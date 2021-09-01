Роналду повздорил немного с Коулмэном после очередного единоборства, но обошлось без рукоприкладства - парни просто обменялись "парой ласковых".

18:8 - такова статистика по ударам по воротам в этом матче. Если смотреть на статистика по ударам в створ ворот, то можно увидеть равенство - 3:3.

Замены Фернанду Сантуша фактически ничего не поменяли в этот вечер для сборной Португалии. В атаке, по-прежнему, ничего интересного хозяева не показывают.

Перемещается по всех ширине поля Роналду, стараясь найти брешь в этих массированных оборонительных порядках соперника, но здесь всё максимально крепко и надёжно.

Ирландцы сразу всем составом закрылись на своей трети поля. Но португальцам сильно расслабляться не стоит - британцы, наверняка, будут продолжать искать возможности для разящий контратак.

Два угловых с правого фланга выполнили португальцы, но обе попытки подачи Фернандеша были отбиты защищающимися. С подбора пробивал Геррейро, но мяч от защитника ушёл на угловой уже на левом фланге.

Слева подача корнера у хозяев поля также не получилась опасной. На "втором этаже" сборная Ирландии сегодня играет просто великолепно.

Напомню, что перед матчем букмекеры предлагали на победу сборной Португалии коэффициент 1.20. Совсем не ожидали аналитики, что сегодня у португальцев будут такие проблемы.

Возможно, проблем бы у команды Фернандо Сантуша и не возникло, если бы в начале матча Криштиану Роналду реализовал пенальти, но героем в том эпизоде стал Гэвин Базуну.

Коулмэн в контратаке забросил мяч на забегание Коннолли, который затащил мяч в штрафную площадку, где нападающий падал в борьбе с защитником, но свисток судьи молчит.

Ассистенты Матея Юга на VAR также быстро определили, что против Коннолли в предыдущем эпизоде никакого нарушения правил не было.

ОПАСНО! С левого фланга Фернандеш выполнял острую подача на дальнюю штангу, которая едва не превратилась в результативный удар, но мяч всё-таки пролетел рядом с "девяткой".

Доэрти испытывает какие-то проблемы со здоровьем. Пришлось вызывать ему на помощь медицинскую помощь.

Слишком долго судья был вынужден уговаривать Доэрти покинуть пределы поля, и терпения Матея Юга лопнуло - желтая карточка ирландцу за затяжку времени.

Почти треть тайма позади, а у португальцев был всего один острый момент у чужих ворот, да и тот возникший в результате срезки.

Роналду, пребывающий на голодном пайке, опустился в глубину поля, после чего попытался пробить по воротам метров с 30-ти, но выстрел был блокирован.

ОПАСНО! После контратаки гостей Айда выполнил точную скидку в центр штрафной площади на Коннолли, который с ходу, будучи под прессингом Палиньи, пробил рядом с правой штангой.

Тщательно пересмотрели судьи VAR предыдущий эпизод на предмет возможного пенальти, но всё же фол со стороны Палиньи зафиксирован не был.

Двойная замена в составе сборной Португалии: вместо Рафаэля Геррейро и Бруну Фернандеша на поле вышли Нуну Мендеш и Жоау Мариу.

Канселу с правого фланга продрался в чужую штрафную площадку, дважды на замахе обманывал соперников, но его удар всё равно был заблокирован.

А теперь с правого фланга следовала прострельная передача в центр штрафной площади гостей - ирландские защитники сумели лишь на угловой мяч отбить.

Счёт по угловым стал 9:2 в пользу сборной Португалии. Но беда в том, что у португальцев они опасными не получаются, в то время как ирландцы единственный гол забили как раз после подачи корнера.

Бернарду Силва на скорости с правого фланга сместился в центр и наносил плотный удар по воротам соперника, но всё видел Базуну, который достаточно уверенно поймал мяч в руки.

Интересно, что ирландская сборная сегодня может заработать первые очки на турнире. В первых двух турах "айриши" проиграли сербам и даже люксембуржцам.

Айда в центре поля зацепился за вынесенный защитниками матч, и умело подставился под толчок в спину. Более полуминуты таким образом выиграет команда Стивена Кенни.

Разнообразно стараются строить свои атаки португальцы, но по-настоящему креативных идей мы не видим. Очень уверенно отбиваются ирландцы.

Коннолли получил повреждение в стыке с Роналду. Свистят болельщики на трибунах, считая, что нападающий сборной Ирландии просто симулирует.

Вынесли носилки на поле, но отказался на них ложиться Коннолли, поднявшись на ноги. Ещё больше загудели болельщики на трибунах "Алгавре".

