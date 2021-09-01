Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
0:1
31' ГолБоженик Роберт
1:1
42' ГолСтоянович Петар
66' Желтая карточкаИличич Йосип
73' Желтая карточкаШранц Иван
1
Облак
Ян
17
Мевля
Миха
14
Штулац
Лео
10
Зайц
Миха
21
Млакар
Ян
23
Родак
Марек
18
Шранц
Иван
17
Гамшик
Марек
19
Куцка
Юрай
- Основной состав
-
1 Облак ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
-
14 Штулац ЛеоПолузащитник
-
10 Зайц МихаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Млакар ЯнПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Белек ВидВратарь
-
16 Векич ИгорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Бохар ДамьянНападающий
-
19 Захович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Кек Матьяж
- Основной состав
-
23 Родак МарекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шранц ИванПолузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Ганцко ДавидЗащитник
- Полузащитник
-
10 Суслов ТомашПолузащитник
-
11 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Таркович Штефан
Ход матча
31'
0:1
42'
1:1
66'
73'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 2
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иличич Йосип
|1
|0.25
|2.
|Стоянович Петар
|1
|0.25
|3.
|Ловрич Санди
|1
|0.25
|4.
|Зайц Миха
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкриньяр Милан
|2
|0.5
|2.
|Мак Роберт
|1
|0.25
|3.
|Боженик Роберт
|1
|0.25
|4.
|Стрелец Давид
|1
|0.25
|5.
|Губочан Томаш
|0
|0
|6.
|Вайсс Владимир
|0
|0
|7.
|Грегуш Ян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иличич Йосип
|2
|0
|2.
|Мевля Миха
|2
|0
|3.
|Куртич Ясмин
|2
|0
|4.
|Захович Лука
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дюриш Михал
|1
|0
|2.
|Шранц Иван
|1
|0
|3.
|Громада Якуб
|1
|0
|4.
|Косцельник Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Словения
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|Словакия
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|25% (1)
|0
Предыдущие игры
Словения Последние 20 матчей: +11 =4 -5Словения 6:0 Гибралтар Северная Македония 1:1 Словения Кипр 1:0 Словения РОССИЯ 2:1 Словения
Словения 1:0 Хорватия Греция 0:0 Словения Словения 2:1 Косово Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения
Словакия Последние 20 матчей: +6 =7 -7Словакия 0:5 Испания Швеция 1:0 Словакия Польша 1:2 Словакия Австрия 0:0 Словакия
Словакия 1:1 Болгария Словакия 2:1 РОССИЯ Словакия 2:2 Мальта Кипр 0:0 Словакия Чехия 2:0 Словакия Словакия 1:0 Шотландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс
Последние игры между собой
Словения: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Словакия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|2.
|РОССИЯ
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|Словакия
|1:1 Заявка
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|Кипр
|0:3 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 4
|4
|5.
|Словения
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|6.
|Мальта
|3:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
Группа H
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хорватия
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Кипр
|0:3 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|Словакия
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|РОССИЯ
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|Словения
|1:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Мальта
|3:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|3
|0
|0
|5.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Словения 1:1 Словакия
Исход игры
Словения
33.6% (48)
Ничья
51.7% (74)
Словакия
14.7% (21)
Тотал 2.5
Больше
23.57% (33)
Меньше
76.43% (107)
Обе команды забьют
Да
68.57% (96)
Нет
31.43% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.8% (64)
1:0 Словения
19.6% (28)
2:1 Словения
11.2% (16)
1:2 Словакия
7% (10)
0:0 Ничья
4.2% (6)
0:1 Словакия
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Словакия
1.4% (2)
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