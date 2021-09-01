Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Португалия
0:1
Второй тайм: 83'
Стадион: Алгарве
Ирландия
9' Желтая карточкаХендрик Джефф
0:0
15' Не забитый пенальтиРоналду Криштиану
33' Желтая карточкаО'Ши Дара
0:1
45' ГолИган Джон
45' Желтая карточкаКоннолли Аарон
56' Желтая карточкаДоэрти Мэтт
20
Канселу
Жоау
21
Жота
Диогу
15
Силва
Рафа
20
О'Ши
Дара
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Жота ДиогуНападающий
-
15 Силва РафаНападающий
- Запасные игроки
-
12 Лопеш АнтониВратарь
-
22 Кошта ДиогуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Невеш РубенПолузащитник
-
19 Мендеш НунуПолузащитник
-
23 Мариу ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сантуш Фернанду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 О'Ши ДараЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Артер ГарриПолузащитник
-
15 Хорган ДэрилПолузащитник
-
10 Пэрротт ТройНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
Ход матча
15'
33'
45'
0:1
45'
56'
Статистика матча
-
17 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
13 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 2
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жота Диогу
|3
|0.75
|2.
|Роналду Криштиану
|1
|0.25
|3.
|Пальинья Жоау
|1
|0.25
|4.
|Нету Педру
|0
|0
|5.
|Седрик Соареш
|0
|0
|6.
|Канселу Жоау
|0
|0
|7.
|Силва Бернарду
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иган Джон
|1
|0.33
|2.
|Браун Алан
|1
|0.33
|3.
|Коллинз Джеймс II
|1
|0.33
|4.
|Лонг Шейн
|0
|0
|5.
|Робинсон Каллум
|0
|0
|6.
|Макграт Джейми
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|2.
|Роналду Криштиану
|1
|0
|3.
|Фонте Жозе
|1
|0
|4.
|Диаш Рубен
|1
|0
|5.
|Жота Диогу
|1
|0
|6.
|Саншеш Ренату
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стивенс Энда
|1
|0
|2.
|Коннолли Аарон
|1
|0
|3.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|4.
|Хендрик Джефф
|1
|0
|5.
|Каллен Джош
|1
|0
|6.
|О'Ши Дара
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Португалия
|20% (1)
|0
|40% (2)
|20% (1)
|0
|20% (1)
|Ирландия
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Португалия Последние 20 матчей: +11 =5 -4Бельгия 1:0 Португалия Португалия 2:2 Франция Португалия 2:4 Германия Венгрия 0:3 Португалия
Португалия 4:0 Израиль Испания 0:0 Португалия Люксембург 1:3 Португалия Сербия 2:2 Португалия Португалия 1:0 Азербайджан Хорватия 2:3 Португалия Португалия 0:1 Франция Португалия 7:0 Андорра Португалия 3:0 Швеция Франция 0:0 Португалия Португалия 0:0 Испания Швеция 0:2 Португалия Португалия 4:1 Хорватия Люксембург 0:2 Португалия Португалия 6:0 Литва Украина 2:1 Португалия
Ирландия Последние 20 матчей: +4 =8 -8Венгрия 0:0 Ирландия Андорра 1:4 Ирландия Катар 1:1 Ирландия Ирландия 0:1 Люксембург
Сербия 3:2 Ирландия Ирландия 0:0 Болгария Уэльс 1:0 Ирландия Англия 3:0 Ирландия Финляндия 1:0 Ирландия Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар
Последние игры между собой
Португалия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Ирландия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|2.
|Сербия
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 5
|7
|3.
|Люксембург
|2:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 4
|6
|4.
|Ирландия
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|5.
|Азербайджан
|1:2 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сербия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|2.
|Португалия
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|3.
|Люксембург
|2:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|4.
|Азербайджан
|1:2 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|5.
|Ирландия
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Португалия
|0:1 Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 3
|4
|2.
|Сербия
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Люксембург
|2:1 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Ирландия
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|Азербайджан
|1:2 Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|3
|0
|0
|5.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Португалия 0:1 Ирландия
Исход игры
Португалия
98.7% (147)
Ничья
1.3% (2)
Ирландия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.04% (57)
Меньше
60.96% (89)
Обе команды забьют
Да
31.51% (46)
Нет
68.49% (100)
Популярный счёт
2:0 Португалия
50.3% (75)
2:1 Португалия
19.5% (29)
3:1 Португалия
8.7% (13)
1:0 Португалия
8.1% (12)
3:0 Португалия
7.4% (11)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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