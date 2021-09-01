Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021
Фарерские острова
0:3
Второй тайм: 88'
Стадион: Торсволлюр
Израиль
0:1
12' ГолЗахави Эран
0:2
44' ГолЗахави Эран
0:3
52' ГолДаббур Мунас
80' Желтая карточкаЙоэнсен Рене
15
Феро
Одмар
20
Йоэнсен
Рене
12
Менахем
Сун
21
Тиби
Эйтан
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Феро ОдмарЗащитник
- Защитник
-
20 Йоэнсен РенеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эриксон Хокан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Менахем СунЗащитник
-
21 Тиби ЭйтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Запасные игроки
-
23 Ницан ИтамарВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Арад ОфриЗащитник
- Защитник
-
15 Кинда ГадиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Вайссман ШонНападающий
-
19 Абада ЛиэльНападающий
- Нападающий
-
22 Хазиза ДолевНападающий
-
Главный тренер: Руттенштайнер Виллибальд
Ход матча
12'
0:1
44'
0:2
52'
0:3
71'
80'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 7
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Наттестад Сонни
|1
|0.25
|2.
|Ольсен Мейнхард
|1
|0.25
|3.
|Эдмундссон Йоан
|0
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захави Эран
|3
|0.75
|2.
|Даббур Мунас
|2
|0.5
|3.
|Манор Соломон
|1
|0.25
|4.
|Натхо Бибрас
|1
|0.25
|5.
|Перец Дор
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эдмундссон Йоан
|1
|0
|2.
|Ханссон Халлюр
|1
|0
|3.
|Ванхамар Гуннар
|1
|0
|4.
|Ольсен Мейнхард
|1
|0
|5.
|Ролантссон Гилли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиби Эйтан
|1
|0
|2.
|Таа Лоай
|1
|0
|3.
|Перец Дор
|1
|0
|4.
|Лави Нета
|1
|0
|5.
|Даса Элазар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фарерские острова
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Израиль
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|40% (2)
|0
Предыдущие игры
Фарерские острова Последние 20 матчей: +5 =4 -11Фарерские острова 5:1 Лихтенштейн Фарерские острова 0:1 Исландия Шотландия 4:0 Фарерские острова Австрия 3:1 Фарерские острова
Молдова 1:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Латвия 1:1 Фарерские острова Литва 2:1 Фарерские острова Фарерские острова 2:0 Андорра Фарерские острова 1:1 Латвия Дания 4:0 Фарерские острова Андорра 0:1 Фарерские острова Фарерские острова 3:2 Мальта Швеция 3:0 Фарерские острова Норвегия 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия
Израиль Последние 20 матчей: +6 =4 -10Португалия 4:0 Израиль Черногория 1:3 Израиль Молдова 1:4 Израиль Израиль 1:1 Шотландия
Израиль 0:2 Дания Израиль 1:0 Шотландия Чехия 1:0 Израиль Словакия 2:3 Израиль Израиль 1:2 Чехия Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|2:0 Заявка
|4
|4
|0
|0
|16 - 0
|12
|2.
|Израиль
|3:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|3.
|Австрия
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 7
|7
|4.
|Шотландия
|0:2 Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|5.
|Фарерские острова
|0:3 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 11
|1
|6.
|Молдова
|0:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 14
|1
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|2:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|10 - 0
|6
|2.
|Шотландия
|0:2 Заявка
|2
|1
|1
|0
|6 - 2
|4
|3.
|Австрия
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|4.
|Израиль
|3:0 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|5.
|Молдова
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|6.
|Фарерские острова
|0:3 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход на чемпионат мира в Катаре
- — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Сербия
|Митрович Александр
|5
|0
|0
|2.
|Турция
|Йилмаз Бурак
|4
|2
|0
|3.
|РОССИЯ
|Дзюба Артём
|3
|0
|1
|4.
|Израиль
|Захави Эран
|3
|0
|0
|5.
|Черногория
|Йоветич Стеван
|3
|0
|0
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Венгрия
|Фиоло Оттила
|1
|1
|2.
|Люксембург
|Шано Максим
|1
|1
|3.
|Румыния
|Пушкаш Георге
|1
|1
|4.
|Косово
|Бериша Бернард
|1
|1
|5.
|Уэльс
|Робертс Коннор II
|1
|1
Прогнозы на матч Фарерские острова 0:3 Израиль
Исход игры
Фарерские острова
2.1% (3)
Ничья
7% (10)
Израиль
90.9% (130)
Тотал 2.5
Больше
50.71% (71)
Меньше
49.29% (69)
Обе команды забьют
Да
48.57% (68)
Нет
51.43% (72)
Популярный счёт
1:2 Израиль
28.7% (41)
0:2 Израиль
23.1% (33)
0:1 Израиль
18.2% (26)
1:3 Израиль
9.1% (13)
1:1 Ничья
6.3% (9)
0:3 Израиль
6.3% (9)
2:1 Фарерские острова
1.4% (2)
0:4 Израиль
1.4% (2)
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