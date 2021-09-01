  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Отборочные матчи ЧМ-2022: Европа 2021

Фарерские острова
0:3
Второй тайм: 88'

Стадион:
Израиль
0'
0:1
12' Гол
Захави Эран
0:2
44' Гол
Захави Эран
0:3
52' Гол
Даббур Мунас
80' Желтая карточка
Йоэнсен Рене
88'
1
Нильсен
Гуннар
9
Ролантссон
Гилли
15
Феро
Одмар
5
Наттестад
Сонни
20
Йоэнсен
Рене
10
Ватнхамар
Сольви
16
Ванхамар
Гуннар
18
Андреасен
Якуп
8
Ольсен
Брандур
19
Ольсен
Мейнхард
11
Ольсен
Клеминт
18
Марсиано
Офир
2
Даса
Элазар
5
Огани
Орель
12
Менахем
Сун
21
Тиби
Эйтан
8
Перец
Дор
6
Натхо
Бибрас
11
Манор
Соломон
4
Битон
Нир
7
Захави
Эран
10
Даббур
Мунас
Фарерские острова
4-5-1
Израиль
4-3-3

Ход матча

12'
0:1
Захави Эран
(Натхо Бибрас)
44'
0:2
Захави Эран
(Даббур Мунас)
52'
0:3
Даббур Мунас
(Манор Соломон)
62'
 
Абу-Фани Мохаммад
Натхо Бибрас
63'
Эдмундссон Йоан
Ватнхамар Сольви
 
64'
Ханссон Халлюр
Андреасен Якуп
 
71'
 
Вайссман Шон
Даббур Мунас
71'
 
Арад Офри
Огани Орель
76'
Йенсен Трондур
Ольсен Брандур
 
76'
Йохансен Даниэль
Ольсен Клеминт
 
76'
Мохр Хери
Ванхамар Гуннар
 
80'
Йоэнсен Рене
 
84'
 
Абада Лиэль
Даса Элазар
85'
 
Абу-Абайд Ияд
Манор Соломон

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 7
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 43 Владение мячом, % 57

Бомбардиры внутри турнира

Фарерские острова
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Наттестад Сонни 1 0.25
2. Ольсен Мейнхард 1 0.25
3. Эдмундссон Йоан 0 0
4. Ольсен Брандур 0 0
Израиль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захави Эран 3 0.75
2. Даббур Мунас 2 0.5
3. Манор Соломон 1 0.25
4. Натхо Бибрас 1 0.25
5. Перец Дор 1 0.25

Карточки

Фарерские острова
# Игрок      
1. Эдмундссон Йоан 1 0
2. Ханссон Халлюр 1 0
3. Ванхамар Гуннар 1 0
4. Ольсен Мейнхард 1 0
5. Ролантссон Гилли 1 0
Израиль
# Игрок      
1. Тиби Эйтан 1 0
2. Таа Лоай 1 0
3. Перец Дор 1 0
4. Лави Нета 1 0
5. Даса Элазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фарерские острова 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Израиль 0 0 40% (2) 20% (1) 40% (2) 0

Предыдущие игры

Фарерские острова Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Фарерские острова 5:1 Лихтенштейн Фарерские острова 0:1 Исландия Шотландия 4:0 Фарерские острова Австрия 3:1 Фарерские острова
Молдова 1:1 Фарерские острова Мальта 1:1 Фарерские острова Латвия 1:1 Фарерские острова Литва 2:1 Фарерские острова Фарерские острова 2:0 Андорра Фарерские острова 1:1 Латвия Дания 4:0 Фарерские острова Андорра 0:1 Фарерские острова Фарерские острова 3:2 Мальта Швеция 3:0 Фарерские острова Норвегия 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 1:0 Мальта Фарерские острова 0:3 Румыния Испания 4:0 Фарерские острова Фарерские острова 0:4 Швеция Фарерские острова 0:2 Норвегия
Израиль Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Португалия 4:0 Израиль Черногория 1:3 Израиль Молдова 1:4 Израиль Израиль 1:1 Шотландия
Израиль 0:2 Дания Израиль 1:0 Шотландия Чехия 1:0 Израиль Словакия 2:3 Израиль Израиль 1:2 Чехия Шотландия 0:0 Израиль Израиль 1:1 Словакия Шотландия 1:1 Израиль Северная Македония 1:0 Израиль Израиль 1:2 Польша Израиль 3:1 Латвия Австрия 3:1 Израиль Словения 3:2 Израиль Израиль 1:1 Северная Македония Польша 4:0 Израиль Латвия 0:3 Израиль

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2:0 Заявка 4 4 0 0 16 - 0 12
2. Израиль 3:0 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
3. Австрия 1:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 7 7
4. Шотландия 0:2 Заявка 4 1 2 1 7 - 5 5
5. Фарерские острова 0:3 Заявка 4 0 1 3 2 - 11 1
6. Молдова 0:1 Заявка 4 0 1 3 2 - 14 1

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2:0 Заявка 2 2 0 0 10 - 0 6
2. Шотландия 0:2 Заявка 2 1 1 0 6 - 2 4
3. Австрия 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 5 3
4. Израиль 3:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Молдова 0:1 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
6. Фарерские острова 0:3 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 2:0 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Израиль 3:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 1 6
3. Австрия 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4. Шотландия 0:2 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5. Фарерские острова 0:3 Заявка 3 0 1 2 2 - 8 1
6. Молдова 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 8 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре (стыковые матчи)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Сербия Митрович Александр 5 0 0
2. Турция Йилмаз Бурак 4 2 0
3. РОССИЯ Дзюба Артём 3 0 1
4. Израиль Захави Эран 3 0 0
5. Черногория Йоветич Стеван 3 0 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Венгрия Фиоло Оттила 1 1
2. Люксембург Шано Максим 1 1
3. Румыния Пушкаш Георге 1 1
4. Косово Бериша Бернард 1 1
5. Уэльс Робертс Коннор II 1 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Захави Эран бьет в цель!
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Захави Эран бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Torsvoellur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Фарерские острова 2.1% (3)
X 7% (10)
Израиль 90.9% (130)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фарерские острова
Ничья
Израиль
8.10
4.95
1.50
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Фарерские острова 0:3 Израиль онлайн


Прогнозы на матч Фарерские острова 0:3 Израиль

Исход игры
Фарерские острова
2.1% (3)
Ничья
7% (10)
Израиль
90.9% (130)
Тотал 2.5
Больше
50.71% (71)
Меньше
49.29% (69)
Обе команды забьют
Да
48.57% (68)
Нет
51.43% (72)
Популярный счёт
1:2 Израиль
28.7% (41)
0:2 Израиль
23.1% (33)
0:1 Израиль
18.2% (26)
1:3 Израиль
9.1% (13)
1:1 Ничья
6.3% (9)
0:3 Израиль
6.3% (9)
2:1 Фарерские острова
1.4% (2)
0:4 Израиль
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
2 Бонус: 2021  Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 1000  Отзывы (4) Обзор Играть
4 Бонус: 1000  Отзывы (5) Обзор Играть
5 Бонус: 15000  Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500  Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 5000  Отзывы (30) Обзор Играть
8 Бонус: 10000  Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 