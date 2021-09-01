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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Словения
1:1
Второй тайм: 90'

Стадион:
Словакия
0'
0:1
31' Гол
Боженик Роберт
1:1
42' Гол
Стоянович Петар
66' Желтая карточка
Иличич Йосип
73' Желтая карточка
Шранц Иван
90'
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
4
Блажич
Миха
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
14
Штулац
Лео
10
Зайц
Миха
7
Иличич
Йосип
8
Ловрич
Санди
21
Млакар
Ян
11
Сеско
Бенджамин
23
Родак
Марек
2
Пекарик
Петер
5
Шатка
Любомир
14
Шкриньяр
Милан
3
Голубек
Якуб
18
Шранц
Иван
17
Гамшик
Марек
22
Лоботка
Станислав
19
Куцка
Юрай
7
Вайсс
Владимир
9
Боженик
Роберт
Словения
4-2-3-1
Словакия
4-5-1

Ход матча

31'
0:1
Боженик Роберт
(Вайсс Владимир)
42'
Стоянович Петар
(Иличич Йосип)
1:1
57'
Чрнигой Домен
Млакар Ян
 
64'
 
Мак Роберт
Вайсс Владимир
66'
Иличич Йосип
 
70'
Гнезда-Черин Адам
Зайц Миха
 
70'
Горенц-Станкович Йон
Штулац Лео
 
73'
 
Шранц Иван
76'
 
Стрелец Давид
Шранц Иван
76'
 
Косцельник Мартин
Боженик Роберт
83'
Шпорар Андраж
Сеско Бенджамин
 
83'
Бийол Яка
Ловрич Санди
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Словения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иличич Йосип 1 0.25
2. Стоянович Петар 1 0.25
3. Ловрич Санди 1 0.25
4. Зайц Миха 0 0
Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкриньяр Милан 2 0.5
2. Мак Роберт 1 0.25
3. Боженик Роберт 1 0.25
4. Стрелец Давид 1 0.25
5. Губочан Томаш 0 0
6. Вайсс Владимир 0 0
7. Грегуш Ян 0 0

Карточки

Словения
# Игрок      
1. Иличич Йосип 2 0
2. Мевля Миха 2 0
3. Куртич Ясмин 2 0
4. Захович Лука 1 0
Словакия
# Игрок      
1. Дюриш Михал 1 0
2. Шранц Иван 1 0
3. Громада Якуб 1 0
4. Косцельник Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Словения 50% (1) 0 50% (1) 0 0 0
 Словакия 0 0 25% (1) 50% (2) 25% (1) 0

Предыдущие игры

Словения Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Словения 6:0 Гибралтар Северная Македония 1:1 Словения Кипр 1:0 Словения РОССИЯ 2:1 Словения
Словения 1:0 Хорватия Греция 0:0 Словения Словения 2:1 Косово Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения
Словакия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Словакия 0:5 Испания Швеция 1:0 Словакия Польша 1:2 Словакия Австрия 0:0 Словакия
Словакия 1:1 Болгария Словакия 2:1 РОССИЯ Словакия 2:2 Мальта Кипр 0:0 Словакия Чехия 2:0 Словакия Словакия 1:0 Шотландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс

Последние игры между собой

Словения: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Словакия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Словакия 1:0 Словения Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Словения 1:0 Словакия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Словакия 0:2 Словения Чемпионат Мира Словения 2:1 Словакия Чемпионат Мира

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2. РОССИЯ 0:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Словакия 1:1 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Кипр 0:3 Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
5. Словения 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
6. Мальта 3:0 Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия 0:0 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Кипр 0:3 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Словакия 1:1 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. РОССИЯ 0:0 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Словения 1:1 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Мальта 3:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ 0:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Словакия 1:1 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Хорватия 0:0 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Мальта 3:0 Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
5. Кипр 0:3 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
6. Словения 1:1 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Израиль Захави Эран 3 0 0
5. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Стоянович Петар бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Боженик Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Словения 33.6% (48)
X 51.7% (74)
Словакия 14.7% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Словения
Ничья
Словакия
4.00
3.26
7.77
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Словения 1:1 Словакия онлайн


Прогнозы на матч Словения 1:1 Словакия

Исход игры
Словения
33.6% (48)
Ничья
51.7% (74)
Словакия
14.7% (21)
Тотал 2.5
Больше
23.57% (33)
Меньше
76.43% (107)
Обе команды забьют
Да
68.57% (96)
Нет
31.43% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.8% (64)
1:0 Словения
19.6% (28)
2:1 Словения
11.2% (16)
1:2 Словакия
7% (10)
0:0 Ничья
4.2% (6)
0:1 Словакия
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Словакия
1.4% (2)
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