Ещё четыре угловых подряд с правого фланга выполнили португальские футболисты, но даже намёка на острый момент у ворот Базуну мы не увидели после этих стандартных положений.

ОПАСНО!!! Роналду с левого фланга выполнил навес на дальний угол вратарской площади на свободного Бернарду Силву, который имел много времени для того, чтобы прицелиться и расстрелять ворота гостей, но десятый номер пустил мяч выше цели. Фантастика!

Перешли на чужую половину поля ирландцы, начав зарабатывать ауты для себя на левом фланге. Разумеется, вбрасывать мяч из-за головы они не торопятся, по-максимуму растягивая каждую паузу в матче.

Свежий Макклин на левом фланге забрался теперь в положение "вне игры" у ирландцев. Не расстраиваются этим фактом гости, поспешно возвращаясь в защиту всем составом.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Зреет сенсация у нас - португальцы проигрывают дома ирландцам с минимальным счётом.

45' ОПАСНО! Едва Базуну не привёз! Жота от левого угла штрафной площади несильно пробил, но мяч прошмыгнул через руки вратаря и едва не заполз ворота. Но на самой "ленточке" Гэвин всё-таки задержал игровой снаряд.

45' ОПАСНО! Коннолли в контратаке завозился с мячом, хотя обязан был выводить Айду на рандеву с Патрисиу. Шикарный момент упустила португальская сборная!

45' Коннолли в центре поля грубовато сфолил против вернувшегося в игру Палинье, попав сопернику локтем по лицу, за что получил жёлтую карточку.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Джон Иган!!!

Вот это да! С левого фланга подача углового пошла на ближнюю штангу, где Иган, опередив Канселу и Роналду, в высоком прыжке головой подрезав мяч в дальний угол ворот.

45' Спешил в предыдущем эпизоде помешать Конолли и Палинья, и в итоге столкнулся с Патрисиу. Надо оказать помощь теперь полузащитнику.

45' Коннолли в контратаке с левого фланга под острым углом вываливался на ворота соперника, но Патрисиу двинулся навстречу и не позволил нанести удар мимо себя.

45' 5 минут компенсировано.

44' Максимально плотно опекают Роналду ирландцы. Сложно найти такую секунду в первом матче, когда возле него не дежурят два защитника, зажимая Криштиану в тиски.

43' Достаточно уверенно ирландцы выиграли борьбу в воздухе после подачи корнера. Атака вторым темпом от сборной Португалии также не принесла никакой опасности у ворот Базуну.

42' Португальцы в ответной атаке сумели заработать для себя угловой на левом фланге, после заблокированного удара Жоты с левого края. Всего 5 португальцев выдвинулись на стандартное положение в чужие владения.

41' Коннолли решился на удар по воротам Патрисиу метров с 30-ти. Получилось весьма сильно, но мяч улетел существенно выше и правее цели.

40' Но атаку сейчас попытались провести правым флангом ирландцы, но она получилась неудачная - заброс на Коулмэна получился сильным, и Шеймус сумел прострелить в штрафную площадку уже после того, как мяч полностью ушёл за лицевую линию.

39' Активизировались болельщики на трибунах стадиона "Алгарве". Заждались они первого гола в ворота гостей, и требуют своих любимцев прибавить в концовке тайма.

38' Роналду в борьбе за мяч в чужой штрафной площади упал на газон, но свисток на этот раз молчит. Стоит отметить, что и сам Криштиану здесь совсем не апеллировал к судье, значит правила против него точно не нарушались.

37' Первая замена в составе сборной Ирландии всё-таки вынуждена состояться в первом тайме: вместо травмировавшегося Дары О'Ши на поле вышел Эндрю Омобамиделе.

36' Левым флангом провели атаку хозяева поля, откуда передача последовала за пределы штрафной площади на Фернандеша, который пробивал по воротам с места метров с 19-ти, но высоковато на трибуны мяч улетел.

35' Постепенно первый тайм приближается к своему завершению, а у португальцев никак не получается сломить сопротивление сборной Ирландии.

34' После оказания медицинской помощи О'Ши сумел подняться на ноги, но серьёзно прихрамывает. Не исключено, что вынужденная замена понадобится гостям.

33' О'Ши в центре поля грубо пошёл в подкат сзади против соперника, за который тут же получил жёлтую карточку. При этом сам Дара получил повреждение.

31' Повтор всё-таки показал, что в голевом моменте Жоты не Базуну спас ворота, а штанга.

30' Прекрасно смотрится в рамке 19-летний ирландский вратарь, принадлежащий "Портсмуту". Похоже, на долгие годы ирландская сборная может не беспокоиться о посте №1.

