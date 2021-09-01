Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Турция
2:1
Второй тайм: 87'
Стадион: Vodafone Park
Черногория
1:0
9' ГолЮндер Дженгиз
2:0
30' ГолЯзиджи Юсуф
37' Желтая карточкаЮндер Дженгиз
2:1
40' ГолМарушич Адам
48' Желтая карточкаЧалханоглу Хакан
57' Желтая карточкаБожович Драшко
80' Желтая карточкаДжюрджевич Урош
87' Желтая карточкаВуячич Игор
87' Желтая карточкаСавич Стефан
22
Айхан
Кан
18
Мюлдюр
Мерт
11
Язиджи
Юсуф
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Айхан КанЗащитник
- Защитник
-
18 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марушич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Агович ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Симич МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
Ход матча
9'
1:0
30'
2:0
37'
40'
2:1
48'
57'
80'
87'
87'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 3
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
62 Владение мячом, % 38
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|1
|2.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0.5
|3.
|Туфан Озан
|2
|0.5
|4.
|Юндер Дженгиз
|1
|0.25
|5.
|Язиджи Юсуф
|1
|0.25
|6.
|Караман Кенан
|1
|0.25
|7.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.25
|8.
|Мераш Умут
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|3
|0.75
|2.
|Бечирай Фатос
|1
|0.25
|3.
|Симич Марко
|1
|0.25
|4.
|Томашевич Зарко
|1
|0.25
|5.
|Марушич Адам
|1
|0.25
|6.
|Косович Небойша
|0
|0
|7.
|Джюрджевич Урош
|0
|0
|8.
|Йовович Владимир
|0
|0
|9.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|1
|0
|2.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|3.
|Туфан Озан
|1
|0
|4.
|Караман Кенан
|1
|0
|5.
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|6.
|Унал Энес
|1
|0
|7.
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|8.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|9.
|Мераш Умут
|1
|0
|10.
|Кабак Озан
|1
|0
|11.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Божович Драшко
|1
|0
|2.
|Вуячич Игор
|1
|0
|3.
|Вулай Кристиян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Турция
|30% (3)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|0
|10% (1)
|Черногория
|0
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
Предыдущие игры
Турция Последние 20 матчей: +6 =9 -5Швейцария 3:1 Турция Турция 0:2 Уэльс Турция 0:3 Италия Турция 2:0 Молдова
Турция 0:0 Гвинея Турция 2:1 Азербайджан Турция 3:3 Латвия Норвегия 0:3 Турция Турция 4:2 Голландия Венгрия 2:0 Турция Турция 3:2 РОССИЯ Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция
Черногория Последние 20 матчей: +8 =5 -7Черногория 1:3 Израиль Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 0:1 Норвегия Черногория 4:1 Гибралтар
Латвия 1:2 Черногория Черногория 4:0 Кипр Азербайджан 0:0 Черногория Черногория 0:0 Казахстан Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория
Последние игры между собой
Турция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Черногория: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|2:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|12 - 6
|10
|2.
|Голландия
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|3.
|Норвегия
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Черногория
|1:2 Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 5
|6
|5.
|Латвия
|2:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|6.
|Гибралтар
|1:2 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 16
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 6
|7
|2.
|Голландия
|1:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Черногория
|1:2 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Латвия
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Норвегия
|1:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Гибралтар
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|3
|0
|0
|5.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Турция 2:1 Черногория
Исход игры
Турция
87.3% (124)
Ничья
10.6% (15)
Черногория
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.96% (75)
Меньше
46.04% (64)
Обе команды забьют
Да
60.43% (84)
Нет
39.57% (55)
Популярный счёт
2:1 Турция
37.3% (53)
2:0 Турция
19% (27)
1:0 Турция
17.6% (25)
1:1 Ничья
7.7% (11)
3:1 Турция
7% (10)
4:2 Турция
2.1% (3)
2:2 Ничья
1.4% (2)
3:2 Турция
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!