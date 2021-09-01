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Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Словения
1:1
Конец матча

Стадион:
Словакия
0'
0:1
32' Гол
Боженик Роберт
1:1
42' Гол
Стоянович Петар
66' Желтая карточка
Иличич Йосип
73' Желтая карточка
Шранц Иван
90' Желтая карточка
Гнезда-Черин Адам
90' Желтая карточка
Дуда Ондрей
90'+6
1
Облак
Ян
20
Стоянович
Петар
4
Блажич
Миха
17
Мевля
Миха
3
Балковец
Юре
14
Штулац
Лео
10
Зайц
Миха
7
Иличич
Йосип
8
Ловрич
Санди
21
Млакар
Ян
11
Сеско
Бенджамин
23
Родак
Марек
2
Пекарик
Петер
5
Шатка
Любомир
14
Шкриньяр
Милан
3
Голубек
Якуб
18
Шранц
Иван
17
Гамшик
Марек
22
Лоботка
Станислав
19
Куцка
Юрай
7
Вайсс
Владимир
9
Боженик
Роберт
Словения
4-2-3-1
Словакия
4-5-1

Ход матча

32'
0:1
Боженик Роберт
(Вайсс Владимир)
42'
Стоянович Петар
(Иличич Йосип)
1:1
57'
Чрнигой Домен
Млакар Ян
 
64'
 
Мак Роберт
Вайсс Владимир
66'
Иличич Йосип
 
70'
Гнезда-Черин Адам
Зайц Миха
 
70'
Горенц-Станкович Йон
Штулац Лео
 
73'
 
Шранц Иван
76'
 
Стрелец Давид
Шранц Иван
76'
 
Косцельник Мартин
Боженик Роберт
83'
Шпорар Андраж
Сеско Бенджамин
 
83'
Бийол Яка
Ловрич Санди
 
90'
 
Дуда Ондрей
Куцка Юрай
90'
Гнезда-Черин Адам
 
90'
 
Дуда Ондрей

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Словения
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иличич Йосип 1 0.25
2. Стоянович Петар 1 0.25
3. Ловрич Санди 1 0.25
4. Зайц Миха 0 0
Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкриньяр Милан 2 0.5
2. Мак Роберт 1 0.25
3. Боженик Роберт 1 0.25
4. Стрелец Давид 1 0.25
5. Губочан Томаш 0 0
6. Вайсс Владимир 0 0
7. Грегуш Ян 0 0

Карточки

Словения
# Игрок      
1. Иличич Йосип 2 0
2. Мевля Миха 2 0
3. Куртич Ясмин 2 0
4. Захович Лука 1 0
5. Гнезда-Черин Адам 1 0
Словакия
# Игрок      
1. Дюриш Михал 1 0
2. Шранц Иван 1 0
3. Дуда Ондрей 1 0
4. Громада Якуб 1 0
5. Косцельник Мартин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Словения 33.33% (1) 0 66.67% (2) 0 0 0
 Словакия 0 0 40% (2) 40% (2) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Словения Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Словения 6:0 Гибралтар Северная Македония 1:1 Словения Кипр 1:0 Словения РОССИЯ 2:1 Словения
Словения 1:0 Хорватия Греция 0:0 Словения Словения 2:1 Косово Словения 0:0 Азербайджан Молдова 0:4 Словения Косово 0:1 Словения Словения 4:0 Сан-Марино Словения 1:0 Молдова Словения 0:0 Греция Польша 3:2 Словения Словения 1:0 Латвия Словения 0:1 Австрия Северная Македония 2:1 Словения Словения 3:2 Израиль Словения 2:0 Польша Латвия 0:5 Словения
Словакия Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Словакия 0:5 Испания Швеция 1:0 Словакия Польша 1:2 Словакия Австрия 0:0 Словакия
Словакия 1:1 Болгария Словакия 2:1 РОССИЯ Словакия 2:2 Мальта Кипр 0:0 Словакия Чехия 2:0 Словакия Словакия 1:0 Шотландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс

Последние игры между собой

Словения: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Словакия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Словакия 1:0 Словения Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Словения 1:0 Словакия Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа Словакия 0:2 Словения Чемпионат Мира Словения 2:1 Словакия Чемпионат Мира

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2. РОССИЯ Заявка 4 2 1 1 6 - 4 7
3. Словакия Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
4. Кипр Заявка 4 1 1 2 1 - 4 4
5. Словения Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
6. Мальта Заявка 4 1 1 2 6 - 8 4

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Хорватия Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Кипр Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3. Словакия Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4. РОССИЯ Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5. Словения Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6. Мальта Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1. РОССИЯ Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
2. Словакия Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
3. Хорватия Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
4. Мальта Заявка 2 0 1 1 2 - 5 1
5. Кипр Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
6. Словения Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Израиль Захави Эран 4 0 0
3. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
4. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
5. Португалия Роналду Криштиану 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
Новости матча
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Стоянович Петар бьет в цель!
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Боженик Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stozice Stadium, Ljubljana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Словения 33.6% (48)
X 51.7% (74)
Словакия 14.7% (21)
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Где смотреть матч Словения 1:1 Словакия онлайн


Прогнозы на матч Словения 1:1 Словакия

Исход игры
Словения
33.6% (48)
Ничья
51.7% (74)
Словакия
14.7% (21)
Тотал 2.5
Больше
23.57% (33)
Меньше
76.43% (107)
Обе команды забьют
Да
68.57% (96)
Нет
31.43% (44)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.8% (64)
1:0 Словения
19.6% (28)
2:1 Словения
11.2% (16)
1:2 Словакия
7% (10)
0:0 Ничья
4.2% (6)
0:1 Словакия
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:2 Словакия
1.4% (2)
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