29' ОПАСНО! Жота едва не открыл счёт в этой встрече. Нападающий "Ливерпуля" пробивал головой из пределов вратарской площади, но Базуну блестяще среагировал, снова парировав мяч в сторону.

28' Коннолли с левого края снова плохо пробил - мяч сильно срезался с ноги, но получился пас направо на Коулмэна, но после подачи в район линии вратарской площади последнего португальские защитники уверенно отбились.

27' В ответной атаке Силва наносил мощный удар по воротам соперника со средней дистанции, но под выстрел бросился отважный Даффи, от которого мяч срикошетил во фланг.

26' После подачи углового мяч заметался в штрафной площади хозяев поля, но в итоге удар Коннолии с левого края по направлению в дальний верхний угол получился достаточно неточным.

25' Ещё один прорыв Коулмэна правым флангом закончился заработанным угловым. Пепе негодует, считая, что мяч за лицевую линию ушёл от ирландца.

24' Коулмэн подключился в атаку по правому флангу, откуда пытался выполнить прострельную передачу в штрафную площадку, но мяч задел ногу Геррейро и по высокой дуге опустился в руки Патрисиу.

23' Пепе едва не обрезался у своей штрафной площади, но Коннолли проявил нерасторопность, позволив защитнику исправиться, и вернуть мяч для португальцев.

22' Потеряли теперь мяч на левом краю атаки хозяева поля, после чего Жота правила нарушил, грубовато атаковав соперника.

21' Мяч попал в руку одному из защитников гостей, неподалёку от их штрафной площади, но мяч остался у португальцев, и судья решил свисток не давать.

20' Фернандеш пытался вырезал эффектный пас на ход Роналду, но одному из многочисленных ирландских защитников удалось сработать на перехвате.

19' Но всё же футболисты не теряют голову, держа себя в определённых рамках, а также не бросаясь в атаку с открытым забралом.

18' Существенно повысился градус матча после эпизода с пенальти. На каждый эпизод сейчас обе команды реагируют бурно.

16' НЕ ЗАБИЛ! Криштиану Роналду упустил возможность стал лучшим бомбардиром среди всех "сборников" в истории! Сильно пробил португалец в левый нижний угол, но Базуну угадал и потащил мяч в сторону.

15' И всё-таки оставляет своё решение словенец Матей Юг! Криштиану имеет шанс забить гол.

14' Очень сложный эпизод. Судья не может принять решение, пересматривая эпизод со всех точек.

13' Пенальти может быть отменён! Судьи VAR считают, что нарушения правил со стороны не было. Главный судья пошёл смотреть "кино".

12' Роналду дал пощёчину О'Ши, который выбил установленный им мяч уже на точке. Потасовка возникла между командами. Никаких санкций для португальской звезды. Ну и ну!

11' Это привоз! В своей штрафной площади мяч потеряли ирландцы при перепасовки, и Хендрик в итоге, стараясь отработать в ответном отборе, сзади по ногам ударил Фернандеша. Жёлтая карточка нарушителю.

11' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ ИРЛАНДИИ!

10' Португальцы явно не настроены включаться на полную с первых минут матча. Нужно стараться при плотном графике матчей стараться распределять силы. Полагаются на класс "европейские бразильцы".

9' Ирландцы явно не боятся своего соперника, достаточно уверенно работая с мячом, а при потере сразу идут в высокий командный прессинг у чужой штрафной площади.

8' Фернанду Сантуш уже чем-то сильно недоволен, размахивая руками у кромки поля. Не очень понятно, какие именно у него претензии сейчас, и к кому.

7' Коннолли в контратаке левым флангом пытался обострить игру, но достаточно легко его от мяча сумел оттеснить Пепе, который по-прежнему весьма хорош.

6' Букмекеры перед матчем не сомневались в победе португальской сборной, победа которой оценивалась минимальным коэффициентом 1.20. Посмотрим, не ждёт ли нас сенсация.

5' Левым флангом Доэрти попытался продвинуться вперёд, но его сбили в районе центральной линии. Разыграли мяч ирландцы, после чего принялись пасоваться поперёк поля.

4' Накоротке второй корнер подряд разыграли португальцы, после чего в штрафную площадку пытался сместиться Силва, но упал в борьбе с Коулмэном у линии штрафной площади, а арбитр эпизод проигнорировал.

3' Подача на ближнюю штангу следовала, где за мяч боролся Жота, но ирландцы снаряд выбили. В атаке вторым темпом с левого края штрафной площади пробивал Палинья - мяч рикошетом снова ушёл на угловой.

2' Правым флангом первую атаку провели хозяева поля, и после попытки прострельной передачи в штрафную площадку мяч рикошетом от защитника ушёл на угловой.