 0:0 Словакия Англия 1:0 Австрия Австрия 0:4 Дания Австрия 3:1 Фарерские острова Шотландия 2:2 Австрия Австрия 1:1 Норвегия Австрия 2:1 Северная Ирландия Люксембург 0:3 Австрия Румыния 0:1 Австрия Северная Ирландия 0:1 Австрия Австрия 2:1 Греция Австрия 2:3 Румыния Норвегия 1:2 Австрия Латвия 1:0 Австрия Австрия 2:1 Северная Македония Словения 0:1 Австрия
Последние игры между собой
Молдова: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Австрия: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|14 - 0
|9
|2.
|Шотландия
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|3.
|Израиль
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|Австрия
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 7
|4
|5.
|Фарерские острова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|6.
|Молдова
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 13
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шотландия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|2.
|Дания
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|8 - 0
|3
|3.
|Австрия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Израиль
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Молдова
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|6.
|Фарерские острова
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
|5.
|Эстония
|Аниер Хенри
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Молдова - Австрия
Исход игры
Молдова
0% (0)
Ничья
6.4% (3)
Австрия
93.6% (44)
Тотал 2.5
Больше
50% (23)
Меньше
50% (23)
Обе команды забьют
Да
50% (23)
Нет
50% (23)
Популярный счёт
1:2 Австрия
29.8% (14)
0:2 Австрия
27.7% (13)
1:3 Австрия
14.9% (7)
0:1 Австрия
14.9% (7)
0:3 Австрия
4.3% (2)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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