Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Турция
2:2
Конец матча
Стадион: Vodafone Park
Черногория
1:0
9' ГолЮндер Дженгиз
2:0
30' ГолЯзиджи Юсуф
37' Желтая карточкаЮндер Дженгиз
2:1
40' ГолМарушич Адам
48' Желтая карточкаЧалханоглу Хакан
57' Желтая карточкаБожович Драшко
77' Желтая карточкаЧелик Зеки
80' Желтая карточкаДжюрджевич Урош
87' Желтая карточкаВуячич Игор
87' Желтая карточкаСавич Стефан
90' Желтая карточкаЙилмаз Бурак
2:2
90' ГолРадунович Ристо
22
Айхан
Кан
18
Мюлдюр
Мерт
11
Язиджи
Юсуф
17
Йилмаз
Бурак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Айхан КанЗащитник
- Защитник
-
18 Мюлдюр МертЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Язиджи ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Йилмаз БуракНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Унал ЭнесНападающий
-
Главный тренер: Гюнеш Шенол
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Марушич АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Агович ЯсминВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Симич МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Радулович Миодраг
Ход матча
9'
1:0
30'
2:0
37'
40'
2:1
48'
57'
77'
80'
87'
87'
90'
90'
2:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йилмаз Бурак
|4 (2)
|1
|2.
|Чалханоглу Хакан
|2
|0.5
|3.
|Туфан Озан
|2
|0.5
|4.
|Юндер Дженгиз
|1
|0.25
|5.
|Язиджи Юсуф
|1
|0.25
|6.
|Караман Кенан
|1
|0.25
|7.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.25
|8.
|Мераш Умут
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Йоветич Стеван
|3
|0.75
|2.
|Бечирай Фатос
|1
|0.25
|3.
|Симич Марко
|1
|0.25
|4.
|Томашевич Зарко
|1
|0.25
|5.
|Радунович Ристо
|1
|0.25
|6.
|Марушич Адам
|1
|0.25
|7.
|Косович Небойша
|0
|0
|8.
|Джюрджевич Урош
|0
|0
|9.
|Йовович Владимир
|0
|0
|10.
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йилмаз Бурак
|2
|0
|2.
|Чалханоглу Хакан
|1
|0
|3.
|Туфан Озан
|1
|0
|4.
|Караман Кенан
|1
|0
|5.
|Тюрюдж Дениз
|1
|0
|6.
|Унал Энес
|1
|0
|7.
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|8.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|9.
|Мераш Умут
|1
|0
|10.
|Кабак Озан
|1
|0
|11.
|Челик Зеки
|1
|0
|12.
|Мюлдюр Мерт
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Вуячич Игор
|2
|0
|2.
|Божович Драшко
|1
|0
|3.
|Савич Стефан
|1
|0
|4.
|Джюрджевич Урош
|1
|0
|5.
|Вулай Кристиян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Турция
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
|Черногория
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|12.5% (1)
|0
|37.5% (3)
Предыдущие игры
Турция Последние 20 матчей: +6 =9 -5Швейцария 3:1 Турция Турция 0:2 Уэльс Турция 0:3 Италия Турция 2:0 Молдова
Турция 0:0 Гвинея Турция 2:1 Азербайджан Турция 3:3 Латвия Норвегия 0:3 Турция Турция 4:2 Голландия Венгрия 2:0 Турция Турция 3:2 РОССИЯ Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция
Черногория Последние 20 матчей: +8 =5 -7Черногория 1:3 Израиль Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 0:1 Норвегия Черногория 4:1 Гибралтар
Латвия 1:2 Черногория Черногория 4:0 Кипр Азербайджан 0:0 Черногория Черногория 0:0 Казахстан Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория
Последние игры между собой
Турция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Черногория: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|12 - 7
|8
|2.
|Голландия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|12 - 5
|7
|3.
|Норвегия
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Черногория
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|5.
|Латвия
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 8
|4
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 17
|0
Группа G
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 7
|5
|2.
|Голландия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Черногория
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|4.
|Латвия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|5.
|Норвегия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|6.
|Гибралтар
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 10
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Израиль
|Захави Эран
|4
|0
|0
|3.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|4.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|5.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Турция 2:2 Черногория
Исход игры
Турция
87.3% (124)
Ничья
10.6% (15)
Черногория
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.96% (75)
Меньше
46.04% (64)
Обе команды забьют
Да
60.43% (84)
Нет
39.57% (55)
Популярный счёт
2:1 Турция
37.3% (53)
2:0 Турция
19% (27)
1:0 Турция
17.6% (25)
1:1 Ничья
7.7% (11)
3:1 Турция
7% (10)
4:2 Турция
2.1% (3)
3:0 Турция
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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