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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Турция
2:2
Конец матча

Стадион:
Черногория
0'
1:0
9' Гол
Юндер Дженгиз
2:0
30' Гол
Язиджи Юсуф
37' Желтая карточка
Юндер Дженгиз
2:1
40' Гол
Марушич Адам
48' Желтая карточка
Чалханоглу Хакан
57' Желтая карточка
Божович Драшко
77' Желтая карточка
Челик Зеки
80' Желтая карточка
Джюрджевич Урош
87' Желтая карточка
Вуячич Игор
87' Желтая карточка
Савич Стефан
90' Желтая карточка
Йилмаз Бурак
2:2
90' Гол
Радунович Ристо
90'+5
12
Байиндыр
Алтай
2
Челик
Зеки
22
Айхан
Кан
3
Демирал
Мерих
18
Мюлдюр
Мерт
5
Йокушлу
Окай
7
Юндер
Дженгиз
11
Язиджи
Юсуф
10
Чалханоглу
Хакан
9
Караман
Кенан
17
Йилмаз
Бурак
1
Миятович
Милан
7
Вешович
Марко
15
Савич
Стефан
5
Вуячич
Игор
6
Томашевич
Зарко
23
Марушич
Адам
18
Косович
Небойша
19
Шчекич
Александар
17
Хакшабанович
Сеад
10
Джюрджевич
Урош
8
Божович
Драшко
Турция
4-1-4-1
Черногория
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Турция
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йилмаз Бурак 4 (2) 1
2. Чалханоглу Хакан 2 0.5
3. Туфан Озан 2 0.5
4. Юндер Дженгиз 1 0.25
5. Язиджи Юсуф 1 0.25
6. Караман Кенан 1 0.25
7. Сёюнджю Чаглар 1 0.25
8. Мераш Умут 0 0
Черногория
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Йоветич Стеван 3 0.75
2. Бечирай Фатос 1 0.25
3. Симич Марко 1 0.25
4. Томашевич Зарко 1 0.25
5. Радунович Ристо 1 0.25
6. Марушич Адам 1 0.25
7. Косович Небойша 0 0
8. Джюрджевич Урош 0 0
9. Йовович Владимир 0 0
10. Хакшабанович Сеад 0 0

Карточки

Турция
# Игрок      
1. Йилмаз Бурак 2 0
2. Чалханоглу Хакан 1 0
3. Туфан Озан 1 0
4. Караман Кенан 1 0
5. Тюрюдж Дениз 1 0
6. Унал Энес 1 0
7. Юндер Дженгиз 1 0
8. Сёюнджю Чаглар 1 0
9. Мераш Умут 1 0
10. Кабак Озан 1 0
11. Челик Зеки 1 0
12. Мюлдюр Мерт 1 0
Черногория
# Игрок      
1. Вуячич Игор 2 0
2. Божович Драшко 1 0
3. Савич Стефан 1 0
4. Джюрджевич Урош 1 0
5. Вулай Кристиян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Турция 33.33% (4) 16.67% (2) 16.67% (2) 25% (3) 0 8.33% (1)
 Черногория 0 12.5% (1) 37.5% (3) 12.5% (1) 0 37.5% (3)

Предыдущие игры

Турция Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Швейцария 3:1 Турция Турция 0:2 Уэльс Турция 0:3 Италия Турция 2:0 Молдова
Турция 0:0 Гвинея Турция 2:1 Азербайджан Турция 3:3 Латвия Норвегия 0:3 Турция Турция 4:2 Голландия Венгрия 2:0 Турция Турция 3:2 РОССИЯ Турция 3:3 Хорватия Турция 2:2 Сербия РОССИЯ 1:1 Турция Германия 3:3 Турция Сербия 0:0 Турция Турция 0:1 Венгрия Андорра 0:2 Турция Турция 0:0 Исландия Франция 1:1 Турция
Черногория Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Черногория 1:3 Израиль Босния и Герцеговина 0:0 Черногория Черногория 0:1 Норвегия Черногория 4:1 Гибралтар
Латвия 1:2 Черногория Черногория 4:0 Кипр Азербайджан 0:0 Черногория Черногория 0:0 Казахстан Черногория 1:2 Люксембург Черногория 2:0 Азербайджан Черногория 1:1 Латвия Люксембург 0:1 Черногория Кипр 0:2 Черногория Черногория 2:0 Беларусь Англия 7:0 Черногория Косово 2:0 Черногория Черногория 0:0 Болгария Черногория 0:3 Чехия Черногория 2:1 Венгрия Чехия 3:0 Черногория

Последние игры между собой

Турция: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Черногория: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Черногория 2:2 Турция Товарищеские матчи Турция 1:0 Черногория Товарищеские матчи

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 4 2 2 0 12 - 7 8
2. Голландия Заявка 4 2 1 1 12 - 5 7
3. Норвегия Заявка 4 2 1 1 5 - 4 7
4. Черногория Заявка 4 2 1 1 8 - 5 7
5. Латвия Заявка 4 1 1 2 7 - 8 4
6. Гибралтар Заявка 4 0 0 4 2 - 17 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция Заявка 3 1 2 0 9 - 7 5
2. Голландия Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Черногория Заявка 2 1 0 1 4 - 2 3
4. Латвия Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
5. Норвегия Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
6. Гибралтар Заявка 2 0 0 2 0 - 10 0

Группа G

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норвегия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Черногория Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3. Голландия Заявка 3 1 1 1 10 - 5 4
4. Турция Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
5. Латвия Заявка 2 0 1 1 3 - 5 1
6. Гибралтар Заявка 2 0 0 2 2 - 7 0
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  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Израиль Захави Эран 4 0 0
3. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
4. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
5. Португалия Роналду Криштиану 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Марушич Адам бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    Юндер Дженгиз получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Язиджи Юсуф бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Юндер Дженгиз бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vodafone Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Турция 87.3% (124)
X 10.6% (15)
Черногория 2.1% (3)
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Где смотреть матч Турция 2:2 Черногория онлайн


Прогнозы на матч Турция 2:2 Черногория

Исход игры
Турция
87.3% (124)
Ничья
10.6% (15)
Черногория
2.1% (3)
Тотал 2.5
Больше
53.96% (75)
Меньше
46.04% (64)
Обе команды забьют
Да
60.43% (84)
Нет
39.57% (55)
Популярный счёт
2:1 Турция
37.3% (53)
2:0 Турция
19% (27)
1:0 Турция
17.6% (25)
1:1 Ничья
7.7% (11)
3:1 Турция
7% (10)
4:2 Турция
2.1% (3)
3:0 Турция
